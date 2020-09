Dune – Dieser Trailer ist besser als Sand in der Unterhose

Waaas? Ein Trailer im Jahre 2020? Und was genau ist eigentlich dieses Ki-no?

Waren das nicht so alte Tempel aus dem Davor-Vor, in denen unsere Vorfahren eine Wand aus Leinen angebetet haben?

Sieht aber gut aus, dieser Dune. Nur die vielen Leute, welche ohne zu fragen einfach in die schönen Effektshots laufen, stören etwas. Aber die retuschiert man ja bestimmt später noch raus. Vor allem diesen Jungspund mit der Hunger Games Fresse.

Ansonsten aber schon nicht schlecht.