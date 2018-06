Entlas(s)tungszeugen: Showrunner von „Star Trek – Discovery“ entlassen.

Was haben ein Tankwart, ein Waffenschmied und ein Chefautor von „Star Trek – Discovery“ gemeinsam? Ganz klar: Es gibt für sie keine Jobs mehr. Bei Discovery liegt das allerdings daran, dass die Showrunner Gretchen J. Berg und Aaron Harberts entlassen wurden. Diese Glücklichen! ICH bat schon im Februar 2018 um meine Entlassung, was von der „Akademie leidender Rezensenten“ jedoch mit einem mehrseitigen Verriss meines Schreibens abgelehnt wurde. – Doch im Ernst: Für die uns wohlbekannte CBS-„Serie“ (Anführungsstriche sorgfältig gewählt) sind das keine guten News…

Es gibt mindestens zwei Gründe für den Rausschmiss von Gretchen und Aaron. Der Erste lautet: Sie sollen im Staffelauftakt zur zweiten Season so viel Geld verballert haben, dass die späteren Episoden vermutlich mit Handpuppen abgedreht werden. Dies kam bei den Geldgebern eher so semi an. Vollkommen verständlich für eine Firma, die Planungssicherheit möchte.

Ob das für den Zuschauer etwas Schlechtes sein muss? Nun, da bin ich zwiegespalten: Einerseits halte ich ein hohes Budget für nicht notwendig, waren doch die Episoden 14 und 6 für mich die besten der ersten Staffel. Das waren Folgen, in denen Menschen rumstanden und über Probleme redeten. Oder im Vulkanier-Modus rumdösten und im Traum über Probleme redeten. Sicherlich also nicht die teuersten Episoden.

Andererseits sahen aber die teuer gemeinten der ersten Staffel grauenerregend aus und waren somit keine Werbung für eine weitere Reduzierung irgendeines Budgets. Körniges Bild, verwaschene Effekte, grausamer Schnitt, nichtssagende Kulissen, künstliche Lichteffekte (siehe die Waldelfen-Geschichte) und zudem die Geschichten selbst, die aus Geldmangel(?) zu 90 Prozent auf einem verdammten Schiff spielten. Sollte die frühe Budgetüberschreitung das alles noch verschlechtern, könnte das bedeuten, dass wir in Zukunft nur noch Lens Flares sehen und uns ein Erzähler aus dem Off erklärt, dass da gerade ein Ferengi-Schiff vorbeigebraust ist.

Eine derartige Budget-Überschreitung weist in jedem Fall darauf hin, dass hier alles andere als Vollprofis am Werk sind, die mindestens nicht NACHGEFRAGT haben, ob man für die große Pike-Enttäuschung am Anfang nicht etwas mehr springen lassen könnte – oder wie man das Problem gemeinsam lösen könnte. Man hätte von vornherein argumentieren können, dass man diese erzählerische Vollkatastrophe dringend benötigt, um neue Fans von der Marke Star Trek abzuschrecken und alte Trekkies nachhaltig zu verstören. Anscheinend wurde da aber einfach blind gedreht/geschrieben und erst später Bescheid gesagt…

„Du, Gretchen? Der Kameramann erscheint mir nicht kompetent genug. Soll ich ihn anbrüllen?“ – „Lieber nicht. Sollte Klapo einen billigen Dickenwitz über mich reißen, kannst du DEN dann durch die Kamera hindurch anblaffen.“

Ein weiterer Grund für ihren ungewöhnlichen Rausschmiss nach ca. 5 Folgen der zweiten Staffel liegt in Gretchens und Aarons Umgang mit den anderen Autoren begründet. Die Rede ist laut „Hollywood Reporter“ von lautem Fluchen in der Besprechung, von „laut werden“ und der Bedrohung eines einzelnen Autoren. Als die anderen das der Personalabteilung melden wollten, wurde weiter gewettert und verlangt, dass solche Dinge nicht nach außen getragen werden dürfen.

Gut, das mit dem Fluchen verstehe ich nach dem Staffelfinale. Wobei natürlich schwer zu sagen ist, wer hier Koch und wer Kellner ist. Und natürlich ist ein taffer Ton in Hollywood hinter den Kulissen durchaus an der Tagesordnung. Jedoch scheint hier schon eine ganz besondere Stimmqualität vorgeherrscht zu haben, ist doch ein Austausch der Showrunner mitten in der Staffel extrem ungewöhnlich. Und wenn sich gleich mehrere Schreiberlinge laut „Hollywood Reporter“ unwohl fühlten, so ist das nicht die kreative Freiheit, die das Stoppelfeld „Discovery“ dringend benötigt.

Kultige Geschichten entstehen meist nicht durch das Bedrohen und Einengen des Künstlers. Wer mit dem Teppichklopfer in der Hand „das weltbeste Referat“ von seinem Kind fordert, wird eher mit roboterhaft vorgetragenen, verschlüsselten Hilferufen rechnen können. Also exakt so was wie Staffel 1, wo ich tatsächlich permanent das Gefühl hatte, das fünf Schizophrene und zwei Psychopathen im Keller sitzen, um zwischen Streckbank und Eiserner Jungfrau an konsistenten „Geschichten“ zu „arbeiten“.

Dass Alex Kurtzman jetzt der neue Showrunner wurde, ist natürlich ebenfalls kein Grund zum Frohlocken. Noch immer suche ich verzweifelt nach einer Arbeit von ihm, die ich rundum gut finde. Oder nach einer Arbeit, deren Titel und Genre mich nicht schon so abschrecken (= computeranimierte Serie „Transformers Primers“), dass ich gar nicht erst reinschauen mag.

Auf alle Fälle ist es jetzt Essig für das Argument, dass die inkonsistente erste Staffel dem Weggang von Bryan Fuller zuzuschreiben sei. Auch im zweiten Jahr dürfen mindestens drei Führungspersonen (mit und ohne kokaininduzierten Agressionsproblemen) mit dem Salzstreuer wild am Science-Fiction-Menü herumwürzen.

Meine Erwartungshaltung ist somit eher … Autoren-anschreien-wollen-verdächtig.

von Klapowski am 16.06.18 in Star Trek: Discovery