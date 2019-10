Anas Abdin und die Rache der Bärtierchen – Infos zur Gerichtsverhandlung

Eigentlich wollte ich zu der „Sache“ mit Anas Abdin keinen weiteren Beitrag bringen. Ich hatte zu viel Mitleid mit dem notleidenden CBS-Konzern (ist nur zu 50% ironisch gemeint), um diesen Sachverhalt breitzutreten. Doch unser Leser Hitzestau schrieb mich nun an und fügte den Link zu einem eigenen Artikel hinzu. Was gut ist, denn so kann ich mich des Materials von Außenstehenden bedienen, um mir selbst Zeit zu sparen.

Wem der Rechtsstreit um Anas Abdin und CBS noch nicht bekannt ist, kann hier direkt zu Hitzestaus Artikel springen. Oder zu den drölftausend Beiträgen auf Youtube zu dieser Sache.

Meine Meinung dazu ist so simpel wie auch juristisch (= Verleugnung, Verlügigung, etc…) abgesichert:

Ich halte die einzelnen Ähnlichkeiten zu dem Indie-Game „Tardigrades“ für bemerkenswert, in der Summe sogar für höchst erstaunlich.

Doch uns kleinen Jugendzimmer-Juristen muss klar sein, dass das Urheberrecht eine sehr komplexe – und für Außenstehende fast wahllos erscheinende – Sache ist. So bedient sich beispielsweise die Serie „The Orville“ deutlich mehr Ähnlichkeiten und Tropes von „Star Trek“, als es die eventuelle STD-Geisteskopie von „Tardigrades“ überhaupt vermag. Was kein Kunststück ist, wenn man alleine die Anzahl aller „Star Trek“-Minuten und der vorab veröffentlichten Anas-Abdin-Artworks miteinander vergleicht.

Hier könnte man natürlich diskutieren, ob eine jahrzehntelange, popkulturelle Serie weniger schutzbedürftig ist als das Werk eines armen Studenten. Und persönlich bin ich der Meinung, dass es diesen Unterschied geben sollte/müsste/dürfte/bräuchte/schnäuchte. Aber wen interessiert es schon, was ICH denke? – Außer alle Leute mit erlesenem Geschmack und klarem Geiste?

In jedem Fall hinterlässt das aktuelle Verfahren einen seltsamen Beigeschmack – sollte denn alles so geschehen sein, wie Anas Abdin es diversen YouTubern erzählt hat. So nahm Anas angeblich sofort mit CBS Kontakt auf, als er auf die Ähnlichkeiten zwischen Discovery und seinem Indie-Game hingewiesen wurde. Alles in dem Sinne, sich vernünftig zu einigen, um als kleiner Spieleentwickler nicht selbst Ärger am Hals zu haben. Mit dem frustrierenden Ergebnis: Er bekommt nix. Außer der Drohung, nun von CBS als Urheberrechtsverletzer belangt zu werden.

Hätte CBS ihm damals zugesagt, dass er seine vor(!) Discovery online gestellten Ideen selbstverständlich in seinem Game verwenden kann, wäre wohl alles in Butter gewesen. Vielleicht verbunden mit einer gütlichen Anerkennung (zwei Bärtierchen bar auf die Hand?), die ja offiziell kein „Schuldeingeständnis“ hätte sein müssen.

Nun wurde das von Anas angestrebte Gerichtsverfahren also vom Gericht abgelehnt. Da er jedoch weiter streiten will, aber kein Geld hat, wurde von einem Youtuber ein Spendenaufruf eingerichtet.

Es fehlen nur noch knapp 800 Mücken.

Weitersagen!

