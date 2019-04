„Star Trek – Discovery“ – 2.14 – „Süße Trauer II“ – Kritik

STD schauen ist wie eine Packung Pralinen: Es gibt meist keine zweite Ebene unter der ersten, die Zusammenstellung der Geschmacksrichtungen ist konfus und am Ende müssen es wieder die Teile mit Alkohol lösen. Aber gut, dafür haben wir diesmal ganz viele FRAUEN, die dem Plot aus der Patsche helfen! Die ohne Sprechrolle kommen sogar recht sympathisch rüber… – Seht also nun das große Finale. Oder wie Sparkiller und ich es nennen: „Den Boden der Whiskeypulle“.

Inhalt: Endlich ist Leland mit seinen Schiffen da, um die Daten zu holen, die ihn … noch mächtiger und KI-iger machen werden. Doch in der Schlacht gibt es noch so einiges zu erledigen: Torpedos stecken in der Schiffshülle, Kristalle sind nicht aufgeladen, Michaels Anzug ist noch nicht fertig und Leland kommt an Bord, um minutenlang auf arme alte Frauen einzuprügeln.

Besprechung:

Doch vorab…

DAS ist also der geniale Einfall, wie der Kanon von „Macht alles keinen Sinn“ hin zu „Kurtzman, ich muss mich bei dir entschuldigen“ repariert werden soll?

Die Discovery und Michael sind also jetzt geheim und wer drüber redet, bekommt von Sektion Nullunddrölfzig den Hosenboden stramm gezogen? Deswegen hat Spock NIE wieder über Michael gesprochen?! Man tut einfach so, als hätte sie nie gelebt? Funktioniert das etwa so, wenn Leute zum Beispiel wichtige Posten in Geheimdiensten annehmen und im Ausland verschwinden? „Was ist denn mit Ihrem Sohn, Herr Müller?“ – „Ich hatte nie einen Sohn.“ – „Aber er hat doch immer vor unserem Haus gespielt?“ – „Reden Sie keinen Unfug, Frau Nachbarin! Hier spielte nie jemand! Spielen, pfui Deibel!“

Der Mensch, mit der man derartig spricht, wird danach nur das Übliche annehmen: Dass die verschollene Person aus der Kirche ausgetreten oder schwul geworden ist. „Die Existenz verleugnen“ gehört daher selten zu den schlauen Handlungsoptionen… („Frau Meier? Der Müller redet nicht mehr über seinen Sohn, weitersagen!“)

Hier muss sich die Realität ächzend vor dem Willen der Autoren beugen, denen nichts Besseres eingefallen ist, als irgendwelche Ge- und Verbote, die mehrere Kanons aneinander binden sollen – wie Betrunkene, bevor man sie ins reißende Wasser wirft. Aber gut, so bleiben uns wenigstens die vorab befürchteten Paralleluniversen erspart, in denen alles exakt sooo passiert sein könnte – Michael Burnham aber zufällig Spocks Klassenkameradin oder Deutschlehrerin war.

„Tach, meine Name ist Burnham! Und alles kreist hier um mich. Weiter(ver)sagen!“ – Hat den Dreh raus: Unscharfes Rumgesause gibt es nicht nur bei Lesben auf dem Motorrad, sondern auch hier. Ab und zu habe ich allerdings mal was erkannt, so dass die Effekte wohl wirklich eeetwas besser geworden sind. Das rechts in der Ecke ist doch eine fliegende Babyschale, oder?

Lustig auch, dass selbst die Besatzung die große Bedrohung nicht sooo ernst genommen hat. So will man erst dann die Sternenflotte zur Hilfe holen, als die 31(!) Sektion-31-Schiffe bereits mit dem nackten Arsch auf Pikes Schoß sitzen. Aber okay… ICH will ja auch immer sterben, wenn ich mir dieses Universum anschaue.

Wobei ich es für sehr (ent)spannend halte, wie Leland mal gerade so viele Schiffe übernommen und „geleert“ hat, um sie dann GANZ ALLEINE zu steuern. Hat der sich 30 Mal an Bord beamen lassen, so dass nicht mal Raumkämpfe und Hacking von Außen nötig waren, sondern man gleich ans „Crew-Entsorging“ gehen konnte? Okay, für Zehnjährige mag das natürlich nicht wie ein Logikloch aussehen… Und für die 40-jährigen Verteidiger der Serie erst recht nicht. („Nitpicking! Control hat doch auch die Raumstation übernommen! Ist doch klar, dass man danach noch mal 30x überrascht werden kann. Die Kommunikation geht halt nie, wie sie soll! Wie bei meinen Neuronen auch, gnarrgl.“)

Klar kann man stets irgendwelche Funklöcher, nicht gezeigte Verwirrungen, geheime Kniffs von Leland, epische Hackingabenteuer, Hackfressenversagen und sonstigen Krempel hin-erklären, aber am Ende ist die ganze Sache der korrumpierten Schiffe einfach nur billig und schlampig erzählt. Wobei es generell nicht die Aufgabe der Zuschauer ist, sich nicht erläuterte Plotpunkte heile zu denken. Selbst dann nicht, wenn mal zehnmal besser als diese Autoren ist – und das sind hier wohl die meisten von uns.

„Glauben Sie etwa, Sie könnten mich aufhalten, Weib? Ha, ich halte mich SELBST auf! Ich mache nicht mal den Nanobots-aus-Körper-werfen-Trick wie der Lulli-Typ vor ein paar Folgen! Da können Sie mal sehen, wie egal mir mein Plan ist!“ – „Nicht … so … egal … wie … meiner … mir … egal … ist.“ – Würgen mit Jürgen: Für einen kleinen Aufpreis könnt ihr die Folge mit eurer Domina ebenfalls so betrachten.

Weiter in Stichpunkten:

– Saru zitiert (nachdem er tatsächlich aufgefordert wurde, „weise Worte“ zu sagen) wieder irgendeinen Philosophen, der nicht bei Drei auf der Warpgondel war. Der Beginn des Zitats: „Sei unendlich subtil“! Ist das so eine Art Meta-Humor der Macher?

– Aus Enterprise und Discovery schwärmen ein paar Dutzend(!) Pods und Shuttles als Angriffsflotte. Kann es zufällig sein, dass im Laderaum einer das Wurmloch zu dieser Szene nicht zugemacht hat? Aber okay, wenn es das Ziel war, „Voyager“ mit all seinen Shuttle- und Torpedo-Verlusten wieder guckbar zu machen, sind die STD-Macher verdammt nah dran.

– Der universumsverändernde neue Zauberanzug wurde innerhalb von einer Stunde gebaut, oder? Ich frage nur, falls mein Therapeut es genau wissen will… Der denkt nämlich, ich bilde mir eine solch schlecht geschriebene Show nur ein.

– Georgoui „verhandelt“ wirklich mit Leland, indem sie ihm vor der Schlacht sagt, dass alle ihn hassen? Hat Kurtzman hier seine letzte Gehaltsverhandlung einfließen lassen? Und wieso vergleicht sie ernsthaft 198 Pods und Shuttles mit 30 ausgewachsenen Geheimdienstschiffen?! („Wir haben 200 Schiffe, sie nur 30!“) Ich frage nur, weil ich ZEHN Spielzeugsautos habe, mein reicher Nachbar aber nur 3 BMWs.

– Was war noch mal die kürzlich angeteaste Zeitkristall-Vision der Maschinenraum-Lesbe mit Chirurgie-Skills? Egal, wir sind hier ja nicht beim Dramaturgie-Wünsch-Dir-Was! Und erst recht nicht beim Dramaturgie-Macht-Man-Eigentlich-So.

– Die Meckerlesbe („Gehen Sie mir nicht auf den Wecker!“) bringt den dringend benötigten Kristall während der Schlacht erst mal stolz auf die Brücke, damit sie ihn eine Sekunde später gemütlich in den Maschinenraum tragen kann. Im Ernst, fallen solche Sachen denn keinem auf? Und wie fühlt sich der Regisseur, wenn er solche Skripts verfilmt? („Oh Gott… Dabei hätte ich bei der Müllabfuhr anfangen können, wie mein Bruder!“)

„Wir haben 200 Schiffe! Die hier wie 1500 Schiffe aussehen! Das ist umgerechnet nur die Kampfkraft von 3000 Schiffen! Wie sollen wir so gegen die 10.000 Schiffe von Leland ankommen, gaaah?!“ – New Trek in a Nutshell: Wer früher in den 90ern noch Raumschiff-Daten studiert hat, dürfte heute Probleme haben. Äh… Die Kampfkraft der Podflotte entspricht noch mal wie vielen Blauwalen, Leute?

– Unsere superschlaue Planetenkönigin (*Mund und Gehirn nach diesem Wort mit Seife ausspül*) fliegt mal eben mit einem Shuttle in den Kampf und entdeckt, dass man die Feinde nur bei Beschuss von zwei Seiten erledigen kann. Nette Idee, aber leider scheiße erklärt. Und dafür musste sie rausfliegen? Mit einem Schiff, das sie null kennt? In härteste Kampfhandlungen? Zwischen befreundete Pods, die das ebenfalls hätte scannen können? Für eine Erkenntnis, die wir nicht mal visuell umgesetzt sehen? – Klappe, Kurtzman! Das waren rhetorische Fragen!

– Oh Gott, es ist wahr! Die Discovery besteht wirklich zu 60-80% aus gigantischen leeren Schluchten und Hallen zwischen den eigentlichen Räumen! Das sieht man, wenn Trümmerteile durch das Schiff fallen… Im Ernst, ich würde mich da in meinem Quartier echt verarscht vorkommen. („Hinter meinem Mini-Klo befindet sich die Hohlräume Alpha bis Delta. Aber die öffnen wir nur für Fußballturniere.“)

– Burnham muss laut Computeransage die „roten Punkte“ eingeben, um in die Zukunft zu reisen? Warum? Aus dem selben Grund, aus dem ich die letzten Aufenthaltsorte meiner Mutter nennen muss, damit ich in die Zukunftia-Redaktion komme? („Arzt, Penny, Arzt, Aldi, Arzt, Rewe.“)

– Nichts gegen ruhige Momente und Verabschiedungen, aber die ewig langen Sekunden mit dem vulkanische Gruß hätte man sich ja sparen können, wenn neben einem sekündlich Leute sterben? Wobei… es ist die Crew der Discovery. Vergesst meinen Einwand…

– Fand nur ich die lustig wirbelnden Schiffchen um Michael Burnham im „Iron Man“-Modus etwas albern? Und konnte Leland in der mehrstündigen Schlacht wirklich nicht 2-3 Drohnen entbehren, um diese auffällige Formation auch noch 2 Kilometer hinter den Kampflinien aufzusuchen? Zumal Burnham dann plötzlich nur noch von Spock beschützt wurde? Und habe ich schon mehr Fragezeichen zusammen, als Kurtzman in seinem Drehbuch als Platzhalter verwendet hat?

„Spock, ich darf dich nicht wieder verlieren! Schluchz. Ich habe doch gerade erst den neuen Lieferwagen mit Taschentüchern angebrochen, buhuuuu!“ – Dann doch lieber nur wegen Kokain schniefen: Die mehrfolgigen Verabschiedungen nehmen auch hier kein Ende. Oder ist das so ein psychologisches Übertragungsding und Kurtzman flennt seit Wochen um die Restquoten?

– Wir haben jetzt viele lustige Wartungs-Roboter, die wie eine Mischung aus R2-D2 und dem Michelin-Männchen aussehen. An sich sinnvoll, nur leeeider etwas plötzlich eingeführt. Aber macht nichts, die verschwinden bestimmt wieder, sobald Kurtzman findet, dass die eher wie KAMPFROBOTER aussehen müssen. Mit Schweißerbrillen, yeehaaa!

– Die Szene, in der Michael alle Signale setzt und sich kurz selbst sieht, musste natürlich kommen. Von der rede ich ja schon seit Episode 2.01… Blöd nur, dass es in diesem geballten Rotlicht-Aufbau doppelt und dreifach auffällt, wie konstruiert die ganze Staffel war: Man geht einfach jetzt an alle spannende Orte, wobei man die nur deswegen kennt, weil man all das schon erlebt hat. Hier muss man schon ein ganzes Altenheim zusammentrommeln, um überhaupt angemessen von einem Großvater-Paradoxon sprechen zu können. Und als SF-Idee im Jahre 2019 ist mir penetrant unlogisches Zeitreisen viel zu wenig. Mehr Techno-Babble und ein offensiveres Ansprechen der Probleme hätte hier vielleicht geholfen. Und damit meine ich nicht das übliche: „Uii! Die Wissenschaft macht meinen Schaft ganz groß!“

– Apropos „großer Schaft ganz schlaff“: Langsam nervt die Frauen-Agenda. Während Pike mit verstörtem Gesichtsausdruck auf der Brücke abhängt, kloppen sich Zahnspangen-Uschi und Georgoui mit Leland. Auf der Krankenstation springt die taffe Ärztin herum, während Culber erst dann auftaucht, wenn er seinen Mann zutexten darf („Ich habe ja Zeit; sterben ja nur 20 andere Patienten um uns herum.“). Währenddessen kümmern sich die Admiralin und Nummer Eins um den Torpedo, Michael um die Raumzeit, die beiden Brücken-Luder um das Brücken-Luder-Business, Tilly um die Schilde, L‘Rell um die Klingonenschiffe und Sarus Schwester… – Aber das klären wir erst weiter unten.

„Jetzt, wo du stirbst, habe ich dich endlich wieder lieb. Hier, trink dieses Glas mit Säure. Danach werde ich mich besser fühlen, Schatz.“ – In der letzten Folge hat sich Culber auf die Enterprise versetzen lassen, hat aber nun gemerkt, dass er sich nur dort wohl fühlt, wo Stamets ist – und kam daher zurück. Die letzte Folge ist übrigens maximal(!) erst 1-2 Stunden her… – Lustige Drehtür zwischen den Schiffen confirmed?

– Spätestens hier fällt extrem auf, wie geil die Macher es finden, dass ALLES nur noch von Frauen gemacht wird. Zumal man hier locker 12(!) Frauen mit Sprechrollen hintereinander geschnitten bekommt, während Spock meditativ im Shuttle sitzt und klugscheißt, Saru seine Schwester anfeuern darf und Pike… öh… überleben muss, weil er eine Verabredung mit dem Rollstuhl hat? – So wird es von der sich opfernden Admiralin jedenfalls hingestellt, obwohl die seine Vision ja nicht kannte. („Ich spüre, sie haben noch was Tolles vor sich. Hier, ich habe Ihnen ein paar Heckspoiler gestrickt, falls sie mal in einem fahrbaren Untersatz gefangen sind.“)

– Was war das denn mit dem Torpedo in der Hülle und dem Notentriegelungshebel? Den muss man also von innen(?) betätigen, damit ein superstarkes Schutzfeld(?!) danach den Rest des Schiffes vor der Explosion des Monstertorpedos schützt? Und der Entriegelungshebel (der Kraftfelder macht?) ist eigentlich für ein normales Schott gedacht, aber doch BESSER als das normale Schiffskraftfeld? Das wäre so, als würde die Bundeskanzlerin in einer Limousine aus Weißblech rumfahren, während sie drinnen in einem Aquarium aus Panzerglas sitzt.

– Burnham kann erst dann in die Zukunft reisen, wenn sie alle Signale gesetzt hat? Wieso? Fällt Zukunft aus, wenn vorher nicht alle Plotpoints einen Haken haben? Und woher weiß die Technologie des Anzugs das? („Schwerer Ausnahmefehler! Zukunft wurde noch nicht geladen. Bitte kontaktieren Sie Ihren Systemadministrator!“)

– Sarus Schwester hat sich also von der nichtswissenden Hütten-Pisserin zur Kampfpilotin gemausert. In ein paar Wochen! Und dank der kleinen Giftdrüsen am Hals hat sich ihr Volk bereits um 180 Grad gewandelt: „Kämpft wie ein Kelpianer!“. – In der nächsten Staffel dann ein interstellares Kelpianer-Reich – confirmed?

„Jipiii-ya-heee, Schweineba… Männerbacke!“ – Was sagt ein Klingone, der auf einen kampfbereiten Kelpianer trifft? Ganz klar: „Scheiße, diese Dudes sind mir echt zu krass!“ Okay, das war jetzt kein echter Witz, aber dafür ist die gesamte Serie ja schon einer…

– Die sich ständig verändernde Schwerkraft im Flur war ein cooler Effekt, keine Frage. Hier hat sich Kurtzmans Kinobesuch bei „Inception“ bereits bezahlt gemacht. Ein bisschen albern fand ich‘s dann aber doch, dass der Terminator-Leland hundertmal auf Georgiou kloppen durfte und die kaum bluten durfte. Aber ich nehme an, dass Frauen neuerdings einfach nicht mehr bluten? Oder nur einmal im Monat. Und dann mit STOLZ!

– WO waren die tollen Sphärendaten noch mal? Im Sporensessel? In dem kleinen Quanten-Device in Georgious Hand? Unlöschbar und daher eigentlich auch nicht rum-transferierbar? Zentral? Dezentral? Scheißegal?

– Das sechste Signal in der Gegenwart ist also der „Polarstern“ auf dem Weg in die Zukunft? Und das zweite Rotlicht mit den Weltkriegs-Dudes war noch mal wichtig, weil… man die Folge damals halt gedreht hat? Kurtzman, was auch immer du vor dem Drehbuchschreiben rauchst: Schick mir mal was von dem krassen Zeug! Ich will auch nicht mehr im Kanon mit dem öden Alltag leben.

– Armer Spock! Ohne Michael, die seine Kindheit vergiftet hat, wäre er nie so ein starker Mann geworden, der gleichzeitig logisch sein und gaaanz dolle flennen kann. Denn sie war sein Gleichgewicht im Tränensackbereich! Und zwar genau in der Zeit zwischen ihrer Ankunft bei Sarek und ihres Zerwürfnisses. Da all das mit ähnlich alten (Kinder-)Darstellern geschah und wir all diese Szenen sahen, müssten das also maximal… 6 gemeinsame Monate gewesen sein? Ein intensive, prägende Zeit!

„Sie müssen das nicht tun, Admiralin!“ – „Ich will es aber, Pike!“ – „Neee, im Ernst, sie müssten das nicht machen. Man kann Schotts und Kraftfelder auch von der Brücke steuern. Aber nachdem ich mir ihren Job angesehen habe, will ICH den auch machen. Ihr Durchschlaf-Stil gefiel mir!“ – Ey, du Opfer: Diese dramatische Szene ließ mich weinen. Und hysterisch lachen. Egal, Hauptsache, man kann dabei sein Wohnzimmer verwüsten.

– Wie genau ist Leland im Sporen-Glaskasten doch gleich gestorben? War es Georgious hämisches Lachen oder doch nur ihr Parfum („Eau de Bös“)? Vor allem war der Mann ja auch nicht fieser als die Imperatorin (im Gegenteil!), sondern wurde nur von Control missbraucht. Aber natürlich darf man den natürlich nach Herzenslust foltern. Lag wohl am Kleidungsstil und der Glatze. – Äh… Diese Lederjacke? D-Die gehört mir nicht. Ich… Ich muss weg!

– Warum zum Henker zeigt man den Starfleet-Offizier am Ende als gesichtslosen und unsympathischen Gesellen? Weil der BÖSE ist, mit all seinen „dummen“ Militär-Fragen rund um den halb ausgelöschten Geheimdienst und die vielen Toten? Weil er wissen will, warum die Discovery angeblich zerstört wurde? Wie kann er es wagen, dieser weiße Arsch von einem Mann?! Und wieso zum Teufel sagt man nicht, dass die Discovery in der Zukunft ist? Damit das tote(?) Control das nicht erfährt? Und am Schlachtfeld vorbeifliegen (Tote und Trümmer bergen; Geschehnisse auswerten) macht natürlich nachträglich keiner. Warum auch, Episode ist ja zueeende! (*Unterlid vom Auge runterzieh*)

– Natürlich wird Tyler der neue Chef von Sektion 31! Schließlich kennt der Zuschauer den bereits. Und nachdem der seit einer halben Staffel nur noch einer halber… äh… Halb-Klingone ist, ist es besonders geeignet, eine Institution zu leiten, die „etwas über ihr Ziel hinausgeschossen“… – Ach, keinen Bock mehr auf den Dreck. Nächster Punkt.

– Dank Michaels Opfer kann Spock nun seinen Bart abrasieren und seine alte Uniform anziehen, was hier derartig zelebriert wird, als hätte der Vulkanier gerade 4 gesunde Hundewelpen durch sein eigenes Steißbein entbunden. Hier soll der geneigte Alt-Fan durch die Augen von Pike („GAAAH! Mann ohne BART! Wahnsinn!“) zum Ausflippen gebracht werden. Und ehrlich gesagt wird das bei den Fans dieser Trash-Show wieder mal toll funktionieren. Und wenn nicht das, dann zumindest der finale Abflug der Enterprise. („Es wurde um einen bekannten Planeten ein neuer Mond gefunden! Krasse Sache!“)

Verständlich, dass einen das mitnimmt. Denn um mal meine Oma zu zitieren: „Wir hatten ja sonst nichts – nach dem Kriech.“

„Ich bin‘s! Bartlos-Spock! Habt ihr mich vermisst?“ – „Oh Gott! Und ich habe doch schon 50 Stück von den neuen Actionfiguren gekauft!“ – Bis grünes Blut an der Klinge klebt: Spock wollte sich extra bei der Rasur helfen lassen. Aber der neue Dude an Bord rief leider immer nur: „Ich bin Arzt, kein Barbier.“ – Kuuuult?

Vom Polter-Faktor erinnert diese Folge doch sehr an die erste in dieser Staffel: Viel Rums, viel Zeitdruck und viel J.J.Abrams-Kino-Vibe. Allerdings auch wenig Logik, Charaktere und Story. Also all die Dinge, für die das Budget leeeider nicht mehr gereicht hat.

Eingeführt wird weiterhin, was für einige Sekunden cool erscheint, woraufhin man einfach wieder was ganz anderes zeigt. Ablenkung und buntes Blinke-Blinke wird hier so groß geschrieben, dass kein Raum für irgendwas anderes bleibt. Das ist weder heute Kult, noch in einem Jahr. In zwei Jahren wird sich das kein Mensch mehr ansehen, geschweige denn in 10 oder gar 20 Lenzen. „Zeitlos“ ist an dieser Vision rein gar nichts. Trekkies werden einst auf Conventions höflich klatschen, wenn diese Darsteller auf die Bühne treten, während irgendeine Nachfolgerserie zu „Expanse“ laut bejubelt wird.

Sogar „Farscape“ und Kevin Sorbos „Andromeda“ wird man mehr als KULT ansehen als diesen Quatsch. Und ja, all das sagt mir mein Zeit-Zuckerkristall, den ich gerade in meinen Kaffee fallen lasse.

Wie bitte? Wo die Discovery jetzt genau angekommen ist? Das wissen wohl nicht mal die Showrunner… Ist aber auch scheißegal. Könnte überall sein. Und in der Woche danach halt in einem anderen „Überall“. Wobei die lustigste Frage eigentlich lautet: In dem Moment, in dem Georgiou den alten Leland einfach in der Sporenkammer gekillt hat… – Hätte Burnham die ganze Zukunftsreise nicht einfach abbrechen können?

„Sind wir schon im Wurmloch, Leute?“ – „Die Sensoren bestätigen: Es kommen helle Strahlen aus unseren Köppen.“ – Endlich geht es in die ferne Zukunft, um sich vor dem vollständig besiegten „Control“ zu verstecken. Übrigens scheinen jetzt doch fast ALLE auf der Discovery geblieben zu sein, nicht nur die zehn Leute von Neulich. Das nenne ich mal 200 treue Kollegen. Da muss Michael mindestens 200 neue Familien auf der nächsten Betriebsfeier spendieren?

Fazit: Kurtzmans Bewerbungsvideo für seine lebenslange Arbeitslosigkeit. Es ging weder um Zeitreisen noch um die Frage, was eine KI wirklich ausmacht. Es ging bis zum Schluss um Krachbumm im All – und um sonst gar nix. Vielleicht noch um vorgetäuschte Gefühle; aber da müsste ich jemanden fragen, der hiernach noch welche besitzt.

Trotz der unglaublich ausufernden Action (die in Form und Länge wenig Sinn machte) habe ich mich 4 Stunden lang – mit vielen Pausen – durchgelangweilt. Ja, ich musste mir schon fast selbst die alte Frage meiner Kritiker stellen: „Wenn du die Serie nicht guckst, warum guckst du sie dann?“

Jeder zweite Dialogsatz machte keinen Sinn oder wurde auf eine Weise präsentiert, die jeder von uns mit etwas Nachdenken besser hinbekäme. Die große Auflösung verpufft außerdem überraschungslos und setzt nur das um, was seit 2 bis 12 Folgen (je nach Definition und Sichtweise) angekündigt wird. Klar wird das manche Leute begeistern, aber mal ehrlich: Echten Hardcore-Fans hiervon will wohl keiner im Dunkeln begegnen. („Muhahaaa! Töte miiich… oder dich?!“)

Wenn CBS hiernach nicht radikal den Kurs ändert, haben sie trotz dem ganzen ballistischen Radau in dieser Episode … immer noch nicht den Schuss gehört.

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Eine Zeitschneise durch's Gehirn

Was ist das eigentlich für ein Feiertag? Feiern wir etwa einen Klingonen? Kar, der Grausame? Kar, Zerstörer von Seelen?

Falls ja, dann PASST der Typ immerhin her-vor-ragend zum Disco-Publikum. Wir erheben unseren Krug mit Blutwein für dich, Kar. Du wunderbarer Bastard! Toll. Danke, lieber Karfreitag. Wegen dir kann ich das Anschauen von Discovery nicht so gut es geht vor mir her schieben.Was ist das eigentlich für ein Feiertag? Feiern wir etwa einen Klingonen? Kar, der Grausame? Kar, Zerstörer von Seelen?Falls ja, dann PASST der Typ immerhin her-vor-ragend zum Disco-Publikum. Wir erheben unseren Krug mit Blutwein für dich, Kar. Du wunderbarer Bastard! Und bereue es auch gleich wieder. Denn diese Folge eröffnet mit einer Kameradrehung, wie man sie sonst nur von Karusselaufnahmen kennnt. Blööörg! Sorry für die Blutwein-Pfütze. Aber schnelles Kreiseln, wildes Rennen durch die Korridore & das dramatische Rumschreien von Befehlen („Roter Alarm!“, „Waffen bereit!“, „Mein Schnürsenkel ist offen!“) bedeutet selbstverständlich SPANNUNG! Mit Erfolg, meine Schläfe ist bereits ganz angespannt. Aber man schließlich nur einen Job: Burnham und Spock durch das Wurmloch zu schicken. Hätte man dies doch nur bereits am Anfang der Staffel gemacht. Schade, dass man dafür über keinen Zeitreise-Anzug verf… oooooh! Gleichzeitig tritt Team Discoprise gegen Control und seine Flotte an. Mit… öh… kleinen Shuttles und Pod-Dingsbummsen? Von denen man irgendwie ganz schön viel hat? Und der Leland plötzlich auch, Dank Instant-Nano-Schiffen(tm)?? Mensch, so einen Ärmel zum Rausschütteln von oberflächlichen Plot-Elementen hätte ich auch gerne! Bei mir ist da leider nur… *schnüff*… Muff drin. Nett übrigens von Leland, mit dem Angriff bis zum Ende von Pikes Ansprache zu warten. („Nee, wir stehen erstmal nur doof rum. Der Mann braucht seinen heroischen Auftritt! Und als Bösewicht-K.I. warte ich natürlich, bis ER zuerst schiesst!“) Toll auch, dass man den gottähnlichen Zauberanzug auch mal schnell aus dem 3D-Drucker ziehen kann. Zeitreise. Unendlicher Speicher. Raketenantrieb. Kirchen-Abschleppseil. Das Teil hat einfach alles! Aber zuerst muss man beim Zusammenbau ganz hektisch hin- und herrennen. UND ganz doll viel Technobabble mit Ark-Sekunden drin benutzen. Sooo einfach ist es also doch nicht. Puh, wollte schon meckern! Begleitet wird all dies von der grossen Schlacht, wo hunderte Objekte im typisch verwaschenen Discovery-Look durch die Gegend huschen. Sonst weiss man am Ende noch, was los ist. Und DAS passt ja nun wirklich nicht zur Serie!

Immerhin gibt es gute Tipps von der Königin („Ihr müsst schrääääg auf die Schilde schießen! Habe ich bemerkt, als ich von unten drauf geguckt hab!“). Wollte ja erst einen Mangel an alles könnenden Superfrauen beklagen. Aber alles gut.

Mal so nebenbei, sollten wirklich schon dicke Steine (?) durch die Brücke fliegen, wenn die Schilde noch bei 60% sind? Okay, dies ist nach ca. 10.000 Treffern überraschend viel, aber sind diese fetten Konsolen-Explosionen nicht für die letzten Meter gedacht? („Kein Problem, bei dem Krater dort befand sich nur der Getränkeautomat.“)

Tonnenweise Qualm, Funken und Flackern scheint aber eh nur dekorativ zu sein und die Funktionsfähigkeit in keinster Weise zu beeinflussen. Glaube nicht, dass dies bei MEINEM Computer so ablaufen würde.

Aber ICH habe ja auch keine dicklich-albernen Rep-Bots, welche plötzlich aus der Hülle der Enterprise schlüpfen. („Aber bei Star Wars geht das doch aaaaauch?!“) In diesem Moment fehlte eigentlich nur noch ein Sitcom-Publikumslachen. Hahaha! Ha! Ha… Apropos Plot-Ärmel. Da ist auch schon der riesige Klingonen-Kreuzer samt Saru-Schwester, welche nebenbei ihren Pilotenschein gemacht hat. Hach, sie sind alle gekommen! Sogar der kleine Tylerfix! Endlich wissen wir auch, wofür die Signale gut sind. Nämlich um nützliche Verbündete parat zu haben. Und wer hat diese jetzt ausgesucht? Doktor Phlo… Paradox? Muss wohl, auf „Genie-Königin von Knödel IV“ und „Kirche vom 3. Weltkrieg“ kommt man von selbst wohl eher nicht. Von den Disco-Autoren mal abgesehen. Lustig werden sich jetzt wohl viele Fan-Vermutungen lesen. Jetzt, wo sich Michaels Rolle als Engel auf „Rote Gaswolke rauspupsen und abhauen“ beschränkt. Wenigstens hat hinter Leland niemand die… prust… Borg vermutet. („Er hat Sinnlos gesagt! Das klingt fast wie Zwecklos!!!“)

Aber ansonsten ist das schon ein super ausgearbeiteter Charakter. Wie der prügelt. Und ballert. Und kloppt. Und keiner genau weiss, warum die K.I. in der Lelandpelle eigentlich will, was er will. Und dabei so gemein ist. Musste er etwa Jahrzehnte lang Fortnite spielen? (Ha! Ein trendiger Popkultur-Gag! Köstlich!) Traurig dagegen das Schicksal von Frau Admiral Dings. Mensch, wenn man so einen Schleusenhebel doch nur auf der ANDEREN Seite angebracht hätte. Was ein bisschen oll wirkt, wenn man an die vorhandenen Hologramme, Reparaturbots und sonstige Ultra-Technologie denkt. („Was? Nichts zum ziehen an dieser Dose Thunfisch?! Wir sind verloren!!“)

Und reicht EINE Tür wirklich als Schutz gegen ein drei Meter (!) entferntes Torpedo? Welche ansonsten ein RIESENLOCH in das Schiff gesprengt hätte?? („Waaah! Eine Atombombe! Und das Fenster ist noch einen Spalt offen!!“) Leland.net wird am Ende von der Imperatorin in der Pilz-Mikrowelle erledigt. Eine Möglichkeit, welche vorher noch nie erwähnt wurde. (Hallo, Ärmel!) Nicht ganz klar war mir danach, warum Discovery + der Engel Michael dann überhaupt noch die Zeitreise machen mussten. Was aber gut zum Control-Plot passt, der für mich eh nie viel Sinn ergeben hat.

Genau wie die Konspiration von Spock, Pike und Kollegen. Warum lügt man über das Schicksel der Discovery, wenn Control doch eh kaputt ist? Mensch, ich muss da echt nochmal meine Notizen für diese Staffel überfliegen. *alten schuhkarton mit wachsmalstift-zeichnungen und kaka-spuren raushol* Spock empfiehlt auch, dass man als Schutz gegen weitere Zeitreise-Verstösse nie mehr über Discovery und ihre Crew spricht. Eine aus dem (Plot-)Ärmel geschüttelte Empfehlung, welche ich auch gegenüber unseren Lesern aussprechen möchte.

Was auch, vorsichtig ausgedrückt, neugierig auf die bereits angekündigte 3. Staffel macht. Das letzte Signal wurde ja 51.000 Lichtjahre entfernt entdeckt. (Wie auch immer, offensichtlich kann man ALLES in der gesamten Galaxis ohne Verzögerung sehen.) Eine Entfernung, welche ohne Pilzdrive wohl selbst beim Supertech-Trek nicht so schnell zu überbrücken ist. Ob man jetzt etwa einen auf Voyager machen will? Fazit: Was wurde in den Kommentaren vermutet. Was wurden dabei für Theorien gesponnen. Vom, hihi, Ursprung der Borg mal ganz abgesehen. Und was kam am Ende raus?

Burnham furzt rote Wolken in den Weltraum, um auf die Position per Paradox ausgewählter Fachkräfte hinzuweisen. Das ist so bescheuert, dass man fast schon applaud— explodieren möchte.

Admiräle fliegen in die Luft, K.I. werden gekocht und schwule Doktoren schnulzen sich den Schniedel hart. Fast möchte ich mal Videos vom Brainstorming der Autoren sehen, andererseits gibt es bei YouTube schon genug Videos von Affen, welche sich mit ihren Klöppsen bewerfen.

Einen besonderen Preis möchte ich an dieser Stelle an die meisten unserer Review-Kollegen verleihen. Sich diesen gequirlten Schwachsinn (mit oder ohne CBS-Scheck) so konsequent schönreden zu können, das ist schon eine besondere Fähigkeit. Keine gute, aber trotzdem!

Freuen wir uns daher schon jetzt auf deren Vorab-Berichte über die Aussagen der Macher, dass mit Staffel 3 alles viel besser wird. Gute Propaganda hört schließlich niemals auf.

ICH mache jetzt aber erstmal eine verdiente Pause und haue mir mit dem Hammer mehrmals auf den Kopf. Vielleicht erscheint mir ja ein Engel, der mir roten Zauberstaub ins Gesicht bläht („Was für eine Charakter-Entwicklung! Ein echter Fan-Pleaser! 6,5 von 5!“ – Serienjunkies.de). Wertung: 3 von 10 Punkten Und NEIN, Kurtzman, das pausenlose Einspielen von fünf Tönen der Trek-Melodie sorgt nicht automatisch für Bonus-Punkte!

