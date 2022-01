„Butt to connect“? – In der heutigen Episode von LSRUSD („Leute stehen rum und sagen Dinge“) müssen Politiker darüber entscheiden, ob sie die fremde Anomalie lieber sprengen ODER zutexten. Also wenn ich die Anomalie wäre, hätte ich echt ein Entscheidungsproblem…? Zeitgleich hat Bordcomputerin Zora plötzlich keinen Bock mehr, ihre Scan-Ergebnisse in Bezug auf die Mission mitzuteilen. Die Rettung der Galaxie sei zu gefährlich für 100 ihrer Bewohner. Und außerdem habe man sich doch sooo aneinander bedröhnt.

Puh, harter Sitzfleisch-Tobak diesmal… Aber zum Glück haben wir unser patentiertes Spiegelstrich-Review-System, mit dem wir jegliche Schwafelblase chronologisch analysieren können.

– Ich will ja nicht päpstlicher sein als der USA-Duden, aber warum nennt man die unbekannte Spezies (die man sich „zusammenphantasiert“ hat in Bezug auf die Anomalie) ausgerechnet „Ten-C“? Ist „Zehn-C“ jetzt die zehnte Spezies im Wohnblock? Oder wegen dem drangehängten „C“ eher die dreizehnte? Und warum denke ich bei dieser Serie überhaupt über irgendwas nach?! Bin ich denksüchtig? Und wie könnten wir die Drehbuchautoren ebenfalls davon abhängig machen?

– Wieso ist man überrascht, dass Computer Zora bestimmte Berechnungen in Sekundenschnelle anstellen kann? Vermutlich, weil es die Crew 10 Sekunden vorher nicht INTERESSIERT hat? (Adira: „Wie viele Punkte hast du lokalisiert, Zora? Ach, egal. Ich hatte die wissenschaftlichen Teildaten nur ironisch erfragt.“) Ich habe die leeeise Vermutung, dass die Crew diese „Wissenschaft“ doch nicht gaaanz wie Jesus in ihren Herzen trägt…?

– Wieso muss sogar das Katzenspielzeug BLAU glühen? Wäre ein knallrotes Jojo nicht auch okay gewesen? Alleine, damit die Autoren auf dem Schulhof mal NICHT gehänselt werden?

– Der Computer hat endlich die Koordinaten des bedrohlichen Alienvolkes herausgefunden (Tadaaa!). Aber Zora will sie nicht verraten (Ta…-waaa?). Um die Crew nicht zu gefährden. Eine Idee, die aus storytechnischen und dramaturgischen Gründen so Panne ist, dass man sie fast wieder feiern müsste! Ja, hier erhält der Begriff „Staffelstreckung“ noch ein paar Längen- und Breitengrade dazu!

„Entschuldigung? Warten Sie schon länger auf Ihren Corona-Schnelltest?“ – „Nein. Es ist der langsame Test. Wir sitzen hier aber generell stundenlang rum. Long Covid im Kopf. Sie werden’s auch gleich merken.“ – Therapiesitzung für Trümmerplots: Trotz fescher Sprüche der Marke „Ich bin alt und kultig“ ziehen sich diese Diskussionen fast so wie Michaels Haare in der Suppe.

– Man denke sich eine ähnliche Geschichten bei TNG, wo der Computer erst mal bekniet werden muss, die Haupthandlung nicht zu blockieren. („Tut mir leid, das spannende Missionsziel missfällt mir. Aber wir könnten eine halbe Stunde über das Konzept des ‚Sorgenvollen Stirnrunzelns‘ sprechen?“)

– Zum Glück ist David Cronenberg zur Stelle, um zu betonen, dass die Mission eine „hohe Priorität“ hat. Und dass fühlende Computer gemeinhin „Probleme“ bringen könnten. Aber keine Sorge: Burnham muss nur „etwas Zeit“ mit dem PC verbringen, damit die Galaxie gerettet wird. Tja. Das sind alles wichtige Informationen, die wertvolle Streckungsübungen in dieser Staffel einbringen. – Also los, alle Mann zur fett- und zeitverbrennenden Sportübung antreten! Eins-Zwei-Tick. Eins-Zwei-Tack. Eins-Zwei-Stundenzeiger-im-Kreeeis-heeerum.

– Toll: Endlich lernen wir mal eine weibliche Führungskraft kennen, die alles der Discovery-Crew verdankt. Die Erde hat nämlich (von Burnham inspiriert) ein neues Bündnis mit der Titan-Kolonie geschlossen. Eine spannende Geschichte von galaktischer Tragweite, fürwahr. Und Langeoog und Kenia überlegen sogar, ein paar alte Kanonen zum Bündnis beizusteuern!

– Die Präsidentin muss erneut eine Ansprache halten. Diese wird (Corona-mäßig vorbildlich!) über ein mehrstöckiges Hologram abgehalten, um das allerlei stumme Schnarchstatisten in die Weltgeschichte glotzen. Unnötig zu sagen, dass alle einverstanden sind, dass in Episode 7 IMMER NOCH bewohnte Planeten vor der Anomalie gerettet werden sollen. – Schon schlimm, wenn man das immer wieder betonen muss. Ich gehe davon aus, dass sich demnächst trotzdem alle abschießen wollen? („Das war nicht ich, das war mein fühlender Computer!“)

„Achtung. Die kleine Lisa möchte von ihren Eltern aus dem Holo-Paradies abgeholt werden. Bitte nutzen Sie hierfür Ausgang Blau. Danach die blauen Stufen und die blaue Tür.“ – Im Karstadt viel Blau… Neues: Diese Art der „Diskussion“ gefällt mir nicht. Oder platziert man beim G20-Treffen neuerdings auch alle Staatsoberhäupter ins Treppenhaus – vor einem blaustichigen Röhrenfernseher? (Putin: „Hey, wieso muss der sich ständig wegdrehen?! Krieg!!“)

– Burnham erklärt den 60 Anwesenden, dass man nicht weiß, wie die „Zehn-Zehen“-Fremden kulturell so drauf sind (Ach?). Dazu gibt es eine Story von Landwirten(!) und Würmern(!!). Intellektuell also eine klassische Kurtzman’sche Amöben-Story. Ich kann’s kaum erwarten, dass Michael in Staffel 5 dem Bundestag was über Melkmaschinen erzählt, um den Ukrainekonflikt zu lösen.

– Saru und Cronenberg reden über Zora. Und Stamets, Culber, Adira und Gray stoßen planlos dazu (Fußballspiel fängt gleich an?). Zusammen schwafelt man sich die dreiundneunzig(?) Robotergesetze von Asimov faltig: Man will Zora aus dem Schiffssystem entfernen. USB-Sticks könnten eine Lösung sein. Aber irgendwie doch nicht. Um zu helfen, repliziert Zora eine Kapsel, mit der man sie im Notfall zerstören kann. Denn sie hat kürzlich „Angst“ um ihr Leben verspürt und will daher … jetzt … sterben?

Spätestens hier muss man sich fragen, WAS man uns eigentlich erzählen will? „Control“ aus der zweiten Staffel wird erwähnt und als Negativbeispiel herangezogen. Aber da das auf Zora NICHT zutrifft, geht es eigentlich darum, dass sie die Crew beschützen will. Aber gleichzeitig muss Zora mit der Mannschaft um ihren Status – und ihre Freiheit – verhandeln. Und dann geht es noch um die generelle Regel, dass fühlende PCs nicht das komplette Schiff lenken dürfen.

Eben ein kunterbunt-blaustichiger Themeneintopf, bei dem Grausamkeit, blinde Vermutungen und hochmütige Zugeständnisse nach dem Zufallsprinzip in den Teigmischer fallen. Jeder hat hier halt eine Meinung. Und da die so unterschiedlich sind, beschließt man freundschaftlich(?), sich gegenseitig zu erpressen und zu bedrohen. Tja. Eine „tolle“ Welt, bei der ich den Writer’s Room vom Kurtzman fast schon riechen kann! Riecht nämlich nach Vakuum im Kopp.

„Hey, Sie da! Sie waren nicht einverstanden mit meinem Einwurf. Ihr Gesicht Merkel… äh merke ich mir!“ – Mimik macht Mimimi: Wenn mir langweilig wird (was aber höchstens in jeder Minute vorkommt), beobachte ich immer gerne Michael… Die blickt sich bei jeder Planänderung aufmerksamkeitsheischend um, als hätte man einem Dackel den Knochen entrissen. Und jemandem Po-seitig eingeführt?

– Der fiese Wissenschaftler von Neulich ist auch wieder da. Nur wenige Tage(?) nach seinem Experiment auf der Discovery hat er auch schon eine Bombe konstruiert, um die Anomalie zu vernichten. Genies im Hobbykeller eben. Man will sie nie dabeihaben, kann aber nicht ohne sie. Wo wären diese 60 Rassen ohne „Kraftfeld-Günther“?

– Wie auch immer: Mit ausholenden Gesten und „Boom!“-Gebrülle (= nur echt mit erschrockenem Raunen im Publikum!) überzeugt er die Anwesenden beinahe, nicht gaaanz so friedvoll zu denken.

Hier fehlte echt nur ein Blitz vor dem Fenster. Und ein paar Frauen, die ständig in Ohnmacht fallen. Dramaturgie wie in den 50er-Jahren. Wer hat eigentlich dieses Drehbuch geschrieben? Professor Frankensteins Hippster-Enkel?

– Endlich ein Konflikt: Soll man die Anomalie sprengen und den Subraum beschädigen? (Nur noch Tempo Hundert auf der Autobahn!) Und vielleicht die Wesen auf der anderen Seite ermorden? – Eigentlich gute Fragen, die aber auch hier mit der „Null-Bock-Garantie“ daherkommen. Wer will sich schon mit so was beschäftigen, wenn Burnhams Rehaugen entsetzt aufblitzen und der Wissenschaftler nur was von „Kollateralschäden!“ in die Runde raunt? Ein gutes Thema ist nur so gut wie das Kasperletheater, das dem Krokodil mit dem Knüppel droht.

– Generell wird die Geschichte (oder sollte ich „Kurzgeschichtensammlung“ sagen?) immer absurder. Plötzlich ist es Tarkin auch wichtig, einen Teil der Anomalie heile zu lassen, damit er in das Spiegeluniversum(!) reisen kann. Denn dort gab es keinen Burn, keine Emerald Chain – und „Raider“ ist dort nicht „Twix“. Und er hat diese Reise einem anderen Wissenschaftler versprochen! Vermutlich dem Rollstuhl-Mann aus Staffel 3, der so gerne Opern hört? Und da sage mal einer, dass STD nicht sein eigenes (ent)spannendes Universum aufbaut…

„Book, Sie müssen meine Zwangslage verstehen, die ich mir eben auf dem Klo eingeredet habe! Wenn ich nicht ins Spiegeluniversum komme, müsste ich meinem Vermieter 50 Mark zurückzahlen.“ – „Was?! Die DM gibt es doch gar nicht mehr! Das ist unmenschlich. Lassen Sie uns zwei Schwarze Löcher neben bewohnten Planeten sprengen, um Ihnen zu helfen!“

– Ich weiß nicht mal, wo ich hier mit Meckern anfangen soll. WARUM das Spiegeluniversum?! Ich will doch auch nicht auf den Pluto, weil hier mal der Zweite Weltkrieg tobte. Zumal man für den Dimensionswechsel keine Galaxien-vernichtenden Maschinen braucht, wie wir aus einem Dutzend Spiegeluniversums-Folgen wissen. Im Prinzip reicht das Überfahren des Stopp-Schildes im Straßenverkehr.

– Und wieso denkt der Mann, dass er das Ding später benutzen KANN und DARF? Wenn Biden dem Putin seine beste Wasserstoffbombe wegnimmt, ist es unwahrscheinlich, dass man sie Professor Harald Lesch gibt?

– In der vierten Staffel darf keine Episode vergehen, in der Book nicht vor versammelter Mannschaft erzählt, wie schlimm explodierte Planeten sind: „Das ist echt nicht schön. Die Toten sind gar nicht auf Engelswolken und winken runter. Die sind voll futsch und so. Also ICH empfehle kaputte Planeten nur so 2 von 5! Kein Kauf. Keine pünktliche Lieferung. Gerne nie wieder.“

– Spontan dürfen alle mal in Zoras Unterbewusstsein(!) und Träume(!) gucken. Das ist so eine eine Art „Waberfleck“ im Computer (bei Chipmangel vermutlich einfacher herzustellen?), auf dem man sich alte Episoden noch mal ansehen kann. Um sich dann gegenseitig zu bestätigen, wie rührend das doch ist. („Guck mal, wir sind jetzt wie TNG!“ – „Toll! Davon hatte Zora doch immer geträumt!“)

„Oh, Zora hat uns die ganze Zeit beobachtet.“ – „Hey, in der nächsten Szene sieht man mich masturbieren, weil ich meinem Vater mal über Funk die Meinung gesagt habe!“ – Emotionen, aber bitte gefühlvoll: Wie bei den Autoren dringt das Unterbewusstsein mit allen Freuden und Schmerzen aus jeder Sofa-Ritze. Wird Zeit, dass der große Orville-Staubsauger mal diese Fusseln wegsaugt?

Was bleibt, sind Diskussionen wie ein kaputter Kreisel. Nichts geht je voran, nichts hat mehr Tiefe als die Popelsammelmulde eines Corona-Teststreifens. Alle labern nur gegen Stamets’ Gruselgesicht an („Zora ist wichtig! Da kann’ste jeden fragen!“) oder lassen sich im Föderations-Hausflur von Hologramm-Budenzauber und markigen Sprüchen beeindrucken. Und natürlich von der heiligen Burnham, die der versammelten Lichtjahrs-Aristokratie mal ordentlich die Meinung geigt.

Ständig geht es um doofe Vergleiche („Zora ist wie der Gray-Android, der Trill-Symbiont und der Supercomputer Control! Aber nur sonntags!“) oder um grundlegende Themen, die man stolz aus irgendwelchen Weltuntergangsstorys kramt. Wobei alle Grundsätze so nah beieinander diskutiert werden, dass sie gar nicht sooo weit entfernt zu sein scheinen („Ob Krieg oder Frieden: Am Ende zählt das, was wir als letztes vor der Pausenglocke besprochen haben!“).

Politiker und Wissenschaftler sind nicht auf der Suche nach Lösungen, sondern wiederholen ständig die selben Absichten („Abstimmen. Mitbestimmen. Zweitstimmen. Klavier stimmen!“ – „Quatsch! Wegbomben. Bombenlegen. Bombasteffekte! Bombenstimmung wiederherstellen!“).

Dauernd kommen uneingeladene Leute dazwischen, um totaaal wichtige Dinge einzustreuen („Hört mir zu, Universum! Ich verlese nun eine Anekdote meines Großvater mütterlicherseits!“) oder um uns das zu erklären, was die letzten 6 Episoden auch schon gesagt wurde („Habe mit der Versicherung gesprochen. Kaputte Planeten erhöhen die Asteroidendichte im Quadranten!“).

„Der Weg zur nächsten Kneipe, Morn? Das wollte ich Sie gerade ebenfalls fragen.“ – Politik ist ein schmutziges klinisches Geschäft: Selbst die Politiker sind Stehaufmännchen, die lieber liegen geblieben wären. Und was ist mit dem Typen ganz links los? Hula-Hoop-Reifen im Frack und Bratpfannenbeschichtung im Gesicht? Hilft’s beim STD-Gucken?

Auch wenn es vorgeblich um Künstliche Intelligenz und Moral geht, ist das alles Laber-Rhabarber, bei dem man sich fast die sinnfreie Action der letzten Staffeln zurückwünscht. Denn inzwischen bestehen 70-90% der Episoden aus bedeutungsschwangeren Emotionen („Computer totmachen? Nicht, solange ich eine Sechs gewürfelt habe!“), von der am Ende die Lösungen übernommen werden, die der Autor die ganze Zeit benutzen WOLLTE.

Selten zuvor war ich so nah dran, die letzten 20 Minuten wegzuspulen. Um ehrlich zu sein: Ich habe es auch gemacht. Keine Sorge, bei der „spannenden“ Ratsabstimmung (Ergebnis: Erstkontakt statt Wegsprengen) habe ich kurz reingeschaut. Schließlich will man nach all den spannenden Gesprächen ja wissen, wer hier die meisten Emotionen versprüht hat.

Wer hatte den breitesten Gedanken-Klostopfer? War es der Doomsday-Forscher? Engelsstimmen-Burnham? Trauer-Book? Statisten-Susi? Ich-bin-neutral-und-brauche-Burnham-für-meine-wahre-Meinung-Präsidentin?

Am Ende rückt Zora sogar die erwarteten Koordinaten raus. Freundlich, wie sie nun mal ist. Das gibt Stamets dann auch noch eine Szene Zeit, um mit ihr NOCH MAL über Gefühle, Loyalität und Befehle zu sprechen…

Was nützlich war, denn ich hatte fast vergessen, was man zu diesem Themen denken soll. – Gefühle zulassen? Loyalität mit spitzen Fingern anfassen? Befehle wegschmunzeln? Sich als Zuschauer die Augen und Ohren wegflexen? Meine Güte, ist das alles komplex. Und komplexbeladen.

Aber gut, dass wir diese erwachsene Serie haben, die mir wie die Kindergärtnerin erzählt, das Aua am Finger nicht schlimm ist. Oder man anderen helfen sollte. Wenn man sie gerade nicht mit der Papierschere malträtiert.

„Ich denke, heute haben wir etwas gelernt, Leute!“ – „Dass die Schiebetüren nie schnell genug aufgehen, wenn einem bereits die erste Träne runter rollt?“ – Lernfähig statt Lärm-Gähnig: Man muss auch mal stehenbleiben, wenn sich die Fußnägel zusammenrollen. Einfach mal die Situation aushalten und mit der Körperspannung haushalten. Denn dann könnt auch IHR so spannende Screenshots machen wie ich von dieser Episode.

Bleibt nur noch festzuhalten, dass Zora am Ende „eine Lebensform ist“, weil Cronenberg das im Breitarschsessel so empfunden hat. Daher sei es eine „wunderbare Idee“, wenn sie schnellstens ein Offizier(!) der Sternenflotte wird und einen „Eid schwört“. An sich keine doofe Idee (siehe Data), aber so dummdreist-flott aufbereitet, dass man das Gefühl hat, einen Toaster zum Admiral zu ernennen.

Gray will mit Adira auf Trill, um mit „Guardian Xi“ zu trainieren. Klingt nach einem coolen Marvel-Franchise, ist es aber nicht. Dafür ist aber Tillys „Schneekugel“ (ist das ihr großer Popkornbecher?) ebenfalls für diese Entscheidung.

Saru bringt der Vulkanierin eine Wüsten-Pflanze (ich habe auch so eine!). Zum Hinstellen oder zum Tee-Machen. Je nachdem, ob die Tränendrüsen nachgefüllt werden müssen?

In der letzten Einstellung bringt der verrückte Wissenschaftler einen neuen Sporenantrieb(!) in Schuhkartongröße vorbei. Den schmeißt man einfach in Books flüssige Konsole, die dadurch zwei ergonomische Bedien-Elemente (Löcher zum Reingreifen) bekommt.

Natürlich zieht man nun auf eigene Faust los, um die Anomalie zu sprengen. Wird Burnham ihrem Book diesen Verrat jemals verzeihen? Und wenn ja, wie viele Fotoalben und Schoko-Eisbecher muss man vorher durchblättern? Das wird bestimmt spann… spann…

– Mist, ich kann es nicht mal mehr ironisch sagen!

„Okay, die letzte Umarmung vor der Ausfahrt!“ – „Wer ist der rote Kutten-Typ?“ – „Lass ihn. Der hat sich in der U-Bahn hierher schon an mir gerieben.“ – Abschied ist ein scharfes Schwert: Falls irgendwer ums Leben kommt, können wir uns dieses Bild ausdrucken und über den Kamin hängen. Ich schlage die Innenseite vor, 2 Zentimeter über dem Feuer?

Wichtigste Frage am Schluss: Wieso hat Burnham bei der wichtigen Abstimmung – pro Planet ein Vote? – überhaupt eine Stimme!? Bei Tilly hätte ich es ja noch verstanden, harhar…

Und wieso nur SIE ihre Entscheidung mit verkniffenem Gesichtsausdruck und heißen Tränen abgibt, weiß ich auch nicht. Sticht ihr jemand von hinten in die Hose?

Fazit:

Nichts gegen Spar-Episoden, in denen viel geredet und der Fußboden seiner ursprünglichen Nutzungsbestimmung zugeführt wird.

Allerdings muss man diese Folgen in STD tatsächlich „Bottle Episodes“ nennen. Weil ich nach 5 Minuten stets zur Flasche greifen will!

Apropos Spar(k)-Folgen: Mein versch… geschätzter Kollege rügte mich vor ein paar Wochen dafür, dass ich 0,5 Sterne vergab. Das sei mit den EU-Richtlinien für Satire-Reviews nicht vereinbar. Und es würde ja immer NOCH etwas mieser gehen.

Tja. Ist „30 Minuten-lang-vorspulen-Wollen“ mies genug? Wenn man lieber der Titelmusik lauscht, als Stamets beim dritten Erklärversuch, warum man einem Computer nicht/voll/halb vertrauen darf?

Entschlaft… äh… entscheidet es bitte selbst.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM