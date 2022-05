Star Trek – Strange New Worlds“, Kritik zu 1.03, „Ghost Of Illyria“

Puh, endlich gibt es mal eine Episode, die den Zuschauer spielerisch an Rassentheorien heranbringt. Denn obwohl man vorgibt, gegen beschränktes Denken zu sein, geht es in der zweiten Folgenhälfte um Ge- und Verbote der blutleeren … Blutlehre. Gemischt mit der seltsam esoterischen „Lichtkrankheit“ ergibt das ein Gedankengebräu, das mir von hinten arg gegen die Schneidezähne schwappte. Börps. – Aber immerhin: Vielleicht kommt die Episode dadurch wenigstens in den Sächsischen Landtag?

Inhalt:

Nachdem man den vollkommen entvölkerten Planeten der Illyrianer besucht hat, leidet das Außenteam plötzlich unter Licht-Sucht. Das führt zu semi-witzigen Tauchversuchen in der Lampenverkleidung, zu Verbrennungen und munteren Begattungsversuchen am Nachtlicht. Doch zum Glück ist die starke Number One immun dagegen. Weil sie zuuufällig von diesem Planeten stammt. – Was übrigens gar nicht für die Story notwendig gewesen wäre.

Besprechung:

Trotz der Dutzenden Logikfehler und Unsauberkeiten fand ich den Start vielversprechend. BIS die Macher ihrerseits 3 Liter aus der Lavalampe gesoffen haben – und mit akuter Gehirnerweichung diesen Schmarrn in die Glühbirne gekotzt haben.

„Entschuldigen Sie, dass ich an Ihren Computer gehe, Doctor. Sie wissen ja, dass ich blind bin.“ – „Was machen Sie dann hier auf dem Raumschiff?“ – „Was, RAUMSCHIFF? Ist das hier gar nicht das Ärztehaus Bielefeld-Süd?“ – Die merkwürdigen Szenen sind das einzige, was mich die „Rassenfragen“ vergessen lässt. Vielleicht liegt es aber auch an meinen südländischen Vorfahren?

Warum spreche ich von Rassenfragen? Nun:

– Vulkanisches und menschliches „Blut“ sollte man anscheinend früher nicht mischen. Das kam vielleicht(?) schon bei TOS und ENT vor, wirkt in einer Serie von 2022 aber so anachronistisch wie eine Diskussion, dass Frauen z.B. keine Computer bedienen können. Oder Männer mit ihren Rückenhaaren ein Seil knüpfen können sollten…?

– Die Illyrianer, die plötzlich zu dem großen „Pfui-Bah“-Volk des Alphaquadranten hochstilisiert werden („Die haben ihre Gene verändert! Abartig! Da hilft auch unsere erste bis zehnte Direktive nicht gegen den Brechreiz!“), erscheinen außer der Plump-Eigenschaft „Lieber Gene lieblosen als Gene Roddenberry lieben“ nicht sehr greifbar.

Ergo: Ein erfundenes Trek-Volk, das man direkt in die Altkleidertonne entsorgen darf.

– Man darf Blut „nicht mischen“, selbst wenn es medizinisch für Heilung sorgen würde. Der Grund dafür sind engstirnige „Is halt soo“-Argumente. Wie schon bei Will Riker, der in der Serie „Picard“ keine abgetriebenen Androiden-Föten zur Heilung seines Sohnes verwenden durfte (oder so ähnlich).

„Was? Hinter der Scheibe hat der Kiosk schon die neue ‚AfD Aktuell‘? Ich nehme das ganze Bündel. Und zwar direkt zum Hier-Haten!“ – Mit dem Klopf durch die Wand: Einzelne Ideen der Story hätten eine gute Geschichte abgegeben. So aber mischt man vier-fünf Themen zusammen und bekommt am Ende nix heraus. Die wahre „Blut-Schuld“ liegt also bei den Produzenten?

– Auch die Ururgroßtochter eines Augmentierten (Khaaan) muss sich in der einstmals toleranten Star-Trek-Welt noch Beleidigungen gefallen lassen. Tja, was soll man angesichts dieser Enthüllungen von der einstigen trek’schen Utopie halten? Galt deren Großartigkeit dann doch nur für futuristische Spülanlagen an Kloschüsseln?

Gerade in der zweiten Hälfte wird derartig viel von „Blut“, „Reinheit“ und „Vermischung“ gefaselt, dass es einem wirr im Kopf wird. Schon alleine deswegen habe ich im Schwindelanfall mehrere Hakenkreuze und „Z“-Symbole an die Blumenkästen in der Nachbarschaft gekritzelt.

Zwar wird uns hier gesagt, dass diese Denkweise engstirnig sei, aber selbst in der höchsten Gefahr murmelte der Schiffsarzt (warum waren er und Chapel als letztes übrig?) immer nur:

„Schwieriges Thema. Und jetzt lass mich sterben!“

Äh… Neeeein…?!

„Doktor, jetzt sind auch Sie lichtsüchtig geworden!“ – „Quatsch. Ich habe mich aus Protest gegen schlechtes Star Trek mit Sekundenkleber an Alex Kurtzmans Geldspeicher festgeklebt!“ – Lichterk(l)ette: Einzelne Szenen des Kontrollverlustes sind durchaus gelungen. Schade nur, dass man beim wütenden Rumspringen selber welche produziert?

Es mag ja sein, dass man hier ein starkes Statement für(?) Toleranz abgeben wollte – wenn die Rassenhygiene in Notfällen mal außen vor gelassen werden darf.

Aber das geschieht hier so krude und beknackt, dass man sich fragt, warum z.B. die Gen-Story um Julian Bashir mit so viel weniger Mitteln so perfekt funktionierte.

Wenn dann am Ende das misstrauisch beäugte Volk der Illyrianer DOCH keine Gen-Fetischisten waren, sondern eigentlich „im Einklang mit der Natur leben wollten“, weiß man gar nicht mehr, was man uns hier erzählen will. Dass die Sternenflotte irgendwie ganze Völker in Sippenhaftung nimmt, wenn einzelne Außenstellen zu viel an ihrer DNA rumgespielt haben? Obwohl es auch ganz „natürliche“ Völker gibt, die stärker, klüger und krasser sind?

Und will man uns sagen, dass „Number One“ zwar Jahrzehntelang heimlich(?) eine Illyrianierin war, diese Vorsicht aber unnötig war? Immerhin hat der Doktor nicht groß auf die Enthüllung reagiert – und Pike konnte gar nicht schnell genug auf das letzte Arbeitszeugnis verweisen… („Ist doch nicht schlimm bei einer Zwei Plus!“)

Früher hat man sich (zurecht) über Blackfacing aufgeregt, während man heute einfach was von „Genen“ faselt und mehrere Fraktionen (Menschen, Genmanipulierte, Vulkanier, Supervölker) aufeinander loslässt, um dann im großen Laberflash alles zu „klären“:

„Ach so, wir wollten ALLE gar nicht so ein großes Ding aus der Abstammung machen. Na, dann ist es ja guuut. Haben wir die letzte Jahrzehnte halt die falschen Schulbücher verbrannt. Kann ja mal vorkommen.“

„Captain, ich bin das heimliche Mitglied einer nicht näher definierten Superrasse, die mit nicht näher definierten Fähigkeiten auftrumpft!“ – „Äh… Aber dass sie eine Frau sind, das steht doch in Ihrer Personalakte drin?“ – Stunde der Wahrheit: Number One wurde als Illyrianerin geboren, wurde aber vor einer texanischer Abtreibungsklinik als geretteter Fötus beim Einwohnermeldamt registriert.

Natürlich ist auch der ganze Rest der Folge unterdurchschnittlich. Ehrensache:

– Es geht um ein Virus, das sich bei Licht besser vermehrt (= gute Idee! Also vom Film „Sunshine“ jetzt…), sich aber auch IM Licht vermehrt (= Hä? Fehlt da nicht das Wort „Subraum“?).

– Eigentlich ist das eine solide Doofbacken-Basis, wird aber derartig wenig erklärt, dass mir vor Schreck mein Fachbuchstapel („Esoterik-Biologie Aktuell“) aus den Händen gefallen ist.

– Im Detail: Das Virus, das man SOWIESO schon im Körper hat, verbreitet sich durch das helle Licht stärker? Aber die, die dann zusammen an der Funzel stehen, haben es ja bereits – und Uhura, die zwei Meter entfernt steht, steckt sich NICHT an? Angesichts dieses Durcheinanders gehen nicht nur bei Karl Lauterbach die Lichter aus, gnaaahr… (*Karton über Kopp zieh*)

– Und wieso kreisen auf dem Schaubild die Licht-Virus-Partikel im KREIS um die Personen? Ich will ja nicht zu nerdig sein, aber ich habe schon Coronaverschwörer wegen nachvollziehbareren Theorien verprügelt.

„Ich bin nicht süchtig nach Licht. Ich kann jederzeit damit aufhören!“ – „Hey, tragen Sie etwa eine eingeschaltete Taschenlampe im Schritt?“ – „Das hat rein sexuelle Gründe, ehrlich.“ – Lichtschalter-Verwalter, Alter: Wenn das Gehirn an (Vo)Lumen einbüßt, muss es nicht unbedingt an Michael Burnham liegen.

– Überhaupt ging das alles zu flott… Sekunden nach der Außenmission parkt irgendein Dulli (der sogar bei „Lower Decks“ wegen Kompentenzmangel rausgeflogen ist?) seinen Kopf in der Seitenlampe. Da wäre ein eeetwas dezenteres Herantasten ganz nett gewesen? Zum Beispiel Crewmitglieder, die auf dem Flur bei jeder Lampe langsamer gehen. Oder – kaum merklich – dem Lichtschalter zuzwinkern.

– So Sprüche wie „I‘m genius!“ oder „Whatever tweaks your freak“ wollte ich eigentlich mittels Vorhängeschloss aus meinem Gehörgang verbannen.

– Der Herr Hemmer (der blinde Andorianer) ist für mich ein Buch mit sieben Flegeln. So unfreundlich darf man nicht mal sein, wenn man es auf seine Kultur schiebt. Und das sage sogar ICH, als Ostwestfale! Und wie bedient der eigentlich den Computer? Spürt er den Lufthauch der LEDs, oder watt?

– Die penetrante Gewitterwolke über dem Planeten (also auch über der Atmosphäre) fand ich so mittelgut. Sieht hübsch aus, hat aber mit Weltraumwetter / Gravitation / Teilchenphysik so viel zu tun wie ein Schneemann, den man aus flüssigem Wasser baut.

Lieber ein Ionensturm als gar kein Sex in der Windhose: Bei Tiefdruckgebieten im All können sich Schäfchenwolke auch mal länger halten… Eigentlich war es dumm, gerade jetzt runterzubeamen. Andererseits hat die Crew aber vorgesorgt und sich exakt ZWISCHEN zwei tödlichen Blitzen auf den Planeten begeben.

– Bestimmte Sachen habe ich auch nicht verstanden. Mir war nicht klar, WARUM in der Ionen-Wolke Lebewesen leben? „Gerüchte“ dazu gab es laut Spock ja bereits (wer hat die erzählt?). Oder waren das jetzt die Illyrianer selber? Wobei ich das komisch fände, wenn die sich ALLE spontan dahin verpufft hätten. Wegen der Genexperimente? – Das wäre erneut Wasser auf den Mühlen von denjenigen, die bei genmanipuliertem Mais davon ausgehen, dass ihnen morgen die Füße in den Subraum verschwinden.

– Dass Number One nichts von ihrer kurzen Infektion erzählt, ist durch ihren Illyrianer-Status ja erklärbar (warum kursiert die Krankheit noch mal auf eine Planeten, wo ALLE immun waren?!). Andererseits hätte sie es ruhig erwähnen können, ohne aufzufliegen. Anscheinend ist ihre Körperchemie der menschlichen so ähnlich, dass man es bei Routine-Checks nicht bemerkt?

– Andersherum gefragt: War der Frau nicht klar, dass man in einer durchschnittlichen Star-Trek-Staffel ungefähr fünfmal von fremden Wesen körperlich beeinträchtigt wird? Was ständig genauere Scans erfordert? Als ICH meine jetzige Stelle angenommen habe, wollten die mir auch prüfend ins Po-Loch kriechen!

„Sag mal, hat dieses Hologramm nicht noch ein paar Sonneneruptionen parat?“ – „Gute Idee, ich hole schon mal Stöcke und Marshmallows!“ – Lafer, Lichter, Lecker: Führende Dermatologen weisen darauf hin, dass man beim Betrachten von Hologrammen (z.B. Netflix, Youtube, Supernova-Dokus) stets eine angemessene Menge Hautcreme verwenden sollte.

– Ich hab’s mir dreimal angesehen und nicht verstanden: Number Ones Blut konnte man NICHT als Heilmittel nehmen, weil „nothing left“ wäre. Äh, Blut oder Antikörper? Beides macht für mich keinen Sinn. Antikörper müssen doch länger vorhanden sein, solange das Virus noch vorhanden ist. – Stattdessen legt sich der Arzt zum Sterben auf die Pritsche. („Tja, zu spät. Bitte installiert mir im Sarg eine Deckenlampe.“)

– Warum war das mit dem Vitamin D so wichtig zu Beginn? Weil die Autoren in der Apotheken-Umschau gelesen haben, dass das irgendwas mit Licht zu tun hat? Da kommt als nächstes bestimmt der Test der Hämoglobinwerte, wenn einem eine Eisenstange auf den Kopf fällt…

– Die Endstory mit dem Doc kam etwas plötzlich. Stichwort: „Tochter im Transporterpuffer“. Zwar war das von ihm supergut(!) gespielt, andererseits darf man auch nicht ewig drüber nachdenken. Wenn die z.B. materialisiert wird, ist anscheinend IMMER Gute-Nacht-Zeit, obwohl für sie seit dem letzten Mal keine Zeit verging? Die wird doch bekloppt, wenn die immer sofort das nächste Kapitel vom „Kleinen Prinzen“ vorgelesen bekommt? Vermutlich haben die aber gleich mit „Krieg und Frieden“ angefangen.

– Und müsste die bei den nächsten 100 Materialisierungen nicht einfach 5 Minuten lang pennen? Okay, das sind zwar nur Kleinigkeiten, wären aber nett, wenn durchdacht. Wäre ja auch nie schwierig, dass durch einen etwas anderen Dialog zu reparieren.

„Kann ich bis zur Wunderheilung bitte wieder in den Transporterpuffer? Im Partikelstrom fängt gleich die neuen Folge ‚Picard‘ an. Und ich mag doch infantile TV-Unterhaltung so gern!“ – Der tägliche Stuhlgang geht noch: Der Doctor darf auch weiterhin seine Tochter gefangen halten. Bezüglich der ethischen Bedenken wendet sich Number One demnächst an eine qualifizierte Schamanin.

– Viele Sachen wurden entweder nicht erklärt – oder so kurz, dass ich nicht hinterherkam. Warum war z.B. Na‘an am Ende übrig und nicht fixiert/auf der Krankenstation? Und wenn Hemmer schon ahnte, dass am Transporter der Krankenstation was anders ist, warum manipuliert der nur kurz dran rum, mosert rum – und geht wieder? Der Dialog mit dem Doc war mir eh zu baustellenartig. („Ööööhyyy!“ – „Selba Öööhjjyyh!“)

Gibt es „Professionelle“ etwa nur noch im Space-Puff?

– Spock und Pike waren auf dem Planeten verschwendet. Sie haben lediglich die Tür zugehalten (damit die Energiewesen nicht durchschlüpfen?), ein Tech-Gadget geknuddelt und wimmernd auf dem Boden gelegen. – Ich will mich ja nicht selber loben, aber ICH habe ähnliche Referenzen im Lebenslauf…

– Hier ging es vermutlich schon los, dass man die Führungsriege unter fadenscheinigen Gründen „parkt“, damit sich die genetisch gepimpten Frauen zum Schlammcatchen auf dem Laberdeck einfinden.

– An den Übergängen der Dialoge müssen wir eh noch arbeiten: „Heyda, da wir gerade von DNA sprechen: Sie als Nachfahrin eines Augmentierten wissen sicherlich ALLES darüber?“ – Fand ich doof. Ich bin doch auch kein Experte für das städtische Klärwerk, nur weil ich alle Staffeln Discovery gesehen habe.

„Hey, tut mir leid, dass ich Ihnen gestern das N-Wort an den Kopf geworfen habe.“ – „Noonien? Ach, schon vergessen.“ – „Vergessen? Wollen sie damit etwa auf mein überragend-verbessertes Gedächtnis anspielen?“ – Alles Schlampen Helden, außer Vati: Dieser Reigen an Superkräften muss seriös diskutiert werden. Im Sternenflottenhauptquartier wird daher gleich zum Neg… Schokokuss-Wettessen geladen.

Am Ende ist alles gut – weil man sich in die Augen schaut und versteht, warum Leute so gehandelt haben. Der Doktor „musste“ den Transporter von den Updates abschirmen, weil er seine kranke Tochter im Puffer aufbewahrt. Was ich jetzt aber trotzdem (aufgrund der täglichen Kurz-Materialisierung) als Fall für das Jugendamt einordnen würde.

Oder zumindest für eine SEHR interessante TNG-Folge…

Und der Captain „musste“ seine Erste Offizierin schützen, weil ihre Handlungen zeigen, dass Illyrianier nicht so übel sind, wie Starfleet sagt (Was machen die sonst so? Babys fressen?).

Dumme Regeln werden also erst hinterfragt, wenn man mal eine Person persönlich kennenlernt, die darunter leidet? Vorher nicht? – Klar, auch bei „Wer ist Hugh“ musste man erst einen Borg kennenlernen, um ihn als Person zu sehen. Aber HIER ist das so wahllos und zufällig, dass man sich fragt, ob die Philosophen, Regierungsstellen und Gesetzgeber der Föderation eigentlich mit „unendliche Weiten“ nur das gelangweilte Dauerpopeln im Nasenloch meinen…

Wenn man jedes Intoleranz-Problem erst dadurch ausräumt, dass man kuuurz nach der Kloppe miteinander redet („Hey! Ihr Sackhaarianer gebt ja sogar manchmal einen aus! Nett!“), ist das eher Star Trek für Anhalter.

Also für Leute, die im Kopf schon alles angehalten haben…

„Schnell die Tür zu!“ – „Ja, bei den Autoren zieht’s im Kopp!“ – Tentakel-Debakel: Das durchschnittliche Energiewesen hat einen Breite von 10 Zentimetern. Viel interessanter wäre aber die Antwort auf die Frage, warum man die Türen OFFEN gelassen hat, während man sich vor einem Partikelsturm versteckt. („Wir hatten extra einen magischen Kreis aus Salz vor die Türschwelle gestreut.“)

Fazit:

Esoterische Rassenlehre mit DNA-Einsprengseln und Nasenbeinbruch.

Dass ich 24 Stunden nach der Episode schon nicht mehr weiß, wie alle geheilt wurden, spricht Bände.

Trotzdem halte ich die Schauspieler, Settings, Farben und Grundideen immer noch für 1-2 Level besser als bei Discovery oder Picard.

Und das sorgt dafür, dass die Guckzeit trotz Unwohlgefühl schnell verging. Muss halt nur bunt sein, dann geht das schon.

Und jetzt will ich ein bisschen was lesen, jawohl!

(*Farbenfrohe Panzer in der Zeitschrift ‚Der Stürmer‘ anschau*)

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM