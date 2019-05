„Star Trek – Picard“ – Winzige News zur frisch benannten Serie

Ein Kreis schält sich vom Horizont, sich langsam von ihm lösend. Es ist die Glatze, die da kommt, vom Millionärsschlaf noch halb dösend. Es ist der Stewart, der Picard, der bald hier alles rult! Es ist der Patrick, der Jean-Luc, der sich im Kurtzman suhlt. Für ‘nen Taler oder zehn, das ist ihm wohl egal? Denn am Ende wird der Kunde flehn‘, und das Trek, das bleibt noch schal… [Okay, hier gibt es nur ein paar kurze News , aber ich wollte auch mal meinen inneren Sparki… Goethe channeln]

Fans stehen Kopf! DIESE Infos lassen jeden Trekkie jubeln! Abnehmärzte hassen diese News!

Die Picard-Serie heißt „Star Trek – Picard“

Die Gerüchte, dass man die Serie nach ihrer Hauptfigur benennen wird, stimmten also. Und das ist auch GUT so, denn ein so junger und agiler Mann wie Patrick Stewart wird garantiert in fast jeder zweiten Szene zu sehen sein!

Dass man letztendlich ein Flitzpiepen-Theater aus 6-7 mäßig interessanten Nebenfiguren erhalten wird, die 80-99% der Screentime füllen werden, ist natürlich nur ein bösartiges Gerücht. Niemand würde es wagen, den populären Namen „Picard“ für eine nur mäßig Jean-Luc-haltige Serie zu missbrauchen, nur weil die Marketingabteilung das toll findet!

Picard läuft bei uns auf „Amazon Prime“:

Hier ist ein weiterer Beweis dafür, wie super und beliebt das neue Star trek ist! Netflix, die bereits für das „Unsichtbarmachen“ der letztjährigen Short-Trek-Geschichten sorgten (= die Qualität der Kurzgeschichten war einfach zu hoch?), musste sich anscheinend einem heißen Bieter-Wettkampf mit Amazon geschlagen geben.

Bitte beachtet: Natürlich werden die Episoden nur außerhalb den USA auf Prime erscheinen. Schließlich soll der extrem erfolgreiche Streaming-Dienst „CBS All Access“ weiterhin mit exklusivem Premium-Material gefüttert werden! Denn dort läuft bereits „Discovery“ so erfolgreich, dass mehrfach die folgenden konkreten Zahlen durchgegeben wurden:

„Diese Show ist 240% erfolgreicher als andere Serien, wegen denen unser Dienst normalerweise gekündigt wird – wenn gleichzeitig „Discovery“-bezogene Sportereignisse und Twitter-Schlagworte herangezogen und zuletzt mit der Zahl Zehn multipliziert werden“. (Oder so ähnlich…)

Eine überzeugende Erfolgsgeschichte, fürwahr!

Dass die Franchisenehmer (z.B. Spielzeughersteller) das allererste „Picard“-Produktionsdesign rundherum ablehnten, ist übrigens nur ein haltloses Gerücht, das unmöglich wahr sein kann. Schließlich haben die „Discovery“-Designs bereits für ausverkaufte Müslipackungen mit Burnham-Anhängern und Lorca-Klapprad-Radkappen gesorgt!

Die erste Szene mit Picard ist da

In einer der ersten Szenen, aus denen ein Standbild veröffentlicht wurde, sehen wir Picard, der sich an einem Sternenflotten-Schalter vorstellt – und verdutzt schaut, da der junge Bursche am Tresen ihn nicht (er)kennt:

Diese Szene lässt unsere Hoffnung wachsen, dass man nicht vollkommen auf den großen Namen als Zugpferd setzen wird, sondern auch Wert auf tolle Geschichten legt. So werden wir bestimmt von allen Seiten ständig erzählt bekommen, was für eine „Legende“ der Picard doch ist. Ergo: Eine tolle Geschichte ganz nach meinem Geschmack! Schließlich war das bei Michael Burnham schon so – und deren Show wurde noch nicht mal nach ihr benannt.

Ganz besonders ernsthaft muss man aber den Look des Bildchens loben: Der Uniform-Miniausschnitt sieht aus wie früher (sogar das 1995-Früher, nicht das 1999-Früher!), das Licht ist hell und freundlich und nichts ist blau und schief. Hier schlagen sich vermutlich die allerneuesten Erkenntnisse aus der asiatischen Thai-Whu-Einrichtungsschule durch. Aus der geht nämlich hervor, dass man nicht schräg im Dunkeln sitzen soll, sonst lacht einen der Sensei vom Nachbardorf aus!

Das war’s auch schon fast. Was ist eure Meinung? Ist die Serie schon jetzt auf der Überholspur? Fallen wir auf nichtssagende Promo-Bildchen in mieser Drecksqualität rein und füllen unsere Seite mit nichtssagendem Geplänkel, obwohl die Serie nicht mal halbfertig ist? Und wenn ja: Machen andere Seiten nicht sogar gleich DREI Artikel aus dem Zeugs da oben?

