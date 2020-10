„Star Trek – Discovery“ – Kritik zu 3.02, „Far From Home“

Nach Burnhams Abenteuern im Kreuzfeuer des Autoren-Burnouts sehen wir heute, was aus der Discovery wurde. Überraschenderweise materialisierte das Schiff ebenfalls 100 Meter vor einem Planeten und legte eine Bruchlandung hin. Um dem Rätsel der völlig verhunzten Wahrscheinlichkeitsrechnung auf die Spur zu kommen, muss die Crew sich Rohstoffe für den Taschenrechner besorgen. Wie gut, dass das nächste Dorf – mitsamt seinen 50 Lebenszeichen – komplett in einer Eckkneipe Platz gefunden hat. Doch im „Wilden Postapokalyptiker“ sind manche Stammgäste gaaar nicht so freundlich.

Ich habe noch keine anderen Reviews gelesen, kann mir aber vorstellen, dass der Beginn viele be- und entgeistert haben könnte:

– Das Schiff stürzt ab und ist danach erst mal KAPUTT (okay, natürlich nicht optisch. Der Beulen-Modellierer kam zu spät zum Grafikteam dazu, weil er an der Straßenecke immer nach dem Weg zum „richtigen“ Star Trek gefragt hatte)

– Leute purzeln wild durcheinander und haben danach sogar Blut und AUA am Kopf (wäre übrigens auch mal eine Idee für Burnhams Massenprügeleien?)

– Dass viele in der Crew verletzt sind und es auf der Krankenstation hoch her geht, wirkt erst mal sehr realistisch (wobei ich bei den Liebessäuseleien unseres Vorzeigepaares wieder unsicher wurde: „Ich muss dir jetzt ein Spritzchen geben, mein Hasenpups. Ich liebe dich! Und jetzt ab in’s Koma für Schnuckelmäuse.“)

„Detmar, sie haben da eine Anomalie am Kopf! Uiii, das sieht aber gefährlich aus!“ – „Keine Sorge, das nennt man ‚Sprechrolle‘ und geht bestimmt ganz schnell vorbei.“ – Da ist jetzt Tetanus und böse Future-KI drin: Wenn Nebenfiguren dreimal für schwungvolles Ausatmen gelobt werden, ist oft der Sensenmann nicht weit. Glücklicherweise ist der aber ECHTER Trekkie und hält sich von der Serie fern?

Ja, die ersten 20 Minuten wirken fast wie etwas, das man mit scharrenden Füßen und Zähnen als „modernes Trek“ bezeichnet könnte. Allerdings sind es erneut die seltsamen Zwischentöne und gewollt coolen Dialoge, die mir ein Franchise-Schleudertrauma verursachen. – So muss natürlich wieder mal vor Begeisterung über sich selbst geklatscht werden (in die Hände jetzt, nicht ins Gesicht wie in der letzten Folge). Wobei man Frau Detmar tatsächlich für einen Drink vorschlägt – und danach vermutlich für eine Gratisschale Gummibärchen.

Auch irritieren mich solche Dialoge wie die der Imperatorin, die den schleimigen Menschenmatsch(!) an ihren Schuhe damit kommentiert, dass man ja sichergehen müsse, dass Leland „auch wirklich tot“ sei. Ihr wisst schon, dieser Fleischkopp mit dem zwangsgecasteten Unsympathen-Gesicht. – Mir ist natürlich klar, dass Merkel… ähm… Leland weg musste, aber ausgerechnet per Tönnies-verdächtiger Hackfleischproduktion? Im Ernst, dieses saubere Desintegrieren mittels Phaser fehlt mir.

Schade auch, dass man in Sachen Wissenschaft weiterhin so tut, als sei „PasstSchonSo“ ein naturwissenschaftliches Studienfach. Auch nach mehrmaligem Sehen hatte ich keine Ahnung, warum der Planet wie eine aufgeplatzte Gammel-Orange aussah. Ist der Kontinent jetzt in einem Krater drin und die Atmosphäre mischt sich mit den schwebenden Felsbrocken? Und ist die Discovery da jetzt durch Kurtzmans Vorstellung einer planetarischen Wohnzimmerwand gebrochen oder doch „nur“ durch einen kleineren Brocken? Immerhin war da Wald drauf? Etwa wieder zu viel „Avatar“ geguckt, obwohl der Bildschirm beschlagen war?

Hier frage ich mich erneut, ob die Drehbuchautoren die Anweisungen an das SFX-Team stets ins Indische übersetzen müssen – und konsequent am Google Translator scheitern.

„Der Weltraum, unendliche Klopfgeräusche an der Außenhülle.“ – Was nicht kracht, wird krachend gemacht: Sollte das Schiff jemals an einem RUHIGEN und LEEREN Weltraumbereich rauskommen, in dem weniger Asteroiden rumschwirren als Plastiktüten im Mittelmeer, gebe ich auf Zukunftia ’ne Runde aus. Und zwar flüssiges TNT, wie in Kurtzmans Stammkneipe üblich.

Wie so oft sind die Zutaten aber durchaus brauchbar für einen fleischlosen Trek-Eintopf. Wir haben immerhin einen fremden Planeten, eine Siedlung unbekannter Wesen, technische Probleme und Reibereien im Führungsstab. – Wobei die Imperatorin allerdings in ein Stasis-Feld mit angeschlossener Luftschleuse gehört.

Und nein, ihre aggressiven Einwände sind NICHT interessant oder bereichernd, sondern halten uns (und auch die Autoren; haben die ein Glück!) davon ab, eine ECHTE Geschichte zu erleben. Ungefähr so fühlt es sich stets an, wenn ich im Büro in einer Teambesprechung sitze und die irre Gaby aus der Buchhaltung sagt: „Das mit den SAP-Problemen ist ja gut und schön. Aber was ist, wenn während des Updates ein AXTMÖRDER zur Tür reinkommt?!“ (*Pfefferspray aus Ordner zieh*) Irgendwie fühlt sich die eigenen Lebenszeit danach beschmutzt und missbraucht an…

In dieser Episode geht es einfach um nix, was man in 10 Jahren in der Trek-Fiebel mit einem einprägsamen Text beschreiben könnte. War früher ein Shuttle-Absturz stets nur der Anfang eines bizarren Abenteuers („Hey, die einen Wesen essen mit ihrem Kopf, die anderen mit ihren Anus. Und nur deswegen bekämpfen sie sich?!“), so stellen heutzutage Schiffreparatur, Schadensmeldungen und Hilfegesuch in der örtlichen Dorfkneipe bereits die komplette Story. Ja, da würde selbst ein buddhistischer Bettelmönch aufschauen und blöken: „Wie, meeehr is nich drin, Alteeer?“

Und ich würde ihm beruhigend antworten: „Doch. Wir sind hier schließlich bei Star Trek. Da darf ein brutaler Mord mit langen Kameraeinstellungen nicht fehlen.“

„Hey, die… F-Fremden h-h-haben doch nur… nach dem Weg… gefragt? WARUUUM?“ – „War ein Versehen, Junge. Ich wollte eigentlich auf die ganzen Hater VOR den Bildschirmen ballern! Was für ein destruktives Pack!“ – Sch(l)usswaffengebrauch: Nachdem die Föderation explodiert war, konnten die Amerikaner auch Folterknarren der Schmerzstufe 9 kaufen. Und da sage mal einer, Katastrophen würden keinen gesellschaftlichen Fortschritt bringen.

Wie immer bei Kurtzman-Trek kommt man – teilweise – mit herzergreifenden und hirnschmalzschonenden GEFÜHLEN weiter…

So zitiert Tilly z.B. oberflächliches Geschwafel aus 900(!!) Jahre alten Sternenflotten-Regelbüchern, weswegen die Kneipenschläger die Besucher zuerst liebhaben. Ein Trick, den ich mir merken muss, falls ich in Asien mal Probleme bekomme („Wir in der Song-Dynastie vor 800 Jahren pflegten immer zu sagen: Reis in die Schüssel rein, macht ganz fix den Hunger klein. Kicher!“). Und ja, ich find’s ein bisschen rassistisch, wenn der Türöffner stets das Klischeegeschwurbel eines verstorbenen Volkes ist. – Denkt denn keiner an die Gefühle der Toten?!

Aber bei aller Häme gibt es auch wieder ein paar Positivpunkte. So fand ich die Unsicherheit von Stamets nach seinem Koma verständlich, wenngleich ich mir die „Heilung“ von der derben Maschinenraumtante eeetwas subtiler gewünscht hatte: „Dann klettert halt jemand anders da rauf, Sie sind halt noch nicht so weit.“ – Da man solche Storys schon häufiger gesehen hat (von Data bis Ezri Dax saß JEDER schon mal beim Psycho-Klempner-Barkeeper), gibt es da aber unfair viele Vergleichsmöglichkeiten.

Schön fand ich auch wieder die Außenaufnahmen, die abermals Island zeigten. Für ein paar Sekunden fühlte man sich auch als Zuschauer wie ein „Abgestürzter“. Und das ausnahmsweise nicht nur, weil man immer noch Discovery verfolgt.

Gelungen war auch die Art, wie man in der Zukunft Materie repariert und herstellt: Einfach Staub in die Luft entweichen lassen, der sich nano-programmiert neu zusammensetzt. Mit Hilfe von Kraftfeldern durchaus vorstellbar. Das gefällt MIR als Replikator-Ersatz deutlich besser als die klapprigen Mikrowellengeräte bei „Picard“.

„Früher habe ich vor Kaufhäusern immer Luftballon-Tiere aus Schwebematerie geformt. Aber mit dem Ende der Föderation wurden die Kaufhäuser knapp.“ – Diese Fachkraft für Freiluft-Schweißen wäre gerne ein Starfleet-Offizier. Er ist warmherzig, umgänglich und fleißig. Tja, was soll man also sagen? Aus Sicht der Autoren hat er sich seinen brutalen TOD (siehe Bild oben) selbst zuzuschreiben!

Der Hauptteil der Episode ist übrigens das Gemurmel des Siedlungsbösewichts, der gerne klaut, schnell schießt und mit Monologen nicht unter 10 Minuten droht. Was schade ist, denn das parasitäre Eis am Schiff, die vielen Verletzten und der Rohstoffmangel hätten schon genug Storyelemente geboten. Aber ohne Antagonisten machen sie’s heute halt nicht mehr. Der Widersacher könnte ja sonst womöglich ein Konzept oder eine komplexe Gesellschaftsordnung sein. „Gott bewahre!“ ruft da das Antichristen-Trek dieser Tage.

Selbst hier hätte noch Gelegenheit bestanden, Sarus diplomatische Fähigkeiten die Lage lösen zu lassen. Ja, kurzzeitig sieht es sogar danach aus! – Doch dann wirft sich die Imperatorin todesmutig in den Folter-Phaser, um den Gegenspieler mit kecken Sprüchen und dem magischen Schutzschild der eigenen Abgebrühtheit zu ermüden. Und nur ein paar Schmerzensschreie später liegt der Knechter an Boden. Gebrochen von der Diktatorin, die NOCH ruchloser als er selbst war. – Wer das alles tiefenpsychologisch analysieren möchte, sollte sich vorher irgendwo anseilen. Es könnte sonst sein, dass man aus dem tiefen Loch namens „Kurtzmans Seele“ nie wieder herausfindet…

Fast schon langweilig wird es dann, als man ellenlang darüber diskutiert, ob man den Halunken nun töten sollte. Hm, wir haben da als Argumente „Spaß“, „Gerechtigkeit“ und „Moral“… Und alles noch mal andersherum… Sollte man jemanden töten, nur damit er tot ist? Oder sollte man nicht töten, weil Tote bekanntlich keine Karos tragen? – Um diese schwerwiegenden moralischen Implikationen zu lösen, entscheidet man sich für ein ZWISCHENDING, nämlich Schrödinger Katze: Man scheucht den Brutalo einfach raus, gibt ihm ein Beutelchen mit drei Trinkpäckchen und zehn Hühneraugenpflastern mit und guckt zu, wie er im Eis zurecht kommt.

(Wobei der sich doch von einem SCHIFF in die Kneipe gebeamt hat?! Egal, bin bestimmt zu doof für die Story)

„Georgiou! Wir können diesen Mann nicht umbringen. Das widerspricht den Regeln der Föderation.“ – „Und wie wäre es, wenn wir uns umdrehen, während er zur Tür wankt?“ – „Heeey, ein Schlupfloch!“ – Denken macht Au: Das Schwarz-Weiß-Zeichnen mag manchen Zuschauern auf den Sack gehen, aber immerhin hat der Schankwirt durch diese Lektion etwas gelernt. Nämlich „dass wir alle Teil der Föderation sind“. Toll! Und jetzt das Gleiche bitte noch mal mit 3 Promille weniger, okay?

Dass am Ende ausgerechnet BURNHAM die Discovery aus dem Eis rettet, schmälert nochmals das Abenteuer.

Statt Saru ALLE Credits zu geben für die zwei Ansprachen (zumindest vor dem „Strategischen Klopp“), fährt wieder mal der Erzengel Michael auf den heiligen Schwingen des Traktorstrahls hernieder, um sich anbeten zu lassen. Nur knapp kann sich die Crew den Satz „Sie sind so … wunderschön!“ verkneifen. Bestimmt aber nur, damit Tilly sich nicht so schlecht fühlt? – DAS nenne ich mal ein Statement gegen Oberflächlichkeit!

Zum Schluss noch eine allerletzte Beobachtung…

Der arme Hansel, der Lelands blutige Überreste wegkratzen muss, heißt ausgerechnet „Gene“.

Zufall?

Fazit: Klar, andere Kritiker werden wieder nebulös von einer „gelungenen Basis“ zum Staffelstart schwadronieren, dass man jetzt „erst mal gucken muss, wie es weitergeht“ und man bereits erkennt, wie alles viel „föderationsähnlicher“ geworden sei. Besonders in der hier gezeigten Uringasse 5b. Ja, schon episch, das alles.

Ich jedoch sage: An ihren TATEN sollt ihr sie erkennen!

Und solange jede Geschichte nur von einer Mess-Skala bestimmt wird, nämlich dem „Auf’s Maul“-Faktor, gibt’s auch keine Wertung auf der rechten Seite unserer Punkteskala. Für Kneipen-Haue und substanzlose „Ach jaaaa, die Föderation steht ja gar nicht für Erpresser und Kinderschänder!“-Erkenntnisse zücke ich lediglich ein wohlmeinendes Schulterzucken.

Verkloppt mich doch diplomatisch, wenn’s euch nicht genehm ist!

Wertung als Trek-Serie:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Wertung als spaßiges Trash-TV:

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM