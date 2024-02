Discovery – Staffel 5: Ein Trailer bringt Vorfreude pur!

Wir alle haben darauf gewartet: Der finale(?) Trailer vor der 5. DISCO-Staffel ist da. Und er verheißt wieder mal ein Geheimnis an der rechten Pobacke des Universums, für das auf die linke Pobacke ganze 10 Episoden lang eingedroschen werden muss.

Oder sehen wir diesmal eine andere Geschmacksrichtung zum Ende der verlebt… beliebten Serie? Wir besprechen es hier!

Hmm, wollen wir doch mal in Ruhe sehen:

„Let’s fly!“ – „Ein wahres Wort, gelassen ausgesprochen. Küsschen?“ – Umarmung ist gut gegen die Seele: Das Universum muss wieder mal gerettet werden. Der magische Kastenklumpen verlangt danach!

– Die inzwischen berühmt-berüchtigte „Mystic Box“ von J.J. Abrams ist jetzt ein Schokoladen-Kubus mit dem größten Geheimnis des Universums (= ein ZWEITES Universum drin?).

– Die Stichworte „Ich folge dir!“, „Du kannst dir nicht vorstellen, wie WICHTIG dies hier ist!“ (Verbal-Clickbait?) und „Für Familie, Freunde, Föderation, Fußpflege!“ werden wie gewohnt in breiten Chat-GPT-Mundarten über den Zuschauer ergossen.

– Die „größte je bekannte Power“ wird natürlich von Bösewichten in dunklen Raumschiff-Gassen politisch blockiert. Und wenn die eigenen Haare in den rum-morphenden Raumanzügen steckenbleiben, geht der Widerstand erst richtig los!

– Explosionen zerlegen ganze Flotten, während zahngepflegte Laienschauspieler mit offenem Mund in die Kamera brüllen. Denn nur so kann futuristische Technik dazu motiviert werden, wirklich ihr Bestes zu geben?

– Unzusammenhängende Action auf Waldplaneten, im Weltraum, auf Gleitern oooder in Sarus rangezoomten linken Auge darf nicht fehlen. („Argh! Mir ist eine Kamera reingeflogen! Auswaschen?“)

– Ebenso drücken sich mehrere Stirne aneinander („Meine Crew, meine Föderation, dein Glatzenfett!“), während alle bei lieblicher Musik betonen, dass sie füreinander da sind. Stichwort: „Sonst Vertragsstrafe“

– Man lächelt sich an, umarmt sich, prostet sich zu, hält den Finger wissend in die Luft („Wir sehen uns da oben! Im sogenannten ‚Weltraum‘!“), setzt dringend notwendige Impulse gegen das Bodyshaming (Tilly ist auch mit 20 Kilo mehr im Gesicht wun-der-schön!) und Burnham bekommt schon wieder feuchte Wasserpickel in den Augen.

– Charaktere gucken staunend nach oben, werden erleuchtet, schütteln inbrünstig den Kopf wie z.B. Stamets („Dieser Computerchip schmeckt besser als die Achselhöhle deiner Mudder!“), wünschen sich hauchend einen „Schönen Flug“ und sind generell sehr begeistert von sich.

Wenigstens „einer“…

Zusammenfassend kann man sagen, dass mein Gefühl für diese Serie nicht mehr vorhanden ist. Nach „Picard“ und „Strange New Worlds“ ist inzwischen sogar der „Einzige Trek-Serie!“-Bonus verschwunden. Der in den letzten Jahren eh nur noch dem klassischen Verkehrsunfall-Watching gewichen war.

Tonal und von der Machart des Trailers her muss man konstatieren, dass die Macher seit nunmehr 7(!) Jahren die gleiche ausgeleierte Marvel-Schiene fahren. – Bei der sich ja ebenfalls langsam die Gleise um den Hals der Beteiligten wickeln.

Natürlich werde ich auch diese Staffel brav und sorgfältig reviewen – sofern das ständige Vorspulen es zulässt.

Wobei ich vermute, dass die BESSEREN Autoren längst bei SNW zugange sind (falls man bei Paramount überhaupt in solche Kategorien denkt) und wir hier nichts Überraschendes erleben werden.

…

Abgesehen natürlich von Quarks Hinterteil, das am Ende durch das Dimensionsportal kommen wird.

Oder irgendeine andere Fanservice-Idee. Hier überrascht mich (ernsthaft!) nichts mehr…