Gastreview: „Battlestar Galactica“ (2004)

Nach viel zu langem Liegenlassen folgt heute der Gastartikel von Tobias H. zum Thema „Battlestar Galactica“ in der „neuen“ Emo-Edition. Dass ich selbst kein Fan der Serie bin, hat sich ja vielleicht rumgesprochen – laut genug rumgebrüllt habe ich ja auf den Nachbargrundstücken… („Nepp! Schwachsinn! Bauernfängerei!“) Aber was soll man auch von einer Serie erwarten, in der Roboter-Doppelgänger eigentlich Zwillinge sind (denn: nicht mal Bluttests helfen weiter!) und am Ende eh nur alle auf den sonntaglichen Kirchgang warteten? Doch ist Tobias H. der gleichen Meinung…?

Ein Gastartikel von Tobias

Was? „The Expanse“ soll die beste Sci-Fi-Serie seit dem Galactica-Remake sein? Das zumindest prangt auf den Discs drauf. Moment mal, war die Neuauflage von Galactica eigentlich SO toll?

Ich hätte skeptisch sein müssen, denn in meinem DVD-Schrank steht die Gesamtbox seit dem ersten Durchsehen und hat eine beeindruckende Staubschicht angesetzt. Dass daneben die TNG-Boxen stehen und tadellos staubfrei sind, ist womöglich eher meinen Seh- als Putzgewohnheiten geschuldet. Aber na schön, nach über 10 Jahren kann man mal einen Rewatch wagen. Nachdem ich vor einer Weile die Ur-Serie durch hatte, musste das hier aus Gründen der Vollständigkeit einfach sein.

Die Miniserie / Pilotfolge des neuen Battlestar Galacticas umfasst 3 Folgen von je 40 Minuten und, wie schon bei dem Vorgänger, fand ich den Start mit am besten. Die Figuren wurden insgesamt sinnvoll verändert. Tigh ist ein trinkfester Arsch, Adama ein weiser Militarist und Starbuck ist, im Grunde wie in den 70ern. Nur halt in weiblich. Daneben hat man mit der großartigen Mary McDowell auch die (Not-)Präsidentin der 12 Kolonien mit dabei, welche zu den interessantesten Figuren der ganzen Serie zählte.

Leider sieht es bei Dr. Baltar nicht so gut aus. Der schön overactende John Collicos von damals ist Geschichte. Hier bekommt man nun einen halluzinierenden Intellektuellen, der wirklich allen Frauen nachstellt. Von Anfang an eine anstrengende Figur. Seine imaginäre Freundin, Nummer 6, ist da nicht besser. Okay, das pseudeoreligöse Geschwafel gab es im Original auch, aber da war es nicht so richtig ernst gemeint.

„Ey, Du Toaster links von mir bist mir technisch klar unterlegen!“ – „Ach ja? Dafür langweilst Du Angeber rechts von mir total.“ – Längst nicht alle Neuerungen waren gelungen. Die Zylonen waren sogar besonders negativ betroffen. Allerdings sind die metallischen Vertreter etwas ausdrucksstärker als ihre menschlichen Varianten.

Der Rest des Pilotfilms ist gut gelungen. Die Galactica wird hier selbst zu einer Hauptfigur, denn man hat sie gut angepasst. Artilleriegeschütze ersetzen die Laser und Funkgeräte sind ein Fremdwort, denn hier wird eine dicke Ringelschnur an alles getackert, was auch nur entfernt nach Technik aussieht.

Irgendwie hat man das dann aber bei der Kleidung wieder vermasselt, denn zumindest etwas anders als zu unserer Zeit kann sie dann bitte doch aussehen. Besonders gelungen war aber die Erklärung, dass die Galactica aufgrund ihrer alten Technologie gegen zylonische Hackingangriffe quasi unempfindlich ist, während der Rest der 12 Kolonien in Flammen aufgeht, nachdem die Zylonen zugeschlagen haben.

Blöd nur, dass dieses alte Schiff schon zum Museum umgebaut wurde (nur echt mit Souvenirshop in der Landebucht). Also „springt“ man (so nennt man das hier – ganz untechnisch) zu einer Depot-Raumstation und macht die alte Kiste wieder kampftauglich. Die Überlebenden kommen auf einer Handvoll Schiffe zu der Galactica – und nach einer genialen Fluchtsequenz ist man dann auch schon unterwegs, um die Erde zu suchen.

Diese verlorene 13. Kolonie, welche es irgendwo geben soll.

Das entpuppt sich zwar schnell als eine Ausrede des Commander Adama (man braucht halt Hoffnung), aber was soll’s. Die Zylonen beginnen unterdessen mit ihrer Verfolgung. Diese haben diesmal einen Trumpf mit dabei, denn es gibt 12 Modelle, die von Menschen kaum zu unterscheiden sind. Und die sind sich ihrer Zylonigkeit teilweise nicht mal bewusst. Somit kann es in der Flüchtlingsflotte vor Attentätern und Agenten theoretisch nur so wimmeln…

Der Pilotfilm macht wirklich Lust auf mehr. Ich war damals gespannt, ob man dieses Niveau halten kann und blieb dran.

Staffel 1

Die erste Staffel ist mir persönlich immer noch am liebsten. Die Bedrohung durch die Zylonen ist sehr real und überall kann man Verzweiflung und Mangel beobachten. Die zusammengeworfenen Figuren taktieren an allen Fronten und kaum jemand macht sich hier die Hände nicht schmutzig. Der Konflikt zwischen der militärischen und der zivilen Führung ist dabei spannend gezeichnet. Besonders gut waren das zermürbende „33 Minuten“ oder auch die Episoden um Kobol („Kobol I+II“).

Leider erfolgen hier bereits die ersten Warnsignale. Baltar’s Visionen sind z.B. eher störend als spannend. Die Episode „Die Hand Gottes“ ist dann auch schon ein Vorbote der ganzen späteren Probleme. An und für sich eine Superfolge, aber durch religiösen Quatsch unnötig untermauert. Trotzdem machte mir der Start Spaß und am Ende wird dann sogar Adama angeschossen – von einer aktivierten Zylonenagentin. Ein genialer Cliffhanger! Insgesamt ein starker Beginn!

Bewiesen: Kampfroboter haben die USA in den 80ern heimgesucht! – Nein, halt dieses Bild zeigt in Wirklichkeit den Angriff von Kampfrobotern auf eine weit fortgeschrittene Kultur, bei der aber alles wie in den 80ern aussieht. Weshalb man nicht nur die Galactica selbst, sondern alles auf alt trimmte, wird wohl auf ewig ein Rätsel bleiben.

Staffel 2

In der zweiten Staffel stellten sich dann schon gewisse Ermüdungserscheinungen ein, obwohl es noch genug Positives gab. Der absolute Höhepunkt war für mich das Treffen mit dem zweiten überlebenden Kampfstern, der Pegasus. Der Trekkie in mir freute sich über Fähnrich Ro (Michelle Forbes), die hier als gnadenloser Admiral Cain glänzen konnte.

Immer weiter spitzt sich der Konflikt zwischen den beiden Kampfstern-Führern und deren Mannschaften zu. Nur am Ende nahm man dann die billige Abkürzung einer Ermordung Caines durch eine Zylonin. Schade, diesen Storybogen hätte man ruhig bis zum bitteren Ende führen können. Überhaupt sind die Menschen hier interessanter als die Zylonen. Diese tuckern hinter der Flotte her, greifen planlos an, schwafeln über den „einen Gott“ oder machen skurrile Experimente.

Der vielbeschworene „Plan“, zerfasert immer mehr, aber es gibt noch genug interessante Ideen, um weiterzusehen. Die Staffel endet dann mit der Landung der Flotte auf Neu-Caprica und einem schön inszenierten, aber erfolglosen Wahlbetrug. Ein trostlose Welt, die aber so viel besser ist als die Enge eines Raumschiffs. Blöd nur, dass die Zylonen die neue Kolonie etwas später finden. Eigentlich könnten diese die Menschen nun vom Orbit aus wegbomben, aber stattdessen erobert man die Kolonie, weeeil … ?

Staffel 3

Hier wird es nun konfuser. „Galactica“ offenbarte hier auch seine Kernschwächen, die zu erkennen ich lange brauchte: man hängt als Zuschauer nicht besonders an den Charakteren und merkt zusehends, dass die Macher keine Ahnung hatten, wohin es eigentlich gehen sollte.

Der starke Start auf der Kolonie Neu-Caprica ist noch sehr spannend und hat so viel an kontroversen Dingen anzubieten, dass man ein komplettes Philosophie-Semester damit hätte füllen können. Spätestens nach der Flucht von der Kolonie stellte sich bei mir aber Überdruss ein. Baltar (nun Ex-Präsident) kommt auf ein Zylonen-Schiff. Diese suchen ihrerseits einen Menschen-Zylonen-Hybriden in Form eines putzigen Kindes, es gibt Affären über Affären, alles ist depressiv und kaputt.

Womöglich ist das auch der Grund für die am Anfang genannte Staubschicht: Irgendwann hat man genug von dieser humorbefreiten Depri-Darbietung gesehen. Wohltuend TNG-ig waren da noch die beiden späten Folgen „Virus“ und „Immun“. Absolut unnötig und wahllos kommen aber solche Dinge wie „Der Ring“ oder „Bis nächstes Jahr“ daher. Nein, eine Serie wird nicht gut, nur weil ALLE Figuren gebrochene Menschen mit viiiielen Problemen sind. Ich vermisste hier wirklich die Leichtigkeit (und manchmal sogar die Qualität) des Originals.

„Mein alter Freund, Du hat die Serie bis zum Ende geschafft. Das sieht man Dir auch deutlich an.“ Nach einer fünften Staffel hätte man auch mich problemlos in die Galactica-Mannschaft stecken können.

Staffel 4

Hier wird echt der Raider abgeschossen.

Starbuck stirbt und wird quasi ein Engel, Baltar begründet eine Sekte, das Hybrid-Kind ist eine Heilige und so weiter. Wirklich, hier nicht abzuschalten war gar nicht so einfach für mich. Die wenigen guten Einfälle – wie etwa der Zylonen-Bürgerkrieg und die Allianz mit deren Abtrünnigen mit den Menschen – retteten es einfach nicht. Das eigentliche Highlight waren die beiden Folgen „Die Lunte brennt“ und „Blut in der Waagschale“. Ein kleines, spätes und –natürlich- finsteres Finale vor dem echten Finale.

Hier wird man Zeuge einer sich lange anbahnenden Meuterei. Die finale „Götterdämmerung“ sollte dann alles auflösen. Die Sache mit den letzten fünf, das mit der Erde, Gott und die Welt, 42…

Man bekam dann durchaus auch was für die Augen geliefert und mächtig was auf den Intellekt geboxt. Weshalb man das letzte Schlachtschiff für die Rettung eines Kindes(!) auf eine aussichtslose Mission sendet oder warum plötzlich so viele Sachen keine Rolle mehr spielen, das ist dann auch egal.

Der Engel Starbuck hat dann eine Vision und lässt die arg angeschlagene Galactica dann endlich zur echten Erde springen. Hier trifft man dann auf ein göttliches „Wunder“ (O-Ton): Dort leben primitive Menschen, denn Galactica spielte 200.000 Jahre vor unserer Zeit. Die nachgeholte Kolonialflotte entlädt die Überlebenden und dann gibt man noch flugs ALLE Technologien auf, denn diese sind ja BÖÖÖÖÖSE. Die Serie schließt mit Visions-Baltar und Visions-Nummer Six, die in unserer Zeit als Engel (schon wieder), den Aufstieg unserer Roboter beobachten können.

Natürlich wurde das alles von dem einen Gott abgesegnet. Der Mann muss einen kruden Sinn für Humor haben. Hat er wirklich Millionen Jahre Evolution gestartet, um so etwas sehen zu können? Ein pseudoreligiöser und völlig peinlicher Abschluss, der davon ablenken sollte, dass man keine Ideen mehr hatte oder gar niemals gehabt hat.

Fazit:

Was bleibt nun von der so schön gestarteten und so übel abgestürzten Neuauflage? Nicht viel, würde ich sagen.

Vermutlich wird die Box bald wieder verstaubt sein. Der Mangel an einem Konzept ist irgendwann zu offensichtlich, die Figuren sind durch ihre Affären und Probleme zwar menschlicher, aber keineswegs interessanter als im Original und die offensichtlichen Bekehrungsversuche lassen mich dann doch zu Picard aufblicken, der in seinem persönlichen Bewertungssystem der kulturellen Entwicklung für „religiös“ gleich mindestens 100 Punkte abzog.

Die andauernde Niedergeschlagenheit und allgemeine Hoffnungslosigkeit machen dann den Rest – die, und Baltar’s Visionen. Das neue Galactica eignet sich gut für einen Abend mit den Highlights: dem Pilotfilm, die Pegasus-Folgen oder Flucht von Neu-Caprica und kann da auch voll überzeugen, aber in seiner Gesamtheit sieht es mau aus. Die stets wunderschöne Musik von Bear McCreary oder die insgesamt guten Schauspieler können davon auch nicht ablenken.

Engel? Visionen? Höhere Wesen? Porno-Darsteller? Egal wie man es gerne hätte, sie bleiben eine billige Ablenkung von der Konzeptlosigkeit im Finale.

Es gab noch Nachfolger in Film-Form. Das waren solche Perlen wie „The Plan“ oder die Mini-Kurz-Episoden-Ergüsse in „Blood and Chrome“. Die kann man sich getrost sparen. Hier wird nichts erzählt, was die Serie groß bereichert. Lediglich der Film „Razor“ ist einen Blick wert, denn er erzählt die Geschichte der Pegasus und kann mit einer guten Hauptfigur aufwarten.

Die ganz harten Fans können dann noch in die Prequel-Serie „Caprica“ reinschauen, die nach nur einer Staffel endete. Das ist aber ein anderes Review.