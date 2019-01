The Orville – 2.02 – „Primal Urges“ – Kritik

Der Weltraum ist schon eine faszinierende Sache: Da gibt es Schwarze Löcher, Wurmlöcher, Mundlöcher, Vaginalsex, gemischte lesbische… – Wie bitte? Nein, ich bin noch beim Thema, ganz ehrlich! Denn diesmal geht es um das Thema Sexsucht. Ein äußerst wichtiges Thema, das endlich mal in einer SF-Serie thematisiert werden musste. Deswegen fanden viele Leute vermutlich auch den letzten Star-Wars-Film so bescheuert? Es kamen einfach zu wenig Genitalwarzen und Dark Rooms vor.

Inhalt: Weil Bortus jeden Tag heimlich Sex im Holodeck hat, bekommt er Probleme mit seinem Partner. Doch er kann es so lange nicht lassen, bis er … von seinem Ehemann fast erstochen wird. Nebenbei betrachten wir eine schöne Supernova.



Irgendwie ist es ja schon interessant, mal die anderen Seiten auf einem Raumschiff zu sehen. Diese vielfältigen Schmuddelseiten, die uns bei TNG und Co. stets verschwiegen wurden.

Diesbezüglich habe ich aber eine philosophische Frage an euch: Wie OFT muss man eigentlich das Thema „Sexualität“ zeigen, bevor man nicht mehr sagen kann, dass Orville „endlich“ mal ein Tabuthema beleuchtet? Nachdem wir in der Episode 1.09 schon ein lustiges Rudelbumsen hatten und in der letzten Folge wild rum-gedatet wurde, gibt es also jetzt erneut eine Episode, deren Oberthema „Sex“ lautet.

Und nein, das finde ich nicht schlimm – diesmal sogar ganz im Gegenteil. Allerdings fällt schon auf, dass man die „menschlichen Bedürfnisse“ bei Orville etwas zu sehr zwischen Oberschenkel und Bauchnabel festnagelt (haha, „nagelt“!). Wenn die Serie wirklich so erwachsen ist, so hätte man doch auch andere Süchte präsentieren können? Aber nein, statt für Fress-Sucht, Brechsucht, Spielsucht oder Alkoholsucht (siehe Babylon 5) entschied man sich wieder einmal für den Themenbereich, der am interessantesten erscheint. Und bei denen sich die Gags quasi von selbst schreiben. Denn gerade zu „Pornos auf dem Holodeck“ wurde ja bereits alles (in unserem eigenen Kopp) aufgeschrieben, was man sich nur vorstellen kann.

„Komm her, Süßer. Das unter uns nennt man nicht umsonst einen ROLL-Rasen.“ – Golfplatz mit 6 Löchern: Hier kommt ein Zukunftia-Review erstmals an seine Pipikaka-Grenzen. Denn Episoden wie diese schnappen uns die Unterwäsche-Gags schneller weg als Bortus die letzten Taschentücher aus dem Supermarktregal.

Zugegeben, ich erwähne das nur, weil viele Orville-Fans wieder behaupten werden, wie toll, mutig und überragend das Behandeln von Holosex-Sucht doch wieder gelungen sei. Da MUSS ich schon aus Trotzgründen dagegenhalten. Denn es kann generell nicht schaden, sich da mal selbst zu hinterfragen… Um als Mensch mal über sich (und seinen Penis) hinauszuwachsen – ganz im Sinne von Picards Ansprache in Star Trek 8.

Würde man z.B. ähnlich begeistert abgehen, wenn ein Charakter zur Domina geht, weil er einfach nicht mehr Chef sein will? Vermutlich schon. – Aber würde eine „Nicht-Chef-sein-Wollen“-Story ohne Domina-Gedöns auch noch so viel Freude hervorrufen? Oder wäre es denn ganzen neuen Orville-Fans dann doch zu öde, da kein Sex drin ist? Macht man sich hier was vor, wenn man eine Geschichte „tiefgründig“ nennt, unbewusst aber doch nur erotische Anspielungen sehen will?



– Würde eine Folge gut ankommen, in der Mercer sich (jüdisch) beschneiden lassen will? Und wie würde eine Episode ankommen, in der er „nur“ zum Judentum übertreten und eine Kippa tragen will, ganz ohne Pillermann-Inhalt?

– Würdet ihr eine Episode toll finden, in der LaMarr sein Geschlecht ändern will? Ja? – Und was wäre, wenn der gute Mann „nur“ unter BIID leidet und sich daher den Fuß absäbeln will? Ähnlich spannend? Mehr spannend? Gar nicht spannend?

– Ist eine Orville-Episode tiefgründig, wenn eine sexuell frustrierte Kelly ihre Brüste vergrößern will? Und würden alle vermeintlichen Fans gähnen, wenn es „nur“ das Beheben eines Geburtsfehlers wäre?

Abschließend gefragt: Mögen wir den intellektuellen(?) Inhalt oder mögen wir das permanente Pipikaka? Das darf jetzt jeder ehrlich beantworten. Bei mir ist die Quote übrigens etwa 65 zu 35. Und bei euch so?

„Sir, ich bin mir nicht sicher, ob sie Ihren klinisch niedrigen Eisenwert auf diese Weise wirklich erhöhen können.“ – Enthüllungsfetisch: Endlich ist bisher unveröffentlichte Fanfiction von Data und Worf aufgetaucht! Und das ist auch gut so, denn sonst hätten wir an dieser Stelle ein Bild von diesen langweilig sterbenden Leuten auf diesem untergehenden Planeten zeigen müssen. Laaaangweilig.

Nachdem das geklärt ist, darf ich die Episode dann aber loben, oder?

Was hier abgefeuert wird, ist schon alleine aus handwerklicher Sicht der Wahnsinn. Wir erleben, dass Bortus sexsüchtig ist, wie eine Supernova explodiert, wie ein fremdes Volk teilweise gerettet wird, wie Bortus mit der Geschlechtsumwandlung seines Kindes nicht klar kommt, wie sein Mann sich scheiden lassen will, wie verschiedene Porno-Klischees aufgegriffen werden, wie Bortus‘ Mann fast zum Mord greifen muss, wie das Paar zur Therapie geht, wie ein Computervirus das Schiff schädigt, wie ein extrem aufwändiges Alien (war das Kostüm oder CGI? Teilweise wirkte es wie BEIDES) geheime Sexprogramme anbietet, wie Bortus einem Roboter den Sexualtrieb erklärt und wie das Schiff beinahe in die Sonne fällt. – Über einen Mangel an Schauwerten darf sich hier nur derjenige beschweren, der selbst schon ein paar Jahrhunderte unter dem Künstlernamen „Doctor Wow“ unterwegs war.

Und das war mir schon fast zu viel. Gerade das Volk im Planeten hätte ja noch so einiges hergegeben. Wie kommen die da rein? Warum guckten die nie raus? Was machten die da? Was haben die da gegessen? Und reichte das Budget nicht mehr, ihnen ein paar Stirn-Gnubbel aufzukleben, nachdem alles andere schon so teuer & aufwendig war?

So vieles hätte mich da noch interessiert: Was hätte die menschliche Psychotherapie (bei Aliens!) mittelfristig bewirkt? Wieso kann eigentlich jeder in ein privates Holodeck-Programm latschen? Gibt es Regeln für die sexuellen Inhalte? Hätte man nicht eine eigene Episode nur um den versuchten Mordversuch bringen können/müssen? Wird man Bortus‘ Sohn auch mal sprechen hören? Bekommt das schwabbelige Crewmitglied wegen seines Virusprogramms Ärger? – Und wann werde ich mir eingestehen, dass all diese Fragen gar keine Kritikpunkte sind, sondern der Beweis, dass ich diese Episode recht interessant fand?

„Böh, weg mit Premium-Effekten und spannenden Weltraum-Erlebnissen! Ich will die Dicken sehen, die auf anderen Dicken rumrutschen!“ – Space, the final gay: Alex Kurtzman hat es echt nicht leicht… Die konkurrierende SF-Serie zeigt genauso wenig Erkundungsmissionen wie Discovery, ist aber deutlich beliebter. Da hilft nur eines: Stamets. Saru. Warpkern. Gruppenkuscheln.

Und diesmal waren sogar die (unvermeidbaren) Witze um Alien-Pornos gar nicht sooo störend. Schließlich waren die auch nicht alberner als die Filmchen, die ich oft versehentlich anklicke, wenn ich nach neuen Satire-Sachbüchern suche. – Da hat mich der Witz um den Namen der fremden Ministerin eigentlich noch am meisten rausgerissen.

Im Ernst, MUSS in der Serie ein lahmer „Das wird anders ausgeprochen“-Gag eingebaut werden, wenn eine Minute lang nix Witziges vorgekommen ist? Sind wir da einer diffizilen Zwangsstörung von Seth MacFarlane auf der Spur?

Das man sich am Ende des Tages aber so doll unterhalten fühlt, liegt vor allem daran, dass Bortus und Gatte immer so trocken auftreten. Jede Emotion wird nur minimal ausgespielt, die Sätze gerne mal unterbetont oder sogar (gewollt) abgehackt gesprochen. Und das ist gar nicht mal so unwichtig! Denn wenn der Mann im Holokerker über die Art seiner „Bestrafung“ spricht und dabei aussieht, als würde Data ein Ei ausbrüten, reduziert das den Albernheitsfaktor. Kaum vorstellbar, wie mimisch überdreht so eine Episode mit dem Captain oder dem Steuermann wirken würde!

Und irgendwie haben sie es geschafft, dass man Ende richtig mitfieberte: Wird Bortus beim dritten Mal endlich zu seinem Mann gehen, statt zu seinen … Männern da? Wie kann er nur, dieser Schuft?

Fazit: Man kann über das Grundthema sagen, was man will: Diese Folge wird man auch in drei Jahren noch im Kopf haben. Und die Darsteller der schwulen Aliens noch in zehn…

Im Gegensatz zu anderen Episoden schafft man es diesmal ganz gut, die Popo-Witze (und behauptet bloß nicht wieder, dass das keine wären!) mit einer ernsten Handlung zu verknüpfen. Am Ende waren es aber vor allem die sauflotte Inszenierung und die vielen angeschnittenen Themen, die mich ein wenig geil gemacht haben.

Sparki? Ist in deinem Meinungskasten noch Platz für deinen liebreizenden Chef?

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Zeit für eine harte Messlatte Und weiter gehen die Abenteuer von „Bortus sein Schniedelwutz“. Hatten dieser in der letzten Folge nur unter extremen Harndrang zu leiden, ging es dieses Mal um seinen tragischen Dauerkontakt mit Moclan-Popolöchern auf dem Pornodeck. Hey, DAS sind doch mal Themen, mit welchen man bei SciFi-Reviews eher selten rechnet! Trotzdem, so unverhohlen dieses (einstige?) Tabu homosexueller Begierden behandelt wird ist schon irgendwie erfrischend. Keine wagen Andeutungen. Keine dezenten Darstellungen, während der Schirm verschämt ins Schwarze ausblendet. Hier wird einfach geknutscht, bis die Gummimasken quietschen. Und dazu erhalten wir dann auch noch eine nette kleine Lektion, was die Pornografie-Sucht angeht. Welche? Natürlich die, dass man sein Zimmer/Holodeck gefälligst vorher abschließt, jawoll! Als Bonus waren die Fantasien von Bortus schon lustig. Der lüsterne Wärter der Gefängniszelle. Eine Untersuchung beim Doktor, welche einen Schritt weitergeht. Der Garten der Lust. Alles bekannte Themen der Erotikliteratur, welche man meist selber im Regal stehen ha— von welchen man schon einmal nebenbei gehört hat. Ernster geht es da schon in der Haupthandlung zu. Ein Sonnensystem geht kaputt und man merkt erst sehr spät, dass sich der Überrest einer Zivilisation auf einem Planeten selbst verbuddelt hat. Oder sagen wir, ich WÜNSCHTE mir, dass es sich um die Haupthandlung… äh… handelt. Doch leider hatte diese im Gegensatz zu den Knatter-Erlebnissen von Bortus eine nur sehr geringe Sendezeit. Was ich schade finde, mehr Gespräche mit der Anführerin über das Schicksal ihrer Welt hätten mich schon interessiert. Egal, dafür hatten wir halt eine Moclan-Orgie. Ist ja irgendwo dasselbe. Besonders positiv aufgefallen war mir dieses Mal (erneut) die Musik. Sehr stimmungsvoll und pompös, was für mich die meisten TNG-Erinnerungen wachruft. Was auch für die Effekte gilt, welche weit weniger „überstylt“ und anstrengend wirken als z.B. bei Discovery. Ein grosses Lob auch für das Design und Kostüm des Porno-Aliens, welches mich dafür aber wundern ließ, warum die Überlebenden des Planeten nicht einmal den obligatorischen Gesichtsknubbel besaßen. Nackige Gesichter ohne dicke Beulen oder Schaumstoff-Kringel sind ja eigentlich für Menschen reserviert. Fazit: Gerade im Vergleich zu 2.01 eine sehr kurzweilige Episode mit einem besonders hohen TNG-Nostalgiefaktor. Doch jetzt könnte man mit Bortus und seinen Sexkapaden auch mal Pause machen. Will sagen, mehr Exploration, weniger Ejakulation. Ist aber natürlich Geschmackssache. Nicht wahr, Klapoooo?! Wertung: 7 von 10 Punkten

(Ich würde fast 4 Punkte geben, aber dann sehen wir bald NUR noch sowas?)von Klapowski am 06.01.19 in Serienkritik