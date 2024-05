„Star Trek – Discovery“ – Review zu 5.08 – „Labyrinths“

SPARKIS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN

Chef-Breen: „Für den Nachkommen! Jubelt für den Nachkommen!“

Andere Breen: „Hurra! Hurra! Für den Nachkommen!“

Chef-Breen: „Schweigt! Was soll der Krach?!“

Andere Breen: „Aber… aber du hast uns doch selber aufgefordert zu jub—“

Chef-Breen: „SCHWEIGT!!!“

Hach, ja. Disco-Dialoge hauen schon so richtig rein. Leider aber nicht das Tempo, welches weiterhin nur kleine, aber vor allem extrem abwegige, Schritte in Richtung Finale macht. Denn:

So führte das metallische Büchereiausweis (inklusive Book-Vision) aus dem letzten Artefakt zu einer Weltraumboje am Rande der Badlands. Durch diese nimmt man Verbindung zum Archiv auf, welches, wie alle anderen „Hinweise“, glücklicherweise Hunderte von Jahren überdauert hat. Dort wird Burnham zur gesuchten und seltenen Originalausgabe eines Buches geführt (Noch da! So ein GLÜCK!), in welchem sich eine WEITERE Metallplatte inklusive Kopfkino-Challenge befindet. Nach etwas Selbstreflexion mit einem Fake-Book, verkleidet als World of Warcraft Magier, besteht sie diese den Twist-Test natürlich in der letzten Minute („Manchmal scheiße sogar ICH mir in die Hose!“ – „Test bestanden! So einen wie DICH haben wir gesucht!“). Dafür erhält sie dann noch einen Tipp, wo sich das letzte Stück des Artefakts befindet („Raum 7, den Kristall dort zerdeppern.“). Mit dem kompletten Artefakt erscheint eine weitere Holo-Karte (Die dritte? Vierte?), welche unsere Helden im Finale wohl endlich zu den Trümmern des zweiten Todessterns führt. Oder so.

Und wie immer der Disclaimer: Ja, die Ereignisse in der obigen Zusammenfassung sind wirklich so passiert. Muss man ja leider betonen („Ach, Spark, immer musst du so übertreiben. Gib Disco doch mal eine Chaaance!“).

Und was passierte dazwischen so? Schauen wir mal…

*gelbe klebezettel sortier*

– Die Breen-Beerdigung zu Beginn ist technisch etwa auf dem Stand von Wing Commander III. Aber Greenscreen spart ja sooo viel Arbeit.

– Ähnlich auch bei den Disco-Badlands. Im alten Original zwar etwas sparsam, aber wesentlich beeindruckender als die wild rumzuckende Rumpelbude, welche uns hier gezeigt wurde. Manchmal sollte man sich mit dem CGI-Dünger auch einfach zurückhalten.

– Burnham über die Archiv-Chefin beim schütteligen Flug durch die Badlands: „Sie hat uns bis jetzt nicht in die Irre geführt.“. Dumm nur, dass man diese erst zwei Minuten vorher getroffen hat („Dieser vermummte Typ, der uns gerade in eine dunkle Seitengasse ruft, hat unser Vertrauen bis jetzt absolut verdient!“).

– Book muss irgendwie mitkommen zum Archiv. Also schnell eine fadenscheinige Nebenhandlung um die heilige Tupperdose seines Volkes ausdenken, welche direkt danach nicht mehr von Belang ist. Smooooth!

– Diese Hinweis-Metallplatten sind schon krass gut. Erst eine mit versteckten Vision für Book, jetzt eine inklusive Kopf-Holodeck. Hätte man nicht ALLE bisherigen Rätsel da rein packen und allen Beteiligten eine Menge Reisezeit sparen können?

– Der Sandeimer, um eine (megafette) Spur im Bücher-Labyrinth zu legen, war schon eine tolle Idee. Ihr holographischer Hand-Computer, welcher netterweise auch als Fantasie-Version absolut einwandfrei funktioniert, hätte das bestimmt nicht besser machen können. Go, Eimer!

– Moll ist schon eine krasse Master-Manipulatorin, die alle Breen geschickt und subtil um ihren Finger wickelt („Ey! Haste gesehen? Wie gemein euer Chef ist? Der mag euch alle gar nicht wirklich. Voll doof, oder? Haste geseeeehn?!“), was sich am Ende sogar auszahlt („Ich bin jetzt Chef! Walla!“).

Fazit: Das Storytelling auf Seifenoper-Niveau geht weiter. Und trotzdem musste ich regelmässig ein paar Sekunden zurückspulen, um das substanzlose Gefasel geistig aufnehmen zu können. Aus dem Hintern gezogenes Geschwurbel um Schutzschild-Tunnel? Eine Hirnwelt, welche sich als „Alles dreht sich um miiich!“-Psychoanalyse von Burnham entpuppt. Es macht alles einfach keinen Spaß.

Und so ganz unter uns… ich glaube langsam, diese Serie wird nicht mehr besser.

Was meint ihr?

…

SCHWEIGT!!! Was soll der Krach!?