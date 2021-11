Zukunftia hält, was es (Er? Sie?) verspricht… Wie angekündigt wird sich unsere STD-Berichterstattung reduzieren. Daher habe ich dieses Review erst einen Tag später angefertigt, den letzten Absatz gestrichen und fünf Schreibfehler drin gelassen (die zehn von Sparkiller nicht mitgerechnet). Diesmal muss Burnhams Crew eine außer Kontrolle geratene Geschlechtsumwandlungs-Raumstation abbremsen. Und Michael sollte sich anstrengen, denn die neue Präsidentin kneift BEIDE Augen zu Schlitzen, wenn sie Michael kritisch beobachtet.

[Das mit der Geschlechtsumwandlung ist übrigens ein Scherz. Tatsächlich habe ich schon wieder vergessen, wozu die Station eigentlich da war.]

Das größte Problem daran, dass immer weniger Leute „Discovery“ sehen können/wollen, ist das Zusammenfassen dessen, was wir höflicherweise „Story“ nennen wollen.

Wir testen das mal anhand der ersten 11 Minuten der Episode:

– Auf einem fremden Planeten wird mit unfreundlichen Gruselköppen verhandelt, bei denen man schon von Weitem weiß: „Heiliges Klischee-Kanonenrohr! Die werden nicht freundlich sein!“

– Da es auf diesem Waldplaneten anscheinend keine domestizierten Raubtiere gibt (bitte kurz drüber nachdenken, wie wahrscheinlich das ist), kommt der Besuch der mitgebrachten Katze schlecht an. So weit, so oberflächlich. Das wäre nicht mal in der Vorschule ein High-SF-Konzept…?

– Nach einigen Comedy-Wortwechseln, die klar machen, dass die Aliens nur so weit zuhören, wie es ein hundertjähriger Impfgegner vermag („Was?! Ihr habt ‚Rechtsstaat‘ gesagt? Die Merkel soll mich wohl totkloppen, was?!“), bekommen die Aliens Flügel, indem sich Schmetterlinge(!) auf ihren Rücken zusammenfinden. – Zur Ehrenrettung der Serie unterstelle ich aber mal, dass die Tierchen aus Sekundenkleber, Pattex und Hubba-Bubba bestehen.

– Dann wird geschossen und gerannt. Burnham und Book stürzen eine Klippe runter und landen in ihrem ferngesteuerten Shuttle. Wie gut, dass eine Sprechblase aus butterweichen Dünnpfiff-Sprüchen den Sturz ausreichend abfängt…

„Falls ihr das schon für seltsam haltet: Unsere Phaser bestehen aus getrockneten Kellerasseln und Sackratten.“ – Schwache Fortsetzung von „The Butterfly Effect“: Man soll ja jeder Szene offen gegenübertreten, bevor man sie verurteilt. Die Frage ist nur: Was sind die Langzeitfolgen für ein derartig geimpftes Gehirn?

– Nach etlichen Schüssen, Sprüchen und Abstürzen, bei denen die Aliens stets „Butterfly People“ genannt werden (Picard nannte fremde Rassen ja auch immer „Grünköpfchen“ oder „Knautschgesichter“?) pfuscht die Discovery-Crew mal schnell am fremden Satellitensystem rum.

– Aus Dankbarkeit über den ungefragten Technik-Support zeigt sich der schießwütige Chef plötzlich gnädig. Ich fasse es mal zusammen: „Hey Sternenflotte… War ja kein so angenehmer Besuch für euch. Also daaamals, als wir euch fünf Minuten lang brutal ermorden wollten?“ – „Ja, aber das ist ja schon 5 Sekunden her. Freunde?“ – „Auf ewig!“

Sofort ist der Ton für diese Staffel gesetzt… Wieder dürfen wir Aliens erwarten, die bei der kleinsten Verfehlung (= Am Kopf gekratzt, an der Zahnlücke gepult) völlig ausrasten. Eben das SF-Äquivalent zu einem cholerischen Familienvater, der bei einer versalzenen Suppe die ganze Nacht durchschreit. – Nur, um nach einer weiteren Kleinigkeit („Aber ich liebe dich doch, Manfred!“) wieder lammfromm zu werden: „Schnief. Jaaa! Ewig möge erblühen unserer Liebe flatternd Band! Noch’n Bier, Weib? Börps.“

Müsste ich jemals das Borderline-Syndrom erklären müssen, so würde ich das Verhalten aller STD-Figuren als Beispiel anführen.

Danach gibt es dann die eigentliche „Story“:

Saru erklärt auf Kaminar, was das Universum ist (haben das alle vergessen, obwohl nach dem „Burn“ stets alles voller Raumschiffe war?) und dass man nur zusammenhalten muss. Weil… süßliche Musik? Ausholende Gestik mit den Armen? Schönes Licht vom Galaxie-Hologramm an der Decke?

„Seht her, o mein Volk! All das kann eines Tages uns gehören!“ – „Äh, ein Schluck Milch in einem Whirlpool?“ – „Ein kaputter Deckenventilator im Nebel?“ – „Hey, woher habt ihr das Röntgenbild von meinem Kleinhirn?“ – Staun, schau, wem: Wie die STD-Autoren staunen auch die Serienfiguren ständig über den Weltraum. Hach ja… So viele tolle Welten zum Kaputtmachen.

Immerhin, sie versuchen mit aller Kraft, den Geist von Star Trek zu packen, ihn nackt auf ein drehbares Podest zu stellen und ihm mit einem Halogenstrahler in die Körperöffnungen zu leuchten.

Das wird auch klar, als Captain Burnham freundlicherweise die neue Föderationspräsidentin vorstellt (wer hat die gewählt, wo kommt sie her?), die sich danach die meiste Zeit bei Burnham und ihrer Crew bedankt (was ist im letzten Jahr eigentlich sonst noch passiert?). – Auch hier suggerieren uns strahlende Äuglein, jugendliche Gesichter und sektenartiges Gruppen-Nicken, dass der Aufbau einer galaktischen Union totaaal schnell und problemlos klappt. Vor allem, wenn ein Schiff aus der Vergangenheit daherkommt und allen zeigt, wie viele Bösewichter man mit veralteter Technologie wegschießen kann.

Wahlprozesse, echtes Zusammenraufen, Gruppendynamik, Wirtschaft, Massenpsychologie oder Sozialpolitik… All das interessiert STD nicht die Bohne. Wenn das so wäre, hieße sie ja schließlich Bombe. Nein, hier gibt es nur sinnfreie Action – und danach die Utopie per Fingerschnippen.

Fast möchte man dem Rest der Galaxie zurufen: „Was, du bist noch nicht Teil der NEUEN, noch tolleren Föderation? Schäm dich, du rückwärtsgewandtes Hater-Universum! Selbst Schuld, wenn du noch nicht dabei bist, obwohl wir dir seit 10 Monaten lustige Smileys (der mit dem Dollarzeichen auf der Zunge) und eine YouTube-Story einer Kadettin mit geflochtenen Haaren schicken!“

„Präsidentin? Der Diversitätsverband besonders diverser Kadetten lässt sich für den Festakt entschuldigen.“ – „Wie schade. Ich hoffe, es ist nichts passiert?“ – „Nun, sie sprachen von ‚diversen Gründen‘, mehr weiß ich nicht.“ – Gerüchten zufolge standen in diesem Raum zwei Personen, die sich nicht abgöttisch toll fanden. Sie wurden vom Sicherheitsdienst verprügelt, bis sie ihren Fehler einsahen.

Doch so ganz geheuer ist auch STD nicht, wofür eine Präsidentin steht. Burnham will sie weder aufs Schiff nehmen, noch anerkennen, dass man „althergebrachte Politiker“ überhaupt noch braucht. Sie behauptet sogar, dass diese Frau ein Risiko(!) für ihre Crew darstellt. – Man denke nur an all die Abenteuer, in denen Picard oder Sisko ebenfalls einer höhergestellten Instanz sagten: „Na ja, sooo wichtig sind Volksvertreter nicht. Außerdem ist das zu gefährlich, wenn sie bei uns aus dem Fenster gucken. Die Crew könnte meinen, dass ich nicht der geilste Gorilla im Affenstall bin.“

Genau das ist nämlich die Denkweise von Burnham. – Diversität und Föderation: Dafür lässt sie sich gerne feiern. Aber nicht, wenn sie dafür für einige Stunden ihre Komfortzone aufgeben muss. Und seien wir mal ehrlich… So eine Militärdiktatur aus geklonten Burnhams wäre schon aus praktischen Gründen eine tolle Sache! Man braucht nicht ständig neue Dienstausweise drucken, jedes Volk ist nicht wegen der unterschiedlichen Ansprechpartner verwirrt und wenn ALLE immer Recht haben, geht auch nie was schief.

Ideologisch ist STD inzwischen so verrottet, dass man mir auch zehn Rituale mit Books Kumpel und Patenkind zeigen könnte (Baum streicheln, Fingerkuppe aufstechen, in die Sonne blinzeln, den verpassten Sprung zur Homosexualität bereuen). Hier wird zwar ständig von Zusammenhalt geredet, aber solange die Autoren dafür Fahrstuhlmusik, 8.000-Watt-Scheinwerfer und Klischee-Klappspaten aufbieten müssen, schrillen bei mir alle Alarmglocken.

„Hey, Leute! Da ist unser Traum-Baum!“ – „Oh, er ist groß geworden. Wisst ihr noch, wie wir ihn mit Schleim aus unseren Dialogzeilen aufgepäppelt haben?“ – Wald Disney schlägt wieder zu: Hier tritt die ewige Liebe aus allen Knopflöchern. Apropos Treten… Wo bleiben eigentlich die Bösewichte, denen man mit gutem Gewissen einen Ast über den Schädel zimmern darf?

Nach 30 Minuten sehen wir dann endlich die Gefahr dieser Staffel: Eine Gravitationsverzerrung, die eine Raumstation bedroht. Schade nur, dass der Auftakt hierzu eher … gewöhnlich verläuft. Statt kultiger Sensoranzeigen und halberfundener Trek-Physik gibt es nur einen Stations-Chef, der in Bezug auf seine zerstörte Technik von einer – ich zitiere – „Shit-Show“ spricht.

Schon mutig, wenn gerade STD dieses Wort verwendet?

Die Reparatur der herumtorkelnden Raumstation hätte sogar stimmungsvoll werden können, jedoch machte man nichts daraus. Zwar wird die ganze Zeit irgendwas gefaselt („Nichts kaputt machen, sonst geht das Kaputte noch kaputter.“), die Crew läuft wegen der defekten Gravitation an der Decke herum (Das erste Mal, dass der Regisseur den wilden Kameradrehs etwas Sinn abringen konnte?) und sowohl auf der Discovery als auch auf der Station kommen Funken aus den Ecken.

Ach ja… Und dann war da noch ein Meteoritenschauer aus Methan-Eis.

Denn auf der Drehbuchseite war noch Platz für einen Satz…

Aber: Alles wird einem so lieblos vor den Latz gebeamt, dass man sich keine 10 Sekunden in die dramatische Situation einfühlen kann. Kaum hat man sich an den Sub-Plot namens „Reparatur“ gewöhnt, benennt man diesen einfach in „Fluchtsequenz“ um. Und weil das noch nicht wirr genug ist, zeigt man die Brücke der Discovery alle paar Sekunden, damit man nicht vergisst, warum diese Serie ihren Namen trägt. Und ja, ich meine damit: „The Burnham-Show“

„Meteoriten! Drehimpuls! Schubdüsen! Schilde! Gravitation! Fluchtsequenz! Telefonjoker! Hat irgendjemand den Mülleimer rausgestellt?“ – Der ultimative Rohrschlacht-Test: Die Autoren haben eingesehen, dass klassische Trek-Storys bisher fehlten. Daher erzählen sie hier schnell fünf Stück… Nur schade, dass die Staffel trotzdem nicht weniger Folgen hat?

Wie so oft wäre die grundlegende Geschichte … OKAY.

Normalerweise reicht ein bisschen Action, ein paar neue Aliens, ein intelligenter Charaktermoment für Opa und Oma… Nein, niemand würde sich darüber beschweren. Doch was mir stets den Rest/die Kugel gibt, sind die Dialoge . Und dass niemand einen Teebeutel aus der Tasse nehmen kann, ohne der „Intergalaktische Teebeutelmeister“ gewesen zu sein. Beispiele:

– Burnham muss der Präsidentin mit langen Bitchy-Blicken erklären, wer die Schwerelosigkeit mit der Muttermilch eingesogen hat – und somit das Schiff im Notfall verlassen, betreten oder zuquatschen darf.

– Saru muss seinem Ziehsohn erneut erklären, dass seine 0,5 Folgen lange Abwesenheit von der Discovery sich langsam ihrem Ende nähert. Nebenbei schafft man es, innerhalb weniger Sekunden folgende Worte zu verwenden: Vater, Freunde, Familie, Happy, Herz. – Habt ihr auch plötzlich Bock auf eine Runde „Volksmusik-Bingo“?

– Der Gastcharakter Nalas verliert die Nerven und bedroht die Rettungscrew mit einer Waffe. Nur eine spontane Assoziationskette der Präsidentin kann ihn jetzt noch überzeugen: „Denken Sie an die Preißelbeersträucher Ihrer Heimat! An die spratzenden Kuhfladenfälle von Tönnies III!“ – „Was, die kennen Sie? Na dann… nehme ich die Waffe runter.“

So geht das jede Minute. Seit drei Staffeln. Unentwegt.

Jeder spannende Moment wird mit emotionalem Ballast der Marke „Weißt du noch? Tante Trude hat im Notfall auch immer Leute rausgebeamt“ verunstaltet. Kein schlauer Vorschlag kann genannt werden, ohne dass man drei Crewmitglieder sieht, die sich verschwörerisch angrinsen („Guck mal, Kollege viel-klug-sein! Hörhör.“). Jede neue Führungsfigur erscheint erst sympathisch, verliert sich aber später in plumpen Vorwürfen und Balla-Balla-Blabla („Burnham? Während Sie das Schiff retten, möchte ich Ihnen per Funk noch einen frechen Spruch reindrücken!“).

„Ich habe ja nichts persönlich gegen Sie, Burnham. Aber Ihr pures Glück ist neulich ganze 24,3% hinter dem von Gustav Gans zurückgefallen. Das ist nicht mehr tragbar!“ – Konflikte, frisch aus dem Würfelspiel: Man kann das natürlich erwachsene SF nennen, wenn man will. Schließlich sind 100% aller Demenzkranken auch… Erwachsene.

Trotz der üblichen Mega-Gefahren, der Vielzahl an Personen und Actionszenen bleibt die Folge bis zum Schluss überraschungsarm. Die unsympathische Weißbrot-Memme wird z.B. kurzerhand von einem Metallschott zerdeppert (ich ahnte so etwas schon bei seiner ersten Szene), während Burnham ihre Mini-Niederlage mit den Worten Kobayashi-Maru schmücken darf.

Abgesehen vom Aufkommen der üblichen Staffelgefahr gehörten Michael und der Präsidentin die letzten Momente der Episode. Wie üblich wird Burnham hier als „unerfahren“ betitelt, was – wie üblich – durch fast durchbrechende Tränen bestätigt wird. Wobei wir es gerne „Augenritual des klaren Wassers“ nennen können, da die Serie ja Rituale so liebt.

Warum man Michael nach drei Staffeln verzweifeltem „Hochschreiben“ nicht ihren unverdienten Heldenstatus lässt, wissen nur die Psychotherapeuten der Autoren.

ICH jedenfalls hätte mich geschämt, wenn wir nach 30 Folgen TOS noch hätten hören müssen, dass Kirk zu hitzköpfig sei. Und eeeigentlich kein Schiff führen dürfe.

Natürlich hätten alle damit recht. Aber die Prämisse einer ganzen TV-Serie hat es vielleicht ebenfalls…?

Auch könnten wir mal darüber sprechen, wie oft man das Stilmittel noch benutzen möchte, dass die neue Gefahr immer dann aufbrandet, wenn Michael gerade den Schlüssel zum Spind abgeben soll: „Ach, Stopp! Für diese Herausforderung brauchen wir die größten Tränendrüsen der Wunderkindschule!“

„Zurück, Tilly! Wir haben eine schwierige Situation, die wir mit technischem Sachverstand lösen müssen.“ – „Was meinen Sie, Sie Trottel?!“ – „Dass ich nicht weiß, wie man diesen Phaser entsichert. Damit ich Euch ermorden kann!“ – Weißbrot auf Abwegen: Irgendwas sagt mir, dass dieser Mann keine gute Führungskraft ist. Selber Schuld. Hätte sich ja umwandeln lassen können.

Fazit: Dass sich eine niemals ausgestrahlte Serienfolge wie eine Wiederholung anfühlt, liegt daran, dass es inhaltlich eine ist.

Die bodenständige Rettungsmission täuscht nicht darüber hinweg, dass sich hier die ganze Zeit unreife Figuren beweisen müssen.

Jede Sekunde wirkt diese Episode so, als würde ein aufgebretzeltes 14-jähriges Mädchen über den Schulhof takeln. Und weil es nicht als „schlau“ oder „nerdig“ gelten will, schiebt es hinter jeden Satz zu Gravitation und Maschinenbau schnell ein „Yoyooo, was geeeht, Bro’s und Sis’s?“ hinterher.

Klar, die übertriebene Action lenkt von vielen Dingen ab, bringt aber inhaltlich nix. Vor allem nicht, wenn z.B. Michaels Raumkapsel in Zeitlupe zersplittert – und sie am Ende eh viel besser in einem Raumanzug arbeiten kann.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM