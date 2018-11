Gastartikel: „Star Trek – The Animated Series“ (+ die besten Folgen)

Unser renitentest… treuster Gastautor Tobias H. hat wieder nach- und mir eine weitere Mail ins Nest gelegt. Diesmal geht es um ein Thema, an das ich mich aus gesundheitlichen Gründen schon länger nicht herantraue: Es geht um Bewegung. Genauer gesagt um TAS und das Fehlen eben jener Kinetik. Ich selbst konnte mir dieses animationsgestörte Daumenkino für Fingerlose ja nie ansehen, da ich nach 2 Minuten stets glaubte, ich hätte das Videosignal falsch angeschlossen. Man stöpselt doch den alten Schallplattenspieler an den HDMI-Eingang, oder?

Trotzdem finde ich es sehr visionär, dass Tobias H. nur wenige Stunden(!) vor der Bekanntgabe der neuen Animationsserie des Rick&Morty-Machers einen Artikel zu TAS einsandte. Es ist, als hätte er einen Draht zu Alex Kurtzman, was ich an seiner Stelle mal ärztlich untersuchen lassen würde. Aber jetzt mal ohne Spaß: Die drei Tipps zu den BESTEN TAS-Episoden finde ich sehr hilfreich! Dann weiß ich in Zukunft nämlich genau, welche Folgen der Trickserie ich einen Hauch weniger ignorieren muss.

Ein Gastartikel von Tobias H.

TAS – The Animated Series ist der wenig einprägsame Name des vielgescholtenen Serien-Kinds von Star Trek. Gene Roddenberry höchstpersönlich hat diesen Nachfolger von TOS (diese Abkürzung erkläre ich nun nicht) aus dem Star Trek-Kanon gestrichen. Es klingt auch mehr als gerechtfertigt: Wir reden hier über eine Science Fiction-Zeichentrickserie aus dem Jahr 1973. Damals wurde das World Trade Center eröffnet und die Welt blickte auf den schon damals erschütterten Nahen Osten, in welchem der Jom Kippur-Krieg tobte.

(Anmerkung von Klapo: Ach, deswegen kann ich seit 30 Jahren kaum noch eine Serie kritikfrei genießen! Es ist der verdammte … Krieeech!)

Die 22 Episoden kommen mit sehr sehfreundlichen 25 Minuten Laufzeit daher. Ich habe sie alle gesehen und muss sagen: TAS ist nicht so schlecht, wie sein Ruf es verkündet.

Der Anfang war dabei sehr holprig, denn die Serie sieht reichlich billig aus, auch wenn sie das damals nicht wahr. So bewegen sich die Figuren überhaupt nur, wenn es nötig ist. Daraus machte man aber eine Tugend, denn immer wieder geraten die verschiedenen Charaktere in Situationen, in denen man sich nicht bewegen kann – das reicht von klassischen Fesseln über ein Stasisfeld bis hin zu tiefer Bewusstlosigkeit. TAS hat somit keine Rothemden, aber gelähmte Allfarben-Hemden. Ob dieser Running-Gag (hier ein Widerspruch in sich) beabsichtigt war, sei mal dahingestellt. Für heutige Sehgewohnheiten ist das Gezeigte aber nur schwer verdaulich. Es braucht Zeit – und ja, auch etwas Wohlwollen, bis man die abgehackten Bewegungen zu tolerieren lernt. Immerhin: Mit nur wenigen Strichen wurden die Figuren und ihre Gesichter gut getroffen. Chekov ist übrigens nicht dabei, sondern wurde gegen Lt. Arex ausgetauscht – der dreibeinige Dreiarmer wirkt übrigens weitaus kompetenter als sein menschlicher Vorgänger.

„Oh nein, ein Alien-Flugsaurier! Wir können uns nicht von der Stelle rühren. Wegen IHM.“ Der Einfallsreichtum der Bewegungslosigkeit ist bisweilen recht beachtlich.

Langsam entfaltet TAS durch so etwas wie Lt. Arex auch seine Stärken, denn viele Dinge, die man gerne in der Originalserie gemacht hätte, aber aus 1.) fehlendem Budget und 2.) fehlender Tricktechnik nicht machen konnte, wurde hier kostengünstig gezeichnet. Eine wundervolle Form der Sparsamkeit, die durch die minimale Dynamik der Figuren noch vergrößert wird. Ja, womöglich wurde TAS von den Ferengi gezeichnet?

So tauchen plötzlich fremde Aliens auf, die wirklich als fremd durchgehen können und auch die Crew macht einiges an Mutationen (Verfischung, Vergrößerung…) durch. Selbst neue Raumschiffe (auf echtem Film ein Kosten-Alptraum) kommen hier zuhauf vor. Es machte mir viel Spaß, mir die jeweilige Episode als Realfilmfolge vorzustellen. Man bekommt hier mit etwas Fantasie tatsächlich eine 4. Staffel TOS geliefert. Bis man das aber erkennen und vielleicht sogar schätzen lernt, dauert es etwas.

Sehr positiv ist aber der Sound zu bemerken. Die Original-Schauspieler und die Original-Synchronsprecher haben den Figuren ihre Stimmen geliehen. Das Star Trek-Feeling wird dadurch enorm gesteigert. Auch musikalisch passt die Serie hervorragend zum großen Original. Dass man diverse Musikstücke immer wieder nutzte, störte mich wenig.

Was die Storys angeht, muss ich sagen, dass es wirklich viel Müll im TAS-Weltall gibt. Etliche Handlungsbögen lassen einen das Fremdschämen in das Gesicht steigen und ich würde jemanden, der Star Trek nicht kennt, TAS wahrlich nicht vorsetzen. Andererseits gilt das auch für etliche Folgen von TOS. Somit kann ich nicht sagen, die Qualität der Serienhandlungen wäre insgesamt schlechter. Es gibt, abermals wie bei TOS, aber auch einige echte Highlights, die mein Fanherz höher schlagen ließen.

Daher nun meine TAS-Top 3:

Das Zeitportal: Man lernt etwas über Spocks Kindheit und seinen verstockten Vater. Vulkanische Städte sieht man erstmals aus der Nähe und auch Spocks Haustier (ein Sehlat) taucht zum ersten Mal auf. Eine wirklich gute Folge, die sogar erklärt, woher unser Lieblingsvulkanier den vulkanischen Nervengriff lernte.

Mehr Trouble mit Tribbles: Harry Mudd und seine flauschigen Verkaufsschlager schafften es auch in das TAS-Universum. Diese Folge passt perfekt als Abschluss zu dem berühmten TOS-Vorgänger. Den Erzfeind der Tribbles, den Glommer, kann man sich sogar kaufen!

Auf der Suche nach Überlebenden: Superintelligente Schnecken betätigen sich als Zoowärter und sperren Menschen hinter Glas. Diese Folge ist eine gelungene Variante eines typischen Star Trek-Themas rund um Missverständnisse und Mitgefühl.

„Was für entsetzliche Wesen! Die laufen auf ihren Hintergliedmaßen und einer trägt Gummiohren!“ Im direkten Vergleich kann TAS mit vielen „echten“ Aliens punkten. Die hier gezeigten Schnecken sind derartig gebildet, dass selbst Spock nicht alles sofort via Verschmelzung lösen kann.

Wie gesagt, alles hätte ich lieber in echt gesehen, aber das heißt nicht, dass man mit dem, was einem da vorgezeichnet wird, keinen Spaß haben kann. Womöglich kommt die Serie auch so gut bei mir weg, da man sich bei einer schlechten Folge nur relativ kurz quälen muss. Letztere gab es reichlich: Mal setzt sich Kirk für den Teufel ein, dann gibt es noch einen Formwandler an Bord oder aber Liebeskristalle (abermals eine Handelsware von Harry Mudd) machen der übergeilen Crew das Leben schwer. Diese und noch mehr Negativ-Exzesse konnten aber meinen Gesamteindruck nicht völlig trüben. Womöglich bin ich auch etwas befangen, denn parallel dazu habe ich mich mit Discovery beschäftigt und im direkten Vergleich hatte ich hier wahrlich mehr Spaß.

Nüchtern-objektives Fazit: In die Jahre gekommene Zeichentrickserie, die keiner braucht. Würde nicht Star Trek draufstehen, würde sich keiner mehr daran erinnern.

Verklärtes Fan-Fazit: Super, mehr TOS in der typischen Qualität (ein Drittel Mist, ein Drittel Durchschnitt und ein Drittel Großartigkeit). Die ideale Serie für die aufgeschlossenen Freunde des Urgesteins!

Ob es sich lohnt, die Serie zu kaufen, muss jeder selbst wissen. Ich persönlich freue mich aber, meine Sammlung mit diesem schrillen Kleinod veredelt zu haben.

