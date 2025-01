Endlich mal wieder was zum Weinen – Star Trek Comedy-Serie in Arbeit

Zugegeben, aus Gründen des geistigen Selbstschutzes haben wir die erste Ankündigung vom Juli 2024 wohl verdrängt. Unser Fehler, denn man knibbelt ja auch nicht langsam an einem eitrigen Pflaster herum, sondern reisst es einfach mutig und schnell ab. Also, folgendes: Unser aller Freund Alex hat noch ein weiteres Star Trek Projekt in der Röhre (Hurra!), welches besonders DAS Talent hervorheben wird, mit welchem er uns bereits so sehr in Section 31 verwöhnt hat: Comedy!

Ob Hammergags wie „Gibt es dazu Pommes?“ oder einen 10-Minuten-Dialog über die richtige Schreibweise von „Godsend“ / „Gods End“, wenn im Kurtz-Trek die Komödie anrollt, dann rollen WIR schnell auf dem Boden mit Bauchweh („Aua! Verdammt, diese Suizid-Tablette braucht aber lange um Wirkung zu zeigen!“). Aber auch Monate später ist vom neuen Fan-Favoriten „Unbekanntes Star Trek Live-Action Projekt“ noch nicht viel bekannt. Was man bereits daran erkennt, dass bei IMDB nur sechs (!) Produzenten aufgelistet werden. Unter zehn steht der Steuerberater vom Kurtzman bekanntlich gar nicht erst auf.

WAS wir aber schon wissen:

– Einer der Produzent***innen/eren(in)* ist Tawny Newsome, welche bei Lower Decks bereits Mariner gesprochen hat und nun sogar für die Serie „Starfleet Academy“ schreibt, welche sich aktuell in der Produktion befindet. Denn wie bekanntlich jeder weiß sind Synchronsprecher die besten Drehbuchautoren („Hey, wenn ich sprechen kann, dann kann ich bestimmt auch schreiben… tun!“)!

– Ebenfalls rumproduzieren wird Justin Simien, bekannt für… äh… „Ladies First: A Story of Women in Hip-Hop“ mit Gastauftritten von „Rah Digga“, „MC Lyte“ UND „Da Brat“. Also, wenn HIER ein Karriere-Übergang zu Star Trek nicht der nächste offensichtliche Schritt ist, dann weiss ich auch weiter.

„Jo, Jo, Digga! Willkommen in da Star Trek Hood! Meine Fan-Homies sind schon konkret die neue Serie am abrappen!“ – „Hihi! Gute Arbeit, Justin! Jetzt wird Alex bestimmt einen seiner vielen Paramount Blankoschecks rausrücken und du kannst endlich deinen Hawaii-Urlaub antreten. Deine Koffer stehen schliesslich schon unterhalb des Bildabschnitts. Und ICH kann mir endlich meinen Traum vom Cosplay als Mittelalter-Hofdame erfüllen! Freu!“ – Zeit für den Hutausbruch. Selbst dieses Foto der beiden sieht bereits aus wie eine Serien-Vorschau. Ich vermute, es geht um ein Betrüger-Pärchen, welches geisteskranken Chef-Produzenten das Geld aus der Tasche zieht. Nee, stop, DAS wäre ja eine GUTE Idee!

Aber immer hin gab es HEUTE noch ein paar frische Details oben drauf, welche uns vor Spannung bereits das Wasser in der Hose zusammenlaufen lassen:

– So sagte Alex auf der Premiere von Section 31: „I’m really excited about it.“. Auf Deutsch: „Ich mach‘ wirklich bald den Exitus!“, womit er wohl eine schnelle Flucht zum Flughafen mit seinen Geldkoffern meint.

– Zusätzlich bemerkte er, dass es noch keine Drehbücher zu sehen gab. Und: „They’re just breaking story.“, was soviel bedeutet wie „Bei diesen Geschichten muss einfach jeder brechen.“ und darauf hindeutet, dass wir es in Sachen Inhalt mit der üblichen Qualität zu tun haben werden. Soweit auch hier keine Überraschung.

– Zu den beiden Produzenten fügte er hinzu: „I adore both of them so much, they’re so fantastic, and I trust them a lot.“. Er bewundert die beiden also, findet sie fantastisch und vertraut ihnen total. Zweifellos ein Versuch, die späteren schlechten Kritiken auf die beiden zu pinnen. Würde ich genauso machen.

– Auf der Comic-Con gab es immerhin eine kurze Zusammenfassung des Konzepts:

Außenseiter der Föderation, die auf einem luxuriösen Urlaubsplaneten dienen, finden heraus, dass ihre täglichen Erlebnisse in den gesamten Quadranten ausgestrahlt werden.

Okay, WER von euch hat sich sowas gewünscht? BergH?! Wegen den bestimmt auftauchenden Schnuckeldamen??

Na, toll, vielen Dank auch!

