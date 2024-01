„Sie haben es schon wieder getan!“ – Erneut Star Trek-Film angekündigt

Alle Jahre wieder kommt das Schiss-Stuss-Kind: Ein neuer Trek-Film wurde angekündigt! Nachdem ganz viele Drehbuchautoren und Regisseure es NICHT machen durften (komplette Liste bitte von Kollege Sparkillers Dachboden abladen), steht nun also fest, dass der Dings es machen darf. Toby Haynes, um genau zu sein.

Alle weiteren Infos nur hier! Brandheiß! Oderdrauf auf’s Lauwarme!

Die US-Seite Deadline berichtete vor einigen Stunden, dass der Regisseur, der u.a. bei der Star Wars-Serie „Andor“ mitwirkte, den Film inszenieren dürfe.

Interessant – aber vollkommen überraschungsfrei – kommt die Aussage daher, dass Chris Pine & Kollegen diesmal NICHT mit dabei sein werden. Uns wundert das nicht, schließlich ist der letzte Film schon von 2016 und wird zum Erscheinen des nächsten Meisterwerks vermutlich sein 10-Jähriges Jubiläum feiern.

Völlig unnötig, so teure (und eher halb-kultige) Schauspieler noch mal auf die Bühne zu bitten. So was klappte nur Jahrzehnte lang bei Stewart, Shatner und Konsorten.

Besonders „frisch“ ist natürlich die Idee, dass es sich (O-Ton) um eine „origin story“ handelt. Also um eine dieser beliebten Ursprungs-Geschichten, die zu Beginn des Franchises spielen und uns zeigen, wie die Andorianer damals eigentlich den Warpantrieb entdeckt haben. (= „Ach. Guck. Da isser ja. Der Warp-Antrieb.“)

Diese Origin-Storys sind bekanntermaßen sehr beliebt, seitdem sie bei ENTERPRISE, Discovery, Strange New Worlds und vielen anderen Serien so viele offene Fragen klären konnten (= Spock lacht gerne).

Wirklich bekannt ist die Handlung aber noch nicht – sie soll aber mehrere Dekaden vor dem 2009er-Reboot spielen.

Also VOR dem ganzen Paralleluniversums-Gedöns, was aber inhaltlich und künstlerisch eh keine Rolle mehr spielt.

Witzig ist, dass „Star Trek 4“ weiterhin als zusätzlicher Film entwickelt werden soll („remains in active development“). Aber vielleicht traut sich da auch einfach keiner, mal den Tafel-Eintrag von 2017 zu löschen. Seit Covid traut sich eh keiner in den Besprechungsraum?

Der Drehbuchautor heißt übrigens Seth Grahame-Smith, dessen bekannteste Werke wohl „It“ (2017, nur als Produzent) und „Abraham Lincoln: Vampire Hunter“ (2012, Drehbuch) sind.

Der Rest lässt einen fasziniert zurück: „The Flash“ (2023) ist natürlich ein zeitloses Meisterwerk, bei „The Lego Batman Movie“ durfte er neben 4(!) anderen Leuten ran, während „Beetlejuice 2“ (2024), „Kung Fury 2“ (2024) und „Fantastic Four“ (2015) leider bis heute noch nicht fertig sind.

Zukunftia vermutet also weiterhin:

Erneut hält man uns mit Flitzpiepen sympathischen Neueinsteigern hin, die Krawall und Retromanie auf der Straße mit „Heiland“ ansprechen – auch wenn Regisseur Haynes bei Black Mirror (die Jesse Pinkman-Folge), Sherlock und Doctor Who immerhin ein paar innovativere bzw. flippigere Serien betreuen durfte.

Wenn auch nur für wenige Folgen.

Aber bekanntlich ist es immer gut, wenn jemand britische Einflüsse einbringt. Allein das sorgt für ein wenig Neugier auf meiner Seite.

Vielleicht gelingt es ihm, sich mit einem neuen Ansatz durchzusetzen, nachdem J.J. Abrams damals schon zu „satt“ war?