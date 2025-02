Star Trek – TOS: „Morgen ist Gestern“ – 1.21 – Review

Tagelang fragte ich mich, was ich denn Neumodisches besprechen könnte… Ghostbusters? Joker 2? Das Gesicht deiner Mutter? – Doch am Ende landete ich wieder mal bei meinem TOS-Rewatch, bei dem ich stets jene Folgen herausfische, zu denen ich mindestens fünf Stichpunkte notieren konnte. Das war hier knapp der Fail… Fall, so dass wir heute die wohl erste Zeitreise des Franchises besprechen können. Leider gibt es Qualitativ aber keinen Sprung in die 80er-/90er-Jahre, wo man dergleichen bereits viel besser umsetzte. Doch eines nach dem anderen. Langeweile ist bekanntlich ein Gericht, das man am besten lauwarm serviert.

Inhalt:

Die Crew landet bereits zu Beginn der Episode in den 60er-Jahren, direkt auf der Erde. Warum man gerade dort auftaucht (der „Zeitreiseunfall“ war woanders?), wird nicht geklärt.

Dafür muss man plötzlich einen Jet-Piloten an Bord beamen, weil der vielleicht Atombomben dabei haben könnte – die man nicht hätte scannen können?

Da man gerade dabei ist, verkloppt man noch andere Personen auf dem Luftwaffenstützpunkt, beamt eine weitere Person hoch und hängt an verschlossenen Bürotüren, um Unterlagen einzusehen. Am Ende beamt man alle zurück und macht den Temporalunfall rückgängig.

Besprechung:

Ich glaube, ich muss gar nicht so weit ausholen… Diese gut gemeinte, allererste(!) Zeitreise-Folge von Star Trek ist inhaltsleer. Die humorvollen Momente wirken aufgesetzt, die Probleme der „Entführten“ werden kleingeschrieben, die Dilemmata sind sogar noch belämmerter.

Auf Anhieb fällt mir auch keine einzige Zeitreise-Episode ein, die sich NOCH weniger vorgenommen oder NOCH sparsamer abgeliefert hätte.

„Warum sind Sie hier eingebrochen?“ – „Ein ganz starkes Jucken. An den Fäusten. Und dann sah ich, dass Ihre Jungs ein ganz raues Kinn haben.“ – Gebetsmühlen(un)artig: Kirk wiederholt geduldig, dass er sich ungern wiederholt. Die Soldaten nehmen den Einbruch trotzdem locker und bleiben höflich. Da fehlt echt nur der Satz: „Nun packen Sie schon aus, guter Captain. Der Richter hat doch morgen Geburtstag!“

Das alles reichte leider kaum. Genaue Gründe gefällig? Hier:

– Kraftvolle Gegenspieler muss man beim Armdrücken suchen: Die Personen, die man versehentlich „aufgabelt“ („Huch, jetzt hat der Kinnhaken den Major in den Transporterstrahl geworfen.“) taugen leider wenig als erzählerischer „Gegenpol“. Ich hätte zumindest erwartet, dass das Militärpersonal kurz ausführt, welche Sorgen oder Pflichten man als Amerikaner der 1960er hat. Doch weder der Kalte Krieg, noch die Themengebiete Aliens/Vulkanier, bessere Gesellschaftsformen oder Hühnersuppe aus dem Replikator werden angemessen behandelt.

Im Ernst, mit dem FINGER in den Teller tunken und mit aufgerissenen Augen unter der Stoffmütze hervorlinsen…? („Hey, sogar mit Maggie?!“) Da hat TNG bei ähnlichen Episoden deutlich besser abgeliefert… („Hey, sogar mit Maggie. Und ohne Geld gekocht?!“)

– Visuell betrachtet eine Zeitreise in die 50er-Jahre: Schade, dass man auch hier massenweise Potenzial verschleuderte. Die komplette Episode spielt entweder auf dem Schiff oder in fensterlosen Schreibstuben des Luftwaffenstützpunkts Wanne-Eickel. Kein kurzes Flitzen über den Parkplatz oder wenigstens ein Blick auf die Innenstadt! Auch der Absturz des Flugzeugs, das vom Traktorstrahl zerbröselt wurde (was in Seelenruhe beobachtet/befürchtet wird), sorgte bei mir für Sorgenfalten, was die Verlängerung der Serie für Staffel 2 angeht.

– „Wir haben keine Zeit, um über die Zeit zu reden – so viel Zeit haben wir nicht!“ – Das ganze Temporalgezuckel missfiel mir. Allein der Beginn, wo man uns nicht zeigt, dass man bei einem Auffahrunfall an ein Schwarzes Sternenloch (oder so – damals waren die SF-Konzepte noch eher schwammig) geriet, war visuell ein Downer. Hier hätte ich auch die üblichen Archivaufnahmen mit rosa Wabermasse neben dem Schiff genommen. Stattdessen startet die Episode bereits im Erd- bzw. Wolkenorbit. Warum auch immer man derart niedrig fliegen musste…?

– „Der Zeitstrahl ist in Gefahr! Er könnte sehr, sehr schläfrig werden!“ – Der Temporalhüpfer selbst scheint eher auf dem Aufregerniveau eines nervigen Montagmorgens zu liegen: Alle hängen müde im Sessel und sorgen sich um die faustkampfschwachen Wachleute auf der Luftwaffenstation. – Im Ernst, das ist zwar eh ein bekanntes TOS-Meme, aber wenn man sieht, wie die Soldaten nach einem Klitze-Klopferchen gegen die Schulter in tiefste Ohnmacht fallen, bekommt man Angst, sich in der eigenen Küche zu stoßen.

Die ausgehende „Gefahr“ des aufgelesenen Piloten, der eigentlich noch Kinder zeugen müsste (für das Temporale Mutterkreuz?) wird zudem im Ungefähren gelassen. Und ja, hier hätte mir bereits ein vielsagender Blick in eine zukünftige Zeitung genügt. („Was?! Er ist der Erfinder eines globalen Systems namens Inter-Web? Potzblitz!“)

„Nun geben Sie mir schon ihre unsichtbare Waffe. Sie wollen doch keinen verletzen?“ – „Huch, ein Pazifist im Schlafanzug? DAS überzeugt mich, überkommende Gedankenkonstrukte aufzugeben!“ – Für das Lachen in den Keller gebeamt: Dieser Mann ist ständig überfordert von der Zukunft. Macht aber nichts, sein Auftritt auf der Enterprise könnte diese ja ändern. Ob das bei nachfolgenden Generationen für mehr oder weniger Gesichtskirmes sorgt, weiß ich nicht.

Finale ist, wenn man vorher bereits ausschaltet: Auch das Ende konnte den mittelmäßigen Story-Eindruck nicht reparieren. Hier gelangt man relativ entspannt mittels Sternenvorbeiflug wieder in die Zukunft. Klar, es ruckelt und zuckelt stark, aber warum man – mit besserer Technik – nicht einfach jeden zweiten Tag am Chronometer dreht, fragte ich mich schon vor 35 Jahren. („Tee verschüttet? Egal, zwischen Sonne und Pluto füllen wir einfach die Kanne wieder auf. Und das noch vor der dieswöchigen Inflation für Lebensmittel!“)

– Stopp! Oder meine Mami schießt! – Der Höhepunkt der Folge ist dann schon fast der Moment, als Mister Pilot kurz die Waffe auf die kirk‘sche Einbrecherbande richtet und den Plan sabotieren will. Hier ist Spock aber ein echter Fuchs und taucht von Hinten wieder auf. Wie gut, dass der Raum, in den man einbrechen musste, noch einen unverschlossenen Hinterausgang zum gerade zurückgelassenen Hausflur hatte… ?

Zumal die Bedrohung auch eher freundschaftlich war. „Ach neee, ich wollte doch gar nicht mitkommen / weg / gar nix machen. Stattdessen wollte ich mitkommen / weg / gar nix machen. Danke für den Nackengriff; jetzt sehe ich klarer!“ *schiel*)

– Beamen für den Weltfrieden: Dass man die gemopsten Personen am Ende exakt(!) in der korrekten Körperhaltung und der Millisekunde ihres Verschwindens wieder zurückschickte (mit Klamotten, in den Pilotensitz, ohne Unfallgefahr durch Verwirrungsgefühle), sah nett aus und hatte was „Aufgeräumtes“. Zusammen mit der perfekten Gedächtnisbereinigung drängt sich aber fast der Gedanke auf, dass man hier die TOS-Crew als zu mächtig darstellt. Da könnte sich die Entführer-Aliens unserer Zeit ja noch ein Beispiel dran nehmen?

(„Kommander Gnarx, Sie haben schon wieder die Analsonde wieder nicht rausgenommen?!“)

„Fliegen Sie unter dem Plasmaauswurf her, Sulu! Das gibt zwei Schaltjahre mehr auf der Zeitreiseskala.“ – Es heißt schließlich Wissen-schaft, nicht Wissen-hat: So gaaanz hat man damals noch nicht verstanden, wie groß Massen & Geschwindigkeiten für irgendein Zeitgedöns sein müssen. Aber okay, es hätte schlimmer werden können. Eine Art Vollmond-Manöver in der Tempo-30-Zone zum Beispiel.

Ja, so waren manche Episoden damals halt… Wenig Budget traf auf eine sklavische Verehrung der damaligen Gegenwart.

Man kam nicht mal auf die IDEE, die 70er oder 80er zu zeigen (z.B. auf einer Mondbasis?), um sich 2 Zentimeter aus dem Fenster zu wagen, was technische oder gesellschaftliche Entwicklungen angeht.

Gleichzeitig nerven die ständigen Faustkämpfe, da man sich zu schade war, Phaser auf Betäubung einzusetzen – oder sich einfach 10 Meter weiter rechts runterzubeamen.

Fazit:

Insgesamt leider ein Schuss in den Doofen. Was eine interessante Episode rund um Militarismus, Schicksal und Handkanten-Massagen hätte sein können, verpufft beim Gerangel mit 6 Wachleuten, von denen 8 irgendwie schwach auf der Brust sind, 3 zu passiv daherkommen („Ach so, ihr seid aus unserer Zukunft? Na dann… Wann gibt es dort Abendessen?“) und alle Personen viele falschen Fragen stellen.

Oder die richtigen immer und immeeer wieder.

D.C. Fontana (= Dorothy Catherine) galt ja später als DAS Postergirl einer Drehbuchautorin. Das gönne ich ihr auch. Hier hat sie sich aber in eine Ecke geschrieben, in der es psychologisch und handlungstechnisch wenig zu holen gibt.

Merke: Zeitreisegedöns ist immer dann gut, wenn jeder Moment zu unauflösbaren Widersprüchen und/oder humorvollen Gegensätzen führen kann.

Nur wenig davon geschieht hier… – Ist ja fast schon Kurtzman-Niveau?

von Klapowski am 15.02.25 in Star Trek - Das Original