The Orville – 2.13 – „Tomorrow, And Tomorrow, And Tomorrow“ – Kritik

Puuh, Discovery ist vorbei. Also endlich wieder keine persönlichen Gespräche über langweilige Beziehungen, übers Verlassenwerden oder übers Zurückerobern mehr. Denn dieses mal geht es in „The Orville“ um (*Notizzettel ausbreit*) Beziehungen, um’s Verlassenwerden und Zurückerobern… – Hm. Okaaay. Oh! Aber ganz klein hat einer drunter geschrieben, dass dabei die Kamera nicht wackelt. Das soll mir genügen… (*Kondome raushol*)

Inhalt: Isaac baut eine komische Maschine auf, die in Verbindung mit Gravitationswellen leider einen Haken hat: Sie holt eine sieben Jahre jüngere Version von Kelly in die Gegenwart. Genau nach ihrem ersten Date mit Ed Mercer.

Besprechung:

Dummerweise gibt es aber schon zu Beginn der Folge … kein drängendes Problem.

Denn der Zeitsprung verlief ohne Probleme oder sichtbare Effekte, die junge Kelly flippt nicht völlig aus und Paradoxien werden bequemerweise gleich ausgeschlossen.

Und hier fängt für mich – trotz einer mehr als soliden Erzählweise – schon der Meckerreigen an:

– Für Neu-Kelly aus der Vergangenheit kann es schnurzegal sein, wie sich die Beziehung zu Ed entwickelt hat. Die Karten sind schließlich neu gemischt. Ihr SOFORT nach dem Zeitsprung die persönliche Beziehung von damals (und heute) aufdröseln zu wollen, ist unnötig und billig. Und ja, selbst wenn der Autor sie danach FRAGEN LÄSST.

– Zumal weit und breit kein Zeitparadoxon zu sehen war. Es mag herzlos klingen, aber für MICH war die Story an der Stelle abgehakt. Man muss ja nicht jede Psychoreise toll finden, nur weil sie in einem Raumschiff stattfindet.

– Okay, es geht genau darum: Dass Vergangenheits-Kelly lernt, dass sie ein eigenes Leben haben darf und Dinge selbst entscheiden muss. Aber das ist jetzt NICHT die spannendste Geschichte der Welt – sondern der Grund, warum 50% der Zukunftia-Leser mit Mitte 40 bei den Eltern ausziehen. Zugegeben, das ist eine nett gemeinte Analogie mit den Mitteln der Science Fiction („Uii! Ich muss jetzt selber meinen Handyvertrag abschließen? Mach Sachen!“). Leider aber eine sehr öde.

„Du bist also ich? Nur halt in jünger und oberflächlicher?“ – „Nenn mich nicht oberflächlich, schlecht frisierte Kuh!“ – Blondes Gift für Temporales: Das hier ist mal keine Zeitreisegeschichte, sondern eher eine „Zeit, dass ich mal ausreise“-Geschichte. Ich jedenfalls möchte mein jüngeres Selbst niemals kennenlernen! Das Aas soll ja damals viel witziger gewesen sein?

– Das ist eine ähnliche Sichtweise wie aus Heimatfilm-Klamotten aus den 60ern, wo man dachte, dass Zwillinge immer das selbe denken und machen müssten. Sie sehen ja schließlich gleich aus, höhö. Würde ICH jetzt sieben Jahre in die Zukunft geworfen, hätte ich jedenfalls andere Probleme, als zu fragen: „Wie genau ist es jetzt mit meiner Vielleicht-Freundin vor 7 Jahren weitergegangen?“ Schon deshalb, weil man damals wirklich nur EIN Date hatte, was die emotionale Fallhöhe schon arg reduziert.

– Zumal ich bei Offizieren, die Zeitreisen in der Militärschule hatten(!), etwas mehr Coolness erwarte. Dramatischer wäre die ganze Geschichte, wenn Ed tot wäre. Aber so stellt sich nur die Frage, ob Pipimann weiterhin in Mumu darf. Oder halt nicht.

– Generell hat mich die Beziehung Ed/Kelly noch nie interessiert. Das war und ist billiges Sitcom-Gepule. Und das zwar ein besonders standardmäßiges: „Du bist fremdgegangen!“ – „Dazu kann ich nur entschieden sagen: JA! Stimmt schon!“ – Gähn.

– Real-Kelly ist genervt, weil Vergangenheits-Kelly Anekdoten aus ihrem Leben erzählt. Und außerdem ist sie genervt, dass ihr jüngeres Ich erneut mit Ed ausgehen will… Tja. Hm. Schlimm? Dramatisch? Futuristisch? Kultig? Helft mir mal aus der Patsche, ihr Zuleser! Meine Emotionen hierzu sind gerade in der Reinigung.

– Nur für‘s Plagiats-Protokoll: Der Hintergrund der Folge ist die Technologie von „dem Reisenden“ aus TNG, wo Wesley ebenfalls eine Warpblase baut, in der die Gedanken seiner Mutter wahr werden, als sie zufällig im Zimmer steht. Abgemischt wird das allerdings eher mit der Folge „Riker x 2 = ?“…

„Hey, Captain? sollen wir noch eine Flasche Wein trinken?“ – „Ab jetzt besser keinen Alkohol mehr. Ich mach dir nämlich jetzt ein Kind, höhööö!“ – So jung und trotzdem schon die Zähne gebleicht: Mercer und Young-Kelly kommen sich endlich näher. Das macht aber nichts, denn es stehen noch 93 Sitcom-Sprüche zwischen ihnen.

– Echt? Vergangenheits-Kelly ist enttäuscht, weil Zukunfts-Kelly nicht Captain ist, sondern „nur“ Commander? Weil sie nicht VERHEIRATET ist? Und weil sie eine gesunde Distanz zu ihrer Crew pflegt? Welche dramatische Enttäuschung kommt noch? Nicht zwei Kinder bekommen? Keinen Pool? Falsche Feuchtigkeitscreme? Echt, MacFarlane? DAS sind jetzt die existenziellen Diskussionen in deiner Serie? All das ist so furzkonservativ und öde, dass es selbst die besseren Stellen klein hält.

– Wenig überraschend darf die junge Kelly noch einen tollen Tipp loswerden, als das Schiff kurz an die Kaylon gerät: „Mach mal Eis-Schicht ums Schiff!“ Schon ist die alte Kelly froh, die überlebende Crew sowieso und der Drehbuch-Almanach von 1872 natürlich auch („So machet immer eyne kleiyne Gefahr in dero dritten Akt. Auf dass die Figur beweysen kann, dass sie würdig ist des Kaisers Lob.“)

– Ob die junge Kelly nach der Heimkehr jetzt dem Mercer den Laufpass gibt oder nicht, spielte für die Geschichte keine große Rolle. Zumal jetzt auch nicht ganz klar war, was nun den Ausschlag für den Laufpass war. Verwirrung durch die Zeitreise? Mercer aus der Zukunft war doch zu öde? Hormonschwankung in Gehirn-Sektor Gamma? Die alte Kelly hat ihr jüngeres Ich überzeugt? Sie wollte es lieber früher beenden, bevor alles zu schmerzhaft wird? Auch hier entfuhr mir nur ein herzhaftes Gähnen der Marke „Dann gucken beide halt Netflix stattdessen.“

Wie so oft kann die Weltraumaction mit den persönlichen Geschehnissen auf dem Schiff in Verbindung gebracht werden. Sahen wir bei Isaac und Frau Doktor damals zwei verschiedenfarbige Sonnen, so erstickt jetzt alles im ewigen Eis. Nur diesen kleinen blauen Höcker unten rechts kann ich mir noch nicht erklären. – Impotenz oder Gehaltskürzung?

Erwähnt werden sollte natürlich trotzdem die amüsante Disco-Szene, das lustige Prügel-Videospiel im Quartier (mit tatsächlich dort rumlaufenden Holo-Figuren) und das mehr als gute Schauspiel. Gerade mit der Kelly-Darstellerin in ihrer heutigen Doppelrolle.

Am Ende bleibt aber eine formelhafte Episode mit Persönlichkeitsproblemen für Pennäler übrig. Ähnlich der Folge 2.01 ist am Ende aber alles ziemlich egal, konservativ und sogar ein bisschen dekonstruierend für die Figuren. Denn gefühlt ging es jetzt in fast JEDER Staffel-2-Episode um Liiiebe? Ist das so, weil es im Weltraum so kalt ist?

Aber in der nächste Woche sind die Führungskräfte bestimmt wieder die Power-Dudes, die den halben Quadranten retten, obwohl sie immer noch nicht über ihr letztes „Poppen & Liebe“-Jahrzehnt hinweg sind. – Und ich dachte schon, ICH wäre in dieser Hinsicht langsam?

(*Auf Deanna-Troi-Poster an Wand zeig*)

Fazit: Ich weiß, was die Macher umsetzen wollten, wie sie es taten und dass es prinzipiell funktioniert hat. Aber: Wenn die Latte auf zwanzig Zentimeter Höhe hängt, kommt natürlich auch Oma Platuschke drüber.

So bleibt dieses lahme Gefühl im Bauch, da wir einfach nur eine Variante von „Unentdeckte Zwillingsschwester kommt in‘s Sitcom-Wohnheim und mischt für 40 Minuten den Laden auf“ vor uns haben.

Um Identität und Selbstfindung geht es zwar auch irgendwie, aber eigentlich nur auf einem emotionalen Tiefflieger-Level der Marke „Darf ich abgeranzte Saufgeschichten erzählen, jetzt, wo sie ZWEI Leute betreffen?“

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

