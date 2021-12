Sie sind da! Die ersten beiden Plätze aus dem Reigen der besten SF-Filme… Hat man bei Zukunftia eigentlich jemals zuvor so viel Qualität hintereinander besprochen gesehen? Und nein, damit meine ich nicht die ersten Discovery-Folgen, die bei Kollege Sparkiller regelmäßig 6 von 10 Punkten erhalten haben? – Doch Spaß beiseite… Schade ist es schon, dass diese Reihe zuende geht. Wobei ich noch total gute Ideen für die Plätze 40 bis 26 hätte. Aber man soll ja bekanntlich aufhören, wenn ihr am enttäuschtesten seid… („Was? ‚Jurassic Park 3‘ nicht auf Platz 1?“)

Platz 2.) Matrix

Bei dieser Wahl habe ich ein schlechtes Gefühl. So als wenn ich auf ein Festbankett ginge und nach einer Ladung Austern, Fasan und Kaviar auf eine Currywurst zeigen würde: „Das ist mein Lieblings-Happa, Frau Gräfin!“

Vieles an „Matrix“ ist hoffnungslos veraltet – oder wurde so oft parodiert, imitiert oder mikroskopiert, dass man das Ursprungsgefühl nie wieder herstellen kann. Es sei denn, ein Hypnotiseur versetzt einen in das Jahr 1999 und befiehlt: „Deine Gedanken, deine VR-Brille und deine ‚Inception‘-Erinnerungen sind gaaanz leer.“

Doch man darf auch heute nicht vergessen, wie clever dieser Film philosophische Gedanken UND wegweisende Action kombiniert hat. Die Idee, dass alles um uns herum nur eine Simulation ist, war damals für den Mainstream wegweisend und frisch. Eben die Idee, dass die eigenen Sinneseindrücke nur eine unverbindliche Daseinsempfehlung darstellen.

„Stopp! Ich fühl mich gemobbt!“ – Strafticket in der Haltegebots-Zone: Was fehlt einem anspruchsvollen Zuschauer noch, wenn Raum, Realität und Gedanken irgendwie nicht das sind, was Omi uns am Kinderbett immer erklärt hat? Genau: ZEIT! (und Aliens, und Laser, und Explosionen, und Raumschiffe, und… )

„Matrix“ ist ein Gesamtkunstwerk, bei dem auch die (künstlichen) Effekte der Filmwelt einen artifiziellen Look geben, den sie braucht. Nur so öffnen sich die vielen kleinen Tore für den vollen Popkultur-Genuss. Und zu den Gedanken-Baustellen:

– Das „Göttliche“ und Überirdische ist hier immer sehr präsent, noch lange vor den seltsamen Nachfolgefilmen: Buddhismus, Jesus-artige Erlöser, Zion, Hellseher, griechische Mythologie und Namensgebungen… Das alles wird aber so kunstvoll zusammengeworfen, dass man es schnell übersieht.

– Allein die Szene, in der ein Verräter erklärt, dass die Simulation der Realität vorzuziehen ist, ist gelungen: Klar, wenn ein Steak wie ein Steak schmeckt, warum dann diese Reize in einer düsteren Postapokalypse suchen? Für das Gehirn ist’s egal, wo die Reize herkommen.

– Neos Tod und Wiedergeburt mögen platt wirken, aber ich mag solche Elemente! Statt in „neumodischen“ Filmen wirre Twists einzubauen, geht man hier an die Quelle des Geschichtenerzählens. An die „Quäle“ gehen da eher Superheldenfilme…

– Die Abhängigkeit von dem Menschen von der KI (ohne es zu merken) ist ein offensichtliches Motiv, kann aber bei all dem Slow-Motion-Budenzauber schnell übersehen werden.

– Die Symbolik ist das, was den ersten Film so stark macht: Flucht gelingt über (meist) über altmodische Analogtelefone, das Motiv der Spiegel (und verspiegelten Sonnenbrillen) ist enorm gut verbaut, das Arbeitsleben wirkt noch kälter und trister als der Rest der Welt, die Matrix-Bürokratie wird von steifen Anzugträgern (wie Geschäftsmänner oder Geheimagenten) verkörpert, usw…

„Meinst du, es ist okay, wenn wir all diese Zivilisten erschießen?“ – „Kommt drauf an… Findest du deren Outfit denn cool genug?“ – Moral im Tal: Im Nachhinein kann man diese Sequenz fast kritisch sehen. Tue ich aber nicht. Wegen der coolen Musik.

Man könnte noch sehr viel mehr aufzählen. Wie z.B. das Thema Liebe, asiatischen Kampfsport (= Herrschaft Geist über den Körper), das Wechselspiel aus Leib und Seele (= Wenn man in der Matrix stirbt, stirbt man auch real) oder die Tatsache, dass jeder Mensch in der Matrix wie eine Überwachungskamera funktioniert.

Ja, „Matrix“ ist eine Wundertüte aus teilweise immer noch wunderschönen Actionsequenzen, SF-Konzepten und Erlösermotiven. Und je mehr ich diesen Film zu schätzen weiß, umso mehr wächst mein Verständnis der nachfolgenden Teile, die bei den religiösen Metaphoriken einfach NOCH mutiger waren.

Der erste Teil mag manchmal zu viel 90er-Jahre-Käse atmen, ist aber für die Science Fiction so wichtig wie „Odyssee im Weltraum“ oder „Alien“. Und im Nachhinein muss man sogar zu der Wahl von Keanu Reeves als Hauptdarsteller gratulieren. Sein zurückgenommenes Schauspiel ist eine prima Projektsfläche für zukünftige Zuschauer.

Ich behaupte sogar: Bei einem charismatischeren Darsteller hätte das schnell zu einer geschmacklich eingefahrenen Ego-Nummer werden können. Mir fällt jedenfalls spontan niemand ein, den ich lieber gesehen hätte. – Will Smith? Bruce Willis? Terence Hill?

Fazit:

„Matrix“ ist ein verdienter Klassiker, der auch fernab der Science Fiction fast jedem Zuschauer bekannt ist. Die damals revolutionären Kamerafahrten brachten so viele Leute zum Genre, wie es heute nur noch Gegenspieler Thanos vermag.

Unnötig zu erwähnen, dass dies meine allererste DVD war – und ich die Dialoge teilweise mitsprechen kann.

Platz 1.) Alien

Hier gibt es nichts zu deuteln oder zu relativieren. Dieser Film ist ein Meisterwerk. Zumindest für alle Leute, die gerne mal ein Meisterwerk mögen!

Und dafür müssen wir kaum auf die Grundstory eingehen, die – wie bei vielen Filmen in dieser Liste – keine Bäume ausreist. Dafür pflanzt sie aber alles ein, was danach nach kam. Und das Genre-weit!

„Alien“ hat gezeigt, wie wichtig ein selbstbewusstes Design sein kann. Ja, wie sehr der Formfaktor den Inhalt trägt oder sogar endlos erweitert.

Wie entmenschlicht und ausgebeutet sich die Arbeiter z.B. in den Tiefen des Alls fühlen, nur durch die kalte Technik, die sie umgibt. Dass Raumschifftechnik nicht an jeder Stelle weiß blitzende Apple-Ästhetik haben muss (kostet das Minen-Unternehmen ja Geld), sondern es auf die Funktionsweise ankommt. Was dann auch irgendwie erklärt, warum es in den meisten Räumen dieses Frachters eher dunkel ist. Oder wieso da sogar Wasser runterläuft (Internet-Logik: „Wenn es dir nicht gefällt, warum stehst du dann drunter?“)…

„Hey, dieses VR-Brille sitzt wirklich bequem. Aber warum zeigt sie die ganze Zeit einen riesigen Alien-Penis, der auf meinen Mund zukriecht?“ – Dann lieber den Jürgen würgen: Bis heute frage ich mich, wie man den organischen Look der Wesen hinbekommen hat. Ich vermute, dass man hierfür eine Vogelspinne ein verfaultes Suppenhuhn eingenäht hat…?

Das Alien ist hier weniger ein typisches SF-Alien, als die Verkörperung der Urängste. Etwas wie der Tod selbst, gegen das man nichts tun kann – außer tonnenweise Vitaminpillen einwerfen, wie mein Vater es tut.

Das Alien bzw. der Tod sind hier übermächtig: Es würgt dich bis zur Bewusstlosigkeit, füllt deinen Bauch aus, versteckt sich in dunklen Ecken, zerreißt dich von Innen, schläft direkt neben dir, ist hinter den nächsten Wand, kann Barrieren einfach wegätzen.

Das Ding hat mehr Zähne, als es braucht, mehr Klauen, als es braucht… Und einen Hinterkopf wie eine EU-genormte Banane. – Tja. Wer’s braucht?

Wichtig ist auch: Deine Freunde sind vielleicht nicht deine Freunde. Sie sind Kapitalisten, die ständig davon faseln, dass sie für diese Art von Horror zu schlecht bezahlt werden. Oder sie sind Roboter, die deine Arbeit überwachen sollen – und im Zweifel dein Leben opfern, um ein profitreicheres Unterfangen zu starten.

Und selbst, wenn dich kein Alien bedroht, so schläfst du bei den extrem langen Reisen. Du verpasst das Leben auf der Erde. Oder sogar die Weltraumgefahr, die dich im Technik-Koma umbringen kann…

All diese coolen Elemente werden oft übersehen, wenn man von diesem Film spricht. Dabei geht es die meiste Zeit nicht um das Alien, das in den Schatten lauert und selten zu sehen ist. Es geht darum, wie man versucht, die Kontrolle zu behalten. Sei es mit der Technik (was bringt ein Bewegungssensor, wenn die Gefahr eh auf dich zukommt?), mit wissenschaftlichen Analysen (okay, das Biest ätzt alles weg. Viel Spaß beim Mikroskopieren!) oder mit geschlossenen Türen (die auch dich einsperren).

„Ich weiß ja nichts über dieses tote Wesen. Aber ICH will jetzt auch so einen Gaming-Sessel haben, jawoll!“ – Liege of Legends: Dieses ikonische Bild einer Monstermumie ist fast so toll wie die Aliens selber. Noch toller wäre es gewesen, wenn man deren Hintergrundgeschichte nie gezeigt hätte. („Ach so, Klischeealiens aus einem 2010er-Film. Naaa dann…“)

Dieser Film ist so durchdesignt, dass menschlichen „Werte“ in den Hintergrund rücken. Und man sich SEHR alleine fühlt. All der Schleim, die Oberflächen und die Schatten, sie bedrücken einen. Und die ruhigen Gespräche der Figuren, sie bringen uns (und ihnen) wenig. Daher ist es auch gut, dass gar nicht sooo viel geplappert wird, wie teilweise in „Alien 4“ oder dem unsäglichen „Alien – Covenant“.

Der erste Film bringt die Größe mit, die man heute kaum noch Filmen zuspricht: Er geht die Gefahr ein, trotz aller Stärken auf das Publikum langsam – oder sogar „langweilig“ – zu wirken. Eine Diskussion, die wir bei den letzten drei SF-Filmen von Denis Villeneuve hatten. Und die uns wohl nie wieder verlassen wird…

Was enorm schade ist, denn man MUSS sich bei solchen Filmen ja nicht langweilen. Die Musik zum Beispiel könnte man ja auch einfach mit geschlossenen Augen „genießen“ („Wah! Warum geht der Onkel mit einer Gabel über die Schieferntafel, Klapo?!“). Oder man erfreut sich eine halbe Stunde daran, dass Hauptdarstellerin Ripley eine „starke Frau“ ist, ohne besondere Fähigkeiten zugesprochen zu bekommen – oder vom Drehbuch dafür auserwählt worden zu sein.

„Wie kommen wir aus dieser Situation wieder raus?“ – „Ich tippe auf Bonuszahlung. Satte Bonuszahlung!“ – Dann lieber eine Rolle auf dem Traumschiff: Oft kann man einfach nur abwarten, was als nächstes geschieht. Ohne Ideen, ohne Mut, ohne Experimente. Wie unsere Regierung in der Corona-Pandemie.

Und man kann durch diesen Film auch was lernen . Nämlich, dass die FORM enorm wichtig ist. Dass sie Respekt vor dem Zuschauer/Zuhörer/Zuleser bedeutet.

Dass man ernst genommen wird, wenn man sie wahrt.

So lästig und zeitintensiv sie auch sein mag.

Das gilt übrigens auch für unsere Komehntarfelder weider unten..Versteht ihr..ich tu esauch nicht, oderdoch.

Fazit: Ein formvollendeter Psychotrip, der in jeder Einstellung PERFEKT wirkt.

Dass (fast) alle Nachfolgerfilme es nicht schafften, so virtuos mit Licht und Schatten, Verderbnis, Größe und Einsamkeit zu spielen, zeigt uns noch nach über 40 Jahren, was gute Filmemacher von genialen unterscheidet.

Und auch, dass die meisten Regisseure heute nicht mehr das Maß an Freiheit haben, das es früher gab. Klar, man könnte bei „Alien“ aus Marketingsicht hunderte Dinge kritisieren oder einfordern (mehr Action, mehr Alien, mehr Erklärungen…) – und das aus 2021er-Perspektive sogar zu Recht.

Aber trotzdem steht dieser Space-Horrorfilm wie ein Monument da. Triefend vor Blut und Schleim und Säure. Und er fragt ganz unschuldig: „Und? Bock auf eine weitere Runde?“

Und ich sage: „JA!“

Das war’s. Meine Top 25. Hat Spaß gemacht. Vor allem das Sortieren der Kandidaten, wofür ich wie ein irrer Profiler denken musste (*rote Fäden durchs Wohnzimmer zieh*).

Viele Filme wären FAST auf dieser Liste gelandet, sind aber knapp dran vorbei gesegelt.

So wäre „Dune“ (2021) in jedem Fall drauf gewesen, wäre er früher erschienen. Auch „1984“, „Zurück in die Zukunft 2“, „Predator“, „12 Monkeys“ und sämtliche(!) Star Trek-Filme hätten jederzeit reinrutschen können.

Aber gut, vielleicht kommen die ja demnächst auf meine Liste „Die unterschätzten Werke der SF“…?

Wobei ich mir hier noch Kriterien überlegen müsste, WER irgendeine Kultwirkung unterschätzt haben muss. – Ich? Opa? Der Mainstream? Alex Kurtzman?