Rocket, Mann! – Astronauten erstes Mal von Privatunternehmen hochgeschossen

Endlich mal wieder ein wenig positive Zukunft auf Zukunftia. Während das Weisse Haus gerade einen neuen Anstrich in Schmauchspur-Schwarz bekommt, schießt etwas weiter südlich das US-Unternehmen SpaceX als erstes Privatunternehmen zwei ausgeliehene NASA-Astronauten in den Orbit und dann weiter zur Internationalen Raumstation. Da die Rakete selbst noch Pfand hat, landet diese deswegen wieder auf der Erde. Jetzt werden selbst die Sterne schrappig!

Den Start könnt ihr hier sehen, welcher mit der passenden musikalischen Untermalung umso besser rüberkommt:

Auf jeden Fall eine spannende Sache, kann in der Zukunft wohl so einiges deutlich kostengünstiger ins All geschossen werden. Zum Beispiel, wie schon lange versprochen, diverse Schwiegermütter oder momentan recht schreibfaule Chef-Redakteure.

Betrieben wird SpaceX vom minimal verrü— exzentrischen Elon Musk, welcher mit seiner Firma auch bereits das erste Auto ins All geschossen. Was reiche Leute nicht alles tun, um das Stehen im Stau zu vermeiden.

Ein- oder zwei zusätzliche Details (maximal, sind schließlich eine Alternative für jedes Fachmagazin) findet ihr hier.

„Ha-ha! Wer hat denn diese Cosplayer mit ihren albernen Raumanzug-Attrappen hier reingelassen? Sieht das dooof aus!“ – „Recht hast du, aber die haben mich trotzdem einfach durchgewunken. Puh, hoffentlich kann man dieses Teil per App fliegen…“ – Sternen-Mode(r). Immerhin lassen sich zukünftige Kinofilme über Astronauten (mit Brad Pitt UND Matt Damon) nun wesentlich kostengünstiger realiseren. Waren die TOS-Kulissen damals in Wirklichkeit etwa total realistisch?!

von Sparkiller am 30.05.20 in Neuigkeiten