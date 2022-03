In diesem epischen Finale versteht die Spezies Ten-C endlich, dass Tote keine Karos tragen („Ach so, wir haben euch weh getan? Dabei haben wir die meisten Völker doch sofort und schmerzlos ausgelöscht?“). Gleichzeitig muss Tarka einsehen, dass sein Plan seinen persönlichen Verlust nicht wettmacht („Aber für meine verlorene Eck-Kneipe, für DIE würde ich weiterhin das Universum opfern!“). Und Book sieht ebenfalls ein, dass er sich da in eine Sache verrannt hat („War alles nicht so gemeint. Die nächste Galaxie retten wir dann wieder zusammen?“).

Kennt ihr diese total dicken Leute, die immer Sabber am Mund haben? Die ihrer eigenen Wohnung ständig aufräumen, bevor sie mit ihrem überdimensionalen Hintern die Schrankwand einreißen? Mehrere Male am Tag? – Natürlich kennt ihr sie nicht! Sie sind nur ein Klischee, Leute! Werdet erwachsen.

Trotzdem versucht Discovery, genau wie dieser Personenschlag zu sein. So eine Art zahnloser Wabbel, der nicht weiß, in welchem Zimmer sich seine Gliedmaßen gerade bewegen. Bereits zu Beginn war ich fassungslos, wie man die nette, wissenschaftliche Episode rund um die „chemische Kommunikation“ wieder aufgreift:

Michael: „Wir haben mit denen kommuniziert, sie werden das DME wohl bald abschalten. Ein Sieg der Wissenschaft, hey-hooo!“

Madame Dings: „Aber während ihr weg wart, hat Tarka sein Schiff in wilde Drehbewegungen versetzt und steuert mittels Zerstörungs-Magie© auf die megamächtigen Wesen zu. Seht hier!“ (*Wirre Kameraeinstellungen von Flipperkugeln und vorbeihuschendem Hintergrund zeig*)

„Ich seh nix, wo fliegen wir hin?!“ – „Keine Ahnung. Aber da oben ist ein Bumper mit der Aufschrift ‚Pinball Universe‘, hilft das weiter?“ – Wenn Chaos- und Weltraumforschung zu einem Fachbereich verschmelzen: Die Space-Szenen kann man komplett abhaken. Auch auf die Gefahr hin, dass die Crew dann einem riesigen Haken ausweichen muss.

„Oh neeein, jetzt glauben uns die Wesen nichts mehr! Wie können wir ihnen erklären, dass wir nichts mit diesem Tarka zu tun haben, der rein privatrechtlich die Zerstörung der Galaxie und dieser fremden Spezies vorantreibt?“

„Wir könnten eine Geistverschmelzung probieren?“

„Aber wir können doch NUR mit dutzenden Molekülverbindungen kommunizieren? Mit stundenlanger Arbeit, ständigen Heureka!-Ausrufen und einem Linguisten?“

„Öööh… Ja… Schooon. Oder die Vulkanierin geht kurz ans Küchenfenster, kneift die Augen zusammen und redet mit den Fremden, bis kurz Blut aus der Nase kommt.“

…

Ihr versteht schon… Die komplette letzte Folge, rund um die Duftmoleküle, war quasi für… für… (*Mit Fächer den Duft aus der eigenen Unterhose hochwirbel*)

Mal abgesehen von der völlig irren Motivation von Tarka, der NUR mit universumsgefährdenden Energieeinheiten in ein läppisches Paralleluniversum gelangen kann (für seinen Kumpel genügten damals 3 Streichhölzer und eine MacGyver-DVD), fragt man sich auch, was die fremde Spezies geritten hat?!

Die WISSEN, was ihr Gerät anrichtet und dass es bewohnte Planeten GIBT. Dass man denen eine ganze Folge lang erklären(!) musste, dass andere Lebewesen gerne ihren Körper, ihren Untergrund und ihre wärmende Sonne behalten wollen, grenzte schon an Idiotie. – Oder sind die Ten-C irgendwie russischstämmig?

„Ich füüühle, dass die Fremden verärgert sind. Sie sind sooo weise, dass sie erst dann wieder mit uns sprechen, wenn wir das andere Schiff ausgelöscht haben. Und zwar mittels … Klimawandel?!“ – Sie sind alle so kluk: Zu diesem Zeitpunkt habe ich das Ende noch nicht gesehen. Aber ich rechne fest mit einem tränenreichen Begrüßungsball mit den Ten-C. Motto: „Alles nur ein Missverständnis, wir wollten euch erst nächsten Monat auslöschen, ha-ha.“

Außerdem:

– Wieso besitzen die Aliens nicht mal Schusswaffen, Kraftfelder oder andere Schiffe als diese wehrlosen Blubberblasen? Doch nicht sooo mächtig? Und dabei hat der ultraintelligente Tarka noch nicht mal den „Change“-Button gefunden, der das Schiff in zehn Teile auftrennt? – Gott, das ist alles so DUMM und das hier ist eigentlich MEIN Franchise, buhuhuu!

– Was will Tarka jetzt gewinnen? Seinen Zellen-Kumpel wiederfinden? Oder nur eine Kopie von ihm in einem anderen Universum? Ich war leider kurz abgelenkt, da seine Gefangenen davon gesprochen haben, dass man in anderen Universen auch Gurken auf die Sandwiches legt…

…

…

Das war mal alles meeeein geliebtes Star Trek, buhuuuu!

– Kurz nach der Gedankenverschmelzung der Präsidentin labert Saru sie schon wieder voll: „Ich hatte auch immer Probleme, mich anderen zu öffnen.“ – Ja, alles ganz goldig, mein Schneeflocken-Herz. Aber es geht gerade um andere Sachen. Vielleicht mal kuuurz nicht mit dem Psychotherapie-Buch auf den Handlungsfaden einschlagen?

– Ich bin mir nicht sicher, ob ich das nicht sogar gut finde: Book entkommt aus dem Kraftfeld, weil das Halsband seiner Katze eine Katzenklappe(!) im Feld generiert. Einigen wir uns darauf, dass das eine kreative Idee war. Und bei Data und Spot hätte man es wohl sogar abgefeiert!

Räusper. Und TNG wäre dabei nicht so sauhässlich gewesen…

„Okay, das hier ist unser Ticket hier raus!“ – „Ich verstehe… Wir schieben durch dieses Loch alte Photoalben und psychiatrische Aufzeichnungen, um Tarka aufzuhalten?“ – Partikelpause: Statt eine durchdachte SF-Geschichte zu erzählen, hält man sich gerne mit solchen Spielereien auf. Kein Wunder, dass Tarka so krampfhaft aus unserem Universum verschwinden will? („Ich werde es eines Tages finden. Dieses Universum ohne Tränendrüsen, jawohl!“)

– Leider habe ich nie kapiert, was gerade im Weltraum passiert. Wo war der „Orb“, aus dem sich die Discovery mittels Pilzpower rausfräsen musste? Was war der Unterschied zwischen dem Hyperfield, der vorher gezeigten schwarzen Oberfläche und dem Aufenthaltspunkt von Bookers Schiff, das angeblich DORT nicht angegriffen werden kann? Und sollte die Episode nicht eher „Fifty Shades of CGI-Nebel“ heißen?

– Die Sache mit Books „unerreichbarem“ Schiff im Glitzer-Wunderland war null spannend. Zumal man sich auch fragen darf, was Renos Gefangenschaft für die Geschichte gebracht haben soll…? Da flogen ihr ja einfach nur zehn Sprüche und ein paar Lakritz-Reste aus dem Schandmaul, bevor sie zur Discovery zurückbeamte. („Ich bin noch bis Sonntag in der Stadt, Leute! Ach ja: Jesus Book liebt euch!“)

– Dass die Präsidentin einer verkniffen dreinschauenden Michael sagen muss, dass man nun Frau Ndoye auf die Brücke holen solle („Militärische Taktik ist immer seeehr wichtig, wenn einem die Anomalien auf die Füße plumpsen!“), war auch wieder arm. So wirklich entscheidungsfreudig und selbstbewusst wirkt Michael gerade nicht? Wobei sie es ja auch schafft, beim genauen Gegenteil zu nerven. Vielleicht mal Figur/Serie/Captain auswechseln? Die Autoren können dann auch gerne die eigenen Umzugskartons hinterhertragen…

– Was sind das eigentlich für potthässliche Schiffe, die wir in der Nähe von Tilly – Erde – sehen? Ein fliegender Türkeil, eine aufgeplatzte Verhütungsspirale (wo in der Mitte ganze Decks rausfliegen können) und viele Schiffe im Hintergrund, die wir uns gar nicht erst anschauen dürfen. Zu hässlich für den Weltuntergang? I don’t doubt it.

„Das Föderations-Hauptquartier meldet: Keine besonderen Vorkommnisse. Der Milchschaum hält. Strukturelle Integrität der Kaffeesahne im normalen Bereich.“ – Design von Leuten mit Daumenschrauben: Bei diesem klassischen Schiffs-Look sieht man deutlich die Einflüsse der Defiant und der Enterprise E.

– Dazu kommt, dass ihre Kameraden aus der Schnee-Episode plötzlich in ALLEN Schlüsselpositionen sitzen. Allesamt gräusliche Alienfressen mit Nuschelfaktor und Erfahrungsdefizit.

– Ndoye, die wir sooo sehr lieben gelernt haben (niemand stand jemals so breitbeinig auf einem geheimen Deck wie sie!) erklärt sich bereit, anstelle von Detmer diese ganz krassen Pilotensachen zu vollführen. Natürlich mit der üblichen Schmier-Ansprache davor: „Ich fand die Erde immer ganz knorke. Vor 20 Jahren fing das quasi schon an.“ – Oh Gott, ich hatte ja keine Ahnung, dass die Anführerin der Erdstreitkräfte so fühlen könnte!

– Die „USS Nog“. Die „USS Yelchin“… Ich frage mich langsam, ob das den Autoren nicht selber peinlich ist. Fehlt nur noch die „USS Michael Piller“?

– Die Diskussionen mit Tarka („Muss… alten… Knastkameraden… wieder… treffen!“) werden nach mehreren Folgen nicht frischer. Zumal er wenigstens eine Frau und drei Kinder hätte verlieren können. Oder eine Kolonie aus großbusigen Liebessklavinnen? ALLES hätte für den Zuschauer wohl besser funktioniert als sein Drang, den Masken-Eugen mit dem Zahlenfetisch wiederzusehen.

„Oh Gott, Book! Was habe ich getaaan?“ – „He, Moment mal. Wie habe ich dich denn gerade umgestimmt?“ – „Es war dein neues After Shave. Die Spezies Ten-C sagt, dass der Geruch für einen bittersüßen Neuanfang steht. Und für Erfolg bei den heißen Transgender-Frauen.“ – Psycho-, aber nicht -logisch: Die Figurenmotivation ist leider vom vorletzten Bild komplett durch den Küchenquirl gezogen worden.

– Die „Präzisions“-Ramm-Attacke kam mir komisch vor. Sind Torpedos zu doof, um einfach an die Seite von Books Schiff zu scheppern? Und wieso füllte man die Hälfte der Folge mit diesen Problemen, die keine erzählerische Substanz haben? „Wir brauchen Energie, können aber nicht beamen!“ – „Wir müssen beschleunigen, dürfen aber nicht fliegen.“ – „Wir können kochen, sind aber noch in der Fastenzeit!“

Schade, ich mochte das Konzept der „sinnvollen Lebenszeit“ eigentlich immer ganz gern.

– Tillys Abenteuer bei der Verteidigung von Erd-Schutzschilden tröten da ins selbe Horn: Viel Action, Kameragewackel und Gefasel um nix! „Wir dürfen Reaktor 2 nicht alleine lassen, sonst lässt sich Schutzschild 3 von uns scheiden!“ – „Oh Gott, wenn wir Sie nicht hätten. Gott schütze Sie, Fähnrich Wie-auch-immer-sie-heißen-mögen!“

– Immerhin wird in der Armageddon-Mittagspause mit dem Admiral Whiskey gesoffen. Und über Sonneruntergänge und Muttis geschwafelt. Ja, das sind diese Momente, wo man fühlt, dass das Raumzeit-Kontinuum laut aufschreit – und für immer verglüht. („60 Minuten für DAS?! Argh!“)

„Diese schrecklichen Gravitationsanomalien. Der gekrümmte Raum. Dieses furchtbare Wabern in der Raumzeit. Wie lange können wir der Anomalie noch standhalten?“ – „Äh, sie ist noch gar nicht hier. Vielleicht doch mal weniger Alk saufen?“ – Willkommen in der trinkfesten Trinkfeste: Im Föderations-Hauptquartier erinnert man sich an seine Verluste. Hach, all diese vergangenen Sahnetörtchen und Schokolinsen…

– Book stirbt, als sein Schiff explodiert. Okay, natürlich nicht wirklich, aber wir machen den Autoren für einen Moment die Freude, ja? Michael bzw. ihre Schauspielerin durfte ja auch ihrem liebsten Hobby nachgehen („Juchuuu, heulen! Darauf freue ich mich schon den ganzen Tag! Äh, also seit dem rituellen Frühstücks-Flennen.“)

– Mal was Positives: Das „Dark Souls“-Level, in dem die Spezies Ten-C lebt, hat mir gut gefallen. Schön detailliert, wenn auch natürlich wieder zu DUNKEL. Aber eine abstraktere Welt hat es bei Star Trek selten gegeben.

– Der Beginn des Dialogs mit der Spezies war dann auch ganz gut. Episch, völkerverbindend und positiv. Blöd nur, wenn Michael danach mit nassen Äuglein erklären muss, dass Tarka wegen eines „Verlustes“ so ausgetickt ist („Er mochte den Zellen-Sex halt sooo gerne!“) und Book die Zerstörung seines Planeten nicht so dolle fand. Was MICH dann wieder dran erinnerte, wie unfassbar dämlich die Spezies Ten-C wohl sein muss. („Ach sooo? Kaputtmachen macht Sachen kaputt und Leute traurig? Das kommt in unser großes Buch der Klugheit!“)

„Da! Still! Die Spezies will etwas sagen! Es werden Worte voller Weisheit sein!“ – „FREMDLINGE! Wieso habt ihr euch in unseren atomaren Abfall gebeamt? Lebensmüde oder watt?“ – Da kann „Elden Ring“ noch was von verlernen: Leider wird nicht mit der Umgebung interagiert. Vermutlich war der große Greenscreen-Drehteller noch nicht aus der Spülmaschine raus?

– Nachdem Book dann doch nicht tot war („Wir haben den Transporterstrahl abgefangen und erst jetzt weitergeleitet, weil… öh… verregneter Sonntagnachmittag?“), hält er der Spezies eine Standpauke. Die hat das abgebaute Material nur dafür verwendet, um sich hinter Trumps Mauer dem Hyperfield zu verstecken. Doch dieses gigantische, intergalaktische, aufwändige Projekt wird natürlich SOFORT gestoppt, als Book es ihnen erklärt („Verstecken nix gut. Alle hatten Aua. Nicht mehr machen?“)

– Ab hier geht die Folge noch ganze 15(!!) Minuten. Ein schwer auszuhaltender Mix aus emotionalem Geschnatter („Wir sind alle toll, vor allem die Tollsten!“), Sarus fruchtlosen Liebesschwüren in Richtung der Präsidentin („Hm… Diese Liebe. Schwierig. Besser, wir chatten in Zukunft nur?“) und Michaels Blabla in Richtung Präsidentin („Und zu Hause so? Ist der Hund gesund?“).

– Weiter geht es mit Booker („Ich vermisse mein Schiff. Und die Zeit, als ich kein waffenbenutzender Verräter war.“). Aber schon toll, wie er damals mit Michael im Schnee getollt hat. Und dieser gemeinsame Kaffee auf dem Planeten Nasenbohr-Prime. Unvergesslich!

– Alle gehen auseinander, kommen wieder zusammen, stoßen mit den Köpfen zusammen. Und werden alle Hindernisse überwinden. Bis zur nächsten Staffel. Michael erklärt das ganz „gut“ mit ihrem minutenlangen Geseier am Ende.

Die Föderation gründete in den darauffolgenden Jahren mehrere Waisenhäuser auf den Jupitermonden. Der Verbrecher Book lebte eine Weile alleine und rettete verhungernde Klingonenbabys, kam dann aber stets für Bowling-Abende zurück. Saru blieb eine Weile alleine, hatte aber heimlich Gartenhaus-Sex mit wechselnden Präsidentinnen. Und Michael telefonierte jeden Wochentag mit der Spezies Ten-C, damit sie keine Planeten mehr auslöschte.

Alles in allem eine verlorene Staffel, die man auf die Folgen 1 und 12 hätte beschränken können.

Was ein schöner Zweiteiler rund um eine verwirrte Giga-Rasse gewesen wäre, zerfaserte in einer Explosion aus Routenplanung, Waffenkalibrierung und Massen-Masturbation.

Dass aus JEDEM Zwischenschritt und jeder Toilettenpause eine einzelne Folge gebaut wurde, ist aus dramaturgischer Sicht unverzeihbar. Zumal am Ende wieder nur das emotionale Gefasel EINES Charakters zum Ziel geführt hat.

Das nächste Mal beim Staffelstart einfach leise in den Hyperraum wimmern („Wir haben euch alle lieb, bitte nicht morden!“) und sich den Rest schenken?

Fazit: Alles total verstrahlt und trotzdem kein brauchbares Röntgenbild.

Die halbe Folge besteht daraus, irgendwelche Gründe oder Hindernisse für erfundene Phantasie-Manöver zu besprechen.

Und wegen dieses wirren Gefasels („Wir können nur beamen, wenn der Nippel… durch die Lasche… und so?“) gerät das Konzept der Kommunikation komplett in den Hintergrund. Natürlich aber nur, bis man die Ach-so-schlaue Spezies nach allerlei Krachbumm wieder in die Zivilisation zurück-gefaselt hat.

Ein erzählerischer Flickenteppich, der einfach nur langweilt. Oder, um es mit den Worten von Saru, Tarka oder Book zu sagen:

„Will zu meinaaa Mamaaaaa!?!“

