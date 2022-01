Viele Fans und Kritiker vertreten die Auffassung, dass dies einer der langweiligsten Filme der Marvelreihe ist. Doch gerade DAS machte ihn aber so interessant für mich, da mich die meisten Marvelwerke der letzten Jahre eh schon an Bürokratiemonster im Berserkermodus erinnerten („Jetzt noch schnell Thanos abarbeiten und 24 neue Figuren einstecken, um die Franchise-Phasen 3, 4 und 67 vorzubereiten.“). Was könnte bei Fans dieser ganzen Reihe also plötzlich als langweilig gelten? Inhalt? Tiefsinn? Dialoge zum schreiend weglauf… dranbleiben?

Nach dem Gucken des Films muss ich gestehen: Die „Langeweile“ ist hier tatsächlich bereits der Meta-Kommentar.

Zusätzlich ist die Langeweile auch der Haupt-Plot, die Antriebskraft und die Gags dazwischen. Ja, hier ist „Gähnen“ der Hauptheld, ebenso der Antagonist – und all die sanft schnurchelnden Nebenfiguren.

In dem Bestreben, eine Mischung aus gefühlvoller Multikulti-Huldigung und einem Hau-drauf-Filmchen zu erschaffen, verläuft sich die Regisseurin in einer Wunderwelt der verwunde(r)ten Zuschauerseelen. Irgendwie tiefgründig und achtsam sollte das wohl alles sein… Verletzlich im Bauchraum, eher flüssig im Enddarm. Es geht um Verantwortung, Schicksal und die sehr, SEHR vielen Flugmeilen dazwischen.

Der ganze Marvel-Endlosalbtraum der letzten 20 Jahre spiegelt sich hier in der entschleunigten Handlung. Nein, dies wirklich kein galoppierendes Actionfilm-Ross, sondern eher ein schlummernder Amtsschimmel:

– Die Eternals leben ewig, haben aber lange nix zu tun. Sogar Thanos durften sie nicht bekämpfen (erneut: Bürokratie) weil er nach den Monsterstatuten gemäß DIN 4711 nicht zu den hier NEU eingeführten Filmmonstern gehört. Diese heißen diesmal übrigens (*Telefonbuch aufschlag*) Deviants.

„Entschuldigen Sie, junge Frau. Ich würde gerne eine Diskussion über die planetarische Vermögensumverteilung mit Ihnen führen.“ – Der Film ist wie dieses Straßenpflaster: Immer, wenn man es schnell abreißen will, merkt man, dass es doch ganz schön weh tut. Oder laaange dauert.

– Sogar krasse Enthüllungen werden eher gelangweilt vorgetragen. So vermutet der sexy Professor bei einem gemütlichen Kneipenabend in einem Nebensatz, dass sein Love-Interest eine „Zauberin sein könnte, so wie Doctor Strange“. Tja, könnte halt sein. Warum auch nicht. Noch’n Bier aus der Götterbräu-Manufaktur, Schatz?

– Wenn selbst Oma Platuschke eine uralte Liebesgöttin sein kann („Ich liebe meine Grundrente und meine Geranien. Und den riesigen Schwengel von Thanos!“), ist das schon ein Statement, das sich dramaturgisch auf das Worldbuilding auswirkt. Das Extreme wird normal, der Ausnahmezustand zum Annahmezustand. Aber auch daraus wird nichts gemacht.

– Alleine die Namen der Eternals haben vermutlich damals zwei Verwaltungsbeamte tagelang beschäftigt. Nicht zu religiös besetzt, aber auch cool genug sollten sie wohl sein? Ich verlese:

Sersi, Ikaris, Sprite, Ajak, Thena, Kingo, Druig, Phastos, Makkari, Gilgamesh, Karun Patel, Arishem, Kro…

Ich will mich ja nicht über mesopotanische(?) Namen lustig machen, aber phonetisch fehlt da echt nur noch „Kinder Pingui“ und „Cock-Schmuck“.

Sich das ganze Gedöns einprägen: Unmöglich.

„Hey, Leute, was soll das denn hier für ein Kasperletheater sein?! Ich dachte, ich bin der Hauptdarsteller in einem Hochglanz-Porno?“ – Grund(verun)sicherung: Irgendwie muss die Heldentruppe nun mal die Jahrtausende füllen. Dieser Mann hier hat zum Beispiel ein Jahr lang Konfettistücke zugeschnitten, um dieses Bühnenbild auszustatten!

– Dass man ständig(!) Jahrhunderte in die Vergangenheit blickt, nachdem das Problem in UNSERER Zeit grob skizziert wurde (= Böse Monster machen viel Aua), war angesichts der Prämisse nicht überraschend. Als jemand, der jeden einzelnen Rückblick bei LOST damals gehasst hat, hätte ich aber gerne auf diese bürokratische Vergangenheits(v)erklärung verzichtet.

– Die Erde ist anscheinend nur ein (langweiliger) Planet, der zusammen mit anderen beschützt werden muss. Für weitere Informationen schlagen Sie bitte im Handbuch unter der Space-NATO-Mitgliedsnummer 29472 nach.

– Anscheinend war das Hauptanliegen des Films, den Zuschauern aus Indien zu zeigen, wie hübsch man ihr Land auf einer laaangen Liste abhaken kann. Natürlich neben vielen anderen Nationalstolz-Nudisten aus aller Herren Kontinente…

„Oh, Asien! Diese Region ist sooo toll!“ – „Cut! Okay, nächstes Bild. Diesmal Südamerika als Hintergrund!“ – „Oh, Brasilien! Dieses Land ist so edel und prächtig!“ – „Cut! Super, jetzt der nächste Screen. Entenhausen.“ – World-Wide-Woke: Die Menschheit ist toll, bunt und oft sogar gut druff. Kein Wunder bei all den Substanzen, die man vor diesem Film einschmeißen musste?

Naher Osten, ferner Osten – scheißegal, Hauptsache, die sind alt & stolz & tragen bunte Kutten aus dem Clownsschule.

Ja, der Film schickt einen so atemlos rund um den flaggenschwenkenden Globus, dass man das Multkulti-Globuli schon tonnenweise im Hals spüren kann. Und irgendwann weiß man nicht mehr, wo man gerade ist: Mesopotamien? Babylon? Indien? South Dakota? Alaska? Amazonas-Regenwald? Japan? Sachsen-Anhalt? Wartet man noch auf die Römer oder schon auf die Volkspolizei? Betrauern wir gerade die letzte Liebe, die Gewalt, einen verstorbenen Kameraden oder den mangelhaften Preis eines CO2-Zertifikats?

Dabei sind die Grundthemen sogar gut gemeint: Zum Beispiel fragt man sich, wieso man die Menschen Krieg führen lässt, wenn man diese doch durch Gedankenmanipulation und Superkräfte zähmen könnte. Und auch die Liebe im Laufe der Jahrtausende wird immer wieder mal angerissen. Schade nur, dass man zeitlich nur Raum für EINEN stundenlangen Migräneanfall hat.

Das Pacing des Films ist generell eine Katastrophe.

Erklärszenen werden mit gedämpfter Stimme (zumindest im englischen Original) in den Äther gesäuselt, dass einem fast die ASMR-Schlafmütze vom Schädel rutscht. Und das, obwohl man sich damit bereits selber erwürgen wollte! – Zwischendurch gibt es dann unmotivierte Dialoge zwischen Figuren, die entweder GAR NICHT miteinander harmonieren oder deren Verhältnis man nach 2 Minuten schon wieder vergessen hat… („Äh. Haben die jetzt in Babylon zusammen Plastikmüll aufgesammelt oder in Athen dreckigen Sex im Rhein gehabt?!“)

„Duuu, Space-Herbert? Fragst du dich nicht auch manchmal, wohin das hier alles führt? Was dein nächstes Ziel im Leben ist?“ – „Seit gestern nicht mehr. Habe mir jetzt endlich diese Schaukelstuhl-Kufen für meinen Stuhl bestellt!“ – Lieber grauer Himmel als gar nix zum Angucken: Die ernsten Dialoge sind allesamt schwer erträglich. Die wenigen Gags, die sie aufbrechen sollen, übrigens auch.

Dumme Scherze und tiefgründige Fragen wechseln sich ab mit sinnfreien Ortswechseln und gegenseitigen Willensbekundungen. So oft, bis man nicht mehr weiß, ob man hier die Mischung aus einem Zack Snyder-Film und einem X-Men-Film sieht – wobei die Mitwirkenden zu viele Heinz-Erhardt-Sketche auf einer Beerdigung gesehen haben.

Die esoterische Story um Superwesen, die aus Planeten(!) schlüpfen, als wären sie Hühnereier, war ebenfalls ganz großes Wurstkino… Lange Zeit ist nicht mal klar, WAS denn jetzt konkret passieren soll (Charterflug nach Mesopotanien-Süd?), WARUM Angelina Jolie gerade wieder wie eine bockige Sechsjährige wirkt (irgendein Erzengel hat ihr vor Jahrhunderten ins Hirn geschissen?) oder wieso all die Megahelden (nach loser Schätzung sind’s zwischen sechs und sechshundert) sich die ganze Zeit zusammenfinden müssen, wo doch die Hälfte des Films schon rum ist. Beziehungsweise raus.

Also aus dem Gedächtnis zum Beispiel…

Da freut man sich schon fast am meisten über den indischen Kameramann, der sich – wie der Zuschauer – ständig für seine Anwesenheit entschuldigen will.

„Und so geschieht es, dass alle 96,5 Jahre aus jedem bewohnten Planeten ein Plastikroboter schlüpft, der als Spielzeug im Kinderüberraschungsei abgelehnt wurde.“ – „Oh Gott, das müssen wir verhindern! Hat jemand einen Korken für den Marianengraben?“ – Große Gefahren, jetzt in Übergröße: Irgendwie kann Marvel sich nicht mehr steigern? Wobei… Ein riesiges Küken in der Sonne – DAS wäre mal was!

Natürlich wird die Handlung am „Ende“ (sind 80 Minuten für euch noch ein „Ende“?) noch komplexer. Die Frage nach der Motivation der Monster stellt sich. Oder was man SELBER eigentlich für ein Wesen ist. Wer gut oder böse ist.

All das wirkt aber so aufgesetzt und selbstverliebt, dass man gar keinen Bock auf die schweren Schwurbelthemen hat. Schon gar nicht, wenn eine der Figuren in Hiroshima (1945) heulend zusammenbricht und sich selbst die Schuld an der Atombombe gibt – weil sie jahrhundertlang ein paar Wissenschaftstipps abgeliefert hat.

Somit geht es zwar irgendwie um die Verantwortung der Menschheit, aber irgendwie doch nicht. Schließlich stehen immer irgendwelche Kostümträger bereit, um die Schuld auf sich zu nehmen. Oder um stellvertretend für ALLE zu bestimmen, wann es wieder die Zeit für Opferbereitschaft und Gewalt ist.

Was haltet ihr daher von „The Putin“ als neue Marvelserie? Oder „Ami-Einmarsch – The Movie“?

„Brrr, was ist das? Mir wurde vor dem Showdown eine heiße Quelle versprochen!“ „Tut mir leid, wir haben den überhitzten Grafikrechner noch nicht reingetaucht.“ – So betet zu unserem Gott, dem heiligen CGI: Das Finale ist groß und wuchtig. So eine Art Playstation 5-Grafikdemo für Leute, die typische Marvel-Filme schon in der Playstation 3-Ära total klasse fanden…

Faztit: , Zugegeben, ich hatte mich auf Langsamkeit eingestellt – und sie sogar willkommen geheißen.

Aber was man uns hier unter die Schlafbrille geschoben hat, sollte man eher in Schlaflaboren als in Kinos zeigen. Da wäre wenigstens noch ein gewisser Erkenntnisgewinn möglich.

Kaum ein Charakter funktioniert für sich alleine. Oder gar mit anderen zusammen. Das Schauspiel schwankt zwischen „Bollywood-Banal“ und „Gar nicht erst mit Emotionen anfangen“. Und über den esoterischen Überbau (auf Untertunnelungs-Niveau) legen wir lieber den Mantel des Schweigens und Totstellens.

Immerhin sind die Effekte meist gut. Retten kann das dieses Schnarchfest mit Schlumpfbesetzung aber keine Sekunde.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM