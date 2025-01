„Sektion 31“ – Die Kritik zum kompletten Film

… Und der Hinweis „kompletter Film“ ist wichtig, denn viele scheinen ihn derzeit nicht bis zum Ende durchzuhalten. – Erneut beweist das Drehbuch-Team von NuTrek, dass man auch als kritisch angesehenes Filmprojekt tolle Inhalte schreiben könnte – der Trick ist halt nur, es konsequent zu lassen. Erneut sehen wir hier ein Wettrüsten und -rasen um eine verlorene Waffe, die Georgiou im Spiegeluniversum mal entglitten ist („Vernichtet das gefährliche Ding!“ – „Ja, Herrin!“ *Ins Regal schieb*). Nur Sektion 31 ist jetzt noch in der Lage, mit geheimdienstlicher Grobschlächtigkeit die Lage zu entschärfen…

Nachdem Georgiou damals die Discovery verließ, gelangte sie wieder ins Jahr (*Husthuströchel*) im Prime-Universum. Und genau hier wird sie nun von der Geheimdienstorganisation „Sektion 31“ angeworben, um eine Biowaffe aufzuspüren, die Georgiou SELBST im Spiegeluniversum verbummelt hat.

Nur ein Team von total unseriösen Individuen hat nun das Zeug (= gemeint ist Plastikmüll im und am Körper), um Leuten die Fressen so zu lädieren, bis zufällig die richtigen Infos rauspurzeln.

Der Start gefiel mir noch gut:

Auf einem kahlen Planeten, auf dem ALLES mit Sackleinen überspannt ist (Windmühlen, Regentonnen, Schmieden), kommt im abendlichen Morgenlicht die verschollende Tochter zurück: Little Georgiou!

Man isst zusammen, unterhält sich, freut sich über das Wiedersehen. Und trotz der düsteren Geschichte über den fast überstandenen Wettkampf für Imperatoren-Anwärter ist die Stimmung angenehm bierselig.

Tja, dumm nur, dass das Mädchen ihre eigene Familie vergiften muss, um den Contest abzuschließen. Schon spritzt das Blut aus den Mündern und die Venen trüben sich wie einst bei Shinzon beim Knochenmarkspenden. – Willkommen bei „Star Trek“, dem Ort, wo „Rebel Moon“ zum (St)Erben hingeht.

Konsequenterweise wird sie sofort im Wüstensand vom herabgebeamten Heer zur Imperatorin ernannt. Während der Zweitplatzierte sein Heimatdorf (und seine rechte Wange) in Flammen aufgehen sieht…

Das ist düster, das ist gemein & das ist gewollt.

Nur dass es seit „Strange New Worlds“ KEINE Ausrede von wegen „Wir wussten nicht, was die Trekkies wollten“ mehr gibt. Selbst ein zweijährig abgeschalteter Internetanschluss hätte den Verantwortlichen noch laut genug mitgeteilt, dass (fast) alle Zuschauer die S31-Grundidee ablehnten.

Zumal hier keine Reflexion oder Lehrstück über die Menschheit zu erwarten ist. Oder musste Kim Jong Un damals seine Schwester umnieten? Hätte Hitler seinen Nachfolger dazu gezwungen, Schäferhunde mit Rattengift abzufüllen? Was ist das Interessante an diesen Szenen, bei denen uns zum hundertsten Male gezeigt wird, dass nur der Abgebrühteste emotional kaputt ist, um andere Abgebrühte kaputt zu machen?

„Aber Tochter?! Röchel… Werden in Diktaturen die Familien nicht besonders geschätzt?!“ – „Aber klar. Daher kommt bei deiner Urnenbeisetzung ja auch ein Smiley auf den Plastikeimer.“ – Immer noch besser als ein vergifteter Diskurs: Ist das diese sogenannte Toxizität, die Männer so oft an den Tag legen?

Wie viel stärker wäre eine Szene wie die, die tatsächlich im Alten Rom stattfand: Bei einem Triumphzug wurde über dem Feldherrn vom Sklaven ein Lorbeerkranz gehalten – und pausenlos gemurmelt:

– „Memento mori.“ („Bedenke, dass du sterben wirst.“)

– „Memento te hominem esse.“ („Bedenke, dass du ein Mensch bist.“)

– „Respice post te, hominem te esse memento.“ („Sieh dich um und bedenke, dass auch du nur ein Mensch bist.“)

Dass starke Menschen stark sind, ist nichts Neues. Von Star Trek erwarte ich daher selbst bei Gewaltakten etwas mehr Kontext. Aber gut, immerhin fand ich die ersten Szenen optisch noch ansprechend. – „Sonne“ halt. Diese alte Rabaukin, die einen stets alles SEHEN lässt.

Alles weitere in unseren prämierten Stichworten:

– Muss düster gemeint sein, mein TV-Schwarzwert hat geglänzt: Die erwachsene Georgiou isst Augäpfel in der Opernsänger-Disco(?), während ein Schwarz/Weiß-gesichtiges Alien (siehe „Bele jagt Lokai“ – TOS) mit französischem Akzent schwafelt, Muskelmänner ihre Körperpanzer um die Bistrotischchen bugsieren und Meuchelmörder grimmig dreinschauen wie ein deutscher Rapper bei irgendeiner Stuhlgang-Challenge (48 Stunden einhalten?)…

– Figurenvorstellung für Holzklotzbesitzer: Georgiou durchschaut natürlich, dass diese Leute teilweise von Sektion 31 kommen: Die mit der blauen Perücke guckte nämlich gequält (Föderationstrulla statt Unterleibsproblemen; wer erkennt es nicht?), der Vulkanier lacht wie ein Trottel (okay, wirklich blödes Verhalten. Den hält man dann ja für SPOCK?), der eine Typ flirtet mit einer, die er gar nicht attraktiv finden kann(?!) und der Dingsbums mit den Waffen am Körper war anscheinend auch föderationstechnisch auffällig…

(Äh, wegen der Waffen am Körper!?)

„HAHAHA! Meine Verkleidung ist sooo gut, ich fühle mich tatsächlich fast wie ein Andorianer!“ – „Äh, Günther? Du bist doch aber ein Vulk…“ – „Pschhh… Bring mich nicht zum Lachen mit deinem lustigen Humor.“ – Spoiler für Spas(t)bremsen: Dieser Mann ist eigentlich ein winziges Wesen, das in ihm lebt und ihn steuert. Gute Idee, sagt ihr? Ist ja auch teilweise aus „Rebel Moon“ geklaut, dem viel besseren Quatschfilm.

– Dialoge für Denkumstöße: Das Discovery-Gen ist ganz klar zu erkennen. Alle Gespräche und Mimiken sind von zehnjährigen Edgelords geschrieben, die „Füße auf dem Tisch“ und das Wort „Laaangweilig!“ für cool halten. Wer für eine Mission gewonnen werden soll, dem macht man die Versprechung, dass es da „Action“ gibt („Waaas, echte Aktionen? Das machen doch sonst nur die krassen Kids!“) und wer sich vorstellen will, albert noch mal besonders drittklassig herum („Was? Du nennst mich gestört? Du bist doch kein Doktor!“).

– Lachen ist, wenn man trotzdem lacht: Unterbrochen werden viele Szenen mit ständigem „Humor“, bei dem irgendwer beleidigt ist, die Augen verdreht oder auf den krassen Marvel-Eigenschaften der anderen Personen rumhackt. Nur echt mit Klassikern wie „Muckis, aber doof im Kopf“ oder „Sag nicht DIESES Wort, sonst beginnt ein 5-sekündiger Klimbim-Sketch!“…

Die Lieblings-Gags der Macher sind jene, bei denen jemand aufs Maul bekommt und rumwirbelt („Uii, Beeindruckend! 3,70 Meter! Im Spiegeluniversum wärst du jetzt Ministerpräsident.“) oder jemand erklärt, warum man gerade die Oberhand hat („Hahaaaa! Weil wir ein Gadget haben, mit dem wir unberührbar sind. Ich lach mich schief!“) oder wo man Krach-Bumm-Dinge veranstaltet und das Ergebnis lakonisch kommentiert: (*durch Wand brech*) „Oh, nackte Aliens!“

Oder die wortspielerische Frage, ob es „God’s End“ oder „God Send“ heißt. – Kracher! Zukunftia wäre stolz, wenn wir nicht … so neidisch wären?

– Schönheit liegt im ausgelutschten Augapfel des Betrachters: Generell fällt auf, dass alles hier abstoßend, hässlich und widerwärtig daherkommt. Die unkalkulierbaren Gesichtskirmes-Events rufen ständig „Abstand halten“ in Richtung der Zuschauer. Die Kostüme liegen irgendwo zwischen „Düster gemeint“ und „Kreativer Bankrott“. Die ach-so-sexy-seiende Deltanerin fand ich so anziehend wie eine überschminktes Crack-Testgebiet – selbst Picards Glatze ist da anziehender. Details an den Klamotten sehen gerne mal aus wie verbogener Weihnachtsschmuck. Oder Angelhaken. Und die Schiffsräume werden gerne verwaschen oder nichtssagend gezeigt.

Vermutlich hat man einfach die Konsolen aus „Picard“ (Season 1+2) mit einem neuen Weichzeichner vermählt?

– Geschichten sind nur was für Leute mit ausgeschaltetem Second Screen. Besondere erzählerische Highlights: Rückblicke zu Sachen, die nur geplant waren und nie passiert sind. Oder Rückblicke, die vor einer halben Stunde erst geschehen sind. Oder Rückblicke zu Szenen, die emotional stark sein könnten, aber oberflächlich bleiben.

Was sollte das z.B. mit Georgious gesichtsversehrten Sklaven namens Sen? Er warnt sie vor sich selbst, weint, berührt sie emotional – und mampft dann selber Gift: „Sooo moralisch schlimm bist du geworden. Wer konnte das vor Jahrzehnten ahnen, als du deine Familie verrecken ließest? Da mache ich mich lieber kaputt. Denn ich bin ja nur der einzige, der dich von deinen Plänen abhalten könnte. Was für ein Leben soll das sein, Röchel?“

Auch der sterbende(?) Sen gibt zu Protokoll, was der Film uns ständig eintrichtert: „Monster sind Monster, weil sie Monströses tun. Doch wenn sie weniger Monster sind, sind sie fast keine Monster mehr. Oder doch? Ach, was weiß denn ich…“

– Ist das die neue Maulhau- und Clown-Seuche? Die Kampfszenen mit gleichrangigen Gegnern sind vermutlich okay. Gesehen habe ich davon zwar wenig („Juchuu, wir fallen phasenverschoben durch Wände und Personen! Denn was man nicht sieht, muss man nicht zu früh wegschneiden?“), aber es gibt Schlimmeres.

Ermüdend sind aber definitiv die Prügelszenen bei Wehrlosen. Okay, der Dicke mit dem Blech am Kopf DARF natürlich verhauen werden, weil er sich für Waffenentwicklung interessiert. So echt mit „Nasenloch mit dem kleinen Finger kräftig hochziehen“ – Tzzz. Das haben wir Archer und Janeway in ihren schlechtesten Zeiten schon nicht durchgehen lassen!

“I’m not the mole!“ – „That sounds pretty moley to me.“ – Der weitere Verlauf der „Story“, die erst nach 45(!) Minuten wirklich beginnt, würde sogar Michael Burnhams Tränenkanäle sprengen: Man weiß irgendwann von einer Superwaffe & das eigene Schiff wird gesprengt. Warum das nun einen Saboteur in den eigenen Reihen bedeuten muss (die zuvor besuchte Raufbold-Raumstation sah schließlich sooo seriös und bombenfrei aus?), muss mir mal jemand erklären…

„Na gut, ich rede ja schon! Ich habe die galaxienzerstörenden Popel in meinem anderen Nasenloch versteckt.“ – „Ha! Ich wusste doch, dass nur Section 31 diesen Auftrag erledigen kann. Die anderen Captains der Flotte haben einfach zu kleine Finger für den Job.“

Sei schlau! Sei dafür einfach … schlau! – Mein Lieblingscharakter wird fast nie gezeigt – oder sagt wenig: Die angeblich so prüde Föderationsdame. Sie guckt ernst aus der Wäsche, an der beeindruckend wenig Klimperkram dranhängt. Sie reißt kaum Sprüche. Sie ist an ihrem Auftrag interessiert. Sie hat keine supertollen Fähigkeiten.

Und gerade DAS wäre interessant im weiteren Aufbau gewesen. Und sei es nur, dass sie die Handlung mit sanften Fragen („Äh, wäre es nicht besser, wenn ein normales Föderationsschiff uns hilft?“) vorantreibt… äh… oder besser abbremst?

Natürlich ist sie auch nur ein Kurtzman-Klon mit der Lizenz zur Franchise-Rohrreinigerin, aber für 15 Sekunden mochte ich sie. Mehr kann man von Unterschichten-TV nicht erwarten.

Siri, schalte Wohnzimmerlicht ein! – Und dann war da noch die Story um eine Augmentierte namens Siri, die den schwarzen Muskelmann einst durch unmenschliches Training und versteckte Testosteronspritzen in der Lederjacke zu einem „Monster“ gemacht hat. Was zu so tollen Gesprächen führt wie: „Du bist auch ein Monster“, „Für Tyrannen gibt es nur Mord“ und „Kann dich ja immer noch später töten“.

Eben diese After-Work-Gespräche zwischen gehirngewaschenen Gewaltmonopolisten, bei denen das Notizbuch für die Interpretationsansätze förmlich qualmt.

Weil man es vorab verbrennen kann.

„Und dann mein Vater so: Neeeein, lass wenigstens meinen rechten Fuß dran!“ – „Unfassbar eigennützig, der Mann! Dabei hatte ich meinen Untertanen damals beigebracht, auf ihren raushängenden Eingeweiden zu laufen.“ – Notwendige Gewalt ist, wenn der Psychopath lachen tut: Georgiou erzählt hier, dass sie damals die gesuchte Superwaffe in Auftrag gab. Leider ging diese verloren. Der Kurtzman-Sammeltrupp hatte nämlich einen Bonus für die zehnte abgegebene Superwaffe ausgelobt.

Michelle Yeoh, bitte den Oscar zurück in die Plastiktüte legen. – Unsere Oscargewinnerin kann hier leider auch nicht viel reißen. Wenig überraschend chargiert sie auch hier zwischen verkniffener Zerknirschtheit („Sprich mich nicht auf meine Sünden an – so viel Zeit hat doch keiner!“) und angeberischer Überheblichkeit. Ihre Figur lässt weiterhin keine glaubwürdige Reue oder Entwicklung erkennen. Bei manchen (englischen) Sätzen zum Thema „Manche Monster sind nutzlos“ hatte ich sogar das Gefühl, dass ihre Schauspiel-Skills durch ein Loch im Hinterkopf entfleucht sind.

Roboterhaft. Hölzern. Lustlos. – Was natürlich auch an Starregisseur Olatunde Osunsanmi liegen kann, der seit Jahren jede NuTrek-Scheißfolge inszenieren darf, die meine sanitären Rohranlagen aufs Neue an ihre „Auffassungsgrenze“ bringt.

Wendungsreiche Geschichte mit bis zu 360 Grad-Drehungen. – Große Überraschung: Der künstliche Vulkanier mit dem kleinen Wesen drin hat alle betrogen. Georgiou durchschaut das natürlich sofort, da eine Person sich SELBER das Auge rausgebohrt hat – was ja bekanntlich ein beliebter Kurtzman-Fetisch der letzten Jahre war.

Bei „seinem“ CGI-Standard kein Wunder?

Und außerdem hat jener Vulkanier, der sich IMMER auffällig verhält, zwischendurch anders auffällig verhalten, weil er auf Autopilot war.

Erwähnte ich schon, dass der von Anfang an einen irischen(?) Akzent hat?

Action ist wichtig. Denn viele von uns haben ein Schlafdefizit. – Die rasanten Szenen sind der übliche Mist aus Verfolgungsjagten, rasenden Plattformen, rumpurzelnden, schießenden und springenden Ohrfeigengesichtern und Ohrfeigen-Metalläquivalenten.

Die Weltraumgefechte feuern generell alles gleichzeitig ab und sorgen für Nebel, Rauch, Traktor, Bumms, Drehung, Konsole, Britzel, Schild, Ausweich, Wegflieg und Ranpirsch. Hauptsache, man vergisst schon während des Sehens, was man sich eh nicht merken wollte…?

Die Endschlacht mit Meister Gesichtsbaracke (San lebte ja doch noch!) und Meister Fake-Vulkanier zooog sich dann ebenfalls wie der Stringtanga von Kurtzmans Mutter. Unter dem typischem Funkenflug mit Feuersbrunst muss hier wieder der Kung-Fu-Klostopfer die notwendigen Köttel aus dem Feuer holen.

Wie immer tickt irgendwo ein Countdown neben dem IQ-Runterzähler, nach dessen Ablauf alle Wegschmurgeln oder die Biowaffe aktiviert werden kann.

An mehreren Orten muss das „Helden“-Team daraufhin auf Knöpfe und Schädelplatten klopfen, um mit klugen Schachzügen alles zu nutzen, was vorher lustlos an Plot-Möglichkeiten auf den Boden gerotzt wurde.

Wir haben das einmal grafisch zusammengefasst:

„Ui! Das Schiff brennt!“ – „Ich habe dir doch gesagt, dass Gazprom die Erdgasleitung nicht in die Fußleisten hätte einarbeiten dürfen.“ – Finale ist, wenn es trotzdem noch minutenlang weitergeht: Dieser Kampf lehrt uns, warum man auch als Massenmörderin immer ein Hufeisen im Boxhandschuh dabeihaben sollte.

„Dirrr werde ich zeigen, wie man gerecht ist, Imperatorin!“ – „Jaaa, geil! Ich spüre den Geist der moralischen Läuterung in mich dringen!“ – Nach ein paar Kampfsport-Einlagen schlitzt San seiner ehemaligen Chefin das Gesicht auf. Macht aber nichts. Denn modernes Trek ist so vielgesichtig wie eine Medusa. Natürlich eine unsympathische.

Diese lustig faselnde Puppe wird gleich noch eine explosive Rolle spielen. Wie gut, dass ich zu Beginn nicht aufgepasst habe, woher sie stammt. Dadurch wirkt es fast mysteriös und geheimnisvoll?

„Captain, Britzelfaktor nun bei 89%!“ – „Alle Energien auf den Waber-Generator! Und ich will den Funken-Flansch frei haben!“ – F(l)achsprache für Trekkies mit Anspruch: Die alten Nerd-Dialoge für Raumschiffkenner sind natürlich auch mit dabei. Untermalt werden sie von den üblichen philosophischen Gesprächen, die wir so lieben. Zum Beispiel: „Uff!“, „Grunz!“, „Autschi!“ und „Hey, fast wäre hier ein ZWEITES Auge ausgestochen worden.“

Mit einem Dolch in der Stirn kann man noch erstaunlich viele Dinge tun. Zum Beispiel ein Discovery-Rewatch, bei dem einem verblüffend wenig Logikfehler auffallen?

Dieses winzige Wesen steuert den Vulkanier. Da ist es konsequent, dass es auch nur eine gaaanz kleine Motivation für seine Taten erhielt!

Machen wir es kurz…

Der Film ist nicht aufwändig genug produziert für das, was es sein möchte. Und viel zu aufwändig für das, was es am Ende geworden ist. Vieles sieht auf den ersten Blick „filmisch“ aus, aber am Ende sind es unscharfe Illusionen für Augenlicht-Ablehner. Die üblichen CGI-Tricks machen es es möglich…

(Schnell wegschwenken, viel Licht und Schatten benutzen, nicht zu nah an die Schiffe dran, etc.)

Wobei… Mancherlei Bildsprache gefiel mir sogar! Zum Beispiel der metallische, holografische Drachenschwanz, den Georgio in Minute 32 hinter sich trägt. Aber dann latscht San quer hindurch – und das Ding verschwindet. Was als Sinnbild für den gesamten Film taugt.

„Ich wähle das Wappentier Drachen, weil ich so grausam bin wie ein Drache.“ – „Äh… Gibt es da auch eine positive Metaebene, Herrin? Dass Drachen zum Beispiel gute Mütter oder Aufpasser sind oder so?“ – „Bestimmt. Aber mein Hofpsychologe ist gerade in seiner vierwöchigen Folter-Kur.“ – Wer das Bild hier etwas größer betrachtet (Anklicken), wird sehen, dass die Renderqualität an den Rändern nicht die Beste ist. Oder, wie man neuerdings bei Marvel sagt: „Oh, sind wir etwa verwandt?“

Dabei ist es gar nicht die Story, die das Hauptproblem ist. Die ist halt so dünn wie das Wasser aus den Pusteln der gequälten Georgiou-Untertanen. Punkt.

Aber man KÖNNTE damit klar kommen. Und den üblichen Hinweis bringen, dass man hier „Halt mal das Hirn ausschalten darf“. Wobei dieser Hinweis meist von Leuten kommt, die das Wort „mal“ in diesem Zusammenhang nicht erwähnen sollten?

Aber klar, diese Art Zuschauer haben dahingehend recht, dass ein „Das Fünfte Element“ oder „Riddick“ auch nicht viel schlauer daherkommen. Aber dort musste man sich auch nicht durch endloses Geschwafel, sekündliche Ablenkungen, Unterbrechungen und Pseudowitze ablenken lassen.

Hier pladdert in jeder Szene der Dünnschiss so geballt gegen die Windschutzscheibe des Geistes, dass man je drei Staffelboxen TNG an den Wischblättern befestigen müsste, um das abzuwehren.

„Sektion 31“ will eine Mischung aus „Suicide Squad“, „Guardians Of The Galaxy“, „Rebel Moon“ und „How I met your Diktatoren-Mutti“ sein, ist dabei aber so unlustig, pseudomodern, bieder und cringe, dass die Humor-Episoden bei „Strange New Worlds“ wie Lachflash-Sternstunden erscheinen. Hier amüsieren sich nur Zuschauer, die sich generell bepinkeln, weil ein ultrastarker Mecha-Mann sich auf die Brust haut und irgendetwas falsch verstanden hat.

(„Ach so. Galaxie retten. Geht MICH nix an. Ich wohne schließlich in der Zimmerstraße 7.“)

Übrigens unterscheidet sich das Spiegeluniversums-Volk und die Föderationsbevölkerung gar nicht – gefühlt ist das alles EIN Universum aus Leuten, für die Demokratie und Ordnung nur ein denkbares Hilfsmittel wäre, damit die Müllabfuhr nach all den Explosionen geordneter anrücken kann?

„Oh, sie wurden nach all unseren sinnbefreiten Abenteuern befördert? Wie haben sie das geschafft?“ – „Glauben Sie mir, ich habe alles versucht, um es zu verhindern. Aber die beamen die Leute jetzt auch von Bäumen runter.“ – Ende gut, alles Blut: Die lustigen dreieinhalb Zwei treffen sich noch einmal in der Bar, um Star Trek die Kante zu geben. Prosit und Gut-Runterschubs wünsche ich!

Und obwohl ich das alles langsam NICHT mehr mit Star Trek vergleiche und es ein komplett eigenes Ding geworden ist, fiel es mir in der zweiten Hälfte schwer, auch nur 10 Sekunden bei der Sache zu bleiben. Alles ist austauschbar und egal. Eine Charakterentwicklung muss man sich beim eigenen Sekundenschlaf irgendwie zurechthäkeln.

Die Imperatorin ist mal gut oder böse, aber das entscheidet der Szenen-Gott anhand seines Würfelglücks. Dass sie Milliarden in den Tod geschickt hat, interessiert entweder nicht oder taugt als „coole“ Hintergrundgeschichte eines gar lustigen Charakters, der auch mit 60 Jahren eine Girl-Boss-Attitüde zur Schau steht.

Die Zielgruppe sind vermutlich 70-jährige Männer, die ihr ADHS pflegen, in den letzten 10 Jahren keinen anderen Film gesehen haben, Star Trek immer doof fanden, aber Superhelden-Geschichten total abfeiern. Sprich: Ein Film ohne Publikum; eine Unterlegscheibe für die Mülltonne.

Gerüchten zufolge hat allein Michelle Yeoh 12 Millionen(!) für ihre Teilnahme hieran erhalten. Was wohl auf ewig als mein Lieblingsbeispiel dafür gelten wird, wann das Managementlevel der Marke „Star Trek“ von „schlecht“ zu „absurd lachhaft“ abgestiegen ist.

„Gute Arbeit, Truppe! Ich habe direkt einen neuen Auftrag für euch: Wart ihr schon mal auf Turkmenistan IV?“ – „Hey, das ist doch da, wo es tolle Action gibt, wenn man mit genug Streichhölzern und Benzinkanistern anreist?“ – Kein Grund, mir zu drohen: Am Ende wird von Madame-Easter-Egg eine Fortsetzung angedeutet. Das ist gut, denn in dem Zeitraum bis dahin (= zwei bis drei Unendlichkeiten?) kann das SFX-Team ja das Motion-Tracking für Metallplatten am Kopf verbessern.

Die Wertung spiegelt nicht wider, dass ich eigentlich weniger aufgebracht war als noch bei „Discovery“ und „Picard“.

„Section 31“ ist das, was ich seit Jahren erwartet habe, nur dezent schlechter. Die Action wirkt trotz ausreichender Optik billig, die Charaktersprüche wurden schon beim ersten Korrekturlesen durchgewunken („HAHA! Niemand aus dem Putzkolonne könnte einen besseren Oneliner erfinden!“) und an die Kulissen erinnert man sich nur deshalb, weil man sie seit 8 Jahren in ähnlicher Form ertragen muss.

Ich bin jedoch froh, dass es dieses Werk gibt. Denn der eigentlich Humor entsteht daraus, dass ich mir die Krisensitzungen bei Paramount und Skydance vorstelle – ähnlich wie bei Disney nach „Star Wars 9“ und „The Acolyte“.

Seit Jahren zerbrechen sich dort kluge(?) Köpfe ihr Ego daran, was zum Geier nur schiefgegangen sein könnte. Sätze wie „Ich komm einfach nicht drauf, Leute.“ und „Könnten es zu wenige Nachdrehs gewesen sein?“ dürften dort fallen.

Und wir als restliche Zuschauer kommen halt Jahr für Jahr rein, knallen einen Umschlag mit „0 von 5“ auf den Tisch und verschwinden hämisch lachend durch die Hintertür.

Alleine für diese Vorstellung gibt es von mit einen halben Stern.

SPARKIS MICKRIGER MEINUNGSKASTEN Wer sind die... so eine Art Starfleet Squad? Was lange gärt, bringt ordentlich Wut. Und das Film-Ereignis „Star Trek Section 31“ hat seit seiner Ankündigung immerhin mehr als sechs Jahre (!) gebraucht, um uns mit einer geballtem Produktionskompetenz beglücken zu können. Deswegen auch bei sowas immer ein Gummi dabei haben, liebe Kinderchen! Oder übertreiben wir wieder mal? War Section 31 tatsächlich so scheiße, wie es diese Einleitung vermuten lä— JA! War es. Kurz gesagt, S31 ist so ziemlich ALLES, was man an Discovery gehasst hat. Hässliche CGI, bekloppte Story, eklige Farben, lächerlich pseudo-coole Sprüche („Gibt es dazu Pommes?!“) und so viele Verstöße gegen die Trek-Prinzipien, dass sich selbst Putin BEINAHE angewidert abwendet. Worum es geht, hat Klapo bestimmt schon weiter oben beschrieben. Für IRGENDWAS muss mein Kollege schließlich gut sein und irgendwann werden wir es herausfinden. Aber im Groben ist es halt die Suicide Squad von DC, nur aus einer NOCH tiefer liegenden Etage der kreativen Resterampe. Zu deren Verteidigung (der Squad, nicht der Rampe): Damit meine ich die hohle (und trotzdem bessere) Version mit Will Smith und nicht die neuere, sehr spaßige, Fassung vom James Gunn. Beim Anschauen von S31 würde Roddenberry jedenfalls nicht nur NOCH MEHR in seinem Grab rotieren, sondern zusätzlich auch noch BLIND werden. Die neuen Raumschiff-Designs bleiben auf der selben Optik-Spur wie schon bei Disco und Picard, wo man mit Blender einfach ein paar zufällige Starter-Formen (Ball, Würfel, usw.) zusammengesch(m)issen hat. Immerhin war man ebenfalls konsequent bei den Texturen und der Belichtung für diesen ganz besonderen Stil von Videospiel-Zwischensequenzen der 90er. Genauso auch der allgemeine „Look“ des Films, wo man erneut alles auf übersättigte Farben im Kotze-Look setzt. Hat da etwa jemand einen Fetisch? Aber irgendwie muss man die billigen Kulissen inklusive Greenscreen-Exzess wohl übertünchen. Trotzdem interessant, dass all dies von jedem der 15 (!!) Produzenten abgenickt wurde. Soooo viele können doch auch nicht gleichzeitig farbenblind sein?! Und, ja, flotte 15 Produzenten bei ca. 30 gelisteten Schauspielern, inklusive Mini-Rollen. So langsam wird es mit Star Trek als praktisches Abschreibungsobjekt nicht doch etwas offensichtlich? Anders kann man sich einen Kurz-Auftritt von Jamie Lee Curtis auch nicht erklären, außer für dreimal schön Abendessen gehen beim Nobel-Restaurant „Zum fetten Ferengi“ als reine Spesentrickserei. Aber mit dem Trek hat dies alles eh nichts mehr tun, wenn bereits am Anfang erstmal eine Familie vom „coolen“ Hitler-Imitat vergiftet wird, dazwischen sich jemand einen Schlagbohrer in die Fresse drückt und in den letzten dreißig Minuten verschiedene Fressen blutig geschlagen werden (Mit der Rotationsenergie von Gene könnte man bestimmt halb Deutschland versorgen. Mal die Grünen fragen.). Von der ganzen „Fuck, Shit“-Sprache ganz zu (nicht) schweigen. Wenn hier einer mit sowas das Niveau runterzieht, dann noch gefälligst WIR! Fazit: Wie erwartet ist Section 31 ein echter Gaumengraus: Hässlich, Brutal, Billig, Peinlich, Unlustig und zum wiederholten Male mit dem erschöpften Plot der totalen Galaxie-Zerstörung mittels blinkendem Brummkreisel. So langsam müssten wir alle möglichen Ursachen für umfassende Existenz-Auslöschungen doch wirklich abgehakt haben, wenn selbst schon „Traurigkeit“ auf der langen Liste steht… *müde in richtung discovery schau* Letztendlich hat es S31 wohl auch nur auf die Bildschirme geschafft, weil Michelle Yeoh schon vor Jahren ihren Vertrag unterschrieben hat und erst danach (halbwegs) groß rauskam. Wirklich motiviert wirkte bei ihr und der ganzen Produktion sowieso nichts. Immerhin konnte man die Flammenwerfer der Disco-Brücke noch einmal inflationär einsetzen. Wuuuusch, ha-ha-ha! Gerne würde ich zum Schluss auch noch etwas Positives erwähnen, aber da gibt es wahrhaft nichts. So mancher Dialog ist vielleicht schon soooo doof, dass einem ein verwirrttes Glucksen entfleucht („Meh?!“). Oder dass im Film ein lachender Roboter-Parasiten-Vulkanier mit irischem Akzent (?) auftaucht. Aber solchen zufälligen Hirnfürze DÜRFEN einfach nicht zählen. Denn am Ende versteht Alex dieses Lob noch völlig falsch und produziert (*auf menschenmassen im hintergrund zeig*) eine Fortsetzung! Brrrrr… ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

