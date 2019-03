„Star Trek Discovery“: Dritte Staffel bestätigt – aber … warum?

Nun also doch: Nach einer etwas längeren Wartezeit wurde die 3. Staffel Discovery soeben bestätigt. Ist das etwa schon die allmächtige Power des bald anklopfenden Spock?

Sehr viel Hilfe soll Kurtzman diesmal von Michelle Paradise erhalten, die unter anderem als Schauspielerin in einer lesbischen Comedy dabei war und sich im Impro-Theater wohl zu fühlen scheint.

Ich hätte ja vor der Entscheidung NICHT gerne in der Haut von CBS All Access gesteckt, und das nicht nur wegen der ständigen Testscreenings zu allen Kurtzman-Inhalten (brrr!)…

– Die Publikumsmeinung ist bis heute extrem gespalten, was STD angeht

– „CBS All Access“ ist noch immer ein sehr kleiner Streaminganbieter

– STD ist sehr(!) teuer

– Die Rechtesituation scheint noch immer recht verworren zwischen altem Trek, Kinotrek und Kurtzman-Trek.

Andererseits ist „Star Trek“ ein wertvolles Prestigeprojekt, in dem bereits mindestens 300 Millionen an Produktionskosten stecken. PLUS Marketing.

Zudem lief Kurtzmans teurer Vertrag eh über 5 Jahre, was noch ca. 20 Millionen Dollar bedeutet, die anteilig noch fällig wären…

ICH muss gestehen: Ich hätte mit knapper Hirnschmalz-Mehrheit in meinem Kopf eher auf eine Einstellung getippt. Zu krampfig verwies man in den letzten Wochen auf die Picard-Serie und andere Trek-Projekte, zu verhalten waren die Rückmeldungen zu der gratis auf YouTube hochgeladenen Episode 2.01. Auch ist Spock noch nicht erschienen, der als sinnvoller Indikator für das Zuschauerinteresse getaugt hätte…

Doch all dies ist nun vergessen: Die weiteren Investionen in STD bedeuten also auch für uns ein weiteres Jahr voller Langeweile und Kopfschütteln. WENN sich denn die Frau Paradise nicht plötzlich als Glücksgriff erweist und alles besser macht. Wobei dies nach einer schnellen Recherche eher verwunderlich anmuten würde.

Aber gut, UNS kennt da draußen ja auch keiner und WIR können ja auch immer alles besser?

Hoffen wir also auf wenig Lesben-Comedy und weniger Improvisationstheater (das hatten wir ja jetzt schon 1,5 Jahre) und wünschen Kurtzmans Produzenten-Gehilfin Gottes und Burnhams Segen.

Jetzt muss ich mir noch einen Textstil-Zwilling suchen, der für MICH die nächsten 20 Episoden reviewet. Ist mir schlecht…

von Klapowski am 27.02.19 in Star Trek: Discovery