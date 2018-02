„Star Trek Discovery“ – 1.15 – „Nimm meine Hand“ – Kritik

Prima! Es ist Doofen… Rosenmontag und „Discovery“ packt die großen Kamelle aus. Heute liegen auf dem Festtagswagen: Eine Selbst- und Fremdmordmission in fremden Planetenkernen, Dispute mit der Flottenführung („Massenmord ist falsch!“ – „Gaaar nicht!“) und die bekannten Integrationsprobleme anerkannter Spiegeluniversums-Flüchtlinge. Letzteren wurde ja schon als Kind eingebläut, niemals artig zu sein. Ansonsten durften sie nämlich nicht den Spinat foltern.

Die Episode war gerade mal ein paar Sekunden alt, da gab es auch schon die übliche Mischung aus pseudointellektuellem Off-Text („Krieg ist laut, macht Angst und hat Käsefüße. Weitersagen!“) und einer eher plumpen Charakterisierung von Imperatorin Georgiou („Nennt den Planeten bloß nicht ‚Heimatwelt der Klingonen‘! Wir wissen doch nicht, ob die Schweine da nur zur Miete wohnen!“). Sehr schade, dass man nach den eher dezenten Dialogen der letzten Folge gleich wieder zum (Kriegs-)Hammer greifen musste, um uns die Charakterisierungen sanft einzumassieren.

Und so geht es auch munter weiter: Burnham stellt die Imperatorin auf der Brücke bloß („Wooo sind Sie noch mal geboren?“), obwohl das eher in eine Sendung namens „Kinderquatsch mit Michael“ gepasst hätte. – Im Ernst, was erhoffte sich Burnham vom dem grenzdebilen Gequatsche? Die Imperatorin auffliegen zu lassen (und die Mission zu gefährden), weil diese vorher mit einem kaum verhohlenem „Kelpianer schmecken lecker“ aufzufliegen drohte (und somit die Mission gefährdete)? Tja. Egal ob Spiegel-, Original- oder Vertikal-Universum: Irgendwie hat man stets das Gefühl, dass überall zu viel Whiskey auf dem Schnuller klebt.

Überhaupt ist das Konzept „Wir nehmen die am wenigsten vertrauenswürdige Person für die wichtigste Mission der Föderation“ an mannigfaltiger Pannemannigkeit nicht zu überbieten. Und kommt mir jetzt nicht mit „Nur ein Spiegelianer war für den Auftrag verkommen genug“! Gerade beim „Discovery“-Originaluniversum dürfte es in den Personalakten vor Leuten mit moralischen „Stretch Goals“ nur so wimmeln. Wie lange wurde die Imperatorin überhaupt gebrieft? Einen Tag? 20 Minuten? Und wieso glaubte die Crew auch nur eine Sekunde, dass das Original noch leben könnte? Welchen Teil des Satzes „Bei den Klingonen zermatscht worden“ ist denn damals unglaubwürdig rübergekommen?

„Ich weiß, was Ihr Plan ist, Captain!“ – „Was?! Sie haben die Maggie-Tüten für die Kelpianer-Suppe in meinem Spind gefunden?!“ – „Äh. Nein. Es war die Fertigsuppenzubereitung für einen neuen Original-Lorca in Staffel 2.“ – Arm dran: Burnham vermutet, dass die Imperatorin noch mehr im Schilde führt als dieses kleine Stoffschildchen mit der Aufschrift ihrer Lieblingsband. „Böhse Tantelz“ heißt die.

Was mich überraschend kalt ließ, war die Szene, in der Georgiou die gute L’Rell ordentlich verkloppte. Das ist inzwischen so typisch „Discovery“, dass man sich gar nicht mehr drüber ärgern will. Ist ja auch fast schon wieder konsistent, dass man in dieser Serie nur noch in Ritterrüstung rausgeht, weil einem an jeder Ecke irgendwelche Punks aus dem Spiegel-Universum aufs Maul hauen wollen. Ich gehe ja auch nicht zum Bielefelder Bahnhof und beschwere mich, dass „Nase einschlagen“ nicht mehr zu dem optimistischen Beginn des Bielefelder-Bahnhof-Franchises in den 70ern passt.

Ja, „Discovery“ hat zumindest DAS gut hinbekommen: Inzwischen hinterfragt man Dinge nur noch mit einem unterdrückten Gähnen, statt gleich die Halsschlagader zu einem Pfauenrad aufzuplustern. Tylers klingonische Seite ist jetzt z.B. gar nicht verpufft, sondern hat sich in eine Art „Kronos-Wikipedia“ verwandelt. Er weiß also quasi ALLES über das Volk und seine geologischen Fachpublikationen („Vulkanschlot Aktuell“), ist mental aber eher angewidert von der ganzen Zähnefletsch-Zivilisation? Wo das Gehirn da eigentlich die Grenze zieht, das würde man sich ja normalerweise schon fragen. Tut man aber nicht. Ist ja „nur“ Discovery. Ein Kleinkind untersucht man eben nicht tiefenpsychologisch.

Trotzdem sei die Frage erlaubt, welche Art von Psychologie-Literatur der Autor hier vorher geraucht hat: Giorgiou glaubt fest daran, dass ihre „Killy“ mit unserer Tilly vergleichbar wäre (Warum? Einfluss der Erziehung in der Prä-Kirk-Ära aufgehoben?), weswegen die Dickliche auch gleich wieder ins Außenteam aufgenommen wird. Kampferprobte Crewmitglieder waren vermutlich gerade wieder aus. Dass sie erneut Ash-„Crazy Toyboy“-Tyler mitnehmen, will ich schon gar nicht mehr kommentieren. DAS ist immerhin nachvollziehbarer als die eher peinliche „Huuui, ich muss jetzt mal schnell an den Kirmesstand, um mit Burnham zu reden“-Nummer von Tilly. Da müssten sich die Autoren dann doch mal entscheiden, ob wir hier eine episch-bedrückende Kriegsgeschichte sehen sollen, oder halt Pickel-Teens, die zum Ablästern mal kurz hinter die Pommesbude flüchten.





„Komisch, diese Melonenstückchen schmecken irgendwie nach Schinken.“ – „Vorsicht, Tilly! Als du das letzte Mal gegessen hast, bist du beim Kauen eingenickt und hattest danach eine halbe Kartoffel an der Stirn kleben. Äh… Willst du die nicht mal langsam abnehmen?“ – Mitesser gesucht: Was die alle jetzt GENAU auf der Kahless-Kirmes treiben, ist mir nicht ganz klar. Und damit meine ich auch die Klingonen. Lebten die nicht völlig abgeschirmt von anderen Rassen? Wenn die sooo tolerant sind, hätte man doch irgendeinen Grünen auf Risa mal fragen können, was auf Kronos gerade so abgeht?

Aber wir wollen mal nicht päpstlicher als der Papst sein. Immerhin ist es die Sternenflotte auch nicht. Denn die hat *natürlich* mal gerade die Vernichtung von ganz Kronos in Auftrag gegeben. Was aber wohl nur eine spontane Idee war, konnte Burnham der Admiralin das doch recht schnell wieder ausreden („Wir – sind – die – Sternenflotte!“ – „Ach so? Sie stehen alle gleichzeitig aus dem Sessel auf? Na dann… Was schlagen sie stattdessen vor?“). Man gewinnt den Eindruck, dass hier Tod und Untergang von ganzen Völkern von ein paar unschlüssigen Middleclass-Befehlshabern abhängen (natürlich nicht von Präsidenten oder Ministern, die sind viel zu unwichtig). So wirklich ernst nehmen kann man die Sternenflotte dadurch nicht: Wer wann wie eingeweiht oder umgestimmt wird, das entscheiden Zufall und Toilettengang von überforderten Hologrammbildchen im Befehls-Äther. Militärische Perfektion und Geheimhaltung sucht man auch mit der Langstrecken-Lupe vergeblich.

Übrigens sollte eine einzige(!) Wasserstoffbombe die Vernichtung bringen, was für alles ab J.J.Abrams einerseits sympathisch-niedlich ist, andererseits aber etwas dröge daherkommt. Da hätte mir eine Device, das z.B. durch große, andauernde Hitze noch mehr Lava und somit vulkanische Aktivität erzeugt, fast lieber gewesen. Quasi eine halbstündig einwirkende Wasserstoffbombe. Eben irgendwas, was uns das Gefühl gibt, dass nicht gerade der feuchten Traum von Kim Jong Un verfilmt wird. So eine gewisse Grundphantasie ist für eine SF-Serie vielleicht ja nicht sooo verkehrt? Deswegen heißt es ja „Science Fiction“ und nicht „Was James Bond in den 60ern schon verhindert hat“.

Apropos Phantasie: Auch, wenn mich die etwas seltsamen Zirkusstände unterhalb von Kronos nicht sooo überzeugt haben (Leute grün anmalen und im Stringtanga vor dampfenden Wok-Schüsseln rumspringen lassen, das ist eben heutzutage nicht mehr Premium-Content), so fand ich die Szenen trotzdem ganz … nett. Immerhin ist minutenlang nicht der kleinste Schiffsflur zu sehen, was wir seit der Wüstenszene und dem bekloppten Kristallwald nicht mehr hatten. Man bekam fast das Gefühl, dass das Universum aus mehr als drei Klingonenschiffen und fünf schimmelnden Kaffeefiltern in Stamets‘ Unterwäsche besteht.

„Oha, ich habe Drogen genommen, die bekannt dafür sind, einen in ein sabberndes Wrack zu verwandeln. Aber wieso ist mein IQ dann gefühlt um 10 Punkte gestiegen?“ – „Aaaah, Sie sind sicher von der Discovery, junge Frau?“ – Ruckzuck ist die Nase dick: Tilly vertreibt sich die Zeit damit, mit einer Wasserstoffbombe in der Kneipe zu sitzen. Immerhin haben die Sounddesigner bei Tillys Umfallen wenigstens einen lustigen „Biuuuuh“-Soundeffekt eingebaut. Zum Schlapplachen! Nein wirklich, ich fühle mich echt etwas schlapp.

Tilly überzeugt mich durch solche Szenen immer noch nicht so recht. Klar, einerseits sind amüsante Szenen immer gut (= Data mischt Frühstücksflocken für Katzen), andererseits sollte man die humorige Sequenzen eher dann einbauen, wenn es nicht um das Schicksal der Galaxie geht (Data mischte NIE im Raumkampf Frühstücksflocken für Katzen). Und meinem Humor entspricht es jetzt auch nur bedingt, wenn eine Person nach Drogenkonsum völlig überraschend(?) die typische Auswirkungen von Drogen verspürt. Da hätte ich dem grünen Heini einfach gesagt, dass ich die Teile „zum Unterwegs schniefen“ eingepackt bekommen möchte – und feddich.

Dass Tyler plötzlich ganz entspannt mit seiner klingonischen Seite umgeht („Oh! Die Jungs spielen Roulette auf dem Boden! Das konnte ich immer schon gut!“ *Glaskugel raushol*), war einerseits etwas plötzlich, andererseits MIR aber inzwischen völlig egal. Jegliche Charakter“entwicklung“, bei der niemand gequält auf einem Stuhl rumstrampelt, ist für mich bei Discovery schon mehr, als ich erwarte. Immerhin haben wir durch die schlechten Flashback-Szenen (= Burnham sieht Tyler klingonisch sprechen und denkt dabei an eklige Klingonen) einen kleinen Charaktermoment bekommen, bei der Michael nicht wie eine Streberin wirkt, die an ihrem „miesen“ 1,3er-Schnitt verzweifelt. War ja auch Zeit, dass wir mal hören, wie die Klingonen in die Küche(!) ihrer Eltern eingefallen sind, um dann laut lachend die Fanta aus dem Kühlschrank zu saufen. – Etwas doof und unspektakulär, aber erzählerisch immerhin gut gemeint.

Apropos doof: Musste die Imperatorin jetzt wirklich stundenlang mit den beiden Käuflichen rumoxidieren, um DANN nach einer Kloppe-Androhung zu erfahren, wo ein läppischer „Schrein“ rumsteht? Das wäre in etwa so, als würde ich nach dem Weg zum Eiffelturm fragen, indem ich erst mal mit dem Baseballschläger ins Pariser Rotlichtviertel gehe. Aber okay, ist halt eher eine Serie für intellektuell Andersbegabte…

„Okay, Michael… ich soll die Bombe nicht zünden? Dann eben nicht. Tschööö!“ – Fakedialoge adè: Genau so lief der Dialog zwischen Burnham und der Imperatorin ab. Aber gut, wir sind hier ja nicht in einem Psychologie-Seminar. Und außerdem wurde dieser Dialog ja schon anspruchsvoller gemacht! In der ursprünglichen Fassung hat Burnham der Giorgiou einfach nur in die hohle Hand geschissen. Aber das erschien dem Testpublikum dann als zu öde, weil das ja schon Lorcas Standardbegrüßung war.

Das Ende des Krieges war übrigens so läppisch, dass ich schon fast verdrängt habe, dass er überhaupt da war: Die Föderation versteckt also eine Wasserstoffbombe an einer wichtigen Stelle, gibt einer beliebigen (da der einzigen?!) klingonischen Gefangenen den Zünder und sagt: „Dann mach mal!“ – Das erinnert mich an damals, als die Amerikaner eine Atombombe unter Hiroshima versteckten, den Zünder einem Kriegsgefangenen gaben und diesem auftrugen, der Chef aller Japaner zu werden. Was? Klingt total kindisch und daneben? – Nana! Das ist schießlich hoch-mo-ra-lisch, liebe Freunde! Gene Roddenberry hätte das bestimmt auch so gewollt. Fragt aber nicht, wie viel Bier und Vulkanasche er dafür durch die Nase hätte ziehen müssen. Ich kann doch immer so schwer in Megatonnen rechnen…

Im Ernst: DAS war der große Abschluss vom Kriegsplot?! Eine Spontan-Geläuterte hält einen Zünder hoch und wird da für die gefeierte Anführerin, da es ja ein solch glorreiches Beispiel an Stärke ist, sich monatelang von der Föderation einsperren zu lassen, um dann mit dem Feind zu kollaborieren? Und Tyler bemerkt nach zwei Folgen, in denen Voq angeblich weg(!) war, dass er viel lieber als Klingonenmensch zwischen Klingonen leben möchte, um sich von L‘Rell und ihren Operations-Kumpels noch mal die Knorpel am Skelett neu sortieren zu lassen?! Das ist also der erwachsene, kompromisslose Umgang mit Dingen wie Folter, Missbrauch und Traumata? Ein verheulter Schluchzer in die Kamera, gefolgt von einem köllsche „Ach, ett is noch imma jut jegange!“? Habt ihr eigentlich alle zu tief an Tylers rausgerissenem Blinddarm genuckelt?

Und dann diese kitschige Ansprache und Würdigung aller Discovery-Crewmitglieder! Das erinnert mich daran, wie die losgeschickten Amerikaner damals die Atombombe über Hiroshima NICHT zündeten, und vom amerikanischen Präsidenten drei Tage später mit einer Militärparade gefeiert wurden, weil sie ja (ich zitiere aus historischen Texten aus 1945) „Spontan eine andere tolle Idee hatten und somit Tausende japanische Leben retteten“. Geht es eigentlich noch etwas verlogener, unlogischer und inkonsistenter, oder muss ich dafür erst Trump kommen lassen?

„Ich möchte in einer Welt leben, in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu bekommen! Ich will Atombomben zünden, die nur die Atome unserer Liebe zueinander enthalten! Ja, ich möchte neue Zivilisationen entdecken, so wie wir in 15 Folgen die Decks 2 bis 3 entdeckten!“ – Kritikfähig: Nachdem Burnham ein paar bunte Luftballons verteilt hat (Aufschrift: „Ich verzeihe euch“), sind sich alle potenziellen Massenmörder einig, in Zukunft nur noch Prä-Warp-Zivilisationen auszurotten, die noch keine Luftballons entwickelt haben.

Da stehen sie am Ende wie vor Freude tränende Orgelpfeifen, blicken in das schlechte CGI irgendeines Sternenflotten-Theaterraums und freuen sich, dass die zuvor beschlossene(!) Sprengung(!) eines Planeten durch die tolle Idee von Michael („Wir schenken die Bombe unserem Feind! Ist das nicht großzügig?“) unnötig wurde?! Was zum Teufel stimmt denn mit den Autoren nicht? Da wäre es ja sogar besser gewesen, man hätte die Crew ausgeschimpft und an die Quadrantgrenzen strafversetzt, als plötzlich klatschend zu jubeln, als hätte man meine Stirn auf deren Handflächen genäht.

Das ist nicht nur „Lazy Writing“, das ist eine Frechheit. Nichts passt hier logisch zusammen, rein gar nichts ergibt mittelfristig Sinn. Die Klingonen, die den Krieg schon quasi gewonnen hatten, folgen also nun einer Ausgestoßenen – vermutlich aber nur so lange, bis sie ihr nachts einen Packung Barbecue-Soße auf den Arm schmieren, um das arme Kind aufzuessen („Ich habe den Chef gegessen. Jetzt bin ich Chef!“). Kein Wort von Friedensverhandlungen mit der Föderation oder den zukünftigen Aussichten. Nichts. Was vielleicht auch ganz gut ist.

Und der Notruf nebst Auftritt der Enterprise NCC 1701 am Ende? – Ich bin zu gebrochen, um ausgerechnet DARIN einen kultigen Übergang zu TOS-Trek zu erwarten. Es gibt einfach keine Möglichkeit, Captain Pike und sein Schiff so vorzustellen, dass es irgendwie zur bisher gezeigten Serie passen könnte. Nicht – eine – einzige.

„Fan-Orgasmus aktiviert, Captain Saru!“ – „Spermaschilde hoch, seit 15 Episoden nichtssagendes Crewmitglied. Meine Gefahr-Ganglien spüren, dass wir gleich von platzenden Hosen getroffen werden!“ – Realismus-Kompensator auf 99%: Wer sich hierüber kaputt freut, sollte sich vielleicht noch mal die letzten zehn Folgen anschauen. Und dann kann jeder selbst entscheiden: Wird das hysterischer Kult oder historische Schuld?

Dazu passt ja ganz gut der Satz vom Liebesdiener, als er mit der angezogenen(!) Giorgiou im Bett liegt: „Du hast uns so viel beigebracht, wir berechnen dir nichts.“ – Star Trek durch die Kleidung hindurch kaputtficken? Ja, DAS habe ich inzwischen auch gelernt.

Fazit: Die Kriegsgefahr und Tylers glaubwürdige Restpsyche verpuffen einfach zwischen einer ungezündeten Atombombe und einem Ausflug auf einen abgedunkelten Kulissenfriedhof mit grün geschminkten Minz-Fressen. Dazu kommt eine seltsam psychedelische Sternenflotten-Ansprache nebst aufgesetztem Turbo-Ende. Alles nur ein Traum – oder was?

Ich könnte noch so viel mehr über diese Episode schreiben, aber ich habe keine Tränen mehr. Daher demnächst alles weitere in einem gesonderten Rückblick-Artikel.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Der große Story-Knall zum Karneval!

Und was für ein Trip das war. All diese Geschichten um Pilze, Klingonen, Pilze, Gehirnwäsche, Klingonen, Pilze, böse Terraner, Pilze und böse Terraner boten uns einfach eine derart ausschweifende Abwechslung, dass der große rote Faden um Klingonen, Pilze und Gehirnwäsche fast völlig in den Hintergrund trat. Nun wurde beendet, was vor Jahren begonnen wurde. Die erste Folge von Discovery ist doch schon einige Jahre her, oder? Kommt mir jedenfalls so vor.Und was für ein Trip das war. All diese Geschichten um Pilze, Klingonen, Pilze, Gehirnwäsche, Klingonen, Pilze, böse Terraner, Pilze und böse Terraner boten uns einfach eine derart ausschweifende Abwechslung, dass der große rote Faden um Klingonen, Pilze und Gehirnwäsche fast völlig in den Hintergrund trat. Und trotzdem schaffte das große Finale, alles davon auf den Kopf zu stellen. So schlüpfte die böse Terraner-Imperatorin derart geschickt in ihre Rolle als Sternenflotten-Captain, dass die Besatzung erst dann Verdacht schöpfte, als bereits 2,3 Nanosekunden vergangen waren. Selbst ein Chamäleon sah nach diesem göttlichen Darstellung des Verstellens mehr als blass aus. (Natürlich nur, wenn sich dieses gerade auch auf einem blass wirkenden Gegenstand befand.) Eine Steigerung konnte danach nur noch die Handlung um unsere Klingonen liefern. Von dem kulturellen Hintergrund ihrer Aggression („Menschen doof, alle tot machen!“) bis hin zur deren Umsetzung („Noch nicht alle Menschen tot? Doof!“) präsentierten uns die Autoren einen Beweis ihres Könnens, wogegen wohl selbst Shakespeare mehr als blass ausgesehen hätte. (Natürlich nur, wenn sich dieser gerade auch auf einem blassen Gegenstand befand.) Keinesfalls vergessen dürfen wir dabei trotzdem nicht unser oft erwähntes Myzellen-Mittel zur Plot-Progression. Ob mystische Visionen, trans-universelle Reisen oder einen locker-flockigen Sprung in muffige Klingonen-Höhlen, wenn der Schreiberling einmal nicht weiter weiß, dann steht das kleine Wunderkind aus dem Wundertüten-Fungus… äh… Fundus auch schon zur Stelle. Schön! Dies gilt natürlich auch für Ash, dem Drehbuch-Monstrum aus der Planlosigkeits-Abteilung, wo selbst die Autoren offensichtlich kein guter Grund eingefallen ist, warum der Knilch überhaupt existiert. („Äh… äh… Spionage-Programm? Undercover-Frankenstein? Versuche-nicht-zu-lachen Challenge für Doofie-Agenten?“) Aber am Ende hilft er ja dabei, bei den Klingonen alles unter Dach und Krach zu bringen. Denn L’Relle mit der Delle hat schließlich den großen Blinke-Detonator bekommen, was den 24 Häusern anscheinend schon ausreicht um vor Furcht zu buckeln. Hätte man nicht wenigstens mal erwähnen können, wofür der eigentlich gut ist? („Ich drück da drauf, ehrlich! Angst, Wahnsinn und Schrecken werdet ihr erfahren, wie ihr es noch nie erlebt habt!“ *zu discovery umschalt*) Fazit: Zur Überraschung aller Opf… Zuschauer endet die erste Staffel von Discovery mit dem selben Gaga-Anteil, wie wir ihn bereits gewohnt waren. Die Orion-Knatterstation brachte immerhin minimale Vielfalt in die Klingonen-Gesellschaft, aber dies war zu wenig und kam zu spät. Und mit derart wenigen Lichtblicken bleibt mir auch nichts anderes übrig, als lediglich 3 von … MEIN GOTT! DIE ENTERPRISE! CAPTAIN PIKE?! SO COOOOOOL!!! Wertung: 11 von 10 Punkten

von Klapowski am 12.02.18 in Star Trek: Discovery