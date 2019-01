„Star Trek – Discovery“ – 2.02 – „New Eden“ – Kritik

Wenn Menschen aus dem Dritten Weltkrieg auf einem fernen Planeten auftauchen, kann das nur eines bedeuten: Ursula von der Leyen hatte wieder am Navigationssystem der Bundeswehrpanzer gespart. Aber mit ein wenig Gottesgläubigkeit – oder auch dem GEGENTEIL davon – kommt man schon irgendwie wieder aus dem Schlamassel. Und wenn‘s doch mal eng wird, füllt Captain Pike ein paar Tassen Messwein in die Deflektorschüssel.

Inhalt: Die Discovery nutzt den Sporenantrieb, um einen seltsamen Planeten aufzusuchen, auf dem seit 200 Jahren Menschen leben. Diese wurden von einem roten Engel (= Burnham aus der Zukunft) von der Erde verschleppt, als eine Atombombe fiel.

Besprechung:

Der erste Eindruck war erst mal ein positiver.

Denn der Beginn weist deutlich weniger Sporen… äh… SPUREN von Dummheit auf. Wo ich mir sonst nach drei Sätzen einen Schraubstock suchen möchte, um meinen Schädel einzuspannen, lief es hier recht gesittet ab. So verschaffte sich der Captain z.B. erst einen Überblick, wobei er freundlicherweise auch MEINE Rolle übernahm („Wenn Sie mir sagen, dass Sie auf einer Pilz-Autobahn durch das Universum fliegen, muss ich das wohl so hinnehmen.“). Und auch Stamets konnte ich gut verstehen. Der hat nach den ganzen Auffahrunfällen ungelenker Drehbuchautoren nämlich keinen Bock mehr auf das Pilznetzwerk. Ja, nicht mal mehr Bock auf geisterhafte Erscheinungen seines Lebenspartners. Wer putzt sich auch schon gerne mit Ektoplasma die Zähne?

„Oh, Gott! Burnham! Sie haben eine Kirche dort unten! Sie müssen die Föderationszentrale kontaktieren! Das ist der Beweis dafür, dass es einen Gott gibt.“ – „Captain, es gibt viele Kulturen, die viele Gotthäuser…“ – „WAS? Dann ist das ja ein Beweis, dass es MEHRERE Götter gibt!“ – Inhaltlich kann ich dem Pike selten folgen. Ich laufe ihm daher nur wegen seiner hübschen Grübchen hinterher. Haaaach…

Schade nur, dass der solide Ersteindruck schnell wieder zum Holzhammerweitwurf-Wettbewerb (auf Stirnhöhe) mutierte… So hat Burnham es schon quasi auf der Zunge, dem Captain von der „Red Angel“-Erscheinung zu erzählen. Doch nach einigen Gesichtsmuskelverzerrungen, bei denen nur noch die Worte „Gnöööh“ und „Urrrgs“ fehlten, konnte sie die Info dann doch nicht rauspressen. Schade, dabei haben wir doch vorher eeextra noch mal einen Rückblick gesehen!

Nein. Solche Sachen sind mir zu unsubtil. Zumal die Autoren zusätzlich noch mit Sätzen arbeiten, die ungefähr so klingen: „Burnham, wenn Sie eventuell mal was Wichtiges haben, was sie mir sagen wollen, dann sagen Sie es!“ – Ja, wir haben es kapiert. Wir haben schließlich kein Kurtzzeitgedächtnis.

So geht’s auch weiter, als man das Thema „Glauben“ anschneidet. Denn plötzlich besteht die ganze Welt aus Religion, als hätte jemand ein Hostien-Fass an der Decke aufgemacht: Pike erwähnt zufällig, dass bei ihm zu Hause viel Christenkram angesagt war, während das gerade entdeckte Volk eine Kirche in die Sensoren reckt. Plötzlich heißt es dann auch, dass das Auftauchen am anderen Ende der Galaxie irgendwie was Göttliches(?!) an sich hat, was dann allerdings holprig mit „göttlichen Aliens“ relativiert wird. – Nur zur Erinnerung: Gerüchteweise sollen vor Monaten etliche Nachdrehs stattgefunden haben, um jene Stellen zu ändern, die Pike als zu gläubig dastehen ließen. Ich glaube, ich könnte eine solche Stelle gefunden haben?

Und das alles, BEVOR man die Siedler auch nur gefragt hat, wie sie auf dem Planeten landen konnten. Statt Neugier und Vernunft packte man also gleich was Religiöses aus, um das große Staffelthema ohne Zeitverlust (oder schlimmer: Intelligenz) anzugehen… Absolut hirnerweichend wird es aber, als Burnham dem Captain erklären muss, dass diese Menschen „nicht durch ein Wunder“ dorthin gebracht wurden, was der Captain aber erst mal skeptisch sieht. Klar: Wer Überlichtgeschwindigkeit, Transporterstrahlen und Sporenantriebe beaufsichtigt, ist schnell mal geneigt, hinter jedem Geheimnis einen winkenden JESUS zu sehen. Oder etwa nicht?

Ich entschuldige mich für die geisterhafte Erscheinung über dem Feuer. Leider war dieser Kopf (= sie nennen ihn „Schädelo, den Weichzeichnenden“) jedoch notwendig, da ich sonst keine Totalaufnahme dieser Gesellschaft gefunden habe. Der Cutter hat einfach mal alle Bilder wild ineinander schwimmen lassen. Ist wahrscheinlich so ein Kult-Ding unter selbsternannten CBS-Päpsten?

Diese Folge hat positive Aspekte, keine Frage. Dazu gehört zum Beispiel, dass Pike die religiösen Menschen als Prä-Warp-Zivilisation ansieht, weil sie schon seit 200 Jahren von der Erde fort sind. Wirklich thematisiert wird das jedoch nicht. Stattdessen sehen wir komische Schnitte, die uns nicht mal ZEIGEN, wie unsere Crew sich hier vorstellt! Ja, wir betrachten hier Großaufnahmen von Feuerstellen, zig Gesichter, fremde Personen und Buntglasfiguren in der Kirche, bis man endlich geschnallt hat, dass wir gerade wohl das eine oder andere Kennenlern-Stündchen übersprungen haben.

Auch die Dialoge mit FRAU und MANN (mehr als die Geschlechter kriegen wir nämlich nicht mit) bemühen sich, die Zuschauer bloß nicht mit zu viel Inhalt und Atmosphäre zu langweilen. Im sportlichen Rundmarsch hetzt das Außenteam lieber vom Lagerfeuer in einen verstaubten Lagerraum, wo oben genannter MANN plötzlich durchdreht und die Crew angreift – einer religiösen bzw. hirnbematschten Eingebung folgend. Aber okay, in deren Kultur macht man das vermutlich, um mal nachzufragen, ob Fremde nicht doch ehrenvolle Außerwählte sind…?

Nach der Ohnmacht hetzt man also wieder zurück zum Lagerfeuer – und diskutiert ein paar Sekunden. Doch bevor der Zuschauer verstanden hat, was nun geschehen soll, droht sich ein dämliches Kind einen scharfen Phaser in die Ohren zu stecken. Wie gut, dass Pike sich sofort gnadenlos draufstützt (auf den Phaser, nicht auf das Kind. SO katholisch ist er nun auch nicht) und mit schwerer Rippenrötung mit dem Tode kämpft.

Auch hier ließ mich die Inszenierung ratlos zurück: Burnham stellt nach einer Sekunde fest, dass der Captain sterben wird, fällt aber ansonsten nicht durch Erste-Hilfe-Versuche auf. Diese andere Tilda (die Schwarze von der Brücke) macht sowieso nix und tut nur so, als könnte sie theoretisch jede Sekunde eine wichtige Textzeile abbekommen. Doch trotz all des Durcheinanders aus religiösem Gefasel, kulturellen Missverständnissen, Erster Direktive und Burnham-Allgegenwärtigkeit bleibt dem Zuschauer schleierhaft, welche Geschichte hier eigentlich erzählt werden soll. Geht es um quälende Unwissenheit, um die roten Engel, den Hirnschwund von Mister MANN oder doch nur um die ziellosen Selbstgespräche des Captains?

Schalten Sie also auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt: „Speed-Dating mit fremden Kulturen – Wenn die Kirchenglocke läutet, so gehen Sie bitte an den nächsten Tisch!“

„Unsere Geräte wurden geklaut! Wir wurden eingeschlossen! Und betäubt!“ – „Hey, da sind ja schon unsere Geräte! Und die Tür bekomme ich auch auf. Und ich bin auch gaaar nicht mehr müde!“ – Schnelle Lösungen jetzt auch für Leute mit wenig Zeit: Puh, das war knapp! Für 30 Sekunden dachte ich wirklich, das Team würde in der Pampe sitzen. Und mit „Team“ meine ich die armen Autoren.

War das jetzt wichtig, dass die Siedler einfach mal mehrere Religionen vermischt hatten? WER von denen wäre jetzt gerne mit der Discovery weggeflogen? Und wer wusste am Ende überhaupt davon? Haben wir überhaupt die Anführer von ALLEN gesehen? Wie weit war der Planet besiedelt? – Es kann sein, dass all das in einem vernuschelten Nebensatz zwischen zwei One-Linern gesagt wurde, aber wirklich interessant schienen die Serienmacher ihre Geschichte nicht zu finden, wenn sie lieber Pike über den Bibelfetisch seiner Familie faseln lassen. Statt die Fremden mal für sich selbst sprechen zu lassen.

Das einzige, was ich bei diesem epileptischen Abhaken von zwangsverordneten Star-Trek-Inhalten kapiert habe, ist: Burnham IST selbst der rote Engel. Denn erneut sehen wir mindestens zweimal, wie diese Figur einfach in Burnhams Gesicht übergeblendet wird. Aber okay: Falls das nur eine Finte sein soll, so ist sie gut!

Auch bei Tilly geben sich positive und negative Dinge die Klinke in die Hand. Weshalb diese dämliche Nuss im Alleingang einen supermassiven Asteroiden zerlasert und dabei fast getötet wird, entzieht sich schon mal komplett meinem Verständnis. Und mal ganz abgesehen von der Gefahr: Das ganze Schiff ist voll mit den besten Wissenschaftlern, aber die dicke Tante ist die einzige, die tolle Ideen haben darf – und sich selbst auf der Abschlussliste der Evolution? Wäre es so schwer gewesen, mal im Hintergrund drei Leute am Asteroiden rumkratzen zu lassen? Warum stellt die nie ein Team zusammen, wenn sie doch sooo toll beim Commandotraining rum-oxidiert?

Wobei ich zugeben muss, dass der Trick mit dem ausgeworfenen Brocken, der die radioaktiven Partikel einsammelt, sehr trekkig war! Und naturwissenschaftlich nicht mal an Tillys fettigen Haaren herbeigezogen. Das gefiel mir gut! – Und somit ungefähr fünfmal so gut wie Tillys Vision von einem Geistermädchen(!), das neuerdings auf der Krankenstation rumlungert. Klar, hier meldet sich vermutlich die Pilzspore im Großhirn, vermischt mit dem Stromschlag(?) an der Dunklen Materie, vermischt mit irgendeinem „Roter Engel“-Effekt. – Genug seriöse Erklärungen aus dem Bereich der Fantasy stehen ja bereit. Trotzdem kann ich dieses billige „Magic Box“-Mysterium nicht abfeiern. Zumal die Geister-Pointe wohl jedem klar war, als Tilly die Frau plötzlich auch auf der Brücke sah. Eben ein typisches Rätsel aus dem Hause J.J.Abrams – nur ohne Abrams.

Und als ich den letzten Satz schrieb, wusste ich noch nicht mal, dass der die jetzt wirklich verkauft! Meine Güte, ist meine Spürnase super.

„Keine Sorge, Leute. Wenn meine Experimente explodieren, das Schiff auslöschen oder einen Krieg auslösen, kann ich ja danach immer noch zur Burnham umschulen.“ – Immer mit dem Strahl feste druff: Was Alex Kurtzman mit der Plastikfliege im Herren-Pissoir seit Jahren praktiziert, ist hier ein ganz „neues“ „wissenschaftliches“ „Experiment“. Und ja, MIR machen die Anführungszeichen auch keine Freude!

Am Ende des Tages hat sich nicht viel geändert: Die roten Engel wurden nicht erklärt, Pike hat noch einen netten Plausch mit dem Lagerverwalter („Ich weiß, dass man doof im Kopp wird, wenn man zu viel glaubt. Hier, ich schenke ihnen eine Energiezelle!“), Burnham hat diesmal nur den HALBEN Tag gerettet und ein wenig vom alten Technobabble scheint auch wiedergekehrt zu sein.

Schön ist aber, dass Saru ein wenig mehr Tiefe bekommen hat. Auch wenn ich es etwas übertrieben fand, dass er gleich 90(!) Föderationssprachen gelernt haben will. Aber okay, die namenlose Pilotin fliegt ja auch schon, seitdem sie 12(!) ist. Wäre ja auch schade, wenn plötzlich einer nur zu Dreivierteln hochbegabt ist, gelle?

Dazu passend himmelt der Geist die Tilly auch noch an, als wäre sie Albert Einsteins Wiedergeburt höchstpersönlich: „Du bist genial!“ – Schon verstanden, hier sind sie alle GEIL. Gibt es Gruppenmasturbation eigentlich auch auf Krankenschein? Ich habe auch so ein Ziehen untenherum, weil Kollege Sparkiller so wahnsinnig TOLL ist!

Fazit: Kurz nach dem Schauen war ich noch zufrieden mit dem trekkigen Grundgefühl, das vor allem von der Außenmission, der Brückencrew und der Erwähnung der Ersten Direktive getragen wurde. Doch wenn man in Worte fassen will, WER hier eigentlich WELCHE Probleme hatte und WIE die gelöst wurden, landet man doch wieder nur… am Aufnahmeschalter des örtlichen Irrenhauses.

Aber okay, man ist nun besser darin geworden, von diesen Fehlern abzulenken. Es würde mich daher auch nicht wundern, wenn man den Staffel-DVDs demnächst einen glänzenden Schlüsselbund beilegt. Mit dem kann ein Freund dann vor der Nase des Zuschauers herumhampeln. Falls dieser mal zu tief in die „Handlung“ einsteigen will.

Die rasanten Schnitte – selbst in ruhigen Gesprächsszenen – sind übrigens auch wieder mehr geworden.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Der Sprung in der Schüssel der Galaxie „Och, Mannooo! Schon wieder Zehntausende von Lichtjahren durch die Galaxis springen? Können wir nicht einmal was SPANNENDES machen!?“ So ähnlich muss der Discovery-Besatzung mittlerweile gehen, wenn es um das Erforschen des Weltraums geht. Hologramme. Holodecks. 3D-Interface. Alles kalter Kaffee von Rigel 7 im Star Trek Alltag. Da lobe ich mir doch die gute alte Zeit in der Zukunft, wo man für große Errungenschaften und Entdeckungen noch einen staunenden Gesichtsausdruck übrig hatte. Nicht so hier, wo man sich nach dem Pilz-Weitsprung kurz über ein Kribbeln im Gemächt wundert und dann weitermacht wie sonst auch. Immerhin war noch etwas Budget übrig für einen netten Ringplaneten. Endlich haben wir Orville mal etwas voraus! *episode 2.03 hinter’m rücken versteck* Beeindruckt war ich aber vom wirklich gekonnten Reinschleichen in das New Eden Dorf. Einfach mal mitten rein und wer mehr als 500 Kilometer von dort weg wohnt hat den (selbst mich als Zuschauer blendenden) Beamstrahl bei der Ankunft des Außenteams sowieso nicht gesehen. Besser geht es nur so!

Am Ende war in diesem Dörfchen der Entspannten so etwas eh nicht nötig. War es eigentlich ein Dorf? Mehr als die Kirche und ein Lagerfeuer hat man ja nicht wirklich gesehen. Aber nett waren sie alle. Früüüher hätten wir ja noch den Dorf-Bösen(tm) präsentiert bekommen, welcher den Fremden(c) nicht über den Weg traut und diesen das Leben schwer macht. Aber nicht so bei PC-Discovery! Jeder ist hilfsbereiter und vertrauensvoller als der andere, wenn man nicht gerade damit beschäftigt ist, in seiner Multi-Kulti-All-you-can-Gender-Bibel zu blättern. („Nee, Schwein ist verboten, wegen den Muslimen. Rind auch, haben schließlich Hindu hier. Und wehe, ihr sagt das Wort ‘Huhn’, sonst haben wir wieder Bruder Peta am Hals!“) Trotz allem fand ich die Story aber schön kompakt und verständlich. Engel macht Blinke-Blinke, man springt hin und rettet einen Planeten. Nebenbei ist Tilly einfach wieder Tilly und popelt ohne zu fragen an einem übergewichtigen Asteroiden rum. Ist schließlich genial, die Gute, da kann einem die Sicherheit der Besatzung auch mal scheißegal sein. („Aber ich brauchte doch das Plutonium für den Herzschrittmacher meines Arbeitskollegen! Warum sollte ich also NICHT am nächsten Atomkraftwerk rumbohren, hääää?“) Fazit: Einige meinten, dass Discovery mit Staffel 2 jetzt total supi ist. Muss so sein, denn die Macher haben es ja gesagt. Habe aber testweise mal mit Edding die Staffelnummer ausgetauscht und bemerkt, dass das in Sachen Geschichtenschreiben irgendwie DOCH der selbe Murks ist? Nee, stop, Klingonen haben jetzt HAARE! Alles gut. Wertung: 5 von 10 Punkten

