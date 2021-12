„Matrix 4“ ist einer dieser Filme, die 50% aller Leute total mies finden werden. Und das, während 50% der Menschen sagen werden: „Ich weiß gar nicht, was du hast, war doch unterhaltsam, wenn es dir nicht gefällt, warum guckst du es dann, hat doch tolle Momente, erklärt viele Sachen, ist kreativ, freue mich auf Teil 5, ich mochte die Szenen mit der Katze.“ – Oooder steckt in diesem Film gar ein Meisterwerk des Meta-Verkleisterns? Ist unter den zwei-drei Oberflächen noch eine vierte oder fünfte versteckt? Folgt mir auf Ebene 6, um es zu erfahren!

Und auch ICH werde nicht drum herum kommen, 75% der Zeit zu meckern. Zu mosern. Zu wettern. Zu vergleichen. Mich über den leichten(?) Weg, den dieses Werk ging, lustig zu machen. – Ja, denn „Matrix Resurrections“ bietet mehr Angriffspunkte als Hitlers Kriegsvorlieben.

Und trotzdem bleibt ein gewisser Respekt vor Lana Wachowski, sich diesen Reboot-Weg zu TRAUEN, der lange Zeit wie eine Wiederholung alter Ereignisse wirkt. Und ihr MUSS bewusst gewesen sein, wie oberflächlich das an vielen Stellen wirkt…

Figuren erinnern sich an die alten Filme, während andere finden, dass sich das „falsch“ anfühlt… Willkommen bei der rituellen Verbrennung der „Vierten Wand“.

Ja, dieser Film bietet so viel Metafiktion, dass sich die Balken nicht nur biegen, sondern pulverisieren. Gerade im ersten Drittel erwartet man fast, dass alle Darsteller sich an die Kamera wenden und sagen:

„Halloooo! Dies ist eine unnötige Fortsetzung! Wir wollten ihn nicht MACHEN! Aber Warner Bros hat uns die Pistole auf die Brust gesetzt – und hätte sie auch ohne uns gemacht!“

Hey, Moment mal…? Genau DAS machen die Figuren sogar. Und ja, es fallen mehrmals die Begriffe „Warner Bros“, „Matrix 4“, „Fortsetzung“, „Wir brauchen einen neuen Mindfuck“, „Aber philosophisch“.

Warum das getan wird, verrate ich mal nicht. Der Grund liegt irgendwo zwischen erfrischend und fremdschämig, dass Filmfiguren sich an den Zuschauer (und die eigenen Chefs) wenden, um ihnen zu erklären, dass man gerade kaum Bock hat, eine abgeschlossene Geschichte weiterzuerzählen.

Somit ist Matrix ein weiterer Film über die Freiheit, seine eigene Wirklichkeit zu wählen – aber auch darüber, dass man manchmal wenig Wahl HAT. Denn das Studio will Kohle, die Darsteller sowieso, die Macher auch. Der Zuschauer hingegen will das nostalgische Gefühl von 1999-2003 zurück, als realistische Computersimulationen undenkbar waren und eine „langsame Kamera“ die größte Innovation seit der Erfindung der Pause- und Vorspultaste.

„Das mag dramatisch aussehen, aber für mich stellt sich nur die Frage, ob mein Fuß sich von der Dachkante abstößt – oder sich das Dach von meinem Fuß entfernt!“ – Selbstmord im Schlierenlicht: Ironischerweise werde viele der altbekannten Zeitlupen-Szenen jetzt bei solchen Momenten gebracht. Will der Film sich lieber umbringen, als uns „Bullet Time“ in einem Kampf zu zeigen?

Bei all diesen potenziellen Kritikpunkten darf man sich fragen: „Hatten die Macher eine große Wahl, wie dieser Film aussieht? Hatte er eine Wahl, auf welche Weise er die Hauptfiguren wiederauferstehen lässt?“ (= Das ist am Ende profaner, als ich zuerst dachte)

Um Missverständnissen vorzubeugen: Ich weiß nicht genau, ob ich das alles gut finde. Zumindest hätte man alles weniger Verbalisieren können. Einfach mal ein Logo einblenden, ein Plakat, einen Monitor, eine wissende Putzfrau mit Gaming-PC.

Generell ist dieser Film leider SEHR geschwätzig. Teilweise sogar mehr als in den Teilen 2+3, wo einem ebenfalls Schicksalfragen bei jedem Puddingessen und Vögelfüttern untergejubelt werden.

Das geht so weit, dass in Teil 4 ein Charakter während einer Kampfsequenz(!) die ganze Zeit vor sich hinschimpft und flucht, was früher alles BESSER war. Mit anstrengendem Dialekt, wohlgemerkt… Von den restlichen Erläuterungen, die ständig neue Mechanismen einführen, ganz zu schweigen.

Auch hier kratze ich mich – in einer grünstichigen Zeitlupe – am Kopf und frage mich, ob diese Art von Helden- und Weltenzerstörung genial ist. Oder nur genial billig. Ist das schon Zuschauerbeschimpfung, oder einfach nur Faulheit? Doch dass man es nicht weiß, macht beinahe den eigentlichen Reiz aus…

Denn wenn ich so blöd bin, mir eine Fortsetzung einer eigentlich abgeschlossenen Trilogie anzusehen, darf mich die Filmemacherin ruhig als dämlich bezeichnen. Ist immer noch ehrlicher als Star Trek-Filme von JJ Abrams.

„Ich rufe die Macht des unsichtbaren Frauenchors herbei, um wieder das ‚alte Lied‘ anzustimmen!“ – Heilige Vervielfältigung der faltigen Trinity-Dreifaltigkeit: Erst in diesem Screenshot fällt mir auf, dass da ja noch andere Frauen zu sehen sind. Erklären kann ich es nur teilweise. Aber dass ich drüber nachdenke, spricht eher für den Film.

Schon jetzt kann ich ankündigen, dass ich keine Ahnung habe, wie ich dieses Wurschtel-Werk in 2 Tagen oder gar 2 Jahren bewerten werde. Der völlige HASS ist ebenso denkbar wie eine späte Anerkennung der Metaebenen, Abkürzungen, Verlängerungen und Selbstreflektionen. Denn „Matrix – Resurrections“ ist ein Film über Hollywoods Reboot-Wahn, nicht nur darüber, sich mit Superkräften aus einer künstlichen Realität zu prügeln.

Zumal ich zugestehen muss, dass mir viele Ansätze im letzten Drittel ausgesprochen GUT gefallen haben. Gerne hätte ich mehr über „Fake News“, „missgeleitete Massenpsychologie“, den „betäubenden Lärm der Matrix“ und über „Bot-Armeen“ gehört. Hier werden so viele aktuelle Themen angeschnitten, dass es wehtut.

Und eine bestimmte Massenszene mit gesichtslosen Zombies erinnerte mich sogar an vergangene – und zukünftige – Aufstände in den USA, als ein bestimmter Präsident mit wenigen Zeichen „Code“ (einem Tweet) die Massen zum Sturm des Parlaments ermutigte.

Ja, plötzlich sind viele Menschen nur noch „Bomben“, die zusammen mit vielen anderen aus dem Fenster springen, wenn das Signal getrötet wird.

„Fahr langsamer, wir sind schon an der Haltestelle namens ‚Kult‘ vorbei!“ – Nach dem Schauen fühlt sich nicht nur das Motorrad wie gerädert: Dramatische Szenen wechseln sich mit lustigen Sequenzen ab. Aber sind die Gags wirklich witzig? Oder sind sie nur „gewollt“? (Was ist Wollen, was bedeutet Wollen? Will man überhaupt Wollen oder will Wolle lieber Wollknäule rollen?)

Nein, all das macht den vierten Matrix-Warmwasser-Aufguss nicht zu einem tiefgründigen Film. Andererseits zieht er aber meilenweit an den Marvel-Schoten vorbei, die sich einbilden, mit Personen wie Captain America oder Black Panther irgendwas zu erzählen, was dem Rassismus mittels Bubble-Gum-Blase den Schädel einhaut.

Oder sind alle meine positiven Eindrücke nur Zufall? Hat Lana Wachowski bestimmte Bilder eher versehentlich gewählt? Oder waren manche Dinge einfach filmische Erfordernisse? So wie auch die Tatsache, dass die letzte Actionsequenz in der Nacht(!) spielt und man die meiste Zeit nicht sieht, welche Straßensperren und Hindernisse man da gerade umgeht? – Wobei man den Sonnenaufgang danach natürlich nur zeigen kann, wenn es vorher finster war.

Was ist Ursache? Wirkung? Absicht? Pille rot / blau? Pommes Rot oder Weiß?

Ich bin verwirrt. Muss ich Jesus und Buddha anrufen? Die können mir dann auch gleich sagen, inwiefern der Film nun „Frauenpower“-Motive und „Wähle deinen Körper“-Themen künstlich nach vorne schiebt. Denn im Gegensatz zu „Star Trek – Discovery“ war ich selten genervt von einigen identitären Plot-Entscheidungen. Entscheidungen, die manch strenger Zuschauer nur mit Scha(u)m vor dem Mund ertragen wird.

Doch bevor wir an die Endbewertung gehen, hier noch einige Punkte, die mir wichtig waren:

Farbschema

Das klassische Matrix-Grün fehlt hier. Das ist nicht schlimm, nimmt aber den Wiedererkennungswert. Die Identität. Die Nostalgie, die ständig beschworen wird. Mehr zum Look aber weiter unten im Text…

„Da, jetzt habe ich es! Genau sooo muss es sein!“ – „Redest du über deine wiedererlangten Kräfte, Neo?“ – „Nein, über den Look des Films… Oh, ein Kameraschwenk. Ist schon wieder vorbei.“ – Alle verkloppen, bis der Setdesigner spurt: Erst wenn man sich in die tiefsten Tiefen des Sets runtergeprügelt hat, kommt die alte Ästhetik kurz wieder. Allerdings sollte man sich vor dem Kinobesuch das Blinzeln abgewöhnen.

Kampfkunst

Dem Film sind die früher toll choreografierten Kämpfe nicht mehr wichtig. Zwar sind einige drin, aber meist enden sie damit, dass Figuren mit dem Buckel irgendwo gegenkrachen. Die körperliche Auseinandersetzung ist nicht länger eine Frage des Überlebens, sondern oft ein kurzes, chaotisches Kräftemessen.

Was schon fast wieder logisch ist, denn alle WISSEN ja, dass es eh immer weiter gehen wird. Alle wissen, wer wichtig ist und bleiben „darf“. Wie soll man einen epischen Endkampf inszenieren, wenn man im Kopf schon die nächsten Verhandlungen und Bündnisse durchspielt?

Wobei das aber bei (z.B.) japanischen Rollenspielen egal wäre. Dort kann man sich genüsslich halbe Hochhäuser über die Rübe zimmern, um am Ende gönnerhaft zu sagen: „Test bestanden. Du darfst ohne FFP2-Maske in den Supermarkt.“

„Riechen Sie diese Wand, Mister Anderson? Sie riecht nach Untergang. Und nach dem Keller, in den vielen Matrix-Fans uns nach diesem Film werden stecken wollen!“ – Hier kann man sich den Facepalm von anderen Personen ins Gesicht drücken lassen: Agent Smith hat nur kleine Auftritte. Oder doch nicht? Wie definiert ihr Kant… äh… „klein“? Lasst uns diskutieren!

Schnitttechnik

Am meisten störte mich im Film, dass zu oft geschnitten wird. Ja, dieses Problem ist größer als das der Story.

Wo sogar der neueste James-Bond-Film auch mal breite Bilder stehen lässt, scheint Matrix 4 aus jeder atmosphärischen Ansicht zu entfliehen. Dann hagelt es Nahaufnahmen, unnötige Schwenks oder Zerstückelungen mitten im coolsten Schlagabtausch. Das ist seltsam, da man ja mit der „Bullet Time“ ein gutes Instrument hat, um die Stunts gemächlich anzugehen. Oder an Seilen. Oder im Greenscreen.

So mancher Prügelmoment hätte bequem in einem TikTok-Video Platz. – Absicht? Bestimmung? Gottes Plan? Teufels Beitrag?

Soundtrack

Die üblichen Matrix-“Hörner“ hört man leider viel zu selten. Und das ist schade, da alle drei Vorgängerfilme einen Soundtrack zum Niederknien haben.

Nur bei wichtigen Momenten oder Entscheidungen spielt man noch mal alte Töne. Teilweise nur für wenige Sekunden, wenn der Gegenspieler mit dem Rücken den Basezimmerputz von der Wand kratzt, weil der Held sich befreien kann. Ansonsten wabert alles im Hintergrund, wie ein Programm-Update.

Die Musik ist okay, aber selbst meine Retro-Synapsen hörten schnell auf, krampfhaft Vergleiche anzustellen…

„Hey, der Film sieht gut aus. Kann ich deeen nicht zuende gucken?“ – Leinwand-Leiden: Zwischendurch verschlägt es die Helden in eine Kinovorstellung. Macht aber nichts. Die neuen Jung-Zuschauer denken vermutlich, dass wir hier Medikamenten-Werbung für die alten Fans sehen? (Herz/Kreislauf, um genau zu sein)

Design

Auch abseits der Grünstichigkeit hatten Matrix 1-3 immer ein ganz bestimmtes Aussehen: Da war viel Mauerwerk und Beton aus den 1920ern der USA. Wasserrohre waren eher groß, der Putz eher grob, Türen eher rostig, Feuerleitern eher allgegenwärtig. Man erblickte Uralt-Telefone und U-Bahn-Stationen, bei denen man noch erwartete, in den Ecken Dinosaurierknochen zu finden.

Dieser Look ist jedoch verschwunden. Und das ist fast mein größter Kritikpunkt! Nun wirkt alles gewollt(?) wie ein Unreal-Engine-Videospiel der Playstation 6-Ära. Die Farben am Himmel bestehen aus Pastelltönen für pausbäckige Engel. Und die Straßenzüge sehen aus wie computergeneriert. Siehe dazu diese beeindruckende Demo für (u.a.) die Playstation 5.

Andererseits war der alte Look heute nicht mehr angemessen. Unsere Welt wird nun mal digitaler, kühler, künstlicher. Da ist es logisch, dass man uns nicht mehr mit 100 Jahre alten Analog-Symbolen und Bröselbeton verschrecken will. Zudem das neue Aussehen gut durch das Ende von Matrix 3 erklärt werden kann, als Sati sich tatsächlich eine neue Lichtstimmung für die Matrix „ausdenkt“.

„Ups, bin blöd gestolpert. Das muss ich nachher meinem Psychologen erzählen.“ – Kleine Pflug-Einlage: Irgendwie schafft es Keanu Reeves hier, IRONISCH vor einer Feuerwand wegzufliegen. Absicht? Fehler? Menschliche Natur? Freier Wille des Flammeninfernos?

Interessantes Detail: Die lenkenden „Agenten“ sind nun teilweise keine Agenten mehr. Keine Krawattenträger. Sie sind z.B. auch Chefs von Videospielfirmen, wobei man sich hier auch problemlos Mark Zuckerberg oder den Boss eines Fernsehsenders vorstellen könnte.

Hier kann man getrost behaupten, dass ein eventueller 5. Teil sehr große Themen verhandeln kann.

Besonders hervorheben muss ich am Ende die Auftritte von Neil Patrick Harris. Auch wenn diese den Film unpassend(?) witzig wirken lassen, geben sie dem Werk eine erfrischende Geschmacksrichtung. Und irgendwie passt auch das zu der heutigen Handy-Medienwelt, die ja selbstironisch und „Meme“-mäßig daherkommt.

Denn niemand würde den alten Matrix-Agenten hinterherlaufen und sagen: „Komm, erzähl was Spaßiges und tanze zu Popmusik!“ Wohingegen der kultige Psychologe mit der weichen Stimme als Scherzlieferant, Life-Coach oder krankenkassenbezahlter Beruhigungsfaktor (= „Das Leben ist doch trotz allem schön, oder?“) herhalten kann.

„Sie reden immer von einem anderen Leben, Mister Anderson. Möchten Sie lieber in der Matrix sein?“ – „Kommt drauf an. Ist das Covid-Upgrade endlich wieder rausgenommen worden?“

Fazit:

Nur selten wandern Filme so stark zwischen „Kult“ und „Mist“ umher. Denn so wie „Matrix 4“ inhaltlich viele Themen anschneidet, so tut es der Film auch qualitativ. Starke Ideen (= Was wollen Menschen eigentlich wiederholt sehen – und warum?) konkurrieren mit lächerlich dummen Einfällen (= Alte Filmausschnitte alle paar Minuten reinschneiden).

Manche Setpieces (Zugabteil) werden sogar vollkommen verschenkt, was sich bei den blassen Nachfolgern alter Kult-Charaktere (Morpheus) noch weiter fortsetzt.

Andererseits wirkt die Liebesgeschichte zwischen Neo und Trinity absolut real. Und viele Anliegen des Films – im letzten Drittel – sind gut gewählt. Und werden teils hervorragend gespielt.

Man könnte dem Ding einen Stern geben. Oder vier. All das entscheidet der Zuschauer hier aber selber , je nachdem, was er erwartet, ignoriert oder rauspickt. („Entscheidung! Linearität! Kausalität, waaah!?“)

Ich selbst gehe den einfachen Weg, wähle die Mitte – und behalte mir eine Auf-/Abwertung von 2 Sternen in der Zukunft vor.

Denn ich bin der … Auserquälte!

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM