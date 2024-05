Star Trek – TOS: „Tödliche Spiele auf Gothos“ – 1.17 – Review

In der heutigen Episode von „Trekkies erzählen vom Krieg“ treffen wir auf den magisch anmutenden Trelane. Ein Mann, der in einem altertümlichen Herrenschloss(?) auf einem unbewohnten Planeten abhängt und Kirks Crew mit Zaubertricks und Rumgetänzel in seinen Bann zieht. Raufbeamen geht nicht, Wegfliegen auch nicht. Stattdessen soll man marschieren, exerzieren und sich beim Facepalmieren total blamieren. Der jugendliche Altspund ist dabei vernarrt in männlichen Wettstreit und Militärgeschichte, während er wild zusammengesammelte Museumsstücke hortet. Ja, ihr habt’s richtig erkannt: Trelane ist ein Reichsbürger und sollte dringend durchsucht werden!

Klar… Ob man das Abhängen bei Trelane, wo man sanft schikaniert wird, als „clevere Geschichte“ ansehen will, darüber könnte man streiten. Auf jeden Fall ist die Atmosphäre so dicht, dass man sie mit den Fingernägel kratzen könnte.

Und mit „dichter Atmosphäre“ meine ich nicht die Szene, in der Kirk kurz in einer Rumpelkammer vergast wird…

Dass man Trelane sogar in dem leider vergessenen(?) Point-and-Click-Klassiker „Judgement Rites“ (1993) wieder ausgrub, hat natürlich den Grund, dass der Mann im Gedächtnis kleben blieb. – Wir testen einfach mal, ob ihr das hier noch KENNT:

Irgendwie fällt mir dazu ein, dass ich mal was zu dem neuen – schwulen – Doctor Who machen wollte. Aber warum nur?

Die meisten SF-Menschen mögen halt Zeitreisegeschichten und/oder interessante Antagonisten mit Übermacht. Wer DAS liefert, bekommt schon gleich einen Stern mehr! Nichts regt die Phantasie durchschnittlicher Drehbuchautoren MEHR an als mal zeitlich, räumlich und charakterlich richtig freidrehen zu dürfen.

– Das Minen- und „Wedelspiel“ von Trelane ist ein Genuss für Freunde der Schauspielkunst! Bei TOS wirkten Aliens und Gegenspieler ja oft etwas „gebremst“. Zumindest besaßen sie selten Charisma, Relevanz UND genug Screentime(!) gleichzeitig. Bei Trelane ist alles drei in so großer Menge vorhanden, dass Kirk & seine Rumsteh-Rabauken oft wie Nebendarsteller mit diversen Text- und Gesichtshängern wirken.

– Überhaupt entdeckt man so viele Parallelen zu Q, dass man sich im Nachhinein wundert, warum Q im Detail ANDERS agiert („Hä? Ein Versehen? Gab es doch bei Trelane nicht?“) und zum Beispiel nicht vor dem Spiegel eine Miniorgel massiert. Die Ähnlichkeiten reichen über Trelanes/Qs Vorliebe für französische Geschichte bis hin zu Uniformen, die gewalttätige Menschheit, Gerichtsverhandlungen und kindischen Drog… Degenspielchen.

Trelane… Sie sind ein machtvolles Wesen, das Materie erschaffen kann. Aber sie wollen zu Dudelmusik im Kreis tanzen?!“ – „Na ja, nur Vormittags. Am Nachmittag arbeite ich bei ALDI an der Kasse.“ – Machtmensch nur als Nachtmensch: Früher fand ich diese Szenen albern. ABER würde man als „Gott“ wirklich nur Planeten schubsen und Aliens drangsalieren? Ja, „alberne Sachen durchziehen“ wären sogar mein Hauptziel! Wie z.B. sich die leckerste Pizza und den endlosesten Magen der Welt erschaffen!

– So toll die Geschichte (oder nennen wir es „das Geschehen“?) auch ist, so seltsam passiv wirkt Kirk. Hat Picard sich argumentativ noch an Q kaputtgeschwafelt und mindestens einen Immanuel-Kant-Band kaputtgeblättert, steht Jim oft hängearmig und welpenblickig daneben.

Total übel ist das aber nicht! Er beobachtet den Kindskopf halt aufmerksam und gibt immer wieder brauchbare Impulse: „Och Meeeensch, Marvin-Hannes-Trelane… Jetzt ist es schon sooo spät. Wir müssen sooo viel arbeiten. Magst du uns gehen lassen?“ (*Maurerkelle hochhalt*)

– Auch aus trekscher Lore-Sicht ist vieles spannend: So kann sich z.B. Trelane überhaupt nicht vorstellen, dass das Führen eines Raumschiffs mit Forschung und Demut zusammenhängt. Er sieht nur marschierende Mörder-Militaristen, die zwar gerade nicht kämpfen, aber im Prinzip vor allem für Welt(raum)ruhm und Vatterland antreten.

Ob er da richtig liegt, kann der geneigte Zivildienstleistende natürlich selber entscheiden. Doch wenn man an das spätere DS9, ENT und Discovery denkt, muss man konstatieren: Jau, er hat recht! Da wird ECHT mehr am Photonentorpedo geschüttelt als im Reagenzglas.

„Kirk, Sie müssen jetzt eine Runde mit mir marschieren! Links, Zwo, Drei!“ – „Uuuh… Da komme ich schauspielerisch an meine Grenzen.“ – Der Mimik-Bus rumpelt über Stock und Stein: Ich bin niemand, der ständig anmerkt, wie plump Shatners Schauspiel ist. Aber hier fragt man sich tatsächlich, warum Trelane den Captain derartig an die Wand spielt. Was den Eindruck von ZWEI Wänden hintereinander erweckt.

– Die Episode ist ganze 50(!) Minuten lang, verfliegt aber in einem Affenzahn. Unbewusst achtet man selber drauf, ob der Kindskopf mit dem Phaser gleich ein Crewmitglied erschießen könnte („Hui! Herrlich! Und wie das nach gebratenem Hühnchen riecht!“), ein harmloses Tänzchen mit den Damen wagt oder man ihn nebenbei auf gefährliche Ideen bringt. („Mon Capitaine! Haben Sie da gerade was von ‚Lunte gerochen‘ gesagt?“ *Kanone reinroll*)

– Positiv muss ich eh erwähnen, dass hier keine Person stirbt. Auch wenn es oft so aussieht. Klar, DAS würde es zwar spannender machen, aber das Ende mit Trelanes körperlosen „Eltern“ hätte null gepasst. („Sorry, waren keine Kitaplätze da. Tschuldigung wegen der totgestorbenen Redshirts.“)

Ich glaube, Discovery hätte dem Drang nicht widerstanden, uns ein paar blutige Handlungs- und Speerspitzen zu zeigen?

– Wenn selbst supermächtige Lebewesen eher neugierig und verspielt sind – und kein Superkiller – ist das doch ein humanistisches Weltbild? In der TOS-Episode „Die Spitze des Eisbergs“ sah das ja noch anders aus. Da wurden alle Beteiligten regelmäßig von Felsen – und durch zentimeterdicke Kontaktlinsen – erdrückt.

– Spannend ist, dass Trelane durchaus einen Gegenpart sucht. Natürlich könnte er Kirk sofort töten, löten, popöten. Aber eigentlich ist die permanente Grenzüberschreitung ein stummer Schrei nach Liebe – der zufällig mit viel Gelaber unterlegt ist.

„Na, macht die Jagd nicht Spaß?“ – „Kommt drauf an. Wie viele Mücken über meinem Kopf wollten Sie denn erschrecken?“ – Hieb-und Stichfest: Der Endkampf wirkt so dynamisch wie Eisstockschießen in Wackelpudding. Aber für die Story ist das gar nicht übel! Hätte man sich bei der DISCO vermutlich mit abgeschlagenen Babyköpfen beworfen, so passt dieses Wald- und Wiesengerangel zu Trelanes Infantilität.

– Achtung, Feinschmecker-Kommentar für Zeigefinger-am-Kinn-Hobbypsychologen: Der gutartige Gottartige bedient sich NUR an den Ritualen der Militärgeschichte, um Reaktionen und Grenzen zu fordern. Theoretisch hätte er aber auch „Vater, Mutter, Kind“ sein können. Oder „Werkstattmeister und sein Auspuff“.

Will sagen: Dass alle für uns interessanten Szenarien aber irgendwas mit Gewalt oder Militär zu tun haben, ist … faszinierend? Kann man sich überhaupt OHNE Konflikte definieren, wenn wir uns aus der Sicht eines Gottes oder machtvollen Wesens betrachtet? Würden menschliche Erfindungen, Bauwerke und Sparkillers hochprämierte KI-generierte-Musik für auch nur 10 Sekunden Trelane-Interaktion ausreichen?

– Besonders nett fand ich die Szene, als man im Affenzahl vom Planeten flüchtet, der Himmelskörper sich aber mehrfach in den Flugweg „wirft“. Das ist natürlich physikalisch ziemlicher Käse und wirkt etwas zuuuu machtvoll, ist aber ein starkes Bild!

Ganz makellos ist das alles natürlich nicht.

So wird z.B. erst etabliert, dass Trelanes (Energie-)Macht sich in seinem Spiegel befindet. Der während eines Duells mal gerade HINTER ihm hängt – was Trelane null interessiert. Kein Wunder, dass der Ikea-Machtbolzen später gar keine Rolle mehr spielt.

Auch kommt die Gerichtsverhandlung etwas arg unerwartet. („Sie haben als Mensch bestimmt irgendwas falsch gemacht. Ich sage: Aufhängen!“) Das war bei Q im TNG-Pilotfilm dann spannender inszeniert.

Am Ende bleibt sogar das leichte Gefühl, dass irgendein cleveres Element noch fehlt. Vielleicht hätte man die Crew mal für 30 Sekunden an die Front versetzen müssen, um den Militär-Mumpitz etwas mehr zu zelebrieren?

(„Haha! Alle totgeschossen! Da halte ich mir den Bauch vor Lachen. Und weil jetzt so viel Blei drin ist, hahaha!“)

„Einspruch, Euer Ehren! Das Aufstellen eines Galgens VOR der Gerichtsverhandlung könnte geeignet sein, den Angeklagten zu verunsichern.“

Fazit:

Wer das Publikum unterhält, hat RECHT.

Selten verflog die Zeit einer Klassik-Folge so sehr im Flug – auch wenn dieser dramaturgisch manchmal im Kreis verläuft oder man ähnliche Storys bei TOS sogar mehrfach erlebte.

Das liegt vor allem am Schauspieler William Campbell, der sich buchstäblich die kindliche Seele aus dem Leib spielt!

Auch als Klingone durfte er bei „The Trouble With Tribbles“ ran – und bei DS9 auch noch mal.

Intellektuell ist das hier keine Megaepisode, doch wer hier was reininterpretieren WILL, findet genug Ansätze für krampfige Schulaufsätze.

Eine der wenigen Geschichten, die ich mir zweimal hintereinander anschauen könnte.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

