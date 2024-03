„Dune – Part 2“ – Die Kritik für Sand-Feinschmecker

Ihr habt natürlich alle darauf gewartet: Auf das Review des einen ernstzunehmenden SF-Werkes, das (nicht nur?) aus Sicht eines Hygrometers das komplette Gegenteil von „Avatar 2“ ist. Denis Villeneuve lässt es hier noch einmal Krachen und Rumpeln, um den seelenlosen Produktionen zu zeigen, dass das Wort „Science Fiction“ keine Rechtfertigung sein muss, um auf offener Straße einen Clownsaufstand abzufilmen. Trotzdem hatte ich ein wenig Angst… Hatte ich mir nur eingebildet, dass Villeneuve ein Dekaden-Genie ist? Muss der Mann qualitativ nicht auch mal 3 Jahre durchschlafen? Kommt gar nun das blöde Erwachen? Lest es hier…

Inhalt: Nachdem Paul mit seiner Mutter Jessica in die Wüste geflohen ist, steht er vor einer wichtigen Wahl: Der hiesigen Land- und Felsenbevölkerung als der verheißende Kwisatz Haderach entgegenzutreten – oder Rache auf eine Weise nehmen, die nicht gleich die Einführung einer neuen Kirchensteuer verlangt?

Derweil regen sich die Harkonnen über die immer häufiger ausfallenden Spice-Lieferungen auf – was Lady Jessica nicht davon abhält, ihr ungeborenes Kind mittels blauer Lebensmittelfarbe zum Junkie zu machen.

Besprechung

Über den generellen Stil muss man nur diejenigen informieren, die keine Villeneuve-Filme kennen:

Wie schon in Part 1 und in den Filmen davor sieht alles schnörkellos und ätherisch-ästhetisch aus – so eine Art Kunstausstellung für Leute, die Phantasie und Realismus gerne in liebevoller Zwangsehe sehen. Wir erleben hier keinen Quatsch, keine unpassenden Elemente, kein buntes Gedöns. Jede Explosion und jede Kamerafahrt hat ihren berechtigten Sitz in der Handlung. Vom ersten Aufblitzen des Intros bis hin zum letzten Poltern und Dröhnen des Abspann-Soundtracks.

Wer hier sagt: „Das sieht ja alles so dröge aus; wegen der Erdfarben“, der ist definitiv an der falschen Stelle. Bei diesen Wüstenepos sind ausnahmslos Fans von „Fifty Shades Of Ocker“ gefragt.

Apropos Ocker: Alle Farben, Stoffe, Räume und Wetterphänomene sitzen hier wackelfest auf dem Sockel für gehobenes Art Design. Comicelemente dürfen weiterhin schmollend zuhause bleiben. Und selbst wenn es mal etwas wilder wird (= Reiten auf dem Wurm) und die Physik oder der menschliche Körper etwas an ihre Grenzen kommen, wirkt das alles greifbar, real und gefährlich.

Lieber diese drei Schwarzen Löcher, als das, was wir in Interstellar sahen: Das CGI moderner SF-Filme (z.B. „Debil Man versus The Big Knallbum“) war zuletzt oft nicht perfekt. Für Dune lernte man erfreulicherweise wieder, die richtigen Lichtquellen zu setzen (= eine?) und sich nach dem Studium von Wikipedia an die Farbe einer Sonne bzw. von Staubwolken zu erinnern. Mir gefällt’s!

Dazu gibt es Nahaufnahmen, Fernaufnahmen, Totalen, Zooms, schmutzige Bilder, aufgeräumte Bilder, unruhige Bilder, aber kaum unmotiviertes Kameragewackel für Augapfel-Antichristen.

Und wenn einfach mal eine Landschaft oder eine Stadt gezeigt wird, ist das mindestens eine Einstellung, die man SELBER mit der Smartphone-Kamera wählen würde. Was für mich tatsächlich ein Faktor bei der Bewertung der Szenenschönheit ist…

Denn warum viele andere Filmemacher die schönsten Dinge ihrer Welten am kürzesten zeigen (z.B. langsam vorbeigleitende Raumschiffe oder Premium-Landschaften), habe ich nie kapiert.

Manchmal ist die „Schönheit“ allerdings auch der Grund, warum sich Szenen … laaang anfühlen. Hier gibt es eben keinen flotten Spruch aus der Kau-Luke, der uns nach 10 Minuten politischen Intrigen unser ADHS beim Rumflattern wieder „einfangen“ soll. Nein, denn ALLES wird hier gefeiert: Einfache Rituale, die vergehende Zeit und die innere Reflektion an sich. Gerade WEIL dem Regisseur seine Welt so wichtig ist, wird selten etwas überhastet weggekurbelt und weggeschwurbelt.

Allein die Tatsache, dass man bei den esoterischen Momenten um (z.B.) Visionen NICHT scham- bzw. wurmhaft im Erdboden versinken will, ist keineswegs selbstverständlich!

Für minimal lockere Momente müssen dann halt Liebesszenen, andere Schauplätze oder ein heiteres Abendessen genügen. Ja, „Dune 2“ nimmt das Publikum (mitsamt seinen sitzfleischigen Pobacken) weiterhin ernst – und erwartet halt, dass man über 3 Stunden das Hirn anstellt. Oder zumindest die Erinnerungs-Synapsen für die allgegenwärtige Frage: „Wie war das noch mal im Buch?!“

Manche Zuschauer empfanden die Hauptfiguren als kühl kalkulierend und unnahbar. Nach dem Erfolg von „Game Of Thrones“ (und anderen Werken) muss man das aber als regressive Rezipienten-Lebensphase einstufen… Ich feiere es sogar, dass man uns nicht Paul & Chani beim Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Spielen zeigte, um Sympathien zu wecken. Und dass deren Liebe kleiner als das große Ganze sein könnte, wird ebenfalls früh angedeutet.

Wobei das Abwarten und Aufpassen auch nicht sooo schwerfällt, da die Regie hier immer mit wenigen Sätzen viel Handlung zusammenzufassen vermag. Dass – laut einigen Reviews – zu viel geredet und erklärt wird, kann ich nicht bestätigen. „Show, don’t tell“ funktioniert bei flammenden Anpeitscher-Reden, manipulativen Bene Gesserit-Absprachen oder drohenden Harkonnen-Psychospielchen eben nur bis zu einer bestimmten Stelle.

Trotzdem hat jeder Redebedarf-Moment im Film etwas Besonders, ja, sogar Wichtiges. Durch kleine und große Tricks ist auch das seltsamste Auserwählten-Gebrabbel in der Höhle visuell so greifbar und kolossal wie ein 90er-Jahre-Trekkie in einer Nachmittags-Talkshow. Interessant fand ich auch, dass ich die Fremen nicht als leicht unterbelichtete Hinterwäldler ansah – was mir bei religiösen Höhlenstinkern in der SF meist schneller passiert, als ich kräftig „Qa’pla“ sagen kann.

Dies ist nun mal eine Kultur, die exakt – so – sein – muss. Ein bisschen derb und simpel ab und an, dafür aber an vielen Stellen wieder gespalten (= nicht alle glauben an Paul) und mit der Kraft einer Droge gesegnet, die auch WIR uns gerne auf die Currywurst streichen würden – um gesund, stark und Lottozahlen-sehend zu werden.

Und oft gelingt dem bloßen „Erzählen“ auch etwas, was im ersten Teil noch schwerlich rüberkam. Zum Beispiel versteht man die tausendjährigen Planungen der Bene Gesserit deutlich besser in 2021. Da kamen sie teilweise noch wie Sadistinnen mit Fischernetz auf’m Kopp rüber.

„Ja, Freunde! Karlo Lauterbacho hat recht! Jeder sollte mit 25 Kilo Spice erwischt werden dürfen. Für den Eigenkonsum.“ – Versuchung kommt von Suchen: Neben dem Kapitalismus, den Geburtslinien und der Spice-Droge selbst kommt hier also noch ein Führerkult als such(t)erzeugendes Mittel dazu. Wer da ruft „Stopp! Zu viele Themen in einem Film!!“ hat natürlich komplett recht. Weswegen ich seit 3 Jahren für die Verfilmung des DRITTEN Teils plädiere.

Zum Beispiel kommt jetzt gut rüber, dass Paul nur(?) ein künstlich erschaffener „Messias“ ist – und die Legende um einen alleskönnenden Außenseiter nur eine Art „Joker“ der Schwesternschaft ist, um im Extremfall jemanden als Anführer parat zu haben.

Ganz so, als wenn die Russen uns bereits vor Jahrzehnten eingeredet hätten: „Aus dem Nordosten wird ein Heilsbringer kommen. Sein Name reimt sich auf ‚Schmutin‘. Erst verkauft er uns Gas und Öl. Und dann bombardiert er unsere Verbündeten. Aber habt keine Angst, der ist harmlos und will nur unser Bestes.“

Wobei all das bei „Dune 2“ auch mehrere Meta-Ebenen hat. Schließlich gibt es ja tatsächlich jede Menge Figuren im Universum, die in die Zukunft (oder mehrere Zukünfte) blicken können. Das ist alles nur eine Frage des eigenen Spice-Konsums. Somit bleibt immer wieder mal offen, was genau hier Schicksal, eigene Entscheidung, falsche oder echte Religion, selbsterfüllende Prophezeiung oder einfach nur „Heldenreise-Standardgemampfe“ ist.

Und das war für mich sogar das Wichtigste neben den tollen Wurmritten (es knallt und wummert, als hätte man sich auf einem ICE festgebunden), den schönen Actionmomenten (stets in der richtigen Länge und Härte), den schön-absurden Momenten bei den Harkonnen (alle eklig – wie eine Horde Borg auf Badewasserentzug) oder der Liebesgeschichte zwischen Paul und Chani.

Lieber eine stille Irulan als stillgelegtes Wlan: Ein paar Szenen mehr mit dieser Prinzessin hätte ich durchaus gerne gesehen. Immerhin wirkt sie in den Büchern und im alten Lynch-Film wie eine gute Seele aus dem Hintergrund. Und gleichzeitig höchst manipulativ. Okay, natürlich ist auch DAS in der Realität etwas komplexer, aber was soll ich sagen? Ich bin halt ein einfacher Mann – ich sehe eine starke Frauenrolle… und will sofort MEHR davon.

Dieses Zerrissene und trotzdem Wissende kommt enorm gut rüber. Man fragt sich ständig, ob man selber eine wütende Horde anführen würde – jedermann wird schließlich gerne verehrt und nimmt dabei Rache an seinen Feinden (Psychopathen, Kriminelle, Radfahrer in der Innenstadt…). Immerhin ist das alles besser, als sich in der Wüste zu verstecken und auf den Tod zu warten?

Dass man einige Jahre später einen galaktischen Holocaust anrichten würde, würde so mancher von uns vermutlich ebenfalls verdrängen… Wobei nie ganz klar ist, ob Paul WIRKLICH einen Weg durch diese „Zukünfte hindurch“ finden möchte oder einfach so machtbesessen ist, dass er längst zum Antagonisten der Filmreihe wird. Und das Erlöschen von Lebenszeichen gerne in Kauf nimmt.

Sind sich der Imperator, Baron Harkonnen und Paul nicht sogar sehr ähnlich? Spielbälle der uralten Hexengilde, die anscheinend meistens ganz gut wegkommt? – Wer es besonders abgedreht mag, kann in die manipulativen Girls ja auch moderne Medien, Geheimdienste, die bösen Linksgrünen, den Ami oder den Mork vom Ork reininterpretieren.

Und ja:

Natürlich habe ICH ebenfalls Kritikpunkte an diesem Werk. Aber die sind irgendwie alle … doof? Im Ernst, bei dieser opernhaften Inszenierung auf hohem Niveau könnte man eigentlich auch die Klappe halten. Ich gehe ja auch nicht in die Kunstausstellung und rufe: „Mit Abendlicht sähe das berühmte Bild eigentlich viel besser aus.“

Aber WENN wir mal für eine Minute zurück in den Zukunftia-Meckermodus switchen wollten, könnte ich wohl das hier anführen:

– Christopher Walken als Imperator wirkt erstaunlich schwach und müde. Selbst wenn es so gewollt war (und ich gehe zu 97% davon aus), so hätte man „Schwach & Müde“ auch in 1-2 Dialogen/Handlungen verfestigen können. Schaffe ICH ja morgens auch immer! („Wah! Schon wieder mit der Hose in der Kaffeemaschine hängen geblieben. Das breeennt!“)

Walken statt Talken: Der Imperator ist hier – im Gegensatz zu Star Wars – keine Überfigur mit der Lizenz zum Blitze-Verschießen. Das gefällt mir im Prinzip ganz gut. Ich habe schließlich auch einen Blog im weltberühmten Internet und bleibe trotzdem bei Rot an der Ampel stehen. Andererseits hätte ich gerne 2-3 epische Aufnahmen eines lächerlich riesigen Palastes gesehen. Aber vielleicht brauchte Villeneuve noch die letzte Million Dollar für die Kaffeekasse?

– Dass die Würmer nicht wie die typischen CGI-Monstren dargestellt wurden, fand ich eigentlich toll. Allein der Ritt durch Sandmassen, wo einem der Sound die wichtigsten Infos rüberbringt (= „Okay, Ohr… Du enthältst jetzt offiziell die komplette Wüste Gobi!“), war beeindruckend. Trotzdem ruft eine kleine Stimme in meinem Ohr, dass ich gerne MEHR Würmer gesehen hätte. Würmer im Hintergrund, Würmer, die sich mehr aus den Dünen raustrauen, mehr große Würmer, die auf NOCH größeren Würmern reiten. – Haaach…

– Die Harkonnen werden diesmal eeetwas mehr gezeigt, allerdings noch immer recht wenig. Im Buch waren die Machtspielchen und Quäl-Ausflüge stets meine liebsten Momente. Wobei Feyd-Rautha allerdings eine geniale Performance abliefert. Selten gab es in meinem Kopf mehr Zwangsjackenanforderungen pro Minute.

– Auch könnte man bemängeln, dass im Film „nur“ wenige Monate statt – wie im Buch – Jahre vergehen, Paul und Chani somit kein Kind haben und Jessica auch nur ein „halbes“. Ich sehe aber auch ein, dass ein halber Kindergarten den Fokus noch mehr zerteilt hätte.

Viel mehr mag ich aber kaum kritisieren. Es bringt ja alles nix – denn ich kann bei allem Gelaber, Vergleichen und Analysieren nicht drüber hinweg täuschen, dass es einen besseren Blockbuster-SF-Film so bald nicht geben wird. Einer, der auch noch extrem gut aussieht und in den Action-Momenten absolut geerdet rüberkommt. Wobei der Soundtrack von Hans Zimmer viel hinzufügt! Vor allem im Kino klatschen einem fast die Ohren nach hinten. Sounddesign: Eins A!

Meine Freundin musste während des Abspanns auf’s Klo – und lief danach hektisch wieder rein, um bloß keinen Klang zu verpassen.

Natürlich um vom bereits aufräumenden Kinopersonal auf ihrer Pipi-Spur halb rausgetragen zu werden.

Klar, oft wiederholt sich die Musik und es dröhnt ganz arg, aber tut das die Wüste – oder ganz weise gesagt: Das LEBEN – nicht auch?

Bei allen kleinen Kritikpunkten, persönlichen Geschmacksrichtungen, eventuell fehlenden Emotionen oder offenen und/oder weggelassenen Handlungssträngen muss man schon jetzt sagen:

ICH hätte keinen brauchbaren Vorschlag, wie man ein ernsthaftes SF-Werk deutlich besser verfilmen könnte.

Kampf in der Keramik-Abteilung von „Gladiator“: Die Szene, die tatsächlich in Infrarot gedreht wurden, hätten auch zu „artsi“ wirken können. Zu diesem Zeitpunkt ist man aber bereits so tief in der Handlung drin, dass ich auch bei einem Showdown im Baumarkt gesagt hätte: „Das hat sicher einen total sinnvollen Hintergrund – Das Kleister-Regal steht für die Verbundenheit aller Menschen?“.

Fazit:

War der erste Teil ein vorsichtiges Rantasten und Etablieren, so geht es jetzt an’s Eingemachte.

Viele werden den ersten Film trotzdem BESSER finden. Paul wirkt da noch mehr wie ein klassischer Held im Aufbau, Lady Jessica wie der schlaue Sidekick & manche Nebenfiguren wie die üblichen krassen Kämpfer – halt der übliche Füllmampf für die üblichen Hollywood-Schauwerte.

Doch der zweite Part gefällt mir sogar (etwas) besser. Gerade weil er etwas sperriger, ungewöhnlicher und esoterischer ist. Wo sieht man es sonst z.B., dass eine werdende Mutter mit ihrem geistig voll ausgebildeten Fötus diskutiert, weil der eine Wagenladung Spice abbekommen hat?

Klar, der Kampf am Ende wirkt etwas plötzlich und die Anwesenheit aller wichtigen Personen etwas „forciert“ – das war im Buch allerdings auch so. Über manche Dinge muss man eh dezent hinwegsehen („Wie, keine Selbstschussanlagen am wichtigsten Eingangsbereich des bekannten Universums?“), damit man auf einen grünen Zweig kommt.

Am Ende hat der Film mich eh mit seinen kleinen Momenten überzeugt: Chanis Zweifeln, die machthungrigen Blicke, der verzückt jubelnde Stilgar, der endlich seinen Messias gefunden hat, die absolut passend besetzten Nebenfiguren und 2-3 amüsante Momente, die aber die 99% staubtrockene SF-Kost nicht mit ekligem, systemkonformen Wasser verwässern.

Und bei diesem Film gilt: Die makellose Form triumphiert hier teilweise sogar über den Inhalt. Und das ist auch GUT so.

Wer über die dünne Story motzt, sollte sich eh fragen, wie viele Twists, Auflösungen oder Actionszenen in der Wüste diesen Film besser gemacht hätten.

Ich behaupte: Da war nicht viel mehr zu holen.

Ergo: Kultfilm. Reingehen.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM