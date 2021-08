Endlich haben wir es geschafft: Nach etlichen Hammerschlägen auf den Hinterkopf vom Lieben Gott ist das Universum endlich putt gegangen. Logik spielt ab jetzt keine Rolle mehr und wirtschaftliche Erwägungen haben einem sozialistisch-utopischen Grundgedanken Platz gemacht, bei dem wir eben NICHT mehr nach Geld und Gewinn streben. Endlich ist die Vision von Star Trek also Realität geworden und Gestalten wie Küchenchef Neelix, die DS9-Servierkraft Rom und der Showrunner Alex Kurtzman können schalten und walten, bis der Warpkern zur gigantischen Pfeffermühle mutiert.

Ich muss gestehen: Die Meldung, dass Alex Kurtzman nun auch noch weitere 5 Jahre das Trek-Franchise betreut, ist einerseits kaum zu fassen – andererseits aber nur konsequent in ihrer Nicht-Nachvollziehbarkeit.

Schon länger scheint sich die Medienbranche von dem abgekoppelt zu haben, was früher nachvollziehbar war: Serien mit 8-9 Millionen Budget/Folge hatten gefälligst enorm erfolgreich und beliebt zu sein. Punkt. Ende der Diskussion.

Ja, kaum zu fassen: ENT wurde noch abgesetzt, da die Serie nach 3-4 Jahren nicht GENUG Gewinn bei 1,7 € Millionen Budget/Folge abwarf. Doch heute genügt vermutlich eine Click-To-Würg-Ratio von 192 durch Pi mal Daumen, um im globalen Wettbewerb um Streaming-Inhalte und „Märkte der Zukunft“ zumindest nicht der Letzte am Beatmungsgerät zu sein.

Ich hatte wohl massiv unterschätzt, wie EGAL die inhaltliche, künstlerische und visuelle Qualität inzwischen geworden ist. – Anders ist es nicht zu erklären, warum Alex Kurtzman nun erneut mit 150(!) Millionen Dollar von Dannen ziehen darf, was die bisher unbestätigten, aber wohl leider realistischen Internetschätzungen sind.

Verständnis habe ich hierfür leider keins. Und das liegt nicht (nur) daran, dass ich natürlich auf eine Erneuerung und Neuausrichtung des extrem eingefahrenen Deppen-Star-Treks gehofft habe (= nach 4 Jahren kann man die ewig gleichen Mechanismen auch als New-Fan nicht mehr als „frisch“ bezeichnen?). Und es liegt auch nicht (nur) daran, dass ich Alex Kurtzman für so talentiert und wie eine Raupe mit Verpuppungs-Phobie halte. Und auch nicht (nur) daran, dass ich nicht müde werde, seit Jahren auf die Blödigkeit und die moralisch verwerflichen Botschaften der neuen Serien hinzuweisen.

Nein, inzwischen geht meine Abneigung weiter. Viel weiter.

Kurtzman ist für mich inzwischen jener Kollege, der im Betrieb schneller befördert wird, weil die Frau vom Chef ihn mag – oder weil eine Neubesetzung den greisen Chef überfordern würde („Wir finden doch nie wieder einen, der die Programmiersprache „Excel“ beherrscht, odeeer?“). Kurtzman ist für mich dieser Pickel, der weder heilen noch aufplatzen möchte, an dem man aber genüsslich rumspielt, weil man die 10 Kilometer lange Fahrt zum Hautarzt scheut. Obwohl das Gewebe um den Pickel herum bereits einen ungesunden Lila-Ton angenommen hat.

Klar, im Internet ist die Häme vermutlich bereits groß: Dass trekmäßig alles doch gaaanz wunderbar erfolgreich sei – und man sich nicht den Hatern und Schlechtrednern ergeben habe.

Wobei der eigentliche „Skandal“ (sofern einem das alles für diese Wortwahl noch wichtig genug ist) eigentlich nicht jener ist, dass man einen kreativen Drückeberger aus seinem geliebten Franchise vertrieben sehen möchte, als vielmehr die Tatsache, dass solch eine drehbuchtechnische Arbeitsleistung inzwischen AUSREICHT – und honoriert wird.

Emotional und moralisch sind die neuen Serien inzwischen so verkrüppelt, dass auch die schlechteste Voyager-Episode niemals mithalten könnte. Ich behaupte: Wer sich heute nicht über Alex Kurtzmans Vertragsverlängerung wundert und ärgert, der hätte damals vermutlich auch nur mit den Schultern gezuckt, wenn Jerry Bruckheimer das DS9-Finale inszeniert hätte.

Wer keinen Anspruch hat, sollte Fans und Anspruchssuchenden nicht vorwerfen, ihn stets weiter zu fordern. Zu fordern mit Nachdruck und – ja – auch mit bissigen Kommentaren, die der verblödenden Ideologie von fiktionalen Werken trotzdem noch angemessen sind.

Denn wer sich aufgrund des unwiderlegbaren(?) „150-Mio-Dollar-Arguments“ auf der richtigen Seite wähnt und findet, dass eine bahnbrechende Utopie zerstört gehört, solange man sich in den neuen Serien ständig umarmt, nachdem man alle erschossen und/oder totgelabert hat, hat vielleicht weniger Argumente als gedacht.

So oder so: Die erneute Verlängerung des Vertrags um viele, viele Jahre beweist nicht, wie viel Geld (oder eben nicht) man in Zukunft mit Star Trek verdienen wird. Es beweist nichts rund um die Themen „Streaming“, „Diversität“ oder „Erfolg“. Nach Durchsicht aller bisherigen Folgen von und mit Alex Kurtzman beweist dies nur eine Sache mit Gewissheit:

Brechreiz-herbeibeamende Unterhaltung, die dem einem oder anderen vielleicht gefallen wird – aber bei seriöser Betrachtung so zeitlos und kultig wie ein geplatzter Hoden sein dürfte.