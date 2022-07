, The Orville – Kritik zu 3.08 – „Midnight Blue“

Diesmal werde ich NICHT erwähnen, wie oft Geschlechterthemen und Beziehungen bereits behandelt wurden. Stattdessen möchte ich diese Einleitung nutzen, um zu fragen, welche SF-Serie der letzten 5 Jahre EUCH eigentlich noch so gefallen hat? Was man halt problemlos weggucken kann, ohne sich ständig zu ärgern? Irgendwas mit Anspruch, der nicht im Widerspruch zum (eventuell) lockeren Äußeren steht. Ich frage für einen Freund… (*Sparkiller Schnauzbart ankleb*)

Inhalt: Topa soll zusammen mit Kelly und Bortus auf dem Frauenplaneten nach dem Rechten sehen. Denn nur die Einhaltung diverser Regeln (z.B. kein Bier ins Lagerfeuer schütten) bewahrt dort den Frieden. Doch haben sich die Damen wirklich an das Baby-Importier-Verbot gehalten?

Willkommen bei unserer Show namens „Einerseits / Andererseits“, die man in der dritten Staffel besonders gerne mit „The Orville“ spielt. Und zwar mit jeder wichtigen Szene einer Folge.

Wie in den letzten Wochen gibt es auf jedes empfundene Hochgefühl (= „Einerseits“) stets einen stechenden Schmerz im Lendenbereich, den wir aus Gründen der Vereinfachung „Andererseits“ nennen möchten. Und am Ende zählen wir mal, welches „Seits“ überwiegt. Und wenn ihr oder ich die falschen „Seits“ habt, prügeln wir uns gegenseitig ist… Jenseits?

Alles klar? Spielen wir los:

– Kelly wird als Ansprechpartnerin für das frisch feminisierte Flausenkind Topa ausgewählt. Und zwar von Bortus, Topa, ihr selbst uuund dem Drehbuch. Das ist einerseits ganz niedlich, weil nette „Chefs“ und „Lehrer“ für unser aller Persönlichkeitsentwicklung wichtig sind (ICH sage EUCH an dieser Stelle mal ganz bescheiden: Keine Ursache, Leute!), andererseits hatte ich aber ein leicht falsches Gefühl. Ist das wirklich die beste Idee, wenn eine derartige Führungsperson einem was „Boys and Girls“ und Erotik erzählt?

(Kelly ist ja hier eher wie eine Schuldirektorin. Und nicht „nur“ eine Vertrauenslehrerin. Und in katholische Beispiele sollten wir dies alles GAR NICHT packen, brrrr…)

„Topa, du kannst mir alles sagen. Du brauchst dich für nichts zu schämen.“ – „Okay. Ich habe da diesen Mathe-Hausaufgabe…“ – „Laaangweilig. Anrüchiger bitte, Lechz!“ – Wie immer stellt sich die alte Forumsfrage: Wenn du es nicht supererotisch findest, warum guckst du die Serie dann?!

– Dass ausgerechnet Gordon(!) der Mann ist, in den sich Topa verliebt hat, ist einerseits natürlich mutig und witzig („Du hast feminine Anteile, die ich mag.“ – „Danke sehr!“), andererseits… äh… wie alt ist das „Kind“ nochmal? Zweieinhalb Staffeln? Okay, wir reden hier von Science-Fiction-Kindern, aber zusammen mit dem andererseits mit Kelly weiter oben möchte man Seth MacFarlane schon fragen, ob ein kindgerechteres Setting sooo schwer gewesen wäre?

Was käme als nächstes? Eine einjährige Transsexuelle, die Admiral Grandpa fragt, ob er mit ihr nicht mal ein Ei befruchten will?

– Dass man die fairen Regeln auf dem Moclan-Frauenplaneten überwachen will (= Die Frauen schmuggeln keine Babys mehr, dafür werden sie nicht massakriert), ist einerseits eine nette Sache in Richtung Kontinuität. Andererseits war ich von der ganzen Schwarzweiß-Zeichnerei schon zu Beginn abgeschreckt: Die Frauen im Dorf leben in einer Art Garten Eden, sind selbstbewusst, werden von den Sonnenstrahlen sanft geküsst und freuen sich – Helfersyndrom sei Dank – wie Schneeköniginnen auf den Besuch von Topa, die natürlich angeleitet (und vollgeseiert) gehört.

Demgegenüber stehen natürlich die bösen Männer in Uniform, die bei einem niedlichen Mädchen unverhohlen in die Hand kotzen („Ekelhaft! Widerlich! So schlimm, dass wir uns als Verbündete der Union nicht mal mehr diplomatisch MÜHE geben müssen!“). Das ist schon recht plump und machte wenig Lust, die restlichen 75(!) Minuten der Episode zu sehen.

Im Ernst: So was macht wenig Freude. Klar, es gibt im realen Leben solche Extreme, aber ich fand es z.B. immer spannender, gewaltbereite Bajoraner auf gemäßigte Cardassianer treffen zu lassen, als die große Klischeeparty mit anschließendem Selbstbestätigungs-Komasaufen abzufeiern.

„Ihr Kind, das stinkt nach Frau!“ – „Im Rahmen unserer galaktischen Zusammenarbeit wäre es schön, wenn Sie darüber hinweggehen könnten.“ – „Klar, mit einem Mähdrescher! Harrharrharr!“ – Wie sagte meine Großmutter immer: Böse ist, wer Böses tut. Aber es gibt hier noch andere, komplexe Seiten. Zum Beispiel die sogenannte Verbalbösen, Gedankenbösen und Ausführungsbösen.

– Positiv kann man einerseits die liebevolle Dorfstimmung vermerken. Die Musik ist teilweise sooo fröhlich, als hätte Steven Spielberg seinem Komponisten einen Topf mit Elfeneintopf eingetrichtert. Doch andererseits zooog sich das schon: Erst Tanz, dann Glühwürmchen mit allen Farben der LGBTQ-Community, Omi versucht Topa zur Geheimagentin zu machen („Nur Nachrichten weiterleiten“), dann noch mehr Glühwürmchen und Tanz, eine sentimentale Geschichte am Essenstisch und ungläubige Gesichter.

Also auf Seiten der Zuschauer, die verdutzt die verbleibenden Episodenminuten betrachten…

Klar, alles toll gefilmt, ABER wenn ich nach all diesen Szenen FROH bin, wenn die Bösen Topa entführen (natürlich mit aufgeschrecktem Vogelschwarm, zugehaltenem Mund und Standard-Kidnapping-Orchestertusch), sind mir wohl doch zu viele Multicolor-Glühwürmchen durch die Ohren gerauscht?

Hier muss ich leider erneut sagen: Ja, Geschlechtsidentität IST ein wichtiges Thema für Leute, die noch keins haben (Geschlecht, nicht Thema). Aber ab jetzt bin ich leider gelangweilt von diesem Spezialgebiet, das inzwischen 17,8% aller Orville-Folgen bestimmt. Ihr könnt gerne nachrechnen – mit Pillermännern anstatt Fingern?

Was ist mit Arm und Reich, Doof und Klug, Schnauzbart oder Lackschuh? Gibt es nicht andere Dinge, die sich – vermeintlich – widersprechen oder sogar bekämpfen? Sachen, die man mal im SF-Kontext beleuchten könnte? Wo sind Episoden wie die auf dem Social-Media-Planeten? Oder wie das Ding mit den Sternzeichen? Oder die, wo Kelly zur Gottheit ernannt wurde? Auch schon umoperiert?

„Mercer, wir haben ein Problem. Die Moclaner haben von der Geschichte der Blümchen und Bienchen gehört. Jetzt foltern sie alle Blümchen und verhören die Bienchen!“ – Fortpflanzung hinfort: Endlich spitzt sich der Konflikt mit den Republikan… Moclanern zu. Hoffen wir nur, dass bei der finalen Abstimmung der Chef-Moclaner (nennen wir ihn „Trump’k“) nicht das Parlament stürm… schwulisieren lässt?

– Doch wir wollen nicht unfair bleiben werden: Denn nach 40 Minuten gibt es ja schon(?) das erste Gespräch, das etwas Pfeffer hatte und mich interessierte: Nämlich zwischen Alice Schwarzer und Mercer, der zu Recht anprangert, beeinflussbare Kinder zu Spionen zu machen, die geheime Subraumfrequenzen kennen.

Das ist einerseits eine gute Szene, in der endlich mal was auf den Tisch kommt (politisch, nicht Penis-abschneid-technisch), andererseits aber für mich enthüllte, was ich EIGENTLICH gerne sehen will.

Oder zumindest, zu welchem Zeitpunkt. (= stets 15 Minuten VOR dem Müdewerden?)

Wirklich unnötig wird’s aber, als man auf dem Holodeck auf Dolly Parton trifft. Nichts gegen Künstlerinnen, die mit ihrem Talent Dinge bewerten, die sie interessieren. Aber diese billige Art, Popkultur-Fetische von Seth in die Zukunft zu holen, wurde schon sooo oft durchgezogen, dass man die Weltraumszenen von „The Orville“ langsam auf einem VR-Headset in UNSERER Zeit spielen lassen könnte? Dann könnte man Zigaretten, Smartphones, Sitcoms und alte Filme doch viel besser verbauen. Und nebenbei läuft eine alte TNG-Folge auf dem Fernseher…?

„Möchten Sie nun vor dem Ausschuss von dem Babyschmuggel berichten?“ – „Ja. Aber nur, wenn Sie etwas für mich tun, Captain. Tragen Sie mich in den nächsten Raum. Die Moralin-Vorlesung für den Zuschauer fängt gleich an.“

Auch möchte ich die Autorität von einem programmierten Hologramm anzweifeln. Oder zumindest in Frage stellen, ob es so clever ist, politische Fragen auf diese Weise zu lösen. Oder ob Leute, die andere Leute dadurch manipulieren wollen – in diesem Fall Mercer -, irgendwie Lack gesoffen haben? Nur ganz wenig? 30 Milliliter oder so?

Eigentlich sollen WIR als Zuschauer ja gleich mit umgestimmt werden. Was ich manchmal auch gerne geschehen lasse. Aber als Nicht-Fan einer drallen Countrysängerin mit feministischem Vor… äh… Unterbau fühlt sich das nicht so prall an? Bei TNG und VOY liefen wenigstens noch Einstein und Da Vinci rum. Und keine „sexy“ operierte Trulla, die als Feminismus-Päpstin vielleicht auch nicht DIE Top-Wahl ist – Liedtexte hin oder her?

Ich kannte übrigens kaum was von Dolly – aber nach dem gefühlt mehrminütigen Träller-Einschub habe ich wieder wertvolle Dinge dazugelernt: „Dreams are not of value if they’re not equipped with wings!“

Na, danach hätte ICH aber auch entschieden, vor einer Ratsversammlung auszusagen, aber hallo!

Danach gibt es ein paar dramaturgische Lichtblicke in Form der Folterung eines Kindes. Das ist einerseits mal mutig, aber andererseits auch nicht einfallsreich. Okaaay, ins Gesicht schlagen und Leuten die Schminke vom Gesicht faseln…? Auf Moclus läuft’s nicht anders als bei uns, oder? – Bei Odo wurde damals wenigstens das Formwandeln verboten. Und Picard musste Lichter mit einem kaputten Rechenschieber abzählen. HIER fehlte mir die kreative Zusatzleistung.

Pipimann drankleben?

„Ich finde, Sie sollten tun, was man tun kann. Und wenn das nicht geht, tut man das, was Mama tun würde.“ – „Wie war noch mal Ihr Name, junge Frau?“ – „Sloterdijk. Peter Sloterdijk.“ – Philosophie für Busenfreunde: Endlich ist die tiefgründige Auseinandersetzung in der SF wieder da! Ihre Beisetzung findet bereits nächste Woche statt.

Auch finde ich Topa nicht sooo krass, wie sie vom Drehbuchautor (vielleicht ein gewisser „D. Iskovery“?) gemacht wird. Was genau hat sie denn z.B. für Charaktereigenschaften? Zu Beginn spricht sie noch, als wenn sie Isaacs Tochter wäre, was ja typisch für viele Moclaner ist: „Roger, Roger. Du bist partnerschaftlich kom-pa-ti-bel. Piep. Dating-Programm eingeleitet!“

Doch dann wird sie innerhalb von Minuten zum lächelnden Wunderkind, zur Vor-Aktivistin, zur pubertierenden Ratsuchenden, dann innerhalb von Sekunden zur Daten-Fee (Frequenz merken – okay. Aber die Konsolen auf der Orville bedienen?!) und dann zum Glühwürmchen-jagenden Kleinkind?

Gut, ich übertreibe die Stufen etwas. Aber ob wir hier ein frühreifes Wunderkind sehen (das für sich selbst einsteht, aber komischerweise selten zu irgendwas argumentiert?) oder wir einen wandelnden Schnuller-Hutständer mit Kommunikationsdefiziten vor uns haben, das ist mir unklar. Aber vielleicht weiß Gordon nach dem ersten Date ja mehr?

„Kannst du mir einen Gefallen tun, Kleines?“ – „Geht es um Geschlechterfragen? Operationen, Missbrauch, Babyentführung?“ – „Äh… Ich wollte nur ein Stück Holz für’s Lagerfeuer. Pervers oder watt?“ – Lagerfeuerfernsehen: Natürlich kann man es sich IMMER einfach machen und rufen, dass man es komplexer haben möchte. Aber ICH habe leicht reden. So mit Gehirn, Lebenserfahrung und Volljährigsein…?

Und wenn sie reif genug für Dates(!) mit männlichen Crewmitgliedern ist, hätte sie dann nicht im Waldstück sagen können: „Hör‘ma, Omma! Ich bin noch nicht gaaanz überzeugt. Kriegt mein Papa nicht Ärger, wenn ich das alles rauskommt? Und die Erwachsenen reden auch ständig von Krieg und Allianzen. Geht es nicht anders?“ – Eben so ein bisschen Natürlichkeit?

Aber wenn es um das Vermitteln von Holzhammer-Botschaften geht, darf Kindermund nicht mal für ein paar Sätze die (vermutliche) Wahrheit kund tun. – Klar, dass Figuren zu passiven Steh- und Sag-auf-Männchen degradiert werden, mag vielen Zuschauern heute nicht mehr auffallen. Guckt man sich hiernach aber eine Folge aus den 90ern (muss nicht mal Star Trek sein), muss man eingestehen, dass das alles schon mal weniger plump ging.

Und lässt man das schöne Ende außen vor, fand ich die aufgeworfenen Konflikte sehr ärmlich:

– Frau Feministin hat versprochen, keine Babys mehr zu schmuggeln. Nachdem sie es DOCH tut, starren sich alle schuldbewusst und Schuldbewusstseins-übertragend in die Kulleraugen. „Eigentlich war exakt DIESE Story in der Dorfromantik-Episode der 2. Staffel schon geklärt“, möchte man sagen. „Klar, aber nicht mit Dolly Parton“, könnten Country-Fans antworten.

– Dass man ihrer Aussage vor dem Rat – die dann das Highlight wurde – zum großen Konflikt in der Folgenmitte hochstilisierte, hat meine Adrenalinpumpe unterfordert. Hier fehlte mir frühzeitig eine dramatische Konsequenz (allen Moclanern explodiert der Kopf?), wenn sie aussagt – oder eben nicht.

„Wo sind all die Kinder hiiin, wo sind siiiie geblie-hieben?“ – Träller-Anomalie auf 12 Uhr: Ich bin dafür, dass man in der deutschen Episodenfassung zu diesen Bildern einen anderen Song nimmt. Einen, der besser zu uns passt. Den Radetzkymarsch?

– Auch passiert hier neuerdings etwas, das ich eigentlich mit Kurtz-Trek in Verbindung brachte: Figuren „wachsen“ zu schnell (Topa), tauchen nach 1-2 Wochen total geläutert wieder auf (Klyden), werden NUR für ihre „Lieblingsthemen“ verwendet (Topa mag z.B. nicht mehr im Simulator trainieren?) und der Captain rückt seltsam in den Hintergrund, während er das Holodeck mit historischen Figuren füttert, die ihm die Argument-Arbeit abnehmen?

– Befreiungsaktionen in fremden Gefängnissen haben in den letzten 30 Jahren Star Trek wenig an Glaubwürdigkeit oder Spannung dazugewonnen… Aber okay, darum ging es nicht wirklich.

Es wollte sich dabei ja schließlich keiner umoperieren lassen, hihi.

Schöner wäre es gewesen, die komplette Handlung um die Hälfte zu kürzen, was im „Hobbitdorf“ oder auf dem Schiff problemlos gegangen wäre. Danach noch 15-20 tolle Minuten im Rat, fertig wäre die 3,5-Sterne-Folge mit Tendenz zur Selbstbeweihräucherung!

„Ich WILL dich wirklich nicht schlagen. Aber ich bin halt ein verdammt guter Schachspieler.“ – „Du Glücklicher. Mich machen diese phallusförmigen Figuren immer wuschig.“ – Polterknecht: Natürlich ist diese Szene schockierend und optisch drastisch. Aber das haben plakative Szenen nun mal an sich?

Das Ende ist trotz meiner harschen Kritik toll(er).

Der Rat mit all seinen Details, Die Wichtigkeit an sich, die Verheißung einer endgültigen Klärung des Moclan-Handlungsstranges (= Lechz, Gier!) nebst der konsequenten und überfälligen Entscheidung, Menschenrechtsverletzer einfach mal rrrauszukanten. Das alles hat mir so gut gefallen, dass ich es fast NEGATIV bewerte, dass es das nicht häufiger gibt!

(Könnte mir auch eine intergalaktische Gerichts-Show vorstellen. Mit Fr. Barbara Culture-Clash? Im Ernst, dieses offizielle, ritualisierte Setting erzwingt immer schööön das „Ende“ von allen möglichen Problemen.)

Die Befreiung von Topa war dann sogar oookay. Auch wenn man theoretisch die Länge der Flucht und die Brutalität gegenüber des Folterers ankreiden könnte. Ich tue es aber (ganz knapp) nicht. Da muss man auch mal ein „Auge zudrücken“, hihi..

„Ich verlange hier und jetzt eine Aufklärung!“ – „Oh Gott. Schon wieder einer, der die Feinheiten der schwulen Fortpflanzung nicht kapiert hat.“

Das kleine Highlight ist fraglos der Ausbruch des „weisen Narren“ namens Gordon, der einfach mal zusammenfasst, wie man mit Unterdrückern reden sollte. („Die sind immer beleidigt, wenn man ihren Bullshit laut benennt!“) Das war so ein Kernmoment, wo wohl jeder Diktatorenhasser kurz das Grundgesetz losgelassen hat, um klatschend „Hört, Hört!“ zu rufen.

Ein starker Moment in einer ansonsten schwächlichen Folge. Gefolgt von einem weiteren starken Moment, als alle sich GEGEN Moclus entscheiden. Ja, DAS triggerte meine Gänsehaut auf dem Gerechtigkeitsnerv!

Auch Klydens Entschuldigung wirkte stark und zu Beginn glaubwürdig. Schade nur, dass es am Ende der Szene fast unglaubwürdig rüberkam. – Der brauchte echt erst die Folter-Geschichte, damit er gespürt hat, dass er seine TOCHTER total liebt und ihm ALLES leid tut?!

Wenn Reue nur(?) auf persönlicher Ebene funktioniert, ist das schon ein bisschen schade. Auch im Sinne dieser Geschichte.

Wir können ja nicht jedem Russen einen toten ukrainischen Verwandten nach Hause schicken?

Manchmal finde ich es besser, wenn die Besserung auf intellektueller Ebene stattfindet. Was hasst Klyden sonst als nächstes? Menschen mit Solaranlage auf dem Dach?

Fazit: Trotz toller Themen (= Grillabend im Wald, Laberrunde in Blockhütten) quälte ich mich hier durch die ersten 55 Minuten. Nicht nur wegen des Grundthemas, sondern weil es zusätzlich einfallslos geschrieben war:

Von bösen Männern entführte Kinder, die geprügelt werden, weil sie weiblich sind – und geheime Subraumfrequenzen rausrücken sollen? Während die Gegenseite durch minimal-intellektuelle Countrymusik dazu motiviert wird, die eigene Verfehlung zuzugeben und den Plot voran zu treiben?!

Klar, man kann das ja unterhaltsam finden (die Schauspieler geben es durchaus her), aber dass nicht jeder vor Begeisterung ausrastet, sollte klar sein…

(*Frauenkleider genervt wieder auszieh*)

Somit muss ich das ENDE fast als eigene Folge bewerten. Und das mache ich ausnahmsweise heute.

Wertung für die ersten 60 Minuten:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Nur die letzten 25 Minuten:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM