Ein Komet rast auf die Erde zu – und wird sie treffen. Doch wie sollen die Forscher dies verbreiten, wenn die Menschheit die Wahrheit nicht hören will? Allen voran eine Präsidentin, die lieber Muschi-Bildchen von sich verschickt, als sich um das gemeinsame Überleben zu sorgen? – Dieser Netflix-Film beschäftigt sich also mit Massenpsychologie zwischen Katzenvideos, Popsternchen und Working-Class. Und ist damit eine wertvolle Quelle, auf die man zukünftig ZEIGEN kann, wenn wirklich mal was in der Art passieren sollte. (Gut! Denn „Idiocracy“ kann ich nicht mehr hören.)

Der Elefant im Review-Raum wird als erstes angesprochen:

JA, all das ist eine Satire auf den Politik-, Medien- und allgemeinen Kopf-Betrieb unserer Gesellschaft.

NEIN, dies ist kein richtiger SF-Film.

JA, die (zuerst) ausbleibenden Reaktionen der Medien und der Präsidentin sind natürlich unglaubwürdig. Denn die selben Mechanismen, die dafür sorgen, dass lieber Popsternchen angehimmelt werden (= hier sehr gut gezeigt), würden auch dafür sorgen, dass der entdeckte Komet zum ultimativen Medienereignis wird.

Doch trotzdem hat man das Gefühl, dass die gezeigten Momente nicht meilenweit von der Realität entfernt sind. Ein bisschen mehr Verdrängung, ein bisschen mehr „Trump“ in den Köpfen, ein bisschen mehr „Idiocracy“ und wir hätten vermutlich exakt die Verweigerungshaltung, die wir hier sehen. („Komet? Setz eine Katze drauf, dann wird es ein Meme!“)

Denn wenn die Coronaleugner (Klimawandelleugner, Wissenschaftshasser, …) plötzlich 99% der Bevölkerung ausmachen würden, wäre das Ergebnis vermutlich SEHR nah dran an dem hier gezeigten Wahnsinn.

Leider kommt die Hirn-Langsamkeit der Menschheit hier nicht ganz rüber. Macht aber nix. Man kann sich ja nach dem flotten Trailer noch schnell das hier ansehen, um einen realistischen Dumpfheits-Durchschnitt zu verspüren.

Und ja, diese Prämisse kann diesen Film anstrengend machen, teilweise unaushaltbar. Ein Teil meines Kopfes wollte die ganze Zeit weitere Details zum Kometen hören. Oder zumindest die Vorbereitung einer Mission à la „Armageddon“. Oder einen Samuel Jackson, der allen gehörig den Kopf wäscht, damit es weitergehen kann. Ein Teil in mir wollte riesige Atomraketen sehen, Evakuierungen ins All, befriedigende Supermarktplünderungen, den Bau eines Traktorstrahlgenerators aus alten Socken… Irgendwas halt.

(Ja, einiges davon davon erleben wir später sogar. Aber auf eine Weise, die schräg und „unbefriedigend“ ist!)

Stattdessen sehen wir fast eine Stunde lang z.B. eine Art Mark Zuckerberg, der schwachsinnige Handy-Gadgets vorstellt. Oder den Medienbetrieb, der sich um die Frisur des Forschers sorgt. Oder um die Eloquenz seiner Sprechweise.

Wir sehen brabbelnde, stammelnde, schwafelnde Menschen an wichtigen Positionen (dafür mit Sex-Affairen), die alles tun, um uns einen befriedigenden SF-Plot zu verweigern. Und auch das gezeigte Publikum hängt zuerst lieber an den Handys, als inhaltlich über das Gesagte nachzudenken.

Und das ist das Geniale an diesem Film. Er erinnert mich an meine Gespräche mit Arbeitskollegen, die mir im Januar 2019 noch einen Vogel zeigten: „Dieses Virus ist doch in China. Wie soll das denn zu mir aufs Dorf kommen?“ Oder auch an den Satz: „Du immer mit deiner Wissenschaft!“

Dabei weiß doch jeder, dass Wissenschaft seit „Big Bang Theory“ total cooler Scheiß ist, Leutz!

„Wow, diese neue Handy-App kann jeden Quadratmeter des Asteroiden mit der Blockchain verknüpfen?“ – „Ja. Aber wir machen es nicht. Es würde unser Geschäft mit Käsekuchen-NFTs gefährden!“ – Wer mindestens 2 der obigen Wörter nicht verstanden hat, ist vermutlich zu alt oder doof, um diesen Film zu mögen. („Eine Frau als Präsidentin?! Total unrealistisch, der Streifen!“)

Dieser Film nimmt die gesamte Blödheit der Menschheit aufs Korn – und brät sich ein Ei auf dem heißgelaufenen Medienbetrieb. Und wenn er damit fertig ist, geht es um den Kapitalismus selbst. Zugegeben, Antworten und Lösungsvorschläge gibt es wenige – aber die muss er auch nicht liefern. Das wäre etwa so, als wenn man die Leute in der „Matrix“ anbrüllen würde, mal nicht „so stark in der Simulation zu leben.“

Wir sehen einfach die Verblendung von Menschen, die auf ihrem High-Tech-Smartphone mit 4-Nanometer-Chips behaupten, dass einfachste (Physik/Biologie-)Regeln für sie nicht gelten, solange der Tagesschaussprecher nicht einen Hausbesuch mit kindgerechten Schaubildern veranstaltet. Und wenn dann DOCH mal ein Tech-Milliardär mit guten Ideen ankommt, kann man nie sicher sein, ob der nicht entspannt Dating-Apps auf dem Mars entwickelt – falls alles schiefgeht.

Doch besonders stark wird „Don’t look up“ aber, wenn Personen etwas konkret tun.

Und in der zweiten Hälfte des Films geschieht das. Und zwar auf eine Weise, die atemlos zurücklässt. Auf welche Weise könnte einem auch sonst das Lachen im Halse steckenbleiben? Ich will nicht zu viel verraten, aber Sätze wie: „Dein Dad und ich sind für die Jobs, die der Komet uns bringt!“ sind genial, weil sie wahr sind.

Und statt „Komet“ könnte man hier problemlos die Worte „Kohleabbau“, „Waffenhandel“ oder „Baby-Organspender“ einfügen.

„Hey, Professor! Leben auf diesem Kometen eigentlich kleine grüne Männchen?“ – „Nein.“ – „Oder wurden wenigstens UFOs im Umfeld gesichtet?“ – „Nein. Aber der Komet könnte beträchtliche Teile der Erde zerstören.“ – „Na, jetzt werden Sie aber albern!“ – Dieses von mir ausgedachte Gespräch würde gut in den Film passen.

Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Subtil ist „Don’t Look Up“ nicht. So wenig wie die realen Menschen, die er parodiert. – Aber gerade deswegen ist er oft urkomisch. Wenn der Sohn der Präsidentin sich z.B. damit brüstet, dass das mit dem „Sack über dem Kopf“ seine Idee war, kann man sich gut die Hardliner um Präsidenten Trump vorstellen.

Und die kleine Rolle von Ron Perlman, der vom (Kinder!)-Drill-Sergeant zum Planetenretter aufsteigen soll, ist ebenfalls klasse, weil sie genau das anspricht, was ich die ganze Zeit sehen wollte – um dann aus meinen Bruce-Willis-Phantasien auf die dämlichste Art und Weise die Luft rauszulassen.

Negativ könnte man ankreiden, dass der Film an vielen Stellen nicht teuer wirkt; die CGI-Sequenzen erinnern z.B. an mittelprächtige TV-Serien. Zudem hätte man manche Figurenentwicklungen komplett weglassen können (Das Techtelmechtel der Hauptdarstellerin mit desillusionierten Straßenkids). Und DiCaprios Rolle hätte stärker als Kontrast gewirkt, wenn er der VERNÜNFTIGE geblieben wäre – statt ebenfalls dem Medienzirkus und Politikgeschäft nachzugeben.

Doch das sind nur Einsprengsel in einem verblüffend guten Gesellschaftssatire, die öfter den Nerv trifft, als ihn zu verfehlen.

„Ich verstehe immer noch nicht, warum sich die Leute lieber mit Prominenten, TV-Stars und vermeintlichen Helden beschäftigen, statt sich auf unseren Kometen einzulassen.“ – Ich weiß genau, was ihr denkt, liebe Zuleser! Das da rechts ist Paul Atreides aus „Dune“! Juchu, whuuu-whuuu!

Über das Ende kann man streiten. Oder eben auch nicht. Es ist konsequent, wenn auch etwas unterwältigend. Was aber nur daran liegt, dass man nach all dem Theater immer noch eine große Enthüllung erwartet. Einen Sinn. Eine neue Idee. Ein neues Geschäftsfeld. Einen Retter.

Letztendlich sind wir also auch als Zuschauer wie die „dummen“ Entscheidungsträger. Die blanke Tatsache des Kometen und dessen Einschlags genügt uns einfach nicht. Auch kurz vor dem Abspann erwartet man noch MEHR, mehr, mehr! – Raffe, schaffe, Häusle-und-Dramaturgie-Aufbaue!

Doch dafür kann die Realität ja nichts…

Fazit:

Die Negativkritiken fragen sich allen Ernstes, was der „Sinn des Filmes“ sein soll. Sie finden, dass „niemand so handeln würde“, finden ihn wahlweise „zu lustig“ oder „zu unlustig“.

Siehe dazu auch diese interessante Reviewverteilung bei Google:

Viele wollten das Thema lieber „ernsthaft“ erzählt bekommen. Fehlende „Spannung“ wird bemängelt. Einer wollte gar klare Genregrenzen: „Entweder Katastrophenfilm ODER Komödie“.

Dafür wird vor allem in den Verrissen(!) oft der „tolle Cast“ gelobt. Weil alle wichtigen Rollen von bekannten Schauspielern besetzt werden. Was genau die Art von medialer Oberflächlichkeit bestätigt, die der Film seinem Publikum vorwirft?

Insofern hat dieses Werk – trotz kleinerer Längen und Abschweifungen – sein Ziel erreicht. Denn dass man erwachsenes Publikum mit einer total „normalen“ Satire derartig verwirren und nerven kann, hätte ich niemals gedacht. Sitzen diese Leute auch vor der ZDF-„Heute Show“ und sagen sich: „Die Actionszenen hätten realistischer sein können“?

Daher: Eigentlich 3,5 Sterne. Aber 4 Sterne für etwas, was anscheinend dringend nötig war.