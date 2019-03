„Star Trek – Discovery“ – 2.10 – „Der rote Engel“ – Kritik

„Wenn wir den roten Engel nicht einfangen, wird das Universum vielleicht irgendwie sterben – oder so?“ Dies sind die vertrauenswürdigen Worte eines Mannes, der vulkanische Höhlenwände mit Kringeln vollgeschmiert hat. Sie werden auch „Die Offenbarung des Spock-hannes“ genannt. Und da seine heilige Spraydose niemals gelogen hat, muss man nun den Engel treffen, damit wir endlich zum Wissensstand der Episode 2.01 zurückgelangen.

Inhalt: Um den roten Engel zu fangen, muss Michael ein Nahtoderlebnis haben. Also bereitet man ein Experiment vor, in dem sie fast erstickt. Viel mehr passiert hier nicht – echt jetzt!

Besprechung:

Aber zuerst bekommen wir erzählt, was man uns vor Monaten schon hätte ZEIGEN müssen. Diesmal auf der Beerdigung vom weiblichen Robo-Klops:

„Aryriam… Ariam… Ayran… war stets etwas ganz Besonderes im großen Storypuzzle der letzten 10 Minuten der letzten Episode. Wir alle erinnern uns noch daran, wie Amira einst die Worte ‚Guten Morgen‘ sagte – was genau genommen schon mehr war, als sie die ersten 20 Episoden gesprochen hat. Doch sie hat nicht nur den Morgen gekannt, sondern auch den Abend! Denn an den Abenden hat Aioli oft Krebs geheilt oder Waisenkinder aus brennenden Häusern gerettet. Sie war ein Vorbild für… – Burnham, hören Sie auf zu flennen, Sie sind echt die Einzige mit Tränenwasserfall hier! Jedenfalls war Aishe die einzige, die… – Burnham, nun putzen Sie sich doch wenigstens den grünen Schleim von der Oberlippe!“

Und auch NACH der Beisetzung würde sich die Bezeichnung „Faules Writing“ verbitten, mit dieser Episode in einen Topf geworfen zu werden (= „Ich bin vielleicht faul, aber nicht scheintot!“).

So halte ich es für eine schreiberische Unart, sich ständig neue Dateien aus dem Popöchen zu ziehen, um die Story voranzubringen: Mal ist der rote Himmelspopel von Anno Dunnemals der reinste Byte-Springbrunnen, dann gibt’s geklaute Dateien von Spocks Heilanstalt, dann Daten aus der Zukunft, Daten in Ayrans Kopf (die werden doch auch noch mal wichtig?) und Daten, die Spock mehr oder weniger sinnfrei auf eine Wand gekritzelt hat (Das Wort „Talos“ war zu lang?). Wann immer den Autoren nix einfällt, entschlüsselt irgendwer den Datenwust vom vorletzten Mittwoch, um irgendwo anzukommen, wo man Daten für den übernächsten Mittwoch abgreifen kann. – Geht das auch mal eleganter? Ein Holzhammer mit rosa Schleife dran würde mir schon reichen…

„Mir hat sie das Lesen beigebracht!“ – „Und mir hat sie ein Kind gemacht!“ – „Platz da, hier kommt der Papst! Hier soll eine Heiligsprechung stattfinden?“ – Ein tod-alitäres Regime: Erst im Tod bekommt man einen Namen im Projekt Fight Clu… äh… Discovery. Immerhin dürfen sich hier einige verstrittene Besatzungsmitglieder verstohlen ansehen. Getreu dem Motto: „Mist, der hat `ne Sprechrolle. Der krepiert NIE!“

Über die Enthüllung, das Michael (für ein paar Minuten) der rote Engel ist, will ich nicht viel reden – das überlasse ich meinem Freund, dem türkisfarbenen Jesus Christus, der immer wieder in der Nordsee auftaucht.

Einerseits hatte ich also Recht mit meiner „Irgendwas mit Burnham“-These, andererseits ist die Enthüllung, dass der Engel letztendlich „nur“ Michaels MUTTER ist, noch blöder. Auch hier zaubert man mal schnell eine Figur aus dem Nichts (bzw. dem vermeintlichen Sarg) herbei, um die bisher noch nicht mal gescheit getrauert wurde. Hier wird aus dem erzählerischen Nirwana mal schnell eine Mythologie erschaffen, die einen so kalt lässt wie die Enthüllung, dass… öh… meine MUTTER sich vor Jahren in Sparkillers Vater hat geschlechtsumwandeln lassen. Ihr versteht schon: Am Ende sind es nur schlecht ausgedachte Twists von Günther Plotty-McPlothole. Ohne Vorlauf- und Vorwarnzeit.

Und wieder mal wirkte das alles so, als hätte man alle bisherigen Story-Elemente auf ein Reißbrett geschrieben – und einen schlaftrunkenen Showrunner vom Flur (Nummer 4 oder 5?) reingerufen, um alles mit ein paar Stichwörtern aufzulösen: „Der Engel ist Burnham und bringt die böse KI aus der Zukunft mit, deshalb müssen wir Burnham fangen. Denn die kann das alles ja unmöglich wissen, wenn wir das in ihrer Vergangenheit besprechen!“ – „Aber von den sieben Lichtern fehlen noch vier?“ – „Ja, die haben wir vergessen oder sind zwischendurch wieder ausgegangen. Halt doch die Klappe, denn wir bauen jetzt eine MAUSEFALLE!“ – „Mausefalle, Mausefalle, Mausefalle!“ – „Nicht so oft wiederholen, Leute! Sonst wird das den Zuschauern noch zu wissenschaftlich!“

Wie immer entscheiden Admiralin „Grimm-Face“, der vertrauenswürdige Glatzo und die Frau mit den lustigen Diktatoren-Sprüchen („Wo ICH herkomme, hätten wir die sieben Signale schon ins Arbeitslager gesteckt, aber hallo!“) über das Schicksal des Universums. Absprachen mit der Sternenflotte gibt es schon längst nicht mehr; jeder hingerotzte Vorschlag ist hochwillkommen und ist garantiert völlig frei von potenziellem Verrat oder zurückgehaltenen Geheimdienst-Infos. Uns doch egal, was in 5 Minuten enthüllt wird, solange die lange und enge Zusammenarbeit mit „Sektion 31“ keinen Grund zur Beanstandung gab.

„SIE halten Burnham aus der Zukunft fest und WIR hauen ihr SANFT das Klavier auf den Kopf, um sie zu befragen!“ – „Weiß die Sternenflotte das?“ – „In Klavierangelegenheiten darf Sektion 31 alleine entscheiden.“ – Gute Planung rettet All(es): Wie immer dürfen hier naturwissenschaftliche Profis ans Ruder, die in der High School zumindest schon mal Charles Darwin beschimpft haben.

Der Masterplan ist so bescheuert, dass ich schon bei meinen Nachbarn klingen wollte, weil EINE Stirn mir nicht genug erschien, um dagegen zu patschen: Man bindet Burnham auf einen Stuhl und lässt sie sterben, um sie danach durch Doktor Culber wieder zum Leben zu erwecken (Äh… Also stirbt sie ja gar nicht ECHT?). Um Doktor Culbers Medizintäschchen jedoch zu schonen, muss(?) zwangsläufig(?) der rote Engel auftauchen, um Burnham vor … – einer dramatisch langweiligen Woche auf der Krankenstation zu retten? Im Ernst, wer schreibt solche SF-Plots? Oma, bist du das?

Woher wusste man, ob der Engel überhaupt die Skills hat, Michael mit einem lockeren Sauerstoff(?)-Strahl aus dem Handgelenk zu retten, während oben weiterhin(!) die gammelige Planetenluft nachströmt? Wieso spielt die Art und zweiminütige Dauer des Abnippelns irgendeine Rolle, wenn es doch am Ende nur um eine binäre Entscheidung ging (= sterben/nicht sterben)? Hätten 93 Schläge auf den Kopf – vielleicht sogar auf dem Schiff – oder eine popelige Schlafmittelinjektion nicht auch genügt? Wieso musste Spock jetzt extra wieder alle mit der Waffe bedrohen, damit seine Schwester auch ja tot GENUG ist, um den roten Engel zu holen?

Okay, vermutlich deswegen, weil der Culber-Plan wirklich zu schwach war. Trotzdem bleibt hier so viel bitterer Nachgeschmack übrig, dass auch Mundspülungen mit allen drei Teilen „Zurück in die Zukunft“ kein befriedigendes Zeitreise-Feeling aufkommen lassen.

Nichts hiervon ergibt irgendeinen Sinn – wobei ich trotzdem interessiert daran bin, warum man Burnham nicht gesagt hat, dass ihre Mutter in dem Anzug steckt. Sektion 31 wird das doch wohl gewusst haben? Und wenn nein: Warum nicht, zum Geier? Aber vielleicht dachte man sich: „Michael ist ja gaaar keine richtige Heldin – die interessiert sich bestimmt nicht für ihre toten oder verschollenen Eltern.“

„Mutti?! Ich dachte, du bist in der Küche, wo Frauen hingehören?!“ – „Nö. Vati hat mich auf eine Zeitreise geschickt, damit ich ihm die Erstaufgabe der EMMA besorge!“ – Da werden selbst die Pilze welk: Statt Burnham war ihre Mutter in dem großen Alu-Ganzkörper-Hut. Doch keine Sorge um die zukunftigen Twists: In der nächsten Folge reißt sie sich die Maske ab und wird zu Michaels Großmutter.

Vergessen wir aber nicht die restlichen Momente aus der Kult-Mogelpackung:

– Wer weiß jetzt eigentlich, dass Georgiou aus dem amtlichen Antagonisten-Universum stammt? Alle? Keiner? Manche? – Und von den Autoren? Alle? Keiner? Manche? So faselt sie mitten in der Missionsvorbereitung munter über Schwule, Pansexuelle und Sexspielchen mit Culber, was Tilly aber nur dazu bringt, so was wie „Abgefahren“ zu raunzen. – Ja, voll abgefahren, Bitches! Man stelle sich das Gespräch mal bei TNG vor, gerne auch mit Wesley: „Yo, die crazy Geheimdienstchefin macht ganz schön viel Beef! Da vergesse ich glatt, an der Schiebetür zu klopfen, wenn ich mich selbst an der Herrentoilette anmelde.“

– Was war denn wieder mit Culber (= Pilz-Edition) los? Der Mann scheint ja bisher keinen Psychiater getroffen zu haben, wenn er derart verzweifelt zur Psycho-Admiralin gehen muss: „Hey, ich fühle mich verlassen und unsicher.“ – „Sie sind ja auch ganz frisch zusammen getackert worden. Denken sie daher daran: Man muss den Weg GEHEN, um nicht auf die Radspur zu kommen. Und auf einem Bein kann man nicht stehen. Und Montag ist Schontag.“ – „Hey, cool! Ihre Worte haben mir den Pilz aus dem Schritt gezogen!“

– Und wieso hat Stamets jetzt plötzlich ein Annäherungsproblem an Culber, wo es doch letzte Woche noch umgekehrt war? „Nö, ich will mich nicht mit dir vertragen. Du hattest deine 2,5 Episoden Zeit, um dich von deinem schweren Trauma zu erholen, pöh!“

„Ich wollte dir nur sagen, dass es mir um die Robokopp von letzter Folge Leid tut.“ – „Warum sagst du das? Du kanntest sie doch genauso gut!“ – „Psssst! Ich versuche dir durch schlechte Dialoge meine Fluchtpläne aus diesem Scheiß zu übermitteln! Geheimtreffen am großen Champignon, morgen Abend?“ – Dialogbe(f)reit: Wieder wird viel Fremdschämiges geredet. Und dabei gucke ich diese Folgen schon extra nackt auf dem Tablet im Aldi !

– Könnte Burnham bitte endlich ihre emotionale Abwrackprämie bekommen, damit sie Ruhe gibt? Dieses ständige Geheule und Rumgewüte ist für eine Frau, die mit Vulkaniern aufgewachsen ist, einfach schrecklich: „Buhuu, Leland! Sie haben mir nicht gesagt, dass sie eventuell eeetwas mehr hätten tun können, um meine Eltern zu retten! Ich hasse sie, weil sie vielleicht irgendwas falsch gemacht haben könnten, über das wir erst in der nächsten Folge sprechen werden! Hier! Dieser Faustschlag ist die Anzahlung für das, was sich der nächste Autor noch ausdenken muss! Oh Gott, dieses ganze Geschichte ist so furchtbar konkret und nachvollziehbar!“

– Ich finde es nicht gut, wie sehr die Serie unsere niedersten Instinkte anspricht. Denn ich muss gestehen, dass ich mich arg zurückhalten muss, um mir nicht in Endlosschleife die sterbende und schreiende Michael anzuschauen. Dabei müsste man dann aber die dümmliche Diskussion darüber wegschneiden, was sie im Todeskampf gerade „gesagt“ hat: „Sie hat AAARGGL gesagt. Das ist ein Hinweis darauf, dass es ihr ganz ARG gefällt.“ – „Nein, es klang mehr wie HNNGÖÖRG, was bedeuten könnte, dass sie sie eine kurze Toilettenpause braucht.“

– Könnte es sein, dass es Leland und Georgiou völlig an der Poperze vorbei geht, dass in der letzten Folge ihr ganzes Hauptquartier(!) ausgerottet wurde? Komisch, da könnte man ja fast denken, dass der Laden nur ein generisches Story-Device war, das nur für eine halbe Stunde lang benötigt wurde. Und da ich dank Sektion 31 ebenfalls böswillig geworden bin, unterstelle ich genau DAS auch einfach mal, SO!

– Okay, Leland wurde anscheinend von dem KI-Virus ins Auge gepiekt. Diese nervigen „Deus Ex Böse-sind-da“-Bytes aus der Zukunft werden wir wohl nicht mehr so schnell los…? Siehe dazu auch mein Kritikpunkt oben. Selbst in drei Staffeln würden die Autoren noch irgendwelche Hacker-Bytes aus der Kaffeemaschine springen lassen, wenn es ihnen für ein paar Sekunden weiterhilft. Wenn der gute Mann sich übrigens in den ersten Borg verwandelt, dann weine ich. Gerne auch mit Burnham im Duett!

„Oh… Das Computervirus ist mit meiner Bindehautentzündung kompatibel? Aber was sollte in einer so diversen Show wie dieser schon Schlimmes passier… – GNAH! Muss… Locutus… von… Borg… zum… Ehegatten… nehmen.“ – Komm mit in’s Abenteuer-Leland: Statt mal was ZUENDE zu erzählen, passiert einfach wieder was Neues. In der nächsten Folge liegt hier zum Beispiel Tilly. Mit einem Hut aus roter Antimaterie und etwas Pilzsoße. Njam!

Alles in allem ist auch dies eine armselige Episode, in der einerseits mit großen Enthüllungen rumgeworfen wird („DU bist der Engel! Ach neee, doch nicht!“), die am Ende des Tages aber wieder nur das zementiert, was man inzwischen schon wusste (Engel = Irgendwas mit Burnham). Das ganze Gefasel und Geplane dazwischen ist nur der Versuch, Alex Kurtzman ein wenig Zeit zu verschaffen, um mit seinem neuen Ferrari durch Kanada zu cruisen. Ein stimmiges SF-Konzept lässt weiterhin auf sich warten, zumal man den „tollen“ Kniff von wegen „Klug-KI aus der Zukunft kommt dauernd wieder“ langsam nicht mal mehr mit ablenkenden Stricknadeln im Auge ertragen kann.

Was bleibt, ist erneut ein Beispiel für äußerst schwache Charakterzeichnung (Tyler: „Ich bin für Sektion 31, denn nur die ertragen mein Regengesicht, ohne ständig reinzuschlagen.“), peinlich in die Länge gezogene Beziehungsprobleme (Stamets: „Ich gucke einfach immer so wie bei meinem Kindergeburtstag mit Kevin Spacey. Okay?“) und unpassenden Äußerungen der Bösewichte (Georgiou: „Nehmen sie auch ihre dämpfenden Brain-Tabletten, Stamets? Im Ernst, wenn sie physikalische Dinge erklären, wirken sie oft unangenehm kompetent!“)…

Das Unwort der Folge ist übrigens der Begriff „Zeitkristall“, nicht etwa „chronologisch desorientiertes Dilithium“ oder was ähnlich Trekkiges. Einfacher konnte man es sich wohl nicht mehr machen, oder? Ich freue mich in den nächsten Staffeln schon auf „Explosionskristalle“, „Schneller-Fliegen-Kristalle“ und „Glas sieht fast aus wie Kristalle“-Kristalle.

„Michael sagt was von wegen Pickelcreme, wir müssen abbrechen!“ – „Nein, sie meint, dass ihre Pickel noch nicht cremig genug sind! Wir müssen noch ihre Pubertät abwarten!“ – Echt ätzende Figur: Der rote Engel lässt sich nur durch Erstickungsanfälle rauslocken. Alternativ gäbe es da nur noch Salzsäure-Bäder mit einem Mühlstein (fürs Peeling) oder eine Ganzkörpermassage mit einem skelettierten Babykopf.

Fazit: Alles andere als eine Ein-Stern-Bewertung wäre eine Beleidigung gegenüber den grundsoliden 1,5 Sternen, die für die durchdachten und kultigen STD-Episoden oftmals fällig waren.

Der Umgang der Crewmitglieder untereinander ist lächerlicher als eine Therapiesitzung anonymer Paralleluniversums-Figuren, wohingegen die SF-Elemente den muffigen Geruch von Würfelspielen verströmen: „Du hast eine Sechs gewürfelt! Daher kommt dein Engel jetzt aus der Vergangenheit statt aus der Zukunft!“

Spätestens bei Burnham im Todeskampf und dem aufmüpfigen Spock (wird wohl wieder ohne Konsequenzen bleiben, sein Auftritt?) fragt man sich, wo man im Leben falsch abgebogen ist, um diesen Quatsch ernst nehmen zu wollen.

Danke, Kurtzman! Nach der dritten Staffel muss ich erst mal ins Schweigekloster – und jahrlang Reviews zu Butterblumen schreiben.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Meine Schuhe sind mir viel zu eng. Was für eine Beerdigung! Ein Staatsbegräbnis, gar! Tränen wurden vergossen. Rührende Reden gehalten („Trillionen Atome sangen, wenn Robokopp und Gatte gelächelt haben!“). Wahrlich, einem der wichtigsten Charaktere von Star Trek Discovery wurde in dieser Folge die letzte Ehre erwiesen. Auf Wiedersehen, liebste… äh.. … Dingsbums? Na, die eine, wo wir in der Episode zuvor diesen kurzen Kitsch-Rückblick zu sehen kriegten. Ihr wisst schon, die mit ohne Haare und dem USB-Anschluss. Wahrlich, was für ein Verlust. Schnief! Doch dies hält die spannende Discovery-Saga dieser Staffel natürlich nicht auf.

Control muss schließlich aufgehalten werden. Wahrlich, einer der besten Gegenspieler, den Star Trek je erlebt hatte. So ausgearbeitet, so ausgefleischt. Höchstens Nero aus dem 2009er-Film kommt da vielleicht dran. Ihr wisst schon, der mit ohne Haare und „Du hast halt nicht GENUG geholfen!“ als Rachemotiv. Manchmal schon etwas viel, soviel kultige Ernsthaftigkeit. Gut, dass da Tilly gerade um die Ecke marschiert. Hat einfach nicht geklopft, die Gute, hihihiiii! Bitte mehr davon, in jeder Folge. Immer wieder! Nicht aufhören, gnihiahaha! *mit schraubenschlüssel mehrmals auf metallplatte im schädel hau* Sorry, kurzen Aussetzer gehabt. Aber der Grund für den… hi… hihiii… Auftritt von Tilly war immerhin wichtig. Irgendwo klebte noch ein wenig Engel-DNA dran, welche anscheinend tatsächlich zu Michael gehört. Ha, da werden sich 99% des Fandoms jetzt aber aufplustern. *genervt im bürostuhl rumdreh* Jaaa, Klapo! Du hast es auch schon immer gewusst! Schöööön für dich! Und, Nein, den Rest der Staffel musst du trotzdem noch gucken. Kannst das Seil also wieder vom Balken abknoten. So leicht kommst du mir nicht davon! *zurückdreh* Ich mein, diese Enthüllung WAR ja auch total nachvollziehbar. Worauf hätte man sonst kommen können? Etwa, dass es sich um die zuerst von ALLEN Charakeren als super-futuristisch bezeichnete Technologie des Engels am Ende doch nur um ein Hinterstuben-Experiment von vor 20 Jahren handelt, welches sich aus bis jetzt unbekannten Gründen Mudda Burnham aus dem Kleiderschrank von Sektion 31 geliehen hat? Im Ernst, wer sich SO eine durchgeknallte Theorie ausdenkt, der kann sich ja gleich selber einweisen. Aber dann nicht die Wärter töten, jaaa?

Und dass man selbst im 23. Jahrhundert nicht zwischen der DNA von Mutter und Kind unterscheiden kann, obwohl mir selbst Doktor Google in zehn Sekunden erklärt, dass sich diese höchstens zu 50/50 ähnelt? (Freu mich schon auf den Kommentar, warum das alles DOCH total logisch ist. *seil von klapo ausleih*) Aber doof, oder nicht, immerhin GAB es dieses Mal wenigstens mal etwas Tempo beim Geschichtenerzählen, muss man ja mal sagen:

– Michaels Eltern hatten bei S31 ihre Finger drin (ich mein’, wer mittlerweile NICHT?!)

– Klingonen hatten auch Bock auf Zeitreisen

– die Herkunft der Engelpelle wurde erklärt

– man lockte diese mit einem total pfiffigen Plan an (Zukunfts-Michael: „Ha, an den Trick kann ich mich noch erinnern, als wäre es HEUTE gescheh… hey, Moment Maaal!“)

– man sperrte Roti mit einer übergroßen Falle der Ghostbusters ein („Nicht die Strahler kreuzen!“)

– UND sorgte am Ende noch für einen okay’en Twist. Ach, ja, Spoiler im Absatz oben. Höhö! Fazit: Nicht besser, aber immerhin SCHNELLER raste man heute in der zweiten Staffel durch einen roten Faden, welchen sich meiner Meinung nach entweder der behinderte Zwillingsbruder von JMS oder halt Alex Kurtzman ausgedacht hat. Bonus-Doofpunkte gibt es für eine schön kross angekokelte Burnham („Habt ihr nicht nur was von dicker Luft erzählt?!“), dem Augenscanner mit eingebauten Stachel („Muss von Samsung sein.“) & einer viel zu langen Szene über Stamets sexueller Orientierung („Jetzt ist sogar einfaches schwul sein den Leuten zu langweilig, buhuhuu!“). Wertung: 4 von 10 Punkten Ich weiß, sehr geringe Noten-Schwankungen im Vergleich zu den anderen Besprechungen. Aber im Groben und Ganzen kommen mir alle Folgen einfach sehr identisch vor, gerade inhaltlich. Immerhin, für noch schlechtere Wertungen müssten den Darstellern schon die Mikrofone auf den Kopf fallen oder diese ungeschnitten vom Drehbuch (= siffiger Bierdeckel von einer Gay-Bar in San Francisco) ablesen (die Darsteller, nicht die Mikrofone). Obwohl, ICH würde dafür wohl sogar MEHR Punkte geben!

