Kampfstern Galactica (TOS, 1978) – Ein Gastreview

Tobias und ich haben wieder unseren Fetisch ausgelebt: ER schreibt MIR bezüglich eines Gastreviews, wobei ich panisch „RAH, wer sind SIE?!“ rufe. Zwei Wochen später (wenn er mich an die Veröffentlichung erinnert) passiert das Gleiche dann noch mal – nur, dass ich dann vor Schreck umfalle. Weiterentwicklung muss halt sein… Hier also nun die Frucht unserer Lenden: Ein Klassik-Review zu „Battlestar Galactica“. Ich fand dieses sehr erhellend, denn Retro-Besoffenheit kann man dem guten Tobias nicht vorwerfen. Nur das mit dem Erschrecken muss er noch in den Griff bekommen…

Ein Review von Tobias H.

„Star Wars“ war DER ultimative Kinoerfolg des Jahres 1977. So überrascht es nicht, dass in dessen Fahrwasser die Serienlegende Glen A. Larson ein Jahr später eine Fernsehserie lostrat, die irgendwie so ähnlich war. Dann packt man noch etwas der Erich von Däniken-Theorien mit rein und fertig ist die Raumschiffsaga.

Der teure Kampfstern Galactica brachte es auf hierbei nur auf eine Staffel. Und in Deutschland schnitt man aus der eigentlichen Serie 3 Kinofilme zurecht, die ich als Kind irgendwie immer gesehen haben muss, denn ich fühlte mich beim Ansehen der alten Serie sofort wie zuhause.

Die Story sollte altbekannt sein. Nach einer langen Kriegszeit werden die 12 Kolonien der Menschen von der Maschinenrasse der Zylonen vernichtet. Das letzte Schlachtschiff, die Galactica, macht sich mit einer kleinen Flüchtlingsflotte auf, die lange vergessene 13. Kolonie zu finden. Die alten Texte nennen diese Welt: Erde…

Klischees? Helden? Vorbilder? Witzfiguren? Man kann in die Figuren der Serie je nach Stimmung viel hineindeuten. Die Charaktere machen meist das, was heutzutage schwer ist: sie sind das, was sie sein sollen.

So ein Rewatch einer derartig alten Serie ist eine gewagte Sache, denn hinter jedem Cut lauert die Gefahr des Fremdschämens („Das mochte ich damals???“). So ähnlich war es auch hier oft, denn der Zahn der Zeit hat an vielen Stellen zugeschlagen. Die Figuren sind Abziehbilder, welche aber immerhin ihre Aufgaben erfüllen. Der coole Frauenheld ist genau das, der kluge Sohn ist genau das und der alte weise Mann ist genau das. Das ist sehr simpel, aber deutlich mehr, als manch moderne Serie schafft. Die endlosen privaten Dramen, die uns die Neuauflage bot, bleiben hier aus.

Deutlich schwächer sind hingegen die Antagonisten. Die Zylonen sind allesamt langsame Roboter, die vom finsteren und gnadenlos overactenden Lord Baltar (John Colicos) gelenkt werden. Dieser ist so unfassbar klischee-böse, dass es schon weh tut. Im Einsatz hat der Blechverein dann auch seine Schwächen: zylonische Jäger treffen nie – und wenn doch, dann als Folge massiver Überzahl. Und ihre Bodentruppen sind so langsam, dass man meinen könnte, sie nutzen Valium zur Energiegewinnung. Das kultige rote Sensorauge rettet es da auch nicht.

Wesentlich besser sieht es (zumindest optisch) bei den Kolonialen aus. Der allgemeine Look ist wirklich etwas ganz eigenes und vermittelt ein schönes Verfremdungsgefühl. Alleine schon die ägyptisch-antik angehauchten Uniformen und Helme sind sehr gelungen und auch sonst passt vieles. Die Galactica ist ein Weltraum-Schlachtschiff, welches auch als solches zu erkennen ist. Zudem gefällt mir die schnittige Viper sehr gut. Da stört es wenig, dass die eigentliche Raumkämpfe immer wieder wiederholt werden.

Selbst die Religion, rund um die Götter von Kobol, fügte sich gut in das Gesamtkonzept ein. Zudem kommt noch eine echt schöne, epische Musik, welche sich vor dem berühmten Star Wars-Opening nicht verstecken muss.

Obwohl es von vielen stets als reiner Klon begriffen wurde, erschuf Larson hier dann doch etwas Einzigartiges. Die Stimmung ist fröhlich, trotz massiver Vernichtung aller Kolonien. Hier und da wurde etwas Mystik eingestreut, aber so etwas wie die magische Macht, welche tatsächlich funktioniert, hat man glücklicherweise nicht eingebaut. Die Idee, dass unsere Welt nur ein Ableger der eigentlichen Menschen von Kobol ist, ist zwar Quatsch, aber trotzdem ein schöner Einfall.

Schieflage: immer wieder wurden Plagiatsvorwürfe laut, aber das stimmt nur bedingt. Das Grau eines Sternenzerstörers ist nämlich wesentlich dunkler.

Leider krankt es dann bei dem Erzählen der Geschichten doch häufiger. Übrigens hat die Flotte mit den letzten überlebenden Menschen an Bord nicht viel Grund zu jammern, denn von Menschen bewohnte Welten gibt es zuhauf. Auf diesen Hinterwäldler-Welten muss man oft X tun, um Y zu bekommen. Es ist fast schon ein trekkiger Gedanke, dass die Galactica-Mannschaft bei jedem noch so blödem lokalem Brauch mitmacht, anstatt sich einfach mit Gewalt zu holen, was sie brauchen.

Neben diesem „Handlungsfaden“ gibt es natürlich noch den um die zylonischen Verfolger, welche mit der Geduld von Maschinen immer weiter hinterher fliegen und munter Niederlagen kassieren. So wirklich gefährdet erscheinen die „letzten“ Überlebenden nur sehr selten. Das konnte die Neuauflage wesentlich besser vermitteln.

Die Qualität der Folgen erinnerte an TOS-Niveau. Es war von erstaunlich gut bis unfassbar doof alles mit dabei. Unterm Strich schneiden die Doppelfolgen besser ab als die Einzelepisoden. Hier nun die kleine Auswertung guter Folgen:

Galactica-Pilotfilm (Saga of a star world – Episoden 1-3): die ersten 3 Folgen liefen bei uns als der erste Kinofilm und sind für das Verständnis unverzichtbar. Die 12 Kolonien werden kaputtgemacht und die Flüchtlingsflotte hängt sich an ihre stolze Beschützerin, die Kurs in Richtung Erde nimmt. Nun, es ist ein guter Einstieg und das Niveau der Ausstattung ist für eine TV-Produktion der 70er erstaunlich. Ich hatte hier mehr Spaß als an der großen Star-Warsigen Vorlage.

Mission Galactica (The living legend): die Galactica trifft ihr Schwesterschiff, die Pegasus. Diese wird vom verbittertem Haudegen Commander Kain geführt. Zwischen den beiden Kommandanten und Mannschaften rumort es und dann steht noch ein waghalsiger Plan zur Diskussion…

Teuflische Versuchung (War oft the gods): ein geheimnisvoller Fremder bietet der Flüchtlingsflotte Unterstützung an, welche schlicht zu gut klingt, um wahr zu sein. Eine wundervolle Doppelfolge, die sich nahtlos in die Q-Epsioden aus TNG und die TOS-Götterfolgen einreiht.

Der Rest ist dann eher im Mittelfeld. Fernhalten sollte man sich von „Der Gegenangriff“ (Kinder in schlechten Fantasykostümen schlagen die Zylonen) und „Die Meuterei“ ist auch nicht so spannend, wie der Titel vermuten lässt. Ebenfalls ist „Der Mann mit den neun Leben“ ein albernes Drama, welches so gar nicht passen möchte.

Fazit der Serie: Es liegt viel Staub drauf, das kann man nicht anders sagen. Allein schon das Frauenbild dürfte Feministen fernhalten. Trotzdem blitzt immer noch einiges an Charme durch. Das mag daran liegen, dass Galactica ein schönes Gegengewicht zu den modernen Serien bildet, bei denen keine Figur ohne schwere private Probleme auskommen darf, welche dann auch noch umfänglich beleuchtet werden. Es bleiben die (meist eher schlichten) Handlungen und die (meist eher eindimensionalen) Figuren, aber das reicht halt manchmal schon. Für mich ist diese Serie die etwas mystischere Variante von TOS. Wer alte SciFi mag, kann hier mal reinsehen. Es ist die Unvollkommenheit, die hier auf so komische Weise überzeugt.

Galactica 1980

Nach nur einer Staffel war die eigentliche Serie beendet, aber wundersamerweise wurde dann mit „Galactica 1980“ noch ein Sequel erschaffen. Die Serie spielt knapp 30 später und mittlerweile hat man die Erde gefunden. Man fand sie durch…. Keine Ahnung, das wird nie erklärt. Alleine schon das zeigt, wie viel Potenzial hier verschenkt wurde. Im Gegensatz zum großen Vorgänger ist hier das knappe Budget überall zu erkennen. So kann man etwa einen simulierten Zylonenangriff auf die Erde beobachten, der nicht schlimmer als eine aus dem Ruder gelaufene PEGIDA-Demo aussieht. Von der eigentlichen Stammcrew ist nur noch Adama (Lorne Greene) mit dabei.

Der Rest wurde durch wirklich, wirklich blasse Darsteller ersetzt. Wie angenehm besonnen Apollo und wie cool Starbuck wirklich waren, wird einem erst klar, wenn man hier reinschaut. Auch hinter den Kulissen gab es Veränderungen, denn die Drehbuchschreiber der Ur-Serie waren offensichtlich alle auf und davon. „Galactica 1980“ ist jeder Hinsicht ein Tiefpunkt, den die meisten Fans – völlig verständlicherweise – komplett ausblenden. Die Handlungen sind nur dämlich, nicht etwa dämlich lustig. Eine Auswahl gefällig:

– man muss die Erde auf die Ankunft der Menschen aus dem All vorbereiten, aber so richtig tut man das nicht – stattdessen fliegt man mit Future-Motorrädern umher (man will ja nicht auffallen)

– eine Zeitreise zu den Nazis darf natürlich nicht fehlen

– irgendwie verdingt sich der Antagonist im 18. Jahrhundert, aber das wird nicht weiter ausgebaut

– die Galactica-Kinder sind auf der Erde übermenschlich stark (wegen der All-Schwerkraft!!!)

– Dr. Zee (Galacticas Wesley – gespielt vom amerikanischen Patrick Stewart (kein Witz)) ist hingegen unfassbar intelligent (da er im All geboren wurde!!!)

– die Zylonen senden Agenten auf die Erde, werden aber unter anderem durch einen Radiomoderator gestoppt – auch hat das Ende dieser Kundschafter keine Folgen

„Keiner kann mein Pokerface deuten!“ – „Galactica 1980“ ersparte einen nichts. Dabei ist der zylonische Kartenspieler noch die mit Abstand stärkste Figur.

Ich könnte noch ewig so weiter machen. Tatsächlich hatte ich hier einen leichten Discovery-Effekt. Die Hoffnung, es würde noch was Gutes kommen, wollte bis zuletzt nicht sterben.

Fazit: nutzlos wie ein zylonischer Schlagzeuger. Hier passt nichts. Selbst Trash-Fans kommen nicht auf ihre Kosten, denn die Blödsinnigkeiten werden auch noch sehr langweilig dargeboten. Das einzige Glanzlicht sei aber trotzdem erwähnt: die Folge „Das Geheimnis um Starbuck (The return of Starbuck)“ hat einen Gastauftritt von Dirk Benedict zu bieten und hätte auch gut in die Ur-Serie gepasst. Das war es aber auch.

Wirklich, nicht ansehen. Sagt nicht, ich hätte Euch nicht gewarnt.