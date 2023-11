Star Trek Resurgence – Das Review mit der Qual der Wahl

Hui, Star Trek Resurgence hat in der Spiele-Welt ja für ordentlich Begeisterung gesorgt. Will sagen, immerhin hat der Typ ganz dort hinten beim Gähnen die Hand vor den Mund gehalten. Hätte er ja nicht machen müssen. Ansonsten blieb es bei den meisten Spieletestern aber leider bei einem nichtssagenden Schulterzucken. Nicht toll, nicht furchtbar. Und da es sich DABEI zufälligerweise auch um den Slogan von Zukunftia handelt, haben wir uns dieses (mäßig) interaktive Stück Software direkt noch einmal vorgenommen…

Handlung: Diese wechselt zwischen der frisch auf die USS Resolute versetzten ersten Offizierin Jara Rydek und dem dortigen Lower Decks Gerümpel Carter Diaz. Von dort aus brechen wir aus um das Auftreten mysteriöser Ionenstürme zu erforschen, verfeindete Fraktionen zu diplomatieren („Vielleicht sind die anderen gar nicht voll doof?“) und grundsätzlich halt dem voll spießigen Sternenflotten Way of Life zu folgen.

Kurz, endlich mal wieder ein Star Trek Spiel!

Die letzten Jahre sah es in dieser Beziehung ja eher mau aus, obwohl man durch den absolut phänomenalen Erfolg des Kurtz-Treks ja eigentlich mit monatlichen Veröffentlichungen neuer Titel hätte rechnen müssen. Zwar kam mit Star Trek: Infinite kürzlich noch ein neuer Strategietitel raus, aber um viel mehr als einen neuen Anstrich für „Stellaris“ scheint es sich auch nicht zu handeln. Von den vielen Bugs ganz zu schweigen.

Ansonsten gab es ausgerechnet zu Star Trek Prodigy noch ein kleineres Spiel. Welches übrigens am Release-Tag ganze ACHT Spieler (!) hatte, also etwa genauso viele wie die Serie an Zuschauern. DESWEGEN war Steam damals also so instabil!

Zum Vergleich, das Prodigy-Game hat aktuell einen 30 Tage Durchschnitt von täglich 0.3 Spielern (!), während dieser Wert bei dem auf Steam nicht mehr erhältlichen Spiel zum 2009er-Kinofilm immerhin bei knackigen 0.7 liegt. Bei soviel Kurtz-Erfolgen warte ich ja weiterhin auf die große Enthüllung, welche schrecklichen Druckmittel dieser Mann gegen die Chefs ganz oben hat. Flugpläne zur Epstein-Insel? Zoom-Meetings mit dem Ku-Klux-Klan? Oder, noch schlimmer, gar gemeinsame Nacktfotos mit Kollege Klapo?

Jetzt ist jedenfalls „Star Trek Resurgence“ raus und (Überraschung!) es hat mit keiner der neuen Serien auch nur annähernd etwas zu tun. Und wer bei uns fleißig mitliest, der weiß… alleine DAFÜR gibt es natürlich bereits dankbare Bonuspunkte!

Resurgence spielt stattdessen etwa zehn Jahre nach TNG und bricht dabei auch keine größeren Regeln des Designs. Gut, über einige Elemente, wie die hässliche Raumstation zu Beginn, kann man sich mit den zuständigen Mitarbeitern des Entwicklers Dramatic Labs wohl streiten. Aber der allgemeine Look haut schon hin. Die Türen wuschen angenehm vor sich hin und der Kommunikator piepst ordnungsgemäß nach DIN EN IEC 62368-1.

Der Rest leider nicht so wirklich. Die Grafik kann man im Vergleich zu anderen aktuellen Spielen gerade noch als ausreichend bezeichnen, aber einen Barren Latinum wird man damit nicht gewinnen. Die Figuren erinnern in ihrer natürlichen Beweglichkeit an „The Sims“ und deren drei Gesichtsanimationen lassen diesbezügliche Vorzeigetitel wie Horizon oder L.A. Noire auch nicht neidisch, ha-ha, dreinschauen.

„Meine Freunde, in mir brodeln gerade sooo viele verschiedene Emotionen! Freude! Trauer! Wut! Und wenn der Animations-Praktikant sich beeilt, könnt ihr diese vielleicht sogar bald SEHEN!“ – Vulkanier aus Leidenschaft. Die Mimik in diesen Spiel erinnert an vorgerendere 3D-Zwischensequenzen der 90er. Dabei hätte man sich DORT lieber bei den TNG-Drehbüchern bedienen sollen!

Schlimmer würde alles wohl höchstens noch aussehen, wenn man Bewegungsunschärfe, Lichteffekte usw. im Menü tatsächlich ausschalten KÖNNTE. Aber damit man eine NOCH schlechtere Grafik in den Reviews nicht zeigen kann, hat man wohl einfach alle Optionen aus dem Einstellmenü entfernt.

Was, dein Monitor kann mehr als 1080p?! Mit sowas fangen wir gar nicht erst an, du blödes Angeberschwein!

Im Ernst, du kriegst ein paar Regler für Helligkeit, Lautstärke, Untertitel und wirst damit gefälligst ZUFRIEDEN sein, klaro?!

Positiver sieht es da schon bei der Story aus, welche man sich durchaus als TNG-Drehbuch vorstellen könnte.

*leichter spoiler*

Gut, es geht MAL WIEDER um eine antike Superwaffe. Dies scheint bei Trek-Spielen (z.B. Final Unity, Elite Force, Hidden Evil) offensichtlich ein beliebter MacGuffin zu sein, bei welchem wir auf der einen Seite über Warp, Nanoproben, Schutzschilde und Hologramme verfügen, auf der anderen aber alle Beteiligten seltsamerweise weiterhin extrem erstaunt über 600.000 Jahre alte Technologien mit dem optischen Charme eines leuchtenden Ziegelsteins sind.

Aaaaber der Geist des Treks ist in diesem Spiel trotzdem präsenter als in allen Discoveries und Picards. Denn hier faselt man sich am Konferenztisch noch die Backen wund und tricordert durch die Gegend bis die Batterien erschöpft aus dem Gehäuse fallen. Selbst die BÖSEN fletschen nur selten mit den Zähnen („Hab ich noch Reste vom Mittach dazwischen? Guck doch mal!“) und geben meistens sogar ganze Sätze von sich. Ein weiterer Pluspunkt gegenüber gewissen Formwandlern bei Star Trek Picard, welche sich nur doof im Stuhl rumdrehten, um dabei wirres Zeug zu labern („Tick Tock! Tick Toooock!“).

„Befehl ist Befehl! Hör auf zu meckern! Yo, wir schaffen das!“ – „Hä, was?“ – „Oh, sorry, der Spieler hat wohl einfach auf ALLE Tasten gedrückt!“ – Hier findet gerade ein wichtige Entscheidung zwischen Fähnrich Baumeister und seiner Trill-Kollegin statt. Machen wir die Arbeit wie befohlen oder gibt es erst einen flappsigen Spruch BEVOR wir die Arbeit wie befohlen machen? Wer sowas spannend findet schwitzt wohl auch in Warteschleifen, wenn man sich zwischen Taste 1 oder 2 entscheiden soll.

Wobei die Dialoge für ein Spiel, welches zu 90% aus wenig interaktiver Story besteht, jetzt nicht der absolute Brüller sind. Ansprachen auf dem Niveau von TNG-Picard sollte man nicht erwarten. Die Gespräche kommen meist sehr dröge wie zweckmäßig daher und sind wie schon die Grafik einfach nur ausreichend. Die Figuren bleiben dadurch blass und versprühen nicht annäherend so ein Charisma wie z.B. bei Mass Effect. Selbst Gastauftritte wie der von Spock wirken vorwiegend nutzlos und als reines Trailer-Lockmittel für die Fans.

Das Gameplay ist für mich aber der größte Kritikpunkt. Resurgence ist einfach nur eine lange Ansammlung absolut linearer Quick Time Event á la „Drücke W“, „Halte E gedrückt“ und „Drehe deine Maus im Uhrzeigersinn“. In anderen Spielen durchaus eine nette Abwechslung, hat man hier das Gefühl, dass diese nur aus Pflichtgründen und völlig willkürlich reingekloppt wurden. ICH fühle mich jedenfalls nicht total in die Geschichte reingesogen, nur weil ich mal ein antikes Alien-Relikt antatschen durfte.

Das Ganze wird im weiteren Verlauf so extrem, dass man sich eher wie ein trainierter Affe vorkommt („Komm! Drück den Knopf, mein Kleiner! Guuut! Und jetzt diesen! Du kannst dich eh nicht weigern, dann halten wir nämlich einfach das Spiel an. Macht das nicht Spaaaaaß?!“).

„Hihii, willst du mit mir geeeehn?!“ – „Ja! Nein! Vielleicht?? Mensch, dieser Countdown-Balken leert sich so schnell! Ich wünschte, das Aufbauen einer Beziehung wäre ein langwieriger Prozess unter Berücksichtigung vielschichtiger Aspekte und keine Liste zum Abhaken wie in der Schulpause.“ – Ene, Mene, Miste, es rappelt in der Shuttle-Kiste. Aber auch nur, wenn man die geheime vierte Auswahl „Ey, knattern?!“ auswählt.

„Boah! Mit welchen dieser DREI riesigen Buttons starte ich denn jetzt die Diagnose?! Gnaaah, das selbe Problem wie bei meiner Toiletten-Spülung! Der Reinigungstrupp kriegt irgendwann noch raus, warum vor meinem Quartier der Boden immer so muffelt!“ – Rätsel aus dem Knobelbecher. Kein Witz, dieser interaktive Moment besteht lediglich aus dem Steuern der Hand zur groß leuchtenden Schaltfläche. DANN lieber an der Netto-Kasse arbeiten, da gibt es wenigstens mehr Knöpfe!

Dazwischen gibt es zwar auch ein paar Sequenzen wie Schleichen, Shuttle fliegen und Phasergefechte, diese sind aber meist schon nach zwei Minuten vorbei und in Sachen Spielmechanik extrem minimalistisch. Mit dem Lesen des Tutorial-Textes dazu ist man oft tatsächlich länger beschäftigt.

Fazit: Wer die Games von Telltale kennt, der weiß bereits was einen erwartet. Was ich nicht einmal negativ meine, denn auch mäßig interaktive Geschichten können unterhaltsam sein. Aber bis auf ein recht gelungenes TNG-Feeling hat Resurgence als Spiel einfach wenig interessantes zu bieten. Die Grafik ist mau und auch die Musik dudelt eher unbeachtet bis unpassend vor sich hin. Oder manchmal so laut, dass man den Dialog kaum versteht. Klar, kann man regeln, aber in der Standard-Einstellung sollte sowas bereits passen.

Empfehlen kann ich das Spiel höchstens für solche, welche wirklich Heißhunger auf „Nicht-Kurtz-Trek“ haben und denen minimales Gameplay mit ein paar Dialog-Entscheidungen bereits ausreicht.

Ansonsten besser das zusammengeschnittene YouTube-Video ansehen und danach das alte (aber gute) Final Unity spielen.

SPOILER-PS: Nach Discovery, Picard und Prodigy gibt es übrigens ERNEUT einen finalen Kampf gegen übernommene Sternenflotten-Schiffe! In so kurzer Zeit schon ein komischer Zufall??