„Wie? Nur 50 Neustarts pro Woche?" – Klapos Gedanken zur Serie

Wir leben in einer spannenden Zeit. Nicht nur, dass wir jeden Tag die Verquickung der klassischen Clownsschule mit dem weiten Feld der Weltpolitik sehen dürfen, nein: Auch im Medienbereich tut sich mehr, als man mit zwei Händen (oder saftigen Facepalms) fassen könnte. Hier muss unser Kollege Hoffmann schon sehr viele „Was früher alles besser war“-Punkte auf seiner Steintafel abhaken, um diesem Wandel gerecht zu werden. Trotzdem habe ich die aktuelle Lage für euch zusammengefasst. Und damit ich morgen noch weiß, was ich heute gegessen habe (= Alzheimertabletten, du Depp!).

Zu oll? Gibt es nicht!

„Power Rangers“, „MacGyver“, “Full House”, „Lethal Weapon“, “Evil Dead”, „Star Wars“, „Jurassic Park“, … Die Liste ließe sich endlos fortsetzen: Alles, was in den letzten 30 Jahren halbwegs von Mini- bis Midi-Erfolg gekrönt war, wird neu aufgelegt, bis die Augenschwarte kracht. In der nie enden wollenden Mission, sich einen Teil der Marketingkosten zu sparen, wird der Zuschauer immer wieder mit althergebrachten Namen bombardiert. Was ja auch clever ist: Warum auch eine neue Krimiserie mit „Gottfried und Nagumbo“ benennen, wenn doch der Name „Lethal Weapon“ sofort das Bild von einem Schwarzen und einem weißen Cop entstehen lässt?

Ich nenne es auch „Kuscheldecken-TV“: Der Versuch, das damalige Gefühl der Zuschauer zu reanimieren, die am Samstag bäuchlings vor dem Fernseher lagen und sich – wissenschaftlich teilweise unbestätigt – die „Augen eckig glotzten“.

Und eigentlich finde ich diesen Marketingkniff auch nicht sooo wild. Denn der bekannte Name gibt einer neuen Serie (die natürlich nicht mehr nach den 80ern schmecken darf) ja nur einen kleinen Startvorteil. Wenn nach zwei Folgen allzu sehr der „Kurtzman raushängt“, kann das Ding ja gerne floppen oder unter Ausschluss der behirnten Öffentlichkeit gesendet werden.

Daher freue ich mich schon fast ein bisschen auf die eventuelle Neuauflage von „Earth Two“ (Untertitel: „Spielbergs erste Serie, die FAST gut war, ist zurück“), auf die Wiedererweckung von „Picket Fences“ (Dank Diversität nun mit einer Familie, in der jeder sich seines Geschlechts nicht sicher ist) und das Reboot von „Raumschiff Voyager“.

Spaß beiseite(?): Nachdem ich „Futurama“ irgendwann zu doof fand und „Rick & Morty“ sich etwas zu sehr in seiner „Ich bin sooo genial und kann ALLES machen!“-Selbstgewissheit suhlte, freue ich mich ein bisschen auf die neue Matt-Groening-Serie „The Disenchentmant“ (ab August bei Netflix). Alleine, sie demnächst im Kollegenkreis anzusprechen, erfordert jetzt schon einiges an vorfreudiger Vorbereitungszeit… („Dess… Däss… Dissänschäntmant“?)

Hat es einen Namen? Dann mach eine Serie draus!

Dass es mit Remakes alleine nicht getan ist, beweist dieser Punkt. Denn inzwischen ist die Zahl der neu startenden Serien so riesig, dass bereits unendlich viele Paralleluniversen nachgefragt haben, ob wir ihnen 30% unseres Outputs rüberschaufeln könnten.

Denn inzwischen gibt es fast jede erdenkliche Serie. In allen Geschmacksrichtungen des Netflix- und Amazon-Algorithmus. – In „Dietland“ darf man eine dicke Kolumnistin beim Kampf gegen den Schlankheitswahn beobachten und in „Transparent“ entdeckt Opa, dass er mal gerne mit der Heckenschere zwischen die eigenen Beine möchte. Wir sehen Beziehungskrisen, Knastdramen, Selbstmordaufarbeitung, 80er-Jahre-Anbiederungen und dazu ein halbes Dutzend Superheldenserien („Jessica Jones“, „Luke Cage“, etc.), von denen exakt HUNDERT Prozent viel zu spannend zu sein scheinen, um drüber zu reden. Jedenfalls in meinem Bekanntenkreis.

Aber so langsam nervt mich die Serienschwemme. Ich habe beim Streamen fast dasselbe Gefühl wie beim Einkaufen im Marktkauf Bielefeld-Gadderbaum: Verpasse ich was, wenn ich IRGENDEINE der 200 Marmeladen kaufe? Was ist, wenn 199 Marmeladen besser schmecken? Oder ich diese EINE jetzt toll finde, sie aber in einem Jahr nicht mehr erhältlich sein wird? Wo ist das gute alte „Ja!“-Produkt mit der weißen Packung, das mir diese gewisse Drögikeit in die Seele zaubert, die immerhin recht entspannend sein kann? Dieses alte 90er-Aldi-Gefühl, dass eben gegessen wird, was auf den Tisch kommt? Eben „Eingelegte Sägespäne – die Serie“?

„Oh, was war da noch gleich? ‚Tau‘ klang interessant, sah aber uninteressant aus, ‚Safe‘ hatte in der ersten Folge noch keinen Höhepunkt und ‚Kiss Me First‘ sieht mir ein bisschen zu sehr nach Lesben beim WoW-Spielen aus. Ich glaube, ich gehe lieber mal raus, in die Dings. Natur, oder wie das heißt…“ – Dann lieber das Sat.1-Frühstücksfernsehen: Ich kann mich einfach nicht mehr entscheiden, was ich sehen sollte. Laut Netflix-Algorithmus ist das eh alles zu 96% total supi für mich. Der weiß wohl nicht, was der Klapo-Downgrade-Koeffizient ist? (96% durch Drei – und der Rest multipliziert mit meinem Promille-Wert)

Warum kann ich nicht wieder EINE pappige SF- Serie haben, statt mir überlegen zu müssen, ob ich nun einen bekloppten Baumagnaten sehen will („Hand Of God“), zwei seltsame Anwälte („Goliath“, „Better Call Saul“), einen wahnsinnigen Politiker („House Of Cards“) oder gleich was über Banken oder Bankräuber („Bad Banks“, „Haus des Geldes“)? Und wieso bekommen geistig normale Leute/Institutionen eigentlich KEINE Serien mehr spendiert? Wer nicht mit einem Bein in die Klapse steht (siehe die weibliche Hauptfigur aus „Homeland“), kommt heutzutage nicht mal mehr mit einem Fuß in die Serientür.

Ich würde so weit gehen, zu behaupten: Der „Mad King“ aus „Game Of Thrones“ wird seine eigene Prequel-Serie bekommen. Und der Held und Sidekick wird vermutlich sein: ein Kinderschänder mit gaaanz viel Herz.

Okay, ich will mich ja nicht ernsthaft beschweren, aber permanent habe ich das Gefühl, etwas zu verpassen. Oder darauf warten zu müssen, welche Serie überhaupt fortgesetzt wird. Also muss ich quasi etwas GEWOLLT verpassen, um danach überhaupt die Chance haben, eine gute Serie PASSIV zu verpassen. – Gnaaah! Dagegen ist „das Haus, das Verrückte macht“ fast nur ein harmloser Stresstest.

Ja, manchmal weiß ich sogar selbst nicht, was ich will. Nur, um es dann am nächsten Tag DOCH zu wissen und mir Abneigung gegen das vermeintliche Gegenteil einzubilden. Fand ich zum Beispiel „Mindhunter“ extrem stimmungsvoll, so nervt mich die ähnliche(?) Serie um einen Paketbomber schon, bevor ich sie gesehen habe. Und obwohl ich „Die Einkreisung“ mit Daniel Brühl ganz nett fand, fand ich die Nachricht, dass Netflix eine Serie über einen Serienmörder-jagenden Sigmund Freud plant, dann doch wieder Banane. („Wieso sollte der das machen? Die da oben haben doch alle schon genug Kohle!“)

Raumschiffe? Ja, aber bitte mit Sahne!

Eigentlich wäre es an der Zeit für eine richtig deftige Raumschiffserie. Kohle scheint ja genug da zu sein. So was wie „Star Trek“ in den 90ern, nur in modern und in weniger Falschfarben. – Im Ernst: Voyager und DS9 sehen heute aus, als hätte man das Material aus einem Farbeimer mit grüner und lila Farbe gezogen. Waren die blinden Maler damals bei Paramount im Archiv zugange, oder was?

Dass ich den Absatz oben geschrieben habe, ohne sofort an „Discovery“ zu denken, spricht übrigens Bände. Für mich ist das eben keine SF-Serie, sondern Fantasy in einem Dark Room für Metallplatten-Fetischisten. Mit Science Fiction verbinde ich fremde Welten, eine gewisse Wissenschaftlichkeit oder zumindest eine durchgehende Vision – sei sie nun politisch, technologisch oder gesellschaftlich. So etwas wie eine Kernaussage und eine definierbare Geschmacksrichtung. Und nein, „100 % Natriumglutamat“ lasse ich denen nicht durchgehen.

All das bekomme ich bei Discovery nicht. Nur schlechte Schauspieler, die die SF-Welt als Ausrede benutzen, um alle 5 Minuten ihren Charakter zu ändern: Oh, ich bin superfeiger Kelpianer, aber die Sternenflotte hat mich trotzdem bis zum Anschlag befördert. Oh, ich bin unter Vulkaniern aufgewachsen, heule aber bei verschütteter Milch. Oh, ich bin aus dem Spiegeluniversum; dann muss ich wohl die Welt(raum)herrschaft anstreben. Pech für alle anderen.

Schade: „Lost In Space“ wäre von der Machart her die perfekte Basis für eine tolle Space-Serie. Die Effekte sind wertig, die Kostüme teuer und die Musik schon fast ZU aufwendig. Leider killen ständige Dialoge wie „Es gibt eine Regel, die in Stein gemeißelt ist: Wir Robinsons sind eine Einheit!“ die komplette Ernsthaftigkeit und machen aus dem Space-Abenteuer ein Spacken-Ungeheuer.

Übrigens bekomme ich meine Wunsch-SF auch nicht bei „The Expanse“, das zwar supertoll aussieht, in Sachen Charakteren aber wie ein Auffahrunfall von zehn Depressionspatienten anmutet. Im Ernst, das WOLLTE ich wirklich mögen, doch ich schaffte es bis Staffel 2 nicht mal, mir den Namen vom zentralen Hutträger zu merken, der immer für die Raumstation-Wasserwerke die Rohre kontrolliert. Jones? Bones? Meyer?

Okay, es WERDEN ja noch andere SF-Bücher als Serie verfilmt. Aber gefühlt kommt nie was an. Was ist denn jetzt mit „Oasis“ (Amazon Prime), wo ein Priester im Weltraum rumgurkt? Wird das weitergeführt? Und bin ICH womöglich Schuld an der Verzögerung, weil ich den Pilotfilm nicht geschaut habe? Zählt das Bildchen des Vorschau-Screens etwa noch nicht als Quote? Und wieso habe ich „Lost In Space“ schon wieder vergessen? Und ist „Ultimate Carbon“ wirklich so düster und klischeehaft, wie ich es nach Folge 1 empfunden habe, oder haben mir die Nackenmuskeln des Hauptdarstellers nur den Blick auf eine bahnbrechende Kultserie verstellt?

Nein, all das ist noch nicht die Premium-SF, die ich mir wünsche. Okaaay, „The Orville“ ist sehr schön, aber am Ende auch nicht gaaanz die Speerspitze. Ich behaupte ja schließlich auch nicht, dass „Die nackte Kanone“ die beste Crime-Serie ist, wenn ich noch „Die Sopranos“ loben könnte.

Wie bitte? Die Stargate-Miniserie? – Die war zu dämlich, um sie überhaupt zu reviewen. Manchmal ist etwas nicht mal wertvoll genug, um dafür eine Mülltüte im Eimer zu drapieren… Und die Verfilmung der SF-Bücher von R.R. Martin? Dieses „Nightflyers“, oder wie das heißt? Das sieht aus wie „Lampensparsamkeit – Die Serie“ und scheint sich ebenfalls auf transusigen Licht-Aus-Grusel zu spezialisieren, bei dem die Hauptdarsteller das Charisma einer Stromrechnungs-Gutschrift verströmen. Aber seht selbst:

„Nightflyers wird sooo toll werden, dass ich danach keinen Bock mehr haben werde, Game Of Thrones zu Ende zu schreiben!“ – „Diese Serie wird so awsome, dass mir fünf Praktikantinnen ständig den Ständer wegmassieren müssen!“ – „Die gigantischen Sets werden in der höchsten Lagerhalle der Welt – in Singapur – aufgebaut!“ – „Oh Gott, Leute! Gott hat gerade angerufen und will auch eine Rolle bei uns!“

Wir halten fest: In Sachen SF-Serie herrscht weiterhin (gefühlte) Ebbe in den Streamingportalen. Und in diesen besseren Telefonbüchern für Rentner (= „TV Spielfilm“, „TV Movie“) sowieso. Es gibt eben nichts, was das Genre erweitern oder neu definieren könnte. Das einzige „Must-See“ in Sachen Science Fiction ist weiterhin nur zwischen Buchseiten zu finden. Gegenbeispiele werden selbstverständlich gerne angenommen, Ehrensache!

Und siehe, Klapo sah…

Generell ist mein Durchhaltevermögen ich Sachen Serien gerade eher auf der Größe von Michael Burnhams Intelligenzquotienten angesiedelt. So sah ich z.B. nur eine Episode von „Safe“, wo Dexter in einer durchtriebenen Nachbarschaft anderen Leuten über den Gartenzaun starrt. Okay, einer muss es ja machen (haben die da keine Oma Platuschke, so wie ich?), richtig spannend war‘s allerdings weniger.

Und dann waren da noch drei Folgen „Genius“ (Amazon Prime), in denen das Leben von Albert Einstein aufgedröselt wurde. Das kööönnte auch durchaus interessant sein, wenn man nur nicht ständig das Gefühl hätte, eine Folge „Terra X“ mit Schauspielern zu sehen, die vorher schon bei „Leonardo Da Vinci – Warum alle auf ihn flogen“ mitgewirkt haben.

Auf die dritte Staffel von „Preacher“ freue ich mich hingegen sehr. Inzwischen nehme ich zwar keine Sekunde mehr ernst, aber dafür sieht es wahnsinnig gut aus, hat witzige Dialoge und macht sich über Religionen lustig. Also quasi „Klapo – Die Serie“.

Zwischendurch denke ich immer, dass das alles Quatsch sei, aber am Ende des Tages ist es immer noch religionskritischer Quatsch. Und der ist IMMER aktuell, da die Evangelikalen ja gerade ernsthaft finden, dass Trump verdächtig wie ein gottgesandter Messias wirkt. – Ja, der hat sogar schon Pussis durch’s Handauflegen geheilt!

Und „Better Call Saul“ ist ja auch bald wieder am Start! Die ersten drei Staffeln haben mir erstaunlich gut gefallen, was aber vor allem an der Machart und den Schauspielern lag. Okay, Prequels braucht kein Mensch, aber solange Palpatine und Captain Archer nicht noch mehr Screentime bekommen, ist es noch im Rahmen.

Nicht zu vergessen „Startup“ mit Martin Freeman als durchtriebener Ermittler. Doch trotz toller Momente erschien mir die Geschichte um eine neue Cryptowährung dann doch als zu oberflächlich. Aus einem braven Bankier-Boy wird quasi über Nacht ein durchtriebener Milchbart-Walter-White, während der Chef vom Ghetto ebenso zwanghaft ins Team gestöpselt wurde wie die (natürlich!) geniale Programmiererin. Wer vorher noch keine Ahnung von Cryptowährungen hatte, wird nach fünf Folgen genauso doof dastehen. Oder halt was von wegen „Crypto? Ist das nicht das, wo man ständig auf’s Maul kriegt?“ faseln – und dann untertauchen.

von Klapowski am 16.07.18