Kunst für Leute, die sich nicht für Kunst interessieren? – Wenn die KI Bilder träumt…

All das Gerede darüber, wie „schlau“ Künstliche Intelligenz eines Tages sein wird, hat nun neue Berechtigung erfahren. – Wo man sich vor ein paar Jahren noch wunderte, warum man plötzlich „Damenwindeln“ als Werbung bekam, nur weil man zu oft „Bud Spencer prügelt windelweich“ gegoogelt hat, kann nun aufatmen… Denn endlich ist der Computer zu einer Bedrohung(?) geworden, die zu den jahrzehntelangen Verschwörungstheorien passt. Ja, bildgenerierende KIs sind heute so gut, dass uns vor Schreck das Malbuch aus der Hand fällt.

Alle nachfolgenden Bilder sind mittels Dall-e-2 entstanden

Falls jemand es noch nicht mitbekommen hat: Computergenerierte Bilder sind gerade ein großes Ding im Netz! Jeder Influencer, der zu spät auf den Zug aufgesprungen ist, zeigt neuerdings anhand dutzender Beispiele, wie gefährlich und faszinierend die Bilder sind, die man anhand weniger Sätze erstellen lassen kann. So auch Zukunftia heute…

KIs haben sich so saugut entwickelt, dass man sich gar nicht ausmalen will (ha! „ausmalen“, versteht ihr?), wie gut Bilder in ein paar Jahren aussehen werden.

Und wer sich auch nur ein bisschen in einen Künstler (Designer, Artist…) hineinversetzen kann, kann ganz deutlich deren Horror spüren! Seit Wochen wache ich nachts auf und glaube die Gänsehaut von einem Illustrator zu spüren, der gerade zum ersten Mal im Netz auf die Generatoren von „Midjourney“ und „Dall-e 2“ gestoßen ist.

Insekten, die vor einer zerstören Stadt ihre Banner schwingen: Dieses Bild könnte man auf ein Buchcover drucken. Der Künstler (ICH?) will damit wohl aussagen, dass das Streben nach national-imperialistischen Errungenschaften am Ende die Bedeutung eines flüchtigen Insektenvolkes besitzt? Oder ich gerade 20 Sekunden Langeweile, dafür aber einen Hirnfurz hatte…

Musste Kollege Sparkiller vor Jahren noch einige Zeit investieren, um mir ein Buchcover für „Jenseits der Macht“ zu kreieren, so gelingt das heute schon in 10 Sekunden.

Einfach dies hier eintippen:

„A dark staring head in the space, mysterious light on the edges, nebulars und stars are shining indistinctly, in style of unreal engine“

Und schon darf man sich aussuchen, was man nun besser findet… Hier das allererste Ergebnis der KI, nicht verfeinert:

Dunkler Blick, ein Hauch von „Alien“, „Prometheus“ und eurer Mudder: Als neues Buchcover wäre das gar nicht übel? Fehlt nur noch die KI, die mir meinen vierten Roman generiert… Oder, wie Karl-Theodor zu Guttenberg sie seit Jahren zu nennen pflegt: „Ghostwriter“.

„Kunst entsteht eigentlich nicht am Computer!“, könnte man hier entrüstet sagen. Und ja, man hat tatsächlich weniger Bock, das Bild zu interpretieren, wenn kein Mensch dahinter steht. Oder man das Gefühl hat, dass der Algorithmus aus Millionen Vorlagen „einfach“ was Neues gemixt hat…

Aber Hand auf’s entgeistert polternde Herz: Macht es für das eigene GEFÜHL oder die WIRKUNG des Bildes wirklich einen so großen Unterschied, wie es entstanden ist? Und ob Künstler in aller Welt nun verhungern oder sich ärgern, Boykotte beschlossen werden oder man Ausnahmen zulässt („Ab 500 Wörtern Beschreibungstext und 50 verfeinerten Generierungen ist es doch wieder ein Kunstwerk!“), all das spielt vielleicht keine so große Rolle?

Ein Schädel zwischen trockenen Keksen: Ist Kunst zum Konsumobjekt geworden? Oder war es das nicht schon immer?

Das klingt wahnsinnig hart, aber existiert ein BILD, das betrachtet wird, vielleicht nur für sich selbst? Nicht für den Künstler, den marktwirtschaftlich ausgehandelten Preis, ein Museum oder einen Käufer? Ja, ich gebe zu, dazu keine fertige Schlaubi-Meinung zu besitzen, habe aber das Gefühl, dass das Argument „Teufelszeug, weg damit!“ uns ähnlich weit bringt wie die Leute, die damals die Dampfmaschine abgelehnt haben – da man dann ja weniger Bergleute braucht.

So hart das klingt… Diese Art der Bildgenerierung, die sich auch auf Musik und andere Kunstformen übertragen lässt, wird unsere Welt drastisch verändern. Und ja, alle Künstler tun mir in der Seele leid.

ABER vielleicht heißt das alles auch, dass man Kunst demokratisiert?

Denn jeder kann nun aus hundert Bildchen das generierte Werk aussuchen, das ihn am meisten anspricht. Und am Ende sagt das dann trotzdem etwas über den User der KI aus… Man muss sich keine Memes und GIFs mehr „klauen“, sich nicht stundenlang hinsetzen und braucht auch kein „Kapital“ (teurer Rechner, teure Ausbildung, teure Pinsel), um das Bild, dass man iiirgendwie im Kopf hat, dort herauszubekommen.

Klar, Illustratoren werden zukünftig Probleme bekommen. Ich beneide sie nicht. Aber all die Empörung, die über Bild-KIs hereinbricht, zeigt nur, wie sehr man das Thema über Jahre unterschätzt hat.

Lässt man den Beschreibungstext weg, gibt es gleich mehr zu rätseln. Warum habe ich z.B. dieses Bild generiert und genau das aus 8 verschiedenen Versionen ausgewählt? Was könnte das überhaupt sein? Die Klimakatastrophe, ein Schwarzes Loch oder eine Sonne mit Stoßdurchfall nach einer Kurtzman-Episode?

Während andere halt Einhörner und Cupcakes generieren lassen, versuche ich mich an düsteren SF-Bildchen. Allein die Auswahl auf dieser Seite hier ist gut geeignet, einen Psychotherpeuten ganz stark in meine Seele blicken zu lassen.

(„Klapo mag Ameisen, ist depressiv und beschäftigt sich nur mit Existenzfragen und Schwarzen Löchern. Behandlung: Einsperren!“)

Und man denke nur einmal weiter: Wird es in 10 Jahren vielleicht ganze bewegte Actionsequenzen geben, in denen der KI-Künstler einfach vorgibt: „Spiderman schwingt sich durch Atlantis und weicht einem Schlag von Hulk aus?“ Die Wahrscheinlichkeit ist gegeben.

Meine wilde These ist sogar, dass das Ergebnis vielleicht sogar über die Vorgaben der derzeitigen Marvel-Filme hinausgeht? Eine KI, die komplexe Formeln verwendet, um sich Szenarien zu „erträumen“, kann vielleicht auch den Genero-Rotz der letzten 10 Jahre ausgleichen? Erweitern? Verbessern? Interessant machen?

Probieren wir es doch einfach mal mit dem Spiderman/Hulk-Bespiel von weiter oben:

Okay, Hulk ist irgendwie im Urlaub, das fliegende Ding im Hintergrund eher ein (nicht bestellter) Mückenschwarm und die Haltung von Spidey eher die eines Freeclimbers. Mir gefällt es trotzdem! Und das sage ich nicht nur deswegen, weil ich mir alle KI-Bilder seit Wochen manisch abspeichere. („Für meine virtuellen Urenkel, die später in der Cloud leben müssen, hust.“)

Eigentlich soll dieser Artikel auch nur eine Anregung zum Dialog sein. Mich interessiert nämlich tatsächlich, was IHR darüber denkt.

Zum Schluss dann noch meine ausgewählten Lieblingsbilder… Sparkiller hatte vor Wochen auch ein paar nette Dinge erstellt, doch die kann er ja selber herzeigen.

Auf 10% davon sind sogar andere Leute als ICH drauf.

Auf was balanciert der Vogel? Und welcher Künstler war das Vorbild? Phrasen über Phrasen…

Titel: „Das Ende des Kalten Krieges“, Preis: 3,50€. Und eine Figur aus dem Ü-Ei.

Titel: „Ein kühles Pilz bitte, Herr Ober!“, Preis: 890.000 €

Titel: Im kühlen Neonpanzer der Stadt, Preis: Eine Dose Schildkrötensuppe

Wie gesagt: Ich habe keine fertige Meinung hierzu.

Aber die, die sich jetzt entwickelt, muss sich damit auseinandersetzen, dass KI-Kunst nie wieder weggegehen wird. Und dass die vielen gesellschaftlich relevanten Details (bekommen zuvor eingescannte Künstler z.B. einen kleinen Bruchteil ab?) am Ende auch nur Dinge sind, die man klären kann. Und MUSS.