KLAPOS KLAPPRIGER MEINUNGSKASTEN

Zugegeben, ich habe bisher nur 70 Minuten der Serie gesehen – womit ich ein inhaltliches Urteil nur mit einem groben Handkantenschlag in diesem Kasten fällen kann.

Auffällig ist jedoch die angenehm unaufgeregte Machart, bei der man quasi nur die besten Anteile einer „Stephen King“-Geschichte verarbeitete. So gibt es z.B. einen epischen Sturm – aber bereits am ANFANG der Geschichte. An anderer Stelle folgt dann das Anschwemmen von zahlreichen toten Tieren am Strand – was aber in einer minutenlangen(!) Sequenz ohne Schnitt gefilmt wurde. Wodurch alles gleich viel dynamischer und wertiger erscheint…

Was auch an den Gaststars liegt. Nämlich den 200 hungrigen Möwen auf Dolby Surround.

Und auch wenn es vor Büßern, mysteriösen Neuankömmlingen und religiösen Lehrerinnen nur so „wimmelt“, stapfen die Dialoge immer wieder selbstbewusst aus der Klischee-Falle heraus. Die haben natürlich keinen Literatur-Nobelpreis verdient, sind aber so stimmig, feinfühlig und trotzdem „kühl“, dass man sie in der aktuellen „So lange moralisieren, bis der Transmann heult“-Medienstimmung positiv hervorheben möchte.

Dass es um übernatürliche Dinge geht, ist schon früh klar. Aber dennoch wirkt der Beginn bereits nachdenklicher und gesetzter als ähnliche Horror-Schinken. Man hat das Gefühl, dass es hier was zu lernen gibt. Auch wenn ich noch nicht die leiseste Idee habe, was das sein könnte…

(Der Tod ist nicht so schlimm? Tod macht Kirche erst schön? Tod ist ein doofer Blödi? Wir alle müssen mit dem Ende klarkommen, am besten so am Anfang herum?)

Ich werde wohl weiterschauen. Schon alleine, um endlich zu verstehen, warum Schildhilde seit Tagen(!) über die letzte Folge nachdenkt – was teilweise sogar alle Gedanken an Dune, Erdbeerschokolade und großformatige Schildkrötenkalender verdrängt hat.

Ein Wunder!

Wertung der Pilotfolge: