Short Treks – Kritik zu „Children Of Mars“

Man mag (auch) von diesem Short nicht viel halten, aber eines wird in den Geschichtsbüchern stehen: Für einige Tage war dies die ST-Serie, die 18 Jahre nach „Nemesis“ am weitesten in der Zukunft spielte! Tja, da habe ich bei der Recherche wohl mal endlich meine Hausaufgaben gemacht? Apropos Hausaufgaben: Diese neue Mini-Story spielt in einer dezent unfuturistischen Schule (die Spinde sind nicht mal sechseckig!) und zeigt erstmals, dass Kurtzman durchaus schon von Bildungseinrichtungen gehört hat.

Inhalt: Zwei Mädels geraten in der Schule in Streit und prügeln sich. Als sie danach schuldbewusst dasitzen, wird der Mars (= der Ort, an dem jeweils ein Elternteil gerade ist) von Raumschiffen angegriffen. Das macht sie traurig und sie halten sich an den Händen. Ende.

Besprechung:

Wie so oft gilt auch diesmal: Wer bereits den Trailer gesehen hat, hat quasi 80% der Handlung begriffen und spart sich 6 Minuten Zeit.

„Du hast mein Picard-Fanposter von der Wand gerissen!“ – „Quatsch! Du hast meine Worf-Klobürste aus dem Zimmer geklaut!“ – Willkommen bei „Dawson‘s Krieg“: Pünktlich zum Start der Picard-Serie sehen wir zum ersten Mal Patrick Stewarts Gesicht. Dabei hätte man den auch einfach auf eine Kinderriegel-Packung abdrucken können, um Promo-Kosten zu sparen und trotzdem die selbe Zielgruppe anzusprechen?

Eigentlich hätte diese „Folge“ (gibt es eigentlich eine Anzahl von Mindestminuten für diesen Begriff?) großartig sein können. Das liegt schon daran, dass man diesmal auf alles verzichtet, was STD so oft Probleme bereitet: Es gibt quasi keine Dialoge, kein wirkliches Ende, keine Sternenflottenoffiziere. Dafür aber Musik, bei der sich einem sogar die Butter im Kühlschrank verflüssigt.

Nachfolgend gibt es den Schmalzballaden-Walzer („Heroes“ von Peter Gabriel, in der GUTEN Version ursprünglich von David Bowie) mal in der Textfassung. Und wenn man vorher auf diesen Link klickt, weiß man vermutlich auch, bei welcher anderen Show sich die STD-Macher nun diesmal wieder haben „inspirieren“ lassen.

I wish I could swim.

Like dolphins can swim.

Though nothing will keep us together.

We can beat them for ever and ever.

Hier geht in diesem Short Trek also um zwei Nichtschwimmer, die davon träumen, Delphinen auf‘s Maul zu schlagen – und das für eine sehr lange Zeit.

Oh, we can be heroes just for one day.

Oh, we can be heroes just for one day.

I, I will be king.

And you, you will be queen.

Angeheizt durch das Meeressäuger-Massaker wollen sich die beiden Nichtschwimmer exakt zweimal als Helden fühlen. Und gleich danach als Königin und König. Da hier eindeutig von einer (im weitesten Sinne) ehelichen Verpaarung gesprochen wird, gehe ich davon aus, dass die beiden Mädchen homosexuell sind. – Ich hoffe mal, dass das keiner der Zuschauer total schwul findet?

Als die ersten Nachrichtenbilder des olympischen Sitzfußballspiels ‚USA gegen Irak‘ über die Kleinbildschirm-Großwände flimmern, findet ein Umdenken bei den Mädels statt. Und sogar ein körperliches Umdrehen! – Ist das schon Krieg? Oder unbarmherziges Cross-Promotion-Gewitter zwischen zwei Serien, die BEIDE kaum gesehen werden? Mann, ist das spannend!

I can remember standing by the wall.

And the guns shot above our heads.

And we kissed as though nothing could fall.

And the shame was on the other side.

Plötzlich steht das genannte Königspaar also an der Mauer und lässt die Pistolenschüsse über sich hinwegpfeifen. Da das in Städten wie z.B. Gelsenkirchen eine legitime Art der Freizeitgestaltung ist, steckt man sich unbeeindruckt die Zungen in den Hals. Kein Wunder, dass bei derlei unkeuschem Gebaren auf der anderen Mauerseite Fremdscham ausbricht!

Mal im Ernst: Ich habe ja gar nichts gegen filmische Experimente. Schon alleine aus Selbstschutz, nachdem wir kürzlich zwei sinnfreie Animations-Geschichten ertragen mussten!

Aber sollte bei einer Kurzgeschichte nicht irgendwas … Kunstvolles rauspurzeln? Dass Schüler sich über eine unverdienten Verweis vom Lehrer streiten, ist normal. Dass man sich in Schulen rauft, auch. Und dass das alles plötzlich egal ist, wenn die Eltern mal eine Bombenexplosion von innen betrachten, ist auch eher ein Durchschnittsverhalten. In einer richtigen Folge würde jetzt irgendeine Geschichte erst anfangen (= Man bricht aus, springt auf einen Güterzug nach Cronos und sammelt Pfand-Tribbles von Parkbänken). Das tut sie hier aber nicht, weil: wegen Short-Format.

Und dabei ist es mir auch EGAL, ob diese beiden Girls irgendwann später eine größere Rolle bekommen. Schließlich haben wir ja auch nie einen Riker-Kurzfilm gesehen, bei dem der junge William einer Replikator-Verpuffung im Wohnhaus gegenüber beiwohnt. Man muss uns nun wirklich nicht jeden belanglosen Scheiß zeig… (*Zettel reingereicht bekomm*) – Was!? Alex Kurtzman will gegen meinen letzten Satz gerichtlich vorgehen?!

Somit bleibt bei mir irgendwie das Gefühl übrig, dass wir diese „Story“ nur wegen einer bestimmten Sache gezeigt bekommen. Verdammt, aber ich komme einfach nicht darauf, WAS zum Geier das sein könnte… ?!

Aha! DAS ist es also, worauf sie uns hinweisen wollen: Dieser Bildschirm hat vier Pixelfehler und niemand tauscht das Gerät aus! In welchen Zeiten leben wir denn? Anscheinend in denen, in denen die „Synths“ (laut Bildschirm) den Mars abfackeln. Das sind wohl die bei Picard angeteaserten Romulaner-Borg mit Hugh-mäßigem Menschenanteil und ungesund viel Kurtzman-DNA?

Dass dieser Short nur ein Etikettenschwindel ist, wissen wir ja alle, oder? Eine Geschichte, die NUR um aufkeimende Freundschaft und plötzliches Händchenhalten geht, würde man uns in den eigentlichen Serien niemals zeigen. Eher verpfändet man ein paar Explosionen, Zeitlöcher und Auffahrunfälle, um sich kleinere Explosionen leisten zu können.

Aber zum Schluss mal was Gutes: Abgesehen von der ständigen Frage, ob wir für jede tote Fliege im Star-Trek-Schaufenster einen Short-Trek mit komplett neuen Stilmitteln brauchen (animierte Fliegenklatschen mit knuddeligen Äuglein?), machen die Mädels ihre Sache hier GUT! Ich habe den zwei Charakteren ihre Gestik und Mimik mehr abgenommen als der Discovery-Crew irgendwas von dem Bauerntrampeltheater, das uns seit Jahren die Pferde scheu macht.

Da würde ich mir fast mal eine halbstündige Folge in der Mobbing-Schule der Föderation ansehen. Mich würde auch wenig stören, dass das Schulbus-Shuttles tatsächlich die umgebauten Shuttles aus STD sind, deren Modell weit über 100 Jahre alt sein dürfte. Man hat ja oft an Schulen zu wenig Geld.

…

Moment mal…? Das Star Trek-Universum… Mit Delta Flyer und so…

Kein Geld… ?

Mal abgesehen von dem Shuttle… An WAS erinnert mich nur diese Architektur? Na klar: An die tollen Wohn-Hochhäuser, die in armen Städten so beliebt sind. Toll, wie viele subtile Details die Macher immer einbauen!

Fazit: Egal, welche leckere Geschmacksrichtung von allgemeiner Verwirrung man diesmal beabsichtigt hat: 6,5 Minuten sind einfach zu wenig für IRGENDWAS. So fühlte ich mich heute nicht mal ausreichend verschaukelt, wie sonst bei Kurtzman-Trek.

Und das verursacht ein herbes Verlustgefühl, das wohl nur mit dem Tod von Grimassen-ziehenden Elterndarstellern vergleichbar ist.

Die Aufwertung von der üblichen „Darf man hier noch weiter graben?“-Note gibt es diesmal tatsächlich wegen des guten Castings. Und für die fehlenden Dialoge.

Der Schmalz-Song ist aber echt zu viel. Da könnten mir auch zwei Kosmetikerinnen mit Gewalt die Tränen aus den Augäpfeln drücken!

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

SPARKS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Oh, wieder Zeit für unsere Tabletten?! Meine Güte, wie das beim Trek wieder aussieht. Geht ja gar nicht. Die Effekte könnten mit ihren dunkel-dumpfen Farben auch aus dem Vorspann des nächsten Doom-Spiels stammen, während alle Beteiligten wohl nur eine verpasste Pillen-Ausgabe vom Sprung von der nächsten Brücke entfernt sind. Discovery sei Dank kann ich eh nicht mehr auf den ersten Blick erkennen, in welcher der Star Trek Epochen wir uns gerade befinden. Wurde deren Geschichte und Look über all die Jahre mit der Liebe eines Sammlers wertvoller wie langweiliger Briefmarken gehegt und gepflegt, stampft man seit J.J. „Mystery Box“ Abrams wie ein schielender Elefant mit Parkinson durch den Scherbenhaufen ehemaliger Konsistenz. Natürlich nur echt mit Endzeit-Farbfilter. Wurde in der Zwischenzeit etwa Trump IX zum Föderations-Präsidenten gewählt? Oder warum ist die Optik schon seit dem Abrams-Trek so merkwürdig martialisch und wenig optimistisch? Komische & scheissig designte Holo-Schilder mit „Achieve“, „Grow“ & „Work sets you free“ (glaub ich) helfen da auch nicht weiter. War man als Föderierter bei TNG & Co. noch so entspannt wie ein Mitarbeiter der Steuerberater-Hotline, gibt es beim New Trek schon für ein Anrempeln und Lehrer-Karikaturen direkt ordentlich einen auf die Fresse, während die Schulkollegen begeistert zujubeln. Nennt mich alt, aber DAS hätte es früher beim Boothby nicht gegeben! Was war eigentlich die Story des Ganzen? Was wird vom Zuschauer an Lektionen mitgenommen? Man kann sich auch als Frauen ordentlich in die Nicht-Eier hauen, aber dank „Space 9/11“ am Ende doch noch beste Freunde werden? Menschen, die nicht malen können, gehören verprügelt? In unserem Schulen gibt es nicht genug Gehirnwäsche-Schilder? Runzelige Picard-Köppe auf Bildschirmen sind die beste Anfix-Methode? Ähnlich hervorragend harmoniert hat auch die Wiederholung der gruseligen Mutti-Zunge (Danke für die Albträume!) in der Emo-Rückblende mit Herzschmerz-Musik. NOCH einfacher hätte man es sich wohl nur mit dem Einsatz von Nine Inch Nails „Hurt“ machen können. Aber wenigstens war man nicht SO verzweifelt! Apropos, so langsam frage ich mich ja doch, warum wir hier eigentlich noch diese Reviews verfassen. Wie viele im deutschprachigen Raum schauen sich die Short Treks schließlich an? Mehr als FÜNF? Glücklicherweise hat sich der Aufwand für diesen Meinungskasten in Grenzen gehalten. Man wäre ja auch schön dooof, wenn man dafür jetzt ein Arbeitsfass aufmachen würde. Übrigens, diese Picard-Werbe-Vorschau der Short-Treks und der allgemeine Verfall durch das Kurtzman-Trek hat unser Redaktionsmaskottchen „Schpock“ (und auch mich??) in eine dramatische wie melancholische Sinnkrise gestürzt. Welche ich glücklicherweise als mediales Mahnmal für euch alle aufzeichnen konnte: Wertung: 2 von 10 Punkten

