„Captain Marvel“ – Die frauliche Kritik

Gut, dass wir Captain Marvel bekommen haben! Genau so was haben wir gebraucht: Ein eigenschaftsloses Sport-Ass, das stets nur deswegen zur Klassensprecherin gewählt wird, weil die anderen Marvel-Kids schon 30 Jahre weiter sind (der Film spielt in den 90ern). Somit können wir uns hier auf eine verhärmte Gesichtsbaracke freuen, gegen die Bud Spencer wie ein lächelndes Sonnenscheingesicht wirkt. Apropos Bart: Die Story dieses Films hat auch einen!

Inhalt: Brie Larson strandet auf der Erde und geht gegen finstere formwandelnde Aliens vor. Dann wechselt sie kurz die Gegenspieler aus, haut allen kurz aufs Maul und freut sich auf den Abspann.

Besprechung:

Hut ab: Der Film schafft es, einen in den ersten Minuten nach einem potenziellen Vorgänger googeln zu lassen! Jedoch nicht aus Interesse, sondern aus Verwunderung darüber, dass dieser Ladys‘-Night-Kinofilm uns zu Beginn so lieblos präsentiert wird, als wäre alles zu dieser Welt schon vor Urzeiten gesagt worden – was womöglich sogar stimmt.

Alles wirkt fast so, als hätte selbst Marvel keinen Bock auf den nächsten Planeten mit diversen Super-Bekloppten gehabt: Wer sind z.B. diese militärischen (und dezent faschistoiden) Ohrfeigengesichter, die sich da gegenseitig was von Martial Farts … Arts erzählen und an Sonn- und Feiertagen mit einer suspekten KI plaudern dürfen? Wo wollen die hin, wo kommen die her? Gibt‘s da auch Schwarze wie in „Black Panther“, oder gar Nordmänner auf dem Karnevalstrip wie in „Thor“? Waren die „Guardians of the Galaxy“ schon mal da oder haben die damals dankend abgesagt? Fast würde ich sagen „Ich bin verwirrt“, wenn‘s denn meinen Neuronen nicht so egal wäre, um sich konfusionstechnisch zu investieren…

Und wieso ist Captain Marvel jetzt so oberkrass? Ist es das eingemeißelte „Lass mich in Ruhe“-Gesicht, das jedes Mitfiebern und Liebhaben im Keim erstickt? WENN die werte Dame schon die ganze Zeit reinschaut wie 7-Tage-Felsenhagel-Wetter, so würde ich gerne den Grund dafür erklärt bekommen. Kann ja durchaus sein, dass da am Vortag was Schlimmes war (= Bierkiste auf den Fuß gefallen, nur zweiten Platz im „Most Charming Soldiers“-Wettbewerb gewonnen?). Denn eine missgelaunte Kampf-Trulla einfach in einen Fight und dann SOFORT auf die Erde zu drücken, ist die billigste Origin-Geschichte seit der Erfindung des Pornofilms.

„Nicht schlecht, Lady. Das ist wirklich ein seeehr großer Puderfleck, den du da hingekleistert hast.“ – „Das ist ‚geschmolzene Tür‘, du Depp! Meine Friseuse hatte recht: Ihr Männer nehmt uns nie ernst!“ – Zie… Stilübung: Der Subtext der „Harten Frau“ durchzieht den ganzen Film. Das ist nicht per se störend oder falsch, aber vom künstlerischen Standpunkt her strunzlangweilig.

Okay, selbst wenn man annimmt, dass die seltsamen Rückblicke, Gegnervorstellungen und Wendungen durchaus verstörend gemeint sein sollten (schließlich gibt es durchaus einen Storygrund dafür), so bleibt immer noch das Problem der leidigen Logik. Wieso muss z.B. eine Alienrasse, die immerhin schon im Orbit der Erde abhängt, von einer Wissenschaftlerin das Geheimnis des Überlichtantriebs abgreifen?! Okay, mit drei bis siebzehn Hirnverknotungen kann man das irgendwie erklären, aber zu diesem Thema pflege ich stets zu sagen: Wenn der Zuschauer die Logikfehler im Kopp reparieren muss, ist das so, als würde ich Dachdecker anheuern und mich dann plötzlich selbst mit einem Hammer auf dem Schornstein wiederfinden.

Jetzt könnte man die Frage stellen: „Klapo, die Heldin ist unsympathisch, der Plot ist sinnfrei… Ist denn wenigstens die Action supertoll?“ – „Na klar!“, könnte ich darauf antworten. „Zumindest steht das so im Internet. Ich selbst kann mich ja nach drei Tagen leider nicht mehr dran erinnern.“ – Aber gut, das liegt vielleicht auch daran, dass ich Superkräfte à la „Alle doll verhauen“ und „Strahlen aus den Armen verschießen“ nicht mehr so ultraspannend finde wie noch 1985.

Im Ernst: Während andere Helden immerhin Spinnennetze im Handgelenk produzieren oder die nordische Mythologie anzapfen, gibt es hier halt „Stark ohne alles“. Aber vielleicht spart das auch nur einfach Zeit? Im neuen Kino ist man halt witzig ohne witzige Sprüche, cool ohne coole Dialoge, attraktiv ganz ohne Charme, erfolgreich ohne Plan und freundschaftlich verbunden ohne gemeinsame Zeit. Ja, hier wird letztere einfach so sehr eingespart, dass man gleich zum Kern des Ganzen kommt: Geld an der Kinokasse überweisen und BluRay kaufen. Alles dazwischen ist eher lästig.

Ja, bei „Captain Marvel“ will man einfach ALLES überspringen und den leckeren Kuchen einfach mal ohne Butter, Zucker, Mehl und Milch backen.

„Willkommen bei uns, Captain Fasel!“ – Nichts gegen ein paar gute Erklärungen am Picknick-Korb, aber die 20 Minuten an diesem Ort waren echt zum Schnack-Abgewöhnen. Natürlich nur echt mit Dialogen wie: „Ich weiß nicht, wer ich bin!“ – „Warte, ich hole deine alten Orden!“ oder: „Wir, die Aliens, haben durch die anderen Aliens alles verloren!“ – „Hm. Was ihr braucht, ist definitiv eine dritte Sorte Aliens!“

Und irgendwie hat man auch das dezente Gefühl, dass man Angst hatte, der Hauptfigur ein paar ebenbürtige Nebenfiguren an die Seite zu stellen. Bis auf Nick Fury wirken die alle ziemlich doof oder blass. Alternativ auch blässlich-doof, nervig oder inkompentent. Oder gleich komplett geformwandelt und daher mit Alien drin. – Okay, natürlich gibt es da noch die Katze (eine KATZE!! Süüüß!) oder alle weiblichen Nebenfiguren. Denn die Girls sind alle supi und weiblich, weil sie halt so … knallhart-männlich sind?

Die obigen Kritikpunkte treffen vor allem auf Jude Law zu, der sich so substanz- und mimikbefreit durch die (un)muntere Alienklopperei schleicht, als wäre gutes Schauspielern ab morg… seit gestern verboten.

Aber gut, wir haben ja den Nick Fury. Und seine Rolle ist so groß, dass er mal gerade den halben Film rettet. Seine coolen Sprüche wirken nie peinlich (sie nennen ihn „den Anti-Klapowski“), sein lockeres Auftreten so naturgegeben locker, dass man mit einer Hand schon nach seiner alten „Pulp Fiction“-DVD im Schrank grabbelt. Überhaupt ist er ein gelungenes Gegengewicht zu Brie-„Lächeln macht Falten im Feminismus“-Larson. Ja, Nick Fury ist so lässig, dass ich mir lieber einen Film NUR mit ihm angesehen hätte. Von mir aus mit Strahlenwaffe und albernem Future-Anzug. Okay, die alte Shaft-Nummer ist natürlich unmodern, aber hey: Ich bin ein alter weißer Mann und mag daher … junge schwarze Männer!

„Daaa, ist die süße Mietze-Katze! Jaaa! Schön die Kamera winken, damit alle weiblichen Kinobesucher fein machen Zahli-Zahli an dem Kino-Kässelchen, feeeeein!“ – Wenn das Geschäft nur so schnurrt: Als glattgelecktes Hollywood-Produkt leistet der Film ganze Arbeit. Doch in Sachen Selbstironie musste er sich leider beim Arbeitsamt als Suchend melden…

Doch auch eine Rundum-Bespaßung mit Samuel Jackson würde nicht darüber hinweg täuschen, dass der Film mehr Längen hat, als ein Vatertagsausflug für die teilnehmende EMMA-Redaktion. Für 1-2 grundlegende Infos, eine Verfolgungsjagd und einen flotten Kampf im Archiv mussten alleine 60 unschuldige Minuten dran glauben (es sei denn, sie waren männlich, dann schuldig). Gefolgt von einer Szene, in der endlich Captain Marvels wirre Vergangenheit aufgearbeitet wird.

Die den Machern allerdings zu unwichtig war, um sie mit mimischem Schauspiel zu untermalen. („Oh Gott, ich stamme also ursprünglich von… ? Na dann: Lippenbewegung in Drei… Zwei… Eins… Oh, es hat an der Tür geklopft! Das ist bestimmt der Actionsequenz-Bote?“) Im Ernst: Ich verstehe nicht, wie jeder Anflug von interessantem Background oder Gefühlen derartig von Brie Larson konterkariert werden kann. Jede Sekunde, in der sie ihr verhärmtes Gesicht in die Kamera hält, strahlt absolute Freudlosigkeit, Desinteresse und Lebensunlust aus. Man wünscht ihr glatt den Tod, um ihr damit einen Gefallen zu tun!

Ist das alles jetzt (anti-)weiblich, (anti-)feministisch oder (anti-)stalinistisch? – Keine Ahnung, ich weiß nur eins sicher: Wonder Woman besitzt mehr Charme in ihrem linken Hoden Knöchel als diese Heldin hier.

„Keinen Schritt weiter, oder ich schieße… Oder gebe wieder ein Interview. Je nachdem, was du schlimmer findest!“ – The Hatefull Fate: Captain Marvel bekommt ihren Namen durch eine Außerirdische namens Mar-Vell. Was für ein Glück, dass ihr Rufname nicht „Mio-Doch-Egall-Wie-DIE-Rot‘Ze-Heisst“ lautet.

Dazu kommt, dass der Film nicht ansatzweise hübsch ist. Ja, er ist das künstlerische Äquivalent zur kahlgeschorenen Powerlesbe: „Alles scheißegal, ich bin von INNEN heraus wunderschön, du Sackgesicht, Bööörps!“

Alle Bildkompositionen wirken dahingeklatscht, selbst dann, wenn man sich mitten in der Natur (bzw. einem großen Garten) befindet. Alles folgt nur der bloßen Funktion, hat aber keine Form. Lichtstimmung? „Klar, das Licht ist AN, ist das nicht Stimmung genug?“ Clevere Schnitte? „Ach, ist dem feinen Herrn der TV-Standard von 2003 nicht mehr gut genug?“ Irgendwelche spannende Details im Hintergrund? „Wieso? Guck gefälligst auf Brie Larson, wenn sie dich erzieht!“

Wobei die finale „Erziehung“ im großen Finale so schnörkellos gelingt, dass man sich schon die Augen reiben musste. Oder die Definition von „Drama“ aus dem Lexikon rausrubbeln… Sollte das etwa spannend sein, wie die Dame da eine halbe Raumschiffflotte mühelos wegbritzelte? Ich meine: Superman hat ja wenigstens noch Angst vor Kryptonit, was es oft noch mal spannend macht. Was aber hat Frau Marvel? Angst davor, dass Superman STÄRKER sein könnte? – Wenn ja, dann kann ich sie beruhigen. Sah nämlich nicht danach aus…

Und war das wirklich der „Witz“ des Endkampfes, dass es eben KEINEN echten Kampf mehr mit ihrem Gegenspieler gab – weil sie den eh mühelos gewonnen hätte? „Ich muss dir und dem Zuschauer gar nichts beweisen. Ich bin halt toll und fertig!“

Wobei man nicht vergessen darf, dass ihre Tollheit daher kommt, weil ihr ein besserer Raketenantrieb in die Fresse(!) explodiert ist. Aber gut, vielleicht ist wenigstens vorher eine radioaktive Spinne drüber gekrabbelt, um das ein bisschen cooler klingen zu lassen.

„Uii! Dieses CGI, dieses Kostüm und diese Effekte! Das ist der schööönste Superheld, den ich jemals gesehen habe!“ – „Aber Sie tragen eine gelbe Binde mit drei schwarzen Punkten darauf, mein Herr!“ – „Na und? Ich mache mir mein Bild halt angesichts der Marketing-Kampagne… Schööön ist das!“ – Früher war weniger Lametta: Captain Marvel mag zwar furchtbar aussehen, aber dafür kann sie mit der Frisur auch den Hof durchfegen.

Die Lockerheit und Spaßmomente der anderen Marvel-Filme muss man ebenfalls vergeblich suchen. Wenn nicht gerade Nick Fury im Bild ist, nimmt sich das alles so ernst, dass ich mich frage: Waren damals in den Kinos eigentlich halbe Zitronen – statt Popkorn – in den großen Bechern?

Und was die politischen Irrungen und Wirrungen der verschiedenen Alien-Fraktionen angeht: Hier hätte man auch rote und blaue Schaufensterpuppen aufstellen können. Die sich abwechselnd in riesige Zeigefinger formwandeln, um Captain She-Male in die jeweils gewollte Storyrichtung zu schubsen. – Real gezeigt bekommen wir aber immerhin ein Alien-Kind, das mit seiner Alien-Mutti und Alien-Papi auf Rettung wartet. Ja, da fehlte wirklich nur noch eine Kanne Alien-Melitta-Filterkaffee im Raumschiff, um die Stimmung perfekt zu machen…

Fazit: Ziemlich witzloses Propagandafilmchen für irgendein Thema, das ich noch rausbekommen muss.

Gerade die zweite Hälfte zog sich so sehr in die Länge, dass ich zwischendurch eine 14-tägige Guckpause einlegen musste (= männlicher Zyklus?). Was fast vollständig an der völlig charme- und talentfreien Darstellung von Brie Larson lag. Und das will bei dieser wirren Quatsch-Story schon was heißen!

Spätestens, als uns verklickert wurde, dass Nick Fury sein Auge durch einen Katzenkratzer(!) verloren haben soll, weil er auf der Siegesfeier nur rumblödelte, statt zum Augenarzt zu gehen, habe ich die letzten Minuten übersprungen. Und mir den Fernseher mit YouTube-Katzenvideos ausgespült.

Keine Angst, Leute. Die Viecher waren alle WEIBLICH.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Checklisten-Mampf aus der Retrowelle

Schnüff. Schnüff. Rieche ich da etwa ein wenig Angstschweiß aus dem Marvel-Büro, weil die erste Welle an Superhelden so langsam mit dem Ausfüllen des Rentenantrags beginnt? Schnüff. Schnüff. Rieche ich da etwa ein wenig Angstschweiß aus dem Marvel-Büro, weil die erste Welle an Superhelden so langsam mit dem Ausfüllen des Rentenantrags beginnt? Was natürlich nur eine böse Unterstellung ist, schließlich warten bereits Ersatz-Sozialarbeiter wie Vision, der… Typ mit den Flügeln, die Olle mit den Funkelkräften und Dingsbumms darauf, vom Publikum so innig wie Captain America, Thor und Iron Man geliebt zu werden. Und jetzt halt auch Captain Marvel, die unbesiegbare Superfrau in strammer Uniform. Welche sich im Verlauf ihres ersten Films in eine NOCH unbesiegbarere Superfrau in einer NOCH strammeren Uniform verwandelt. Da ist aufgeregtes Mitfiebern bereits vorprogrammiert, wenn Frau Superman-Kramp-Karrenbauer keinerlei Schwächen zeigt und einfach ALLES drauf hat. Wird sie den Bösewicht mit drei Faustschlägen erledigen oder doch nur mit zwei? Wir wissen es nicht und das ist auch gut so! Aber, Moment, war die (Super-)Gute denn schon immer so? Kann ja nicht sein, dass Marvelina vorher gar nicht mal so tough und hart und knorke war. Da kommen die Flashbacks zu diversen „Fast aufgeb, aber dann doch nicht“-Momenten ja genau richtig. Schließlich muss auch der letzte sexistische Brusthaar-Bauer verstehen, dass auch Frauen über Eier aus Stahlbeton verfügen können. Flashbacks, welche beim Verstehen einer (für Männer) komplexen Story helfen (Achtung, Spoiler?!): Eine Gruppe ist total böse, die andere aber nicht. Dann gibt es einen tollen Twist. Die andere Gruppe ist total böse, dafür die andere aber nicht. Ein erzählerischer Schock, mit welchem wohl NIEMAND* gerechnet hätte. (* Blind- und Taubheit vorausgesetzt.) Aber im Ernst, wenn der Nicht-Böse für die meisten Gags verantwortlich ist und sogar einer alten Oma aus der Straßenbahn hilft (!), dann sollte man schon mit etwas in dieser Richtung rechnen. Da wunderte es mich schon eher, dass er über das recht ausgiebige Töten seiner Kollegen durch Captain Marvel nicht ungehalten war. Oder dass sie sogar einen dieser (gar nicht erklärten) Goblin-artigen Skrull mal eben aus der Rettungskapsel geschmissen hat, was gerade rückwirkend sehr… böse wirkt? Grundsätzlich interessant fand ich die Idee, die Story in die Mitte der 90er-Jahre zu versetzen. Was durch die Veröffentlichung des Films nach dem Avengers-Schnipp aber halt auch notwendig war. Und selbstverständliche Modem- und Blockbuster-Gags sorgten dann auch für ein sanftes Schmunzeln. („Haha! Das kenn ich und jetzt gibt es das gar nicht mehr!! Hohooo!“) Auch den mittlerweile anscheinend zur Pflicht gehörenden Auftritt von verjüngten CGI-Köppen gab es wieder. Coulson & Fury wirkten da zwar sehr ordentlich, aber schauspielerisch präsentierte sich nicht gerade das große Aufgebot an Mimik. Da war wohl das dazugehörige Plugin zu teuer. Fazit: 5 Schreiberlinge hatte dieser Film, was man ihm auch anmerkt. Flott huscht man durch eine eher platte Story („Die Echt-Bösen verfolgen uns, weil böse!“) mit einer Figur, welche (gewollt?) über keine hohen Charisma-Werte verfügt. Ihre Sidekicks stammen entweder aus der selben Figuren-Schablone („Wie wäre es mit einer unterdrückten Pilotin, welche dann auch noch SCHWARZ ist!“) oder kommen von der Render-Farm. Am Besten hat mir dann noch der spitzohrige Anführer gefallen, welcher das blutarme Treiben ein wenig rettete. Doch Captain Marvel selbst war vor allem gegen Ende so mächtig, dass auch die schönsten Pixel-Explosionen nur noch für ein analoges Gähnen reichten. Immerhin steht Superman damit nun nicht mehr alleine da. Wertung: 5 von 10 Punkten



von Klapowski am 21.06.19 in Filmkritik