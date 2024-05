Doctor Who – Kritik zu 14.01 und 14.02

Doctor Who machte in den letzten Jahren eine diverse schwere Zeit durch: Während des Jody-Whittaker-Abschnitts musste sogar ICH das Handtuch werfen, weil die Drehbücher so schlecht wurden. Doch plötzlich verpflichtete man den „War früher schließlich okay“-Showrunner Russell T. Davies (2005-2010) erneut. Gleichzeitig beteiligte sich Disney am ollen BBC-Franchise, was Davies wohl gut fand, da er eh mehr schwule Themen unterbringen wollte. [Sätze, die man vor 10 Jahren nur ironisch schreiben konnte?] – Doch wie macht sich der erste dunkelhäutige Doctor nun? Und mit wem, diese geile Sau?

14.01 – „Space Babies“

Inhalt:

Der neue Doctor stellt sich nach der Christmas-Episode ERNEUT seinem neuen Companion (Ruby) vor. Obwohl das für neue Zuschauer sinnvoll ist (Disney+), wirkt das alles doppelt gemoppelt, unorganisch und trotzdem zu oberflächlich.

Nach einem kurzen Besuch bei Dinosauriern gelangt man auf eine Raumstation, auf der intelligente Babys (dafür gibt es quasi keine Erklärung) recht verlassen leben. Nur ein Monster besucht sie ab und an, während eine Mechanikerin aus der Ferne das Anreichen der Taschentücher (Windeln hätten mich mehr interessiert!) via Roboterarm dirigiert.

Besprechung:

Schnell und zackig war Dr. Who ja schon vorher – auch bei der Vorstellung eines neuen Doctors.

Aber HIER fühlt es sich erstmals exakt wie bei „The Marvels“ an: Figuren krachen aufeinander wie von geisteskranken Magneten angezogen. Labern, Wegschneiden, Grimassen schneiden, Wegfliegen, dann dasselbe von vorn.

Wer sich nicht in den ersten 2 Minuten dran gewöhnt, dass Ruhephasen, Vorstellungsrunden und ernste Momente komplett FEHLEN, ist vermutlich schneller raus, als der Doctor „Tütü“ sagen kann. – Feingefühl, filmischer Anspruch oder optische Filetstücke zelebrieren, das gibt es nicht mehr. Von Sekunde 1 an hat man das Gefühl, dass hier irgendwas gaaanz schräg läuft. Sehen wir gar den ersten KI-generierten Film, bei dem auch die Bilder nicht mehr von Menschen stammen?

Stets walzt man mit ausgewürfelten Mimiken und Gestiken durch die Handlung, bis einem der Doctor mit irre aufgerissenen Augen anblickt und einem aus der (Terror-)Trance reißt. Alle 30 Sekunden von neuem.

Ein gewisser Stil ist kaum erkennbar… Von einer Sekunde auf die andere ist der Doktor panisch, belustigt, neugierig oder von sich eingenommen. Kein schauspielerisches oder inhaltliches Konzept unterbricht das Händewedeln, kein guter Gag unterstützt das wahnsinnige Gefasel des blanken Irrsinns.

„Was, mein Rumgehampel, die unpassenden Gesichtsausdrücke und mein unterdurchschnittliches Schauspiel passen Ihnen nicht?“ – „Äh, nein, ich LIEBE es! Habe ja nichts gegen Schwule oder so.“ – „Was, haben Sie mich auf meine Sexualität reduziert?!“ – DAS macht er am liebsten selber: Ncuti Gatwa interpretiert die Rolle eher klassisch.

Wo der Doctor herkommt (Äh, ein Waise?! Alles rebootet – oder watt?) wird angeschnitten und sofort fallen gelassen. Auch das Schicksal seiner Begleiterin wird derart panikattackig runtergefaselt, als würde der Zuschauer mehr Streamingkohle abdrücken, wenn vorher jegliches Gefühl im Umfeld seines Geldbeutels abgestumpft wird.

Die eigentliche Geschichte ist ein ähnlicher Horrortrip: Sprechende Babys(!) mit CGI-animierten Mündern leben und arbeiten auf einer Raumstation. Sie warten auf ihre Eltern, wurden aber quasi ausgesetzt – während die Geburtsmaschine im Hintergrund weiterläuft.

Gründe und Motive dafür werden zwar genannt, wirken aber so beliebig wie ein Staffelgeheimnis bei „Discovery“.

Am Ende soll es eh nur süß wirken, wie die kleinen Scheißer auf Kinderwagen durch die Gegend brausen, während das CGI ihnen Sätze in den Mund legt. – Die zu den panisch geweiteten Gesichtern natürlich null passen. Ab und zu fahren die Kids dann wild im Kreis, was Doc und Dings mit süßlichem Quietschen und Gutfinden quittieren. („Juchuuu, Babys! Ihr seid alle sooo toll. Wir übrigens auch! Gruppenumarmung! So, genug jetzt, ich muss einen Moonwalk an der Konsole vollführen.“)

Dann trösten sich der Doctor und Ruby, weil sie dasselbe(?) Schicksal teilen, wundern sich über’s eigene Wegrennen oder darüber, dass eines der Babys mit Holzschwert zu dem Monster rüberfährt, das in den Tiefen der Raumstation abhängt. Aber nur, weil „Kinder gruselige Geschichten“ brauchen und das Brüllen des Monsters eine besonders gruselige Frequenz besitzen soll.

Na jaaa, da habe ich mich akustisch schon mehr erschreckt, wenn nachts ein Lkw am Schlafzimmerfenster vorbeifuhr…

„Monster verbrennen für den Frieden! Und gegen den Einmarsch in Palästina!“ – Flammkuchen versus Mutterkuchen: Die Chefin der Babys hat sich mal gerade einen Flammenwerfer aus der Wand geschnitzt. Zufälligerweise habe ich genau auf diese Wand bereits „Bitte aufhören!!“ geschrieben. Mit meinem eigenen Blut.

Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Macher uns mit ausgerechnet DIESER Einstandsepisode aktiv verarschen wollen. Ist das eine Serie FÜR Babys? Oder sollen die verwirrten Kids gar die Dr.-Who-Fans darstellen, für die man nur ein (Standard-)Monster aus Popeln (kein Witz! Ist die Story!) bereitstellen muss, damit sie dranbleiben?

Wobei es natürlich sooo viel wichtigere Themen gibt, die es im Rahmen einer Trash-Serie zu verhandeln und verwandeln gilt.

So wird z.B. alles ausgeschmückt mit unterschwelligen Misshandlungs-, Babyklappen- und Verlassensmetaphern, die dezent ins Thema Abtreibung bzw. Zwangsgeburten driften. Gleichzeitig ist jeder Mensch wertvoll und oberknorke, vor allem die, deren Charakter man null kennt. Die Babys sind ausdrücklich „gut, so wie sie sind“ („absolute georgous!“ – *flenn*), obwohl sie eher wie 10-jährige Kinder wirken – und man deren Eigenheiten gar nicht wissen kann.

Dazu kommt, dass man alle paar Sekunden mit dem Ausdruck „SPACE BABY!“ angebrüllt wird, was wohl das Humorelement dieser Episode sein soll.

„Das Monster muss durch die Luftschleuse, Ruby!“ – „Keine Sorge, das erledigt die Mechanikerin im Kontrollraum. Wir müssen nur abhängen und schwule Musicals auf unseren Airpods hören.“ – Der Doctor bekommt hysterische Lachanfälle, droht, hüpft, tänzelt und befiehlt. Hier nicht zu sehen: Die sinnlosen Rückblick-Flashbacks(!) zu Sachen, die er selbst erst 30 Minuten vorher gesagt hat.

Immerhin ist alles schön bunt und die Laufzeit ging okay herum. Vielleicht bin ich aber auch zwischendurch in Ohnmacht gefallen und hab’s nicht bemerkt?

Dass die Station am Ende von einem gesammelten „Methan-Furz“ angetrieben wird, passt dazu. Beim Fast-Wegschnarchen habe ich nämlich auch ein paar mal das Kissen vollgebläht.

Fazit:

Trotz des Lippenstifts, mit dem ich mir zwischendurch die Augäpfel angemalt habe: Ich war nicht bereit für das, was mich hier erwartete. Ich hätte wohl vorher eine „Anspruchshaltung-Abtreibung“ durchführen müssen?

Wenn der Doctor am Ende mit überdrehter Kindergartenstimme (Marke „Peinlicher Onkel“) die Babys animiert und man noch die endlosen Schnittgewitter im Kopf hat, will man sich selbst mittels Rennbahn und einer angrenzenden Hauswand mental zum Baby zurückverwandeln.

Am schlimmsten ist aber, dass NICHTS am Doctor mehr alt und weise wirkt. Zwischen den pflichtbewussten und geduldigen Winzlingen wirkt er streckenweise sogar erschreckend infantil.

Ja, ich habe mich zwar oft über die letzten Who-Staffeln geärgert – aber Herzrasen, Kopfschmerzen und nervöses Augenzucken hatte ich danach noch nie. Bis heute.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

14.02 – „The Devil’s Chord“

In Episode Zwo taucht der Maestro-Teufel in Form einer Drag-Queen(!) in einem Klavier auf – um der Menschheit die Musik zu klauen. Zum Beispiel bei den Beatles, wo sich der Doctor und Ruby einfinden, um die Aufnahme zum ersten Album zu erleben.

Eigentlich ist der/die/das Maestro eine tolle Idee für Zuschauer, die gerne freidrehende Gaststars (wie z.B. den Master) sehen. Eben Nebenfiguren, die so lange overacten, bis sich der Unterhaltungsfaktor von alleine einstellt – weil er sonst nirgendwo hin kann.

Aber alles hat nun mal seine Grenzen. Teilweise setzt man die sich unnötig sogar SELBST. Zum Beispiel beim interessanten Beginn, wo Maestro eine Art „Sohn“ vorschickt, der nur die „Prelude“ ist…

Das Kind war aber lediglich ein Beschwörungsmechanismus und existiert nach 3 Minuten nur noch als Kleiderhaufen am Boden. Schade! Das wäre eine interessante Dynamik gewesen, wenn der Doctor den Jungen z.B. auf seine Seite hätte bringen müssen.

(„Tja, mein Daddy ist nun mal ein Horrorclown und personifizierte Musik.“ – „Wie ist er entstanden, mein Kind?“ – „Napster und eDonkey hatten Anfang der 2000er ein Kind oder so.“)

Trotzdem konnte ich mich dem Sog der Drag Queen nicht gaaanz entziehen. (*Pumps auf Sparkillers Tastatur ableg*) Lässt man mal ideologische Gedanken außen vor (= „Wieso muss es IMMER in die Queer-Richtung gehen?“), so ist das ein Charakter, den Who-Fans vor 10 Jahren noch gefeiert hätten. Immerhin ist das hier auch nichts anderes als Tim Curry mit Bauchspeck. Und interessanter als das hundertste Weltraum-Monstrum oder die Daleks.

„Ich bin ein Wesen aus einer anderen Zeit und fresse die Kunst!“ – „Etwa Musik?“ – „Auch! Aber die meiste Zeit funktioniert mein Po-Loch als Schredder für gelungene Drehbuchseiten.“ – Back to the Ro(o)ts: Dieser grelle Geräuschesauger war mir fast sympathisch. Ein bisschen schwang wohl die Hoffnung mit, dass er das Kreischen und Rumbrüllen des Doctors als leckere Vorspeise ansehen könnte…

Dass man gleich wieder auf ein geschlechtsneutrales Pronomen verweist, darauf gehe ich mal nicht ein. Es kommt nämlich schon genug Mundschaum aus den entsetzten Youtube-Reviews raus. (*Kissen auf Handy drück*)

Auch muss ich viele Kritiker berichtigen: Es ist nicht vorrangig die STORY, die hier ermüdend blöde ist. Denn es gab es bereits ähnlich verrückte Dinge bei Dr. Who! Auch wenn Musiknoten, die 3D-animiert aus Körpern gesogen werden und im Raum rumfliegen, eher nach Cartoon aussehen. Fehlte echt nur Schinkenduft, der zu einer herbeiwinkenden Hand wird?

Aber mies ist vor allem, dass es neuerdings keinen Regisseur mehr gibt, der das irre Gehampel in irgendwelche Bahnen lenkt. Man hat das Gefühl, dass alle am Set oftmals tanzen und laufen konnten, wie sie wollten.

Trotzdem ist diese Episode weitaus besser als die erste. Denn ab und an wirkt der Doctor wie ein echter Charakter, der zumindest an irgendwas, seinem alten Wohnort und seinem Companion interessiert ist. Zwar kommt Ruby immer noch wie ein weißes Blatt Papier mit Lippenstiftabdruck rüber, aber interessante Begleiter sind eh nicht (mehr) die Stärke der Serie.

Gute Szenen waren das emotionale Klavierspiel in einer Welt ohne GUTER Musik (ich nenne sie auch „Normales Radioprogramm der 2020er“-Welt) oder das audiomäßige „Stummschalten“ einer Seitengasse, damit der/das Maestro den Doctor nicht findet.

„Oh Gott, was kommt da aus meinem Klavier?!“ – „Alles, was du dir vorstellen kannst, Schätzchen.“ – „Auch eine moderne SciFi-Serie?“ – „Na ja, wir wollen nicht unrealistisch werden, Darling.“ – Das wäre mit Techno nicht passiert: Maestro fühlt sich von melodischer Mucke angezogen. Apropos Angezogen: Wenn das Wesen auf Gerüche statt Töne stehen würde – wären dann lauter NASEN auf dem Kragen?

Gefallen hat mir auch der ruhigere Moment, als man in der Zukunft erkennt, dass die Welt ohne Musik zerstört wird. Vielleicht alles überdramatisch, aber schön durch Ruinen GEZEIGT und nicht nur ERKLÄRT. Besonderer Bonus: Der Doctor wirkt ernst und hält die Klappe. Ist das ein anderer Schauspieler als in Episode 1?

Den leicht durchbrechenden Weltschmerz nahm ich ihn sogar ab! Und davon weiß ich einiges… (*auf Bücherschrank mit Discovery-Reviews zeig*)

Und – bitte nicht hauen! – die hintere Mitte der Folge gefiel mir auch. Dass der Bösewicht das Summen und Vibrieren des Universums abstellen möchte (wodurch alles stirbt) wird schlicht und simpel rübergebracht. Auf Audio- und Bild-Ebene waren die Szenen im schwarzen Nichts wunderbar aufgeräumt, teilweise hypnotisch (nicht falsch verstehen: eher wie ein Exhibitionist, der euch auf dem Weg zur Arbeit aus dem Gebüsch anpinkelt) und zumindest halbwegs neu.

Am Ende ist das Wesen halt eine Art von Q mit Musik-Fetisch.

Wer hier NUR das Abfeiern von Transen-Klischees sieht – wie viele brüllende Drag Queens mit Klaviernoten auf dem Hemd kennt ihr eigentlich? – ist vielleicht eeetwas unfair gegenüber der Folge?

Das Finale ist zwar erneut so hyperaktiv wie eine Dreck-Queen, die beim Tanzen in den Putzeimer geraten ist, aber große Unterschiede zu Matt Smith und David Tennant kann ich da nicht erkennen.

Nur dass der nackte Wahnsinn mit atombreitem Story-Anstrich damals frischer war.

„Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, dass Noten physisch erscheinen.“ – „Schnell! Denk mal an nackte Männer!“ – Der Doc komponiert aus dem Schmerz seines Lebens den geheimen Exorzismus-Song. Wo er den plötzlich herhat, ist die übliche Seltsamkeit im Doctor-Who-Kontext. Da hätte ich mir eher was wie das erste Summen im Universum (Urknall oder so) gewünscht. Oder den Klemmfurz beim Verfassen dieses Scripts.

Bleibt nur die Frage: Wieso baut Kollege Sparkiller per KI nie solch geniale Songs?

Fazit:

Dass DAS die schlechteste Who-Episode aller Zeiten sein soll, wie man teilweise lesen konnte, ist natürlich Blödsinn.

Nur weil dieses Werk neu ist – und wir uns bei all den Lesben, Schwulen und Geschlechtslosen das Genital abschneiden sollen!?

Nein, so einfach bekommt ihr meinen Hass nicht.

Die mieseste Episode ist und bleibt nämlich „Space Babies“, jawohl!

Allein die (gewollt) geschmacklose Erscheinung von Mumpitz-Maestro beim Musiknoten-Snacken ist unterhaltsamer als das lahme Rumgestehe der zahnlosen Jodie-Whittaker-Geschichten.

Am Ende entscheidet jeder selbst, was man hier erwarteten konnte… Wer z.B. Science Fiction, Charakterentwicklung und Anspruch sucht, kann sich hier gleich gehackt legen – und ungestraft auf 0,5 Sterne runtergehen.

Wer aber schon innerlich gestorben ist, erfreut(?) sich an dem ungefilterten Kalauer-Zirkus, bei dem keine (guten) Gags das irritierende Auftreten des Gegenspielers stören.

Die cartoonige Notenschmeiß-Nummer am Ende hätte ich eigentlich als unnötig, unpassend und hyperaktiv bezeichnet, WENN ich nicht bei „Strange New World“ diese Musical-Scheiße gesehen hätte.

Ein schönes Beispiel, wie moderne Serien franchiseübergreifend voneinander profitieren können?

(* „Star Wars“, „Star Trek“ und „Dr. Who“ jeweils einen Holzhammer in die Hand geb – und den Zuschauer autmunternd in die Mitte stell*)

Als lockere Science-Fiction-Folge:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Als Fantasyexperiment mit Trash-Elementen:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

