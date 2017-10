„Star Trek Discovery“ – 1.07 – „T=Mudd²“ – Kritik

Schade, dass man hier die Grundvokabel aller „Nur ich sehe die Zeitreise“-Geschichten nicht befolgte: Nämlich das „ICH“. Denn wenn die Dimensionen verwelken, so am besten immer aus dieser Perspektive. Eben so, wie es Worf in „Parallelen“, Crusher in „Das Experiment“ und Picard in „Das Leben nach dem Tode“ durchmachen mussten. Direkt und ungeschminkt. Und zwar ohne einen Fähnrich, der alle paar Minuten anklopft und sagt: „Hallo? Ich muss ihnen als eigentlicher Hauptfigur mal gerade was erzählen! Aber schnell, ich muss zurück in meinen Besenschrank!“

Inhalt: Burnham erfährt nach einer Crewfeier mit Plastikblumen und Plastikpop, dass Mudd an Bord rumgammelt und abwechselnd das Schiff sprengt, an den Konsolen rumspielt und Lorca erschießt. Und nur Stamets kann sich an den vorherigen 30-Minuten-Loop erinnern. Das alles begann übrigens mit einem von Mudd missbrauchten Vakuum-Wal. Na, dann mal viel Spaß, ihr logiklocherfahrenen Drehbuch-Racker…

„Ich werde das Biest mal ausführlich und hochkonzentriert scannen, denn es könnte der Schlüssel für … Oh! Der Hund hat dem Fähnrich die Wurst geklaut, hihi!“ (*Wegrenn*) – Walfreiheit: Der Vater vom Bärtierchen ist endlich da. Und weil der im Vakuum und in der Schwerelosigkeit lebt, findet er Luft und Schwerkraft total geil. Aber nur, weil der an jedem Wochenende in den Sado-Maso-Club geht.

Besprechung:

Schade.

Statt uns Stamets zu zeigen, der nach und nach erkennt, dass hier „Täglich grüßt der Murmel-Mudd“ gedreht wird, müssen wir Michael Burnham dabei beobachten, wie sie auf einer „American Pie“-Party abhängt. Zwischen (Nicht-)Knutschen und (Nicht-)Tanzen bekommt sie dann regelmäßig von Stamets erklärt, dass sich alles ständig wiederholt. Und der arme Mann weiß nun wirklich nicht, was man dagegen tun könnte, ist Mudd doch zu einer Art Supermann(schaft) gereift und hat immer genau da ein Kraftfeld vor der Rübe, wo man ihm mal tüchtig mit dem Phaser das Hirn massieren könnte. Ein vulkanischer Schlafgriff aus dem Hinterhalt würde also wenig bringen, denn schließlich beschützt der COMPUTER den Mann. Ja, das selbe Ding, das es seit 400 Trek-Episoden nicht schafft, eine Alien-Invasion aufzuhalten, wenn diese mit schnellschießenden Wasserpistolen ausgeführt wird. Tja, ihr seht es schon: Da fängt die eigentlich fertige Geschichte auch schon an, zur Bierdeckelidee zu De-Evolutionieren.

Stamets hätte so vieles machen können: Irgendeine Technik-Falle, die Mudd umwirft, aber nicht tötet, das hätte für den Beginn genügt. Ein halbes Bömbchen unter der Kloschüssel, schon könnte man sich sein blutbeschmiertes Zeitreise-Device mal genauer ansehen. Zig Male hat er den Bösen ja auch schon von hinten getötet, der allerdings nicht bemerkte(?), dass der Maschinist sich an die vorherigen Schleifen erinnerte. Und wieso hatte Mudd die Kontrolle über ALLE Computer? Weil er der Crew beim Bedienen derselben zugeschaut hat? Stellt euch hierbei einen äußerst schlechten Trickbetrüger vor, der in einer leeren Sparkassenfiliale über eure Schulter sieht, während ihr die Geheimzahl in den Automaten eingebt. („Beachten Sie mich nicht. Schon mal von einer Kälte-Fata Morgana gehört, junger Mann?“)

„So, Lorca! Ich bin durch drei Gänge gerannt und kenne nun die Milchsorten in Ihrem Kaffeeautomaten, die Binärcodes für die Lichtschalter (Eins / Null) und bin kein einziges Mal auf die Fugen zwischen den Fliesen getreten. Tschöö!“ – Das Leben der Anderen: Ausspionieren hat einen schlechten Ruf. Zu Unrecht, ist dies doch meist ein gleichberechtigtes Geben und Nehmen. Zumindest bei der Sternenflotte.

Aber gut, immerhin hatte Mudd ja auch eine supercoole Alien-Technologie dabei, die es ihm erlaubte, die gehackten Computer in jede der nachfolgenden Zeitschleifen mitzu- … -schleifen. Ja, das muss man jetzt einfach mal runterschlucken, denn die Drehbuchautoren wollen ja auch Geld für ihr Essen. Jaaa, ich weiß: Man sollte so was in Star Trek nicht bemängeln, aber WENN wir vorher schon dreimal sehen, wie jemand über einen Hai springt, so muss dieser Hai ja nicht auch noch einen Tirolerhut tragen, oder?

Vor allem, wenn man die Auflösung sieht, muss man sich doch fragen, ob die Crew (nach Stamets Daueraufklärung) möglicherweise 50 Mal vergessen hat, mal kurz den Virenscanner zu aktivieren. So war es tatsächlich die Lösung(!), dem Eindringling am Ende manipulierte Daten an einer Konsole anzuzeigen. Praktischerweise hörte danach auch das ganze Schiff(!) nicht mehr auf Mudd, was allein durch die Power des nahenden Abspanns möglich war. Das wirkte ungefähr so, als würde jede Nacht jemand bei euch einbrechen, so dass ihr tagelang erfolglos die Tür kontrolliert. Nur, um am Ende herauszubekommen, dass die ganze Zeit das Fenster offen stand, die Tür nur ein Filmposter war und das eigentlich auch gar nicht EUER Haus ist. Und ihr der Einbrecher seid.

Auch an die finale „Bestrafung“ des Bösbolds muss man sich als normaldenkender Mensch erst mal mittels mittelgroßer Lobotomie gewöhnen. Wen holt man, wenn ein Typ seit endlosen Zyklen die Crew tötet und das Schiff an die Klingonen übergeben will? Genau: Man ruft einen Tattergreis und Mudds Verlobte, die innerhalb von 2 Minuten an Bord beamen und den charmant geknickten Zeitstrahlknicker mitnehmen. Da er zuvor auch nur den Klingonen entkommen ist (Flucht durch seinen Käfer-Roboter! Echt jetzt?), wird es Mudd auch garantiert nicht gelingen, einer verblendeten Trulla und Igor die Kehrseite zu zeigen. Dafür stehe ich mit Discoverys schlechtem Drehbuch-Namen, jawohl!

Okay, die Episode hatte einen guten Flow und war für keinen Moment langweilig. Das ist quasi der massive, hochwertig gefertigte Eimer, in den hier gerade ausgiebig gewürgt wird. Nur Nachdenken sollte man halt über keine der Szenen länger als 0,02 Zeitschleifen. Zum Beispiel darüber, warum Mudd unseren Lorca zwar nach zwei Sätzen stets umbringt, aber niemals ernsthaft versucht, per List oder Folter an das Geheimnis des Sporenantriebs zu gelangen. Oder warum ein beliebiger Maschinenraumfutzi nicht ebenso geeignet wäre, um an der Ecke abgefangen zu werden.

„Ha, Sie können mich nicht wegbeamen, nicht erschießen, den Zeitkristall nicht zerstören, mein Schiff nicht NICHT an Bord beamen, mir die Computerkontrolle nicht entreißen und auch kein Betäubungsgas in meinen Raum leiten, weil Sie darauf nicht kommen. Was wollen Sie also tun?“ – „Nun, Mudd… Gott hat ihnen soeben Super-AIDS angehext.“ – Die Polizei warnt vor dem E(n)keltrick: Lass Sie keinen rein, der Ihnen vor zwei Folgen mit Vergeltung gedroht hat.

Ach ja, und warum … :

– Lässt Mudd gegen Ende die Dunkle-Materie-Waffen auf dem Tisch liegen, als Burnham davor steht? Spieltrieb oder nur zu blöd zum Denken?

– Welche Information oder Handlung genau hat am Ende dazu beigetragen, damit Mudd besiegt wird? Stamets ist ja vor dem letzten Zeitsprung nicht mehr dabei und kann der Vergangenheits-Burnham somit nicht erzählen, dass Michael nach dem überfälligen (ordentlichen!) Scannen der Wal-Kreatur doch noch Mudds Zaubermaschine gefunden hat – die man aber angeblich nicht zerstören kann. Wenn man es genau nimmt, ist alles, was ab Minute 10 passiert, unnötig. Nur das oben bereits erwähnte Aktivieren des Virenscanners fehlte halt noch. Oder ein Tritt in Mudds Unterleib, wenn die Schiebetür gerade aufgeht.

– Was wäre noch mal passiert, wenn man mal das Walwesen mit Mudds Zeitreisekristall-Schiff im Weltraum abgeschossen hätte? – Ach klar, wie dumm von mir! Man hätte direkt zur Folge 1.08 springen können… Natürlich erst nach der Aktivierung des Virenscanners.

– Wieso musste das Biest noch mal in jeder(?) Schleife an Bord gebeamt werden? Ach ja: „Wenn wir das kranke Tier nicht reinbeamen, wird unser Captain vor das Kriegsgericht gestellt!“ – Das ergibt Sinn. Ungenehmigte Rettungsmissionen im Klingonenraum gehen ja noch durch, aber Artenschutzverletzungen machen das Militärgericht ernsthaft wütend! Aber ich will der Episode mal zugute halten, dass Mudd bestimmt bei jeder neuen Zeitschleife gleich direkt an Bord materialisierte, ohne Schiff und Trickserei. Wobei… bei der zweiten Schleife wurde ja sogar ein frisches Transportersignal im Wal festgestell… – NEIN, diesen Logikfehler bekommst du nicht auch noch, Discovery! DEN nicht!

– Wieso musste Mudd das Schiff beim ersten Mal von Innen sprengen (was übrigens erschreckend leicht war)? Zeitschleife sonst nicht dramatisch genug? Und warum musste er danach unbedingt den Antrieb überlasten für den großen Wumms? Immer schön am Ende der 30 Minuten? Aber dann geht ja auch sein Schiff mit der Zeitreisetechnologie kaputt? Oder reichte doch das Ding am Arm? Aber dann hätte Burnham den ja kurz abschrauben oder für die restliche Zeit stilllegen können? Die Waffe wegnehmen klappte ja auch, als alle etwas „gelöster“ waren:

„Oh, der klingonische Spion im Gang hat ja einen Phaser, genau wie ich einen Phaser ha… Ups!“ – „Ha, Mudd! Damit haben sie nicht gerechnet, oder?“ – „Oh nein! Der alte ‚Ich lasse den anderen kurz für 5 Minuten aus dem Fenster sehen‘-Trick! Das ist nicht faaaaaiir! Ich kommeeee wieder, Buuuurnham!“ – Bezauberndes Genie: Mudd war immer so genial, dass man ihn schon im Kindergarten immer mit zwei Handpuppen austricksen musste.

– Wieso noch mal ist die Konsole am Captain‘s Chair doch gleich ein „Nicht kritisches System“? Bitte eine Seite Begründung! Ich lese es doch so gern, wenn Fanboys die Drehbücher von Star Trek reparieren (Established 1999)…

– Eine „vierdimensionale Spezies“ muss also die aus der Akademie bekannten Zeitkristalle perfektioniert haben. Vierdimensional… Also quasi ein Wesen, das sich neben den räumlichen Dimensionen auch in der Zeit bewegen kann? Wie etwa … DAS Monstrum hier?! (*Kollege Sparkiller auf Tisch setz*)

Die laue Liebesgeschichte mit Burni und Tyler war dann leider auch eher was für den Zeitschleifen-Mülleimer. Wo der Kuss dann ja auch landete, weil man ja nicht so subversiv und frech im Standarduniversum sein konnte. Aber gut, immerhin trug dieses Dialogfeuerwerk („Das mit den Zeitschleifen ist ja verrückt, Burnham! Na dann müssen wir … “ *Knutsch*) dazu bei, eine der Zeitschleifen sinnlos zu verschleudern. War ja auch nur so, dass Mudd gewonnen hätte, wenn er auch nur in EINER Schleife an seine Infos kommt.

Aber immerhin hat Michael am Ende doch noch was gelernt. Zitat:

„So wie Wiederholung Wiederholung bringt, so bringt Veränderung Veränderung hervor.“ – Ja, an dieser Stelle schämte ich mich meiner Tränen nicht, liebe Zuleser! Das ist der auszeichnungsverdächtige Dialog einer Serie des Jahres 2017. Äh… Wir haben doch noch vor Christi, oder?

„Wenn du mich küsst, ist es viel dramatischer, wenn ich in drei Episoden zum Klingone werde.“ – „Nicht so dramatisch wie später, wenn sie erfahren, dass Lorca mein Vater ist und mich deswegen so mag!“ – „Ich würde ja darauf antworten, aber der Pilzfreak winkt die ganze Zeit.“ – „Ach, der ist nur ganz irritiert davon, dass nur er sich im Spiegeluniversum wird zurechtfinden können.“ – Spoileralarm: So ganz hat Discovery das mit den „Game of Thrones“-artigen Überraschungen wohl doch nicht verstanden?

Schön auch, dass man endlich weiß, wofür Tilly da ist. Nämlich als Beweis dafür, dass Burnham tatsächlich ein Genie ist. („Tilly, irgendwo in Raumhälfte B ist ein süßer Typ, der Musiker ist!“ – „Jaaa?“ *Weggeh*)

Nett, dass Star Trek zeigt, in welch epischer Breite sich die Menschheit weiterentwickelt hat. Und 80% davon sogar in Tillys Warzen, Pickeln und Schminkunfällen.

Fazit: Eigentlich wollte ich wegen des Sparhumors von Onkel Mudd („Haha, ich sage einfach alles leicht ironisch, dann ist es zum Kaputtlachen! Siehe Meinungskasten von Sparkiller weiter unten?“) noch eine mittelprächtige Bewertung abgeben. Denn beim groben Reinsehen wirkte ja alles flott und mundgerecht erzählt. Und wenn es mal unlogisch wird, winkt irgendwo einer mit einem Katzenspielzeug, so dass man den Gedanken vergisst.

Dummerweise habe ich nach dem ersten Schauen aber noch mal reingeschaut. Und das ist etwas, was man bei Discovery erst tun darf, wenn man für mindestens 2 Stunden deren Partymusik gehört hat.

Nämlich „Bravo Hits 1701“ – mit einem Schuss Syntho-Synthohol (gefälschtes alkoholfreies Getränk mit Alkohol).

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Das Déjà-vu unter den Zeitschleifen

Ah, da isse ja. Die erste temporale Karussel-Folge von Discovery. Bisschen früh dran sogar. Aber warum auch nicht, schließlich wird mit diesem Rezept selbst die fadeste Story-Idee noch irgendwie interessant. Selbst beim Stuhlgang würde dies wohl noch zutreffen: Ah, da isse ja. Die erste temporale Karussel-Folge von Discovery. Bisschen früh dran sogar. Aber warum auch nicht, schließlich wird mit diesem Rezept selbst die fadeste Story-Idee noch irgendwie interessant. Selbst beim Stuhlgang würde dies wohl noch zutreffen: „Verdammt, Klopapier alle! Unbedingt in der nächsten Schleife auf den Einkaufszettel zu schreiben! Und jetzt bleibt mir nur der Selbstmord.“ *peng* *wusch* „Verdammt, Supermarkt wird überfallen und ich wurde tödlich getroffen! Am Besten der Polizei sofort Bescheid sagen… aaargggh… “ *wusch* „Mist, die haben mich als Verdächtiger festgenommen. Besser Kung-Fu lernen und den Verbrecher selber ausschalten.“ *hundert wusche später* „Aha! Durch meine Wahl zum Präsidenten der Welt habe ich endlich mein eigenes Luxus-Klo aus Gold. Hier wird mich wohl keiner stör… Aaaah, Papier alle!“ Und so trifft es dann auch auf diese Episode zu. Das Prinzip ist nichts Neues, die Motivation (hier: Schiff klauen zum Verhökern) ist minimal und selbst alle Beteiligten reagieren darauf mit einer ausbleibenden Begeisterung, welche fast schon gewollt wirkt. („Gnaah, Zeitschleife. Und dabei ist es erst Montag…“) Dabei spart man sich immerhin ein langes Erklärungsgeschwafel, wie wir es noch bei TNG mit dem Charme einer vierstündigen Abteilungskonferenz im Katasteramt Bielefeld bekommen hätten. Gerade bei Stamets kam dies sehr gut rüber, was auch mit seinem nun anscheinend dauerhaften High durch Zauberpilze zu tun hat. Was mir sonst noch so gefallen hat: Das Auftauchen von Mudd via Weltraum-Wal, Mudd allgemein als charakterlicher Q-Ersatz, die vielen Tode von Captain Lorca und als Detail auch das Erscheinen von Mudds Geliebter, deren Aufmachung schon sehr an TOS erinnerte. Eher doof: Die prollig-peinliche Bro-Party mit Saufgelage und… sonst eigentlich nichts? Was in mir die Frage aufkommen lässt, ob ich mich langsam nur an Discovery gewöhne (Stockholm-Syndrom) oder sich die Serie doch tatsächlich ein bisschen verbessert. So richtig erkennen werde ich das wohl erst beim Staffel-Rückblick. Fazit: Ein Pflicht-Thema ist nun abgehakt, jetzt kann man aber auch gerne wieder mit eigenen Ideen weitermachen. Durch den (wie immer) flotten Ablauf war es zwar nie langweilig, aber das große Tamm-Tamm um den aufwändig geplanten roten Faden kann man nur schwer glauben, wenn man uns hier wieder einen Klassiker aus der Star Trek Plotküche präsentiert. Freuen wir uns also schon auf den Moment, wo ein außerirdisches Volk das Gehirn von Burnham klaut. Und es zuerst niemand bemerkt. Wertung: 6 von 10 Punkten

Weitersagen!

Artikel

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 30.10.17 in Star Trek: Discovery