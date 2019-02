„Star Trek – Discovery“ – 2.05 – „Die Heiligen der Unvollkommenheit“ – Kritik

Willkommen beim „All You Can Write“-Dinner auf CBS! Sie wollen irgendetwas schreiben? Irgendwas? So wie wir immer die sinnfreien Episoden-Titel? – Kein Problem! WIR bieten Ihnen eine Plattform für alles, was Ihrem Schreiblehrer die Füße in Propeller verwandelt! Sie wollen blaue Pilznetzwerke, die jede Woche andere Tricks draufhaben? Tadaa! Sie tippen, wir rendern! Und der Zuschauer tippt auch. Auf seine Stirn. Was? Sie wollen lieber Charaktere wiederhaben, die eigentlich tot sind? Dann schreiben sie das einfach auf einen Schmierzettel und werfen sie den nachts unter die Fußmatte des Pförtners.

Inhalt: Tilly erfährt im Pilznetzwerk, dass ein gruseliges Monstrum die gesamte Dimension mit (Pilz-)Hutausschlag peinigt. Währenddessen überlegen Pike und die Sektion 31, wie sie weiterhin die spannenden Spock-Livestreams seiner Warpspur verfolgen können – UND nebenbei ins Pilznetzwerk springen, um Tilly zu retten.

Besprechung:

Schade. Eigentlich wollte ich diese Episode mal wieder mit meiner Freundin sehen, die vor genau einem Jahr schreiend bei Episode 1.05 rausgelaufen ist und erst Tage später in einem startenden NASA-Shuttle wiedergefunden wurde… Nun, heute wagten wir also erneut einen Versuch. Doch nachdem sie sich nach 5 Minuten bereits kräftig auf dem Wohnzimmertisch übergeben hat („Interessante Kamerafahrten. Und so viele auch noch!“ *Mund abtupf*), begann sie nach 15 Minuten plötzlich damit, unkontrolliert aufzuspringen, die Wäsche zu waschen, den Geschirrspüler ein- und meinen Schrank aufzuräumen. Nur, um dann in ihre eigene Wohnung zu gehen, da auch dort „haufenweise Wäsche“ anliegen würde. Und ein Funkloch, weswegen sie sich jetzt leider 5 Tage nicht bei mir melden könne…

Aber sie hatte ja recht mit ihrer rationalitätswahrenden Reinlichkeit.

Die Discovery will etwas auf den Nebel schießen, damit sie Spock nicht verlieren? Die Kamera zeigt stattdessen, dass sie den Torpedo EXAKT auf sein Shuttle schießen. Und in Spocks Shuttle ist Georgiou, die immerhin die Discovery angegriffen(!) hat und nicht auf Rufe antwortete? Statt sich entsetzt darüber zu zeigen, labert Pike erst mal anerkennend, wie toll der den anderen Captain findet, weil man die „nicht unter den Tisch trinken“ konnte. – Ja, hier tanzen Brain Cancer, Kindergartenrhetorik und faules Drehbuchschreiben mal wieder so schnell im Kreis, dass man alleine dadurch rote Engel aus der Produktionshölle beschwören könnte.

„Philippa, Sie benehmen sich neuerdings irgendwie anders als sonst.“ – „Daaas sehäään meine terrrranischen Sklaaaven und Kampfkamerrradään aber anderrrrs!“ – „Ja? Okay, dann habe ich mich wohl vertan, sorry.“ – Böshilde kommt zum tiefschwarzen Kaffee: Wie immer ist Onkel S.Ubtil nicht eingeladen. Der hatte hier heute nämlich besonders vie… wenig zu tun.

Hier komme ich schon beim lockeren Notizenschreiben halb in den Burnout:

Pikes alter Kumpel ist nun der oberste CHEF von Sektion 31? – Komisch, Pike ist nicht überrascht über diesen wirklich dramatischen Aufstieg („Sparkiller? Du bist jetzt der oberste Webdesigner der Bundesregierung? Pfff… Kein Wunder, du mochtest Steuerverschwendung ja früher schon so gern.“).

Georgiou gibt ständig zu erkennen, wie durchtrieben und „nicht unschuldig“ sie ist? – Pike ignoriert trotzdem, dass seine alte Freundin plötzlich im 50er-Jahre-Antagonisten-Business arbeitet… („Huii! Was für eine schöne Deckenlampe. Die gucke ich mir mal etwas genau an!“ *aus Bild geh*)

Pike möchte irgendwann DOCH mal von Burnham wissen, warum Philippa so anders ist? – Burnham will es ihm sagen, fühlt sich aber geraaade unpässlich, weil Tyler vor 5 Minuten zum Geheimdienstler und Haarmodel für Obdachlose aufgestiegen ist. („Vertrauen Sie mir, Pike. Ich sage es Ihnen dann, wenn es den Autoren gerade passt. Haben Sie in der dritten Staffel noch einen Termin frei?“)

Philippa posaunt im Schiffsflur heraus, dass sie eigentlich die Imperatorin ist? – Burnham ist plötzlich diejenige, die sich ängstlich umsieht, ob es vielleicht jemand gehört hat. („Still! Es könnte sonst jemand das erfahren, was ich meinem Captain sowieso gerne verraten würde, wenn ich denn mal 10 Sekunden Zeit hätte!“)

Ash Tyler sitzt frustriert an der Bar und streichelt sein megageheimes „Sektion 31“-Abzeichen? – Klar, der ist natürlich schon nach wenigen Tagen in dieser Organisation davon überzeugt, dass die alle total super sind. Und er nebenher Spock und Burnham beschützen kann, falls … die … eben … doch … unsuper … sind?

Ja, hier jagt ein psychologischer Schenkelklopfer den übernächsten, bis sogar die Kollegen Jung & Freud nur noch „Alt & Freudlos“ genannt werden wollen!

„Oh, das Pilznetzwerk! Finde ich gut, das haben wir ja jetzt schon seit Folge 1.03 nicht mehr gesehen. Also wenn man seitdem 17 Folgen ausgelassen hat, versteht sich.“ – Ein Franchise im Herbst: Diese wunderschöne „Sah sogar bei AVATAR besser aus“-Wischiwaschi-Landschaft ist das, wofür wir die Serie so lieben. Ist ja auch mal ganz schön, zwischendurch mal zu sehen, wo die ganzen rosa Farben aus den Jahren 1988 bis 2005 hingeflüchtet sind.

Herrlich! Ich könnte mich stundenlang über diese Art des BW („Banana Writings“) beömmeln! Und die Autoren sich darüber sicherlich hochzufrieden an den Löres greifen.

Diese billigen Symboliken für Zehnjährige: Definitiv der Goldstandard für alle, die Trash lieben!

Diese einfache Denkweise, die aus jedem Feind in 10 Sekunden einen Freund (und umgekehrt) machen kann: Wunderbare Lachflashs auf allen Kontinenten, bei allen Kulturen! Ja, völkerverbindender wird Star Trek womöglich nie wieder werden.

Und denken wir auch an all die unpassenden Seitenhiebe und Doofie-Sprüche (= „Wenn ich verrotte, behalte ich meine Gedärme bei mir, damit keine Pilze die zersetzen können, HA!“)… – Im Ernst, hier hat man auf der Suche nach Ghostwritern keine Mühen und Schulhöfe gespart.

Apropos „Ghosts“: Diese Gesellen werden neuerdings besonders bequem erklärt, indem man einfach dreimal (wegen Drei = magisch) was zum Energieerhaltungssatz faselt: „Energie kann NICHT verloren gehen! Daher lebt Tilly noch! Und Culber auch! Jaaah! Sein Friedhofsgärtner war nämlich völlig energie- und antriebslos, das habe es durch das Loch am Boden meines Pilzkörbchens damals genau gesehen, muhahaha!“

Zugegeben, ich finde es generell toll, dass Stamets hier den Energieerhaltungssatz runterstammelt und mich daher glauben lässt, dass dies das neue (gegoogelte) Lieblingswort der Autoren ist („Schatz? Kann ich noch etwas energieerhaltenden Zucker in meinem Kaffee haben?“)… Allerdings fällt es bei Benutzung solcher Fachbegriffe dann BESONDERS auf, dass hier eben nicht nur Materie/Energie erhalten wurde, sondern sogar neu erschaffen . Denn Culber wurde ja komplett sinnfrei im Pilznetzwerk neu zusammenge-schimmelt(?), während sein realer Körper irgendwo zur vorletzten Ruhe gebettet wurde. Und nicht vergessen: Während Tilly noch einen „Organischen Transporter“ für den Übergang brauchte, ist Culber einfach „versehentlich“ entstanden, weil der Pilzpapst (= Stamets) beim Tod seines Gatten versehentlich eine seiner Tränen in die Deus-Ex-Machina-Lamellen gelutscht hat.

Im Ernst: Das ist derartig beliebig, dass man uns auch einfach eine Tüte Champignons über den Kopf ziehen könnte, dabei „Ene Mene Schwerkraft-Fliehkraft!“ rufend, um uns DANN irgendeinen Kartentrick zu zeigen. Wobei es dabei wichtig wäre, dass die gesuchte Karte seit 10 Monaten aus dem Kartenstapel herausschaut und der Zauberer uns ständig zuraunt: „Hey! Die Pik 7! Ob diiiieeee wohl noch mal auftaucht, hmmm? Naaa?!“

„Ich bin zwar schon lange hier drin, aber JETZT können mich die Pilze ruhig auflösen.“ – „Warum gerade jetzt? Und was war an dem Baum, an dem du dich zum Schutz immer gerieben hast?“ – „Die ausgepinkelten Drogen der Discovery-Autoren, nichts weiter.“ – Verfilzte Pilze: Wenn eine Handlung zu schnell abgeschlossen werden könnte, muss noch schnell eine Bedrohung her. Zum Beispiel ist die Leuchtfarbe auf Culbers Hand nicht sein Lieblingsorange.

Und wieso ist es plötzlich kein Thema mehr, dass Stamets bei den Pilzsprüngen alle möglichen Pilzwesen getötet haben soll? War das nicht vor zwei Folgen noch der Grund, warum May überhaupt aufgetaucht ist – und nicht etwa das „Monster“ namens Culber? Der sich übrigens mit Baumrinde eingerieben hat und dadurch die ganze(?) Multiversums-Pilzdimension bedroht? Wegen dieses Baumes, der in dieser Dimension sowieso an allen Ecken wächst!? – Das wäre so, als würde mich ein Alien um Rat fragen, weil auf seinem Heimatplaneten ein Wolf gesichtet wurde. Und den kreativ loszuwerden, wäre für sein Volk leider komplizierter, als mich tagelang zu be-spuken, sinnfrei vollzusülzen, ein Beamgerät aus Pilzen zu bauen und mich DANN erst rüberzuholen.

Man ist ja schon viel Schwachfug aus 50 Jahren Star Trek gewöhnt, aber eine derartige Verarschung des Zuschauers schlägt dem tropfenden Fass die Krone ins Gesicht. Zumal man hier eh sehr schluderig mit ALLEM umgeht: Pike hat angeblich das „halbe Universum“ abgesucht („halbe Milchstraße“ reichte nicht?), die Pilzsporen greifen angeblich erst in einer Stunde die Schiffshülle an, wabern dann aber irgendwie auch rasch IM Schiff herum („Keine Sorge, Captain. Die Konsolen wurden mit Kruzifixen imprägniert.“), Stamets und Burnham kommen nicht mal auf die IDEE, sich in einer fremden Dimension Mundschutz oder Raumanzug überzuziehen, man kann durch die olle Plexiglaskammer normal in die andere Dimension herüber gehen (Warum?) und so wiiirklich groß scheint das Pilznetzwerk auch nicht zu sein.

Denn Culber geistert direkt IM dort erschienenen Schiff rum, was ich aber fast übersehen hätte, weil Burnham wieder mal unaufgefordert unbekannte Substanzen am Boden aufheben musste. – Nur gut, dass sie vor dem Ausflug anscheinend schon gut gegessen hatte?

Nichts gegen kultiges Gaga, aber hier wird einem der schreiberische Dreck so sehr gegen die Windschutzscheibe gedonnert, dass ich man hier – statt einen Scheibenwischer – sofort Carglass© aktivieren müsste…

„Ups, wie sind wir denn so schnell in das Pilzuniversum gefallen?“ – „Was denken Sie denn, was eine Warpsignatur von einem Mann wie SPOCK alles bewirken kann? Und noch dazu sein schmutziger Kühlschrank?“ – Und `ne Buddel voll Rum: Die Discovery tanzt auf den hohen Wellen der überwältigenden Einschaltquoten – unter den CBS-Konkursverwaltern.

Fragen über Fragen:

Warum gefährdet Pike das gesamte Schiff auf der Suche nach Tilly? Ach ja: Weil SIE es auch getan hätte…

Und was sollten die sinnfreien Wort-Scharmützel zwischen dem Captain und seinem vertrauensunwürdigen Kumpel? („Warum hat Ihr vollkommen unbekannter Spezial-Einsatz so lange gedauert?“) – Ach ja: Weil J.J.Abrams-Fans sich bei diesen Dialogen einen Monatsvorrat „Into Darkness“-DVDs bestellen.

Aber wieso wirkte der verstörte Doctor Culber auf mich so, als hätte man dem Schauspieler eine Dokumentation über „Hysterische Anfälle von Frauen in den 50ern“ gezeigt und ihn dann fünfmal um den Block gejagt? Ach ja: Damit Stamets dann wieder beruhigende Anekdoten aus dem Fabelreich gemeinsamer Paarerlebnisse ablassen kann: „Weißt du noch? Wo wir an der U-Bahn standen und du mir statt der Fahrkarte deinen Pipimann in die Hand gedrückt hast?“

Sorry, Pilzfreunde… Ich will ja gar nicht immer ordinär werden, aber das hier ist so schlecht geschrieben, dass man sich ernsthaft fragt, ob man Kurtzmans Mutter nicht ein biiisschen besser hätte bezahlen können, als sie das Skript korrekturgelesen hat.

Alleine diese wirre Endsequenz um das Thema, ob man Culber nun mitnehmen kann, hat meine Hände fast in die Polsterdimension meines Kissens eindringen lassen:

„Wir können ihn nicht rüberbringen, denn unsere Pilzmaterie kann nicht in eurem Universum existieren!“ – „Aber eure fleischige Transporterhülse liegt doch in unserem Maschinenraum?!“ – „Die ist eine Ausnahme, weil die damals aus dem NICHTS erschienen ist. Außerdem fehlt beim neuen Culber menschliche DNA!“ – „Aber wenn wir Culber einfach in die fleischige Ausnahme-Hülle reinstecken, wird aus dem Pilz-Magie dann vielleicht DNA-Magie? Immerhin SIEHT man ihn dann kurz nicht mehr?“ – „Ja, so machen wir das! Wobei ihr aber einen Nebeneffekt beachten müsst: Er wird vollkommen sauber, rasiert und frisch frisiert drüben ankommen.“ – „Dieses Risiko müssen wir eingehen, Pilz-Ilse! Energie!“

„Düsterer McGlatzo? Schlechter Pike-Imitator? Ich bin die durchtriebene Admiralin und befehle Ihnen, dass Sie Ihre durchtriebenen Spielchen lassen, damit man mir meinen Job nicht wegnimmt! Ich hoffe, die Zusch… äh… IHR habt das verstanden?“ – Mit der Lizenz zum Blöden: Bei Szenen wie diesen möchte ich mich stets hinsetzen und „Star Trek – Nemesis“ einen langen Entschuldigungsbrief für meine harschen Worte schreiben…

Ich könnte noch über die absolut lachhaften „Sektion 31“-Dialoge sprechen („So schmutzig ist das nun mal, wenn wir neue Staaten erschaffen.“) oder über die dümmliche Tatsache, dass die Imperatorin schon nach 2 Minuten ihren Chef mit dessen illegalen Geheimdienstaktivitäten erpresst… Aber Ersteres ist ja nichts Neues und Letzteres konnte bei der Sternenflotte ja nun wirklich niemand vorausahnen.

Also ICH hatte ja immer nur ein gutes Gefühl bei Space-Hitler. Aber das lag vermutlich an dem dezenten, unauffälligen, fein nuancierten Schauspiel von Michelle Yeoh?

Gut ist aber in jedem Fall, dass Burnhams Off-Texte am Anfang und am Ende jeder Episode immer für sooo viel tiefgründige Stimmung sorgen: „Freunde sind gut. Und die Crew oft auch. Man muss aber vertrauen tun! Und gute Kameraden sind wie passende Worte. Friedfertigkeit macht zudem gutes Heia-Bubu in der Nacht! Und wer an höhere Wesen glaubt, muss nicht im Keller sitzen. – Danke für’s Zuhören und bis zur nächsten Woche!“

Fazit: Langsam geht mir die Serie echt an die Substanz mit ihrer Pilz-Polonaise und den ständigen Geheimdienstaktionen für mentale Dreiradfahrer.

Im Sekundentakt brettert man hier über Bordsteine, überfährt rote Ampeln und hält mit voller Absicht auf wehrlose Rentner zu. – Nur, um dann am Ende zu sagen: „Wenn du kein Blut auf der Straße sehen willst, darfst du halt nicht hinsehen. Ist halt modernes Fernsehen, Bro!“

Wissenschaftlich, erzählerisch und psychologisch sind wir inzwischen in Untiefen angelangt, in denen man normalerweise Fische mit glühenden Antennen antrifft. Und auch die fressen einen gerne mal auf, nachdem sie uns mit buntem Blinki-Blinki geködert haben…

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Das Vietnam unter den Trek-Serien *tritt die tür der besucher-baracke ein und knallt zwei mülltonnen-deckel mehrmals laut zusammen* Aufstehen, meine Hübschen! Es ist Star Trek Discovery Zeit! BergH! Hoffmann! Serienfan! Anonymer Zuleser #1 bis #4341! Private Paulaaaa! AUF’STEEEHN!!! Ich weiß, ich weiß, keiner von euch möchte noch hier sein. Der Klapowski sowieso nicht, weswegen wir jetzt auch so spät dran und somit eine Schande für die gesamte Kritiker-Gesellschaft geworden sind. Trotzdem verständlich, denn jeder von uns hat sich bestimmt etwas anderes darunter vorgestellt, seinem geliebten Trek-Vaterland zu dienen. Von irrem Pilzgefasel ohne Ende und rumrollenden Babyköppen war da schließlich noch keine Rede. Aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir alle haben uns verpflichtet! Andere seelenlose Review-Seiten zu hohen Durchschnittswertungen, wir dagegen zu einem Leiden über ganze Staffeln hinweg.

Der einzige Lichtblick: Diese Serie wird euch prüfen. Abhärten. Der kreative Durchfall der Autoren wird an euch abprallen wie Scheiße an einem Tischventilator! Hier wird der menschliche Geist auf eine unmenschliche Probe gestellt! RAAAAHHH!! Schnauf. Keuch. Stöhn. Tschuldigung, aber so langsam ist mein Nervenkostüm doch etwas angegriffen.

Wo waren wir? Ach, ja, Discovery. Ein Schiff, wo die meiste Arbeit offensichtlich auf dem Korridor stattfindet. Jedenfalls, wenn man nach der Anzahl der Crew-Mitglieder geht, welche dort doof rumstehen und ihre Eingaben an den Wand-Armaturen machen. Ganz anders als in deutschen Behörden, wo einem dort höchstens mal ein einsamer Wüstenstrauch entgegenrollt. Apropos entgegenrollen. Direkt zu Beginn wird uns auch schon eine tiefsinnige Ansprache unter die gerümpfte Nase gerieben. „Worte definieren, wer wir sind…“ und so. Ist dies korrekt, dann kann ich mir mit dieser Kritik ja direkt schon einmal einen Liegeplatz an der Schwefelgrube aussuchen. Na, vielen Dank auch, Kurtzman! Auch für den netten Running Gag, dass sich Spock SCHON WIEDER nicht blicken lässt. Ist diese Staffel etwa die Langfassung von „Auf der Suche nach Mr. Spock“? Dafür, dass Freund Spitzohr schon vor Monaten groß beworben wurde, macht sich der Typ aber erschreckend rar. Nicht so rar wie Section 31. Ihr wisst schon, diese top-geheime Abteilung der Föderation. Welche in den Schatten arbeitet. Unerkannt. Ohne ein Wort des Dankes. Wovon man wohl die Schnauze voll hatte, weswegen man nun Hinz und Kunz seine Dienstmarke unter die Nase hält. Huhuu, bin die Georgiou und bei Sektion 31! Hier, mein Abzeichen! Ist ja alles streng so geheim! Hey! Du namenloser Crewmensch! Bin bei Sektion 31! Schon gewusst!? Voll undercover, ey!

Da lob ich mir doch Bashirs Abenteuer mit denen, wo man sich noch stilvoll in fremde Quartiere schlich. Grunz.

Ungewollt witzig auch, dass man über diese Typen nun stolpert wie die Rentner, die ihre Rente holen wollen. Georgiou, Ex-Voq & der Typ mit ohne Haare + Crew. Es wäre wohl einfacher zu fragen, wer NICHT bei Sektion 31 ist! All dies ist aber noch Pille-Palle im Vergleich zum… seufz… Pilz-Plot. Im Ernst, hatten wir das Gedöns jetzt nicht schon ein Dutzend Mal in kaum veränderter Form? Befinde ich mich in einer Zeitschleife? Ist DAS etwa der große Twist um die roten Sterne?! Die Kulisse des Sporen-Raums hat sich in Sachen Erscheinungsmenge auf jeden Fall bereits gelohnt. Hätte damals wohl niemand geglaubt, dass der Fungus-Drive die große Hauptrahmenhandlung der Serie darstellen wird. Respekt, ihr durchgeknallten, durchgeknallten Schreiberlinge! Buhuuu!

Und ich weiß, dass ich mich mittlerweile stark wiederhole. Aber DIE (*mit bebenden finger auf beyer & co. zeig*) tun es ja auch! So! Was passierte also? Tilly Ohnezahn (dieses Lächeln, brrrr!) wird mittels eines ranzigen Döner-Schlafsacks in die Pilzwelt gezogen (Kein Witz!), wo sich ein fieses Monster rumtreibt. Dieses entpuppt sich aber als Doctor Hugh (nein, nicht der mit der Telefonzelle), welcher mittels magischen Gay-Kiss zu den Sporen transferiert wurde (Nein, wirklich!). Dort hüllte er sich in giftige Baumrinde (!!), um von den rumfliegenden Sporen nicht zerknabbert zu werden (!!!). Nein, ich hab nichts genommen. Schade eigentlich. Dazwischen macht die Discovery einen halben Überschlag nach links, um nur halb in diese fremde Welt einzutauchen. Also, sprichwörtlich, so mit Ozean-Wellen und so. Scheint aber nix ungewöhnliches für Pike & Co. zu sein, da man sich erst sehr, seeeehr spät für den roten Alarm entscheidet. Immerhin konnte man so vorhandene Kulissen einsetzen, da den Machern wohl langsam der Bluescreen ausging. Sind damit anscheinend schon an der Staffel-Stelle angekommen, wo außer für CGI nicht mehr viel Geld übrig ist. Hätte man stattdessen nicht die Autoren entlassen können? Sehe in diesem Schritt nämlich echtes Potential für einen deutlichen Qualitätsanstieg! Fazit: Wahnsinn im Komplett-Paket. War die Janeway-wird-zum-Lurch-Folge bei Voyager noch etwas Besonderes (an Doofheit), hat man bei Disco in diesem Bereich nun endlich das Fließband entdeckt. Die Kirchen-Episode mag ja ein kleiner Lichtblick gewesen sein, aber so etwas ist anscheinend eher die Ausnahme, als die Regel. Eine Sorge, welche auch für die Picard-Serie gilt. Aber Mycel-Tee, heiß, schmeckt ja auch nicht schlecht? Wertung: 3 von 10 Punkten

