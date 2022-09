„Star Trek – Lower Decks“ – 3.05. – „Reflections“- Kritik

Diese Serie ist ein bisschen wie Wassertrinken: Man kann es ständig machen, irgendwann hat alles mit „Toilette“ zu tun – und einen Tag später weiß man nicht mehr, dass man es getan hat. Diesmal sehen wir Sam Rutherford, der eine alte Kopie von sich „findet“. (Überraschenderweise haut die gerne druff und ist ein „cooler Typ“, so wie alle Offiziere in der Serie) Währenddessen müssen Boimler und Mariner auf einem Werbestand die Vorzüge der Sternenflotte anpreisen. Lustiges Lustigmachen über Forscher und Entdecker in 3… 2… 1…

Wenn Zappel mit dem Philipp den Struwwelpeter kahl rasiert: Ich wiederhole mich hier leider immer… Ich wiederhole mich hier leider immer…

Aber ein weeenig Fokus und Interesse an der eigenen Story wäre gar nicht so übel. Und politisch – nebenbei bemerkt – total antikurtzmännisch.

So denkt man erst, dass Sam Ängste und Alpträume hat, wonach man denkt, dass er von einem Alien übernommen wurde. Wonach man erfährt, dass es sein jüngeres Ich war, das aus den Schaltkreisen gekrochen kam. Wonach sich beide in eine Art digitale Traumwelt(?) begeben, wo sie sich prügeln, ernst besprechen, zwei Raumschiffe bauen (Delta Flyer! Gibt es einen Autisten im „Lower Decks“-Team, der gerne alte Raumschiffe pixelt?), ein Wettfliegen veranstalten, einen Fesselballon besteigen, von Romulanern beschossen werden und dann die jüngere Version „retten“.

Dagegen wirkt ein Massenunfall auf der A2 fast wie ein Übungstag für Einparkwillige. Und das mit dem Fesselballon habe ich nur geschrieben, um zu testen, ob ihr mir das glaubt – oder wie ICH manchmal einfach nur sabbernd vor den Folgen sitzt. („HAHA! Aliens aus fünf TNG-Folgen! Wenn ich ein sechstes finde, lache ich beim siebten noch etwas lauter, hohoho!“)

„Ich bin dein altes Ich. Nur 10 Jahre jünger! Aber trotzdem schon so unsympathisch wie die heutigen Zeichentrick-Figuren.“ – Ich fand diese Idee einer gespeicherten jungen Version übrigens genial. Kann mich nicht erinnern, das schon mal gesehen zu haben? Wenn ICH mich digital für mein Jung-Ich schämen will, muss ich immer noch die alten Zukunftia-Artikel öffnen.

Nichts gegen Anarchie im Zeichentrick, denn schließlich habe ich kürzlich noch gelobt. Zumindest nicht, wenn man passenderweise(!) einfach mal freidreht – und z.B. die Troi mit dem Sisko einem Ferengi die Ohren ableckt (Nein, das war kein Spoiler für die nächste Folge!).

Aber hier ist es ja doch eine „geschichtliche“ Geschichte, schon weil wir an den Rückblicken sehen, dass Rutherford sich nicht gaaanz freiwillig einen Game-Boy-Bildschirm ins Auge hat stechen lassen. – Was nicht überraschend kam.

Ich warte übrigens auch darauf, dass andere Gestalten demnächst ebenfalls ihre körperverändernde Leidensgeschichte auspacken. (*auf tätowierten 20-Jährigen mit Männerdutt, Vollbart und Hornbrille zeig*)

Die Gags an sich waren wieder solide. Das kommt eben dabei heraus, wenn man seit einigen Jahren den Begriff „Vierte Wand“ in allen Köpfen verankert hat. Kannte ja früher keiner – dank Deadpool & Co. freut sich aber heute jeder wie Bolle, wenn ein Unterhaltungsprodukt damit spielt, dass es nur ein Film ist. Hier u.a. wieder geschehen, als man erwähnt, dass Kirk und Spock in einer alternativen Zeitlinie… Blabla.

Ergo: 0,2 Sekunden Powerschmunzeln im mittleren Zungenzuck-Bereich.

„Und wenn ihr von einem fremden Wesen besessen seid, habt ihr das Recht auf eine halbe Steuerklasse!“ – Das reinste Effekt-Ge(t)witter: Dass sich die Sternenflotte wie Sauerbier anpreist, zeigt nur, wie … heruntergekommen … Sauerbier in den letzten Jahren … geworden ist? Manche unsere Zuleser würden vielleicht auch eine Vorlesung zum Antikolonialismus halten. (Nackt)

So funktioniert z.B. der Sternenflotten-Werbestand nur deswegen so gut, weil man zig Situationen aus alten Folgen aufzählt – und absichtlich „missversteht“. Wobei ich schon finde, dass man aus den Verschwörungstheoretikern mehr hätte machen können. Nur die „Parasiten im Arsch“ zu erwähnen (TNG, 1.25) war doch etwas plump/unwitzig? Dass man nach einem Transporterunfall angeblich jahrelang FFP2-Masken tragen musste, DARÜBER hätte ich mich totgelacht.

(Was lustig ist, weil es Transporterunfälle ja gar nicht gibt, hihi. Die Grünen wollen uns nur abhalten, die Dinger statt Elektroautos zu benutzten, gnaha!“)

So ist mein Hauptproblem oft nicht, dass die Folge nicht unterhaltsam oder witzig ist, sondern dass ich persönlich immer denke, Ideen zu haben, die etwas tiefgründiger wären. Aus der Archäologie-Gilde, die einfach nur Artefakte einsackt, hätte man mehr rausholen könne als „Ätschibätsch, Sternenflotte darf das nicht!“.

Zum Beispiel hätte man ja sagen können, dass fast alle gefundenen Objekte auf deren Konto gehen (= Vorteil), während die Grabungslizenzen der Sternenflotte oft Jahrzehnte dauern (= Nachteil). Und als Sondergag vielleicht noch, dass die dann oft zerfallen sind, wenn man sie ausgebuddelt hat?

„Oh Gott, ich wäre damals fast gestorben?!“ – „Wenn du DAS schon schlimm findest, solltest du mal Gene Roddenberry nach 8000 Umdrehungen im Grab sehen, bäh!“ – Unfallver(un)sicherung: Dieser ernste Moment hat damals alles verändert. Zeitgleich ist übrigens ein Ferengi in ein holografisches Kaugummi getreten, während die Borg sich einen Kaffeeautomaten in den Bauch haben montieren lassen.

Boimlers Ausflippen am Ende war ein netter Twist, da es dann gar nicht schlimm war, dass er in der Arrestzelle sitzt. Weil das bei Trek-Hauptfiguren oft nur ein Beweis dafür ist, dass sie halt „viel erlebt“ haben.

Aber das geht bei dem anderen Grafikdonnerwetter aus dem Alien-Generator („Kopiert mal einen Morn-Verschnitt auf den Gehweg!“) natürlich unter.

Fazit:

Wie so oft hängt die Bewertung daran, ob nun drei, vier oder FÜNFZIG der Gags für einen zünden.

Berechtigung haben sie alle, einer gewissen Berichtigung erfordern sie meiner Meinung nach aber auch. Aber das ist nur die persönliche Humorperversion, die bei jedem anders ist. So wie man sich auch sehr persönlich über Dinge WUNDERT.

Ich wette z.B. zu 45% darauf, dass Sparkiller weiter unten erwähnen wird, dass er die DS9-„Chula, Das Spiel“-Aliens erkannt hat, das Standardpublikum aber sicher nicht.

Zu 55% hat er aber – verständlicherweise – keine Lust auf einen Kasten. Und verweist auf den ewig gleichen Kampf der Serie mit sich selbst.

Nämlich zwischen Beruhigungstabletten, Koffeeinsucht und Retro-Manie.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM