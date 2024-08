Wo ein Orville ist, da ist auch ein Weg – 4. Staffel von The Orville angekündigt

Serienfans aus aller Welt frohlocket, die beste Star Trek Serie der letzten Jahre wird endlich fortgesetzt.

Geisterte dieses Gerücht erst für einige Stunden auf einem Trek Event in Las Vegas von Ohr zu Orv… Ohr, bestätigte „The Planetary Union Network: The Orville Official Fan Podcast“ (sag DAS zehnmal hintereinander!) kurz darauf die frohe Botschaft auf der Social-Plattform Reddit. Wer braucht da noch langweilige Pressemeldungen?

Die Produktion soll jedenfalls im Januar 2025 beginnen. Also nicht die eigentlichen Dreharbeiten, sondern erstmal der ganze Planungskrempel davor.

Uuuuund? Freut ihr euch schon? Oder doch besser eine Kampagne zur Wiederkehr von Discovery starten?!

von Sparkiller am 04.08.24 in Neuigkeiten