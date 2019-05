„Die wandernde Erde“ – Kritik zum Netflix-Film

Die Kurzgeschichte von Liu Cixin war ein so großer Erfolg, dass im Februar 2019 ein Kinofilm in China folgte – der mal schnell zu einem der erfolgreichsten Filme des Landes wurde. Netflix schlug daher rasch zu und präsentiert bereits drei Monate später das Werk auch für westliche Zuschauer. Quasi als eine Art kulturellen Wanderhoden, dem man als experimentierfreudiger Europäer mal für 30 Sekunden eine Chance geben sollte. Danach ist man eh zu durch im Kopp, um noch wegzuzappen…

Inhalt: Weil die bröselnde Sonne das Sonnensystem innerhalb von 300 Jahren zerstören wird, montierte man Hunderte an riesigen Triebwerken an die Erde, packte als Treibstoff Felsen rein (= Fusionsenergie), baute unter jedem Triebwerk eine Stadt, damit die nicht auskühlt und machte sich mit dem ganzen Globus auf dem Weg zum Jupiter. Zumindest als erste Station.

Besprechung:

Wie? Nein, meine Mundwinkel zucken nicht. Weder genervt noch amüsiert. Das war nur ein Staubkorn, das mich kitzelte. Ich nehme die oben beschriebene Prämisse sogar äußerst erwachsen und wohlwollend zur Kenntnis! Jeder Film hat halt seine eigenen, mitunter komisch anmutenden Regeln, an die man sicher erst gewöhnen muss. Das passt schon, Leute!

Der Trailer ist deutlich besser geschnitten als das Endprodukt. Und mit seinen über 5 Minuten Länge ebenfalls – so ein Zufall! – exakt 70% zu lang. Wie auch das Endprodukt.

Also weiter im Text: Aus irgendeinem Grund – den wir möglicherweise aus unserer kulturellen Beschränktheit nicht nachvollziehen können – stehlen zwei junge Menschen sich Thermoanzüge und gehen auf die Erdoberfläche. Während der Jupiter in Reichweite kommt. Um mit Opas Sicherheitsausweis einen der großen Lkws zu Klump zu fahren. Weil… weil… man das halt so macht. Ist halt Frühlingsfest oder so.

Dieser „Ausbruchsversuch“ wirkt unnötig gefährlich, da man hier einen absurd bevormundenden Staat zu sehen bekommt – auch wenn der am Ende natürlich alles besser weiß und total toll ist. Und vielleicht wirkt der auch nur auf UNS bevormundend, da wir eine andere Kultur betrachten? Konklusion: Wir Zuschauer sind unwürdig. (*verbeug*)

Trotz des Asia-Hintergrunds kam mir aber einiges Spanisch vor. Ein Beispiel: So landen die jungen Leute nach ihrem sinnlosen ehrlosen Ausflug im Knast, wo auch schon ein anderer Typ wartet, dessen Eltern ein Australier und eine Chinesin sind: „Australisch-Chinesische-Koproduktion“ nennt der sich selbst. Als logische(?) Antwort auf diese Info wird dieser Figur sofort vom Helden der Arm umgedreht. HAHA! KNACK! – Äh… Gab‘s da irgendwelche Streitigkeiten bezüglich der Filmfinanzierung mit Australiern? Ich hoffe JA, denn sonst ist diese Szene noch viel weniger zu erklären…

Aber vermutlich war das einer dieser scherzhaften Humor-Elemente in Abenteuerfilmen, von denen man seit den 80ern immer wieder mal hört. Schön, dass wir Europäer diesbezüglich auch abgeholt werden (*verbeug*).

Die Effekte sind übrigens faaast okay, aber nicht wirklich State Of The Art. Manchmal sind sie etwas verwaschen, manchmal scheinen Frames zu fehlen, manchmal ist‘s auch einfach nur eine unsaubere Textur. Aber hey: Es geht hier ja schließlich um die Figuren , jawoll! Und die sind immerhin… vorhanden. Zugegeben: Wie die jetzt drauf sind und welche Motive die haben, das weiß man zwar nach 30 Minuten immer noch nicht, aber hey: Es geht hier schließlich um die Figuren! Jawoll! (*Kopf wieder hochnehm, da nach letztem Verbeugen nicht getan*)

„Schau mal, Schwesterchen! Alles ist da draußen vereist!“ – „Bwaaah! Kreeeeisch! Jaaa, ich will jetzt wirklich eeeein Eis haaaben!“ – Zu dumm zum Ka… Schnacken: Die junge Dame wirkt permanent etwas schrill und verpeilt. Aber das ist nichts, was eine professionelle Psychotherapie mit Doktor Baseballschläger nicht wieder hinbekommen könnte.

In der Mitte des Films muss Opa mit seinen hysterischen Enkeln irgendeinen Akku wieder an einer bestimmten Stelle einsetzen, damit die Erde jetzt nicht in den Jupiter reinfällt. Irgendwas geht dabei aber schief (keine Ahnung, was. Ich mache beim Gähnen immer die Äuglein zu), Sachen gehen kaputt und es wird bei -60 Grad mal kräftig durchgelüftet. Süß war hier vor allem, dass man Opas private Hintergrundgeschicht erst da per Rückblick erklärt bekommt – als er schon erfroren ist und die CGI blau anläuft.

Irgendwie habe ich an dieser Stelle kurz den Fokus verloren. Wohin gehen die wimmernden und nörgelnden Jugendlichen jetzt mit den kompetenten, aber gesichtslosen Erwachsenen? Diese konfusen und ziellosen Schnitte (äh, die auf uns Europäer natürlich nur konfus WIRKEN) lenken schon ziemlich ab von der konfusen Story. Immerhin ist die aber nicht ziellos. Nicht auf den Jupiter fallen dürfen, DAS ist mal ein Ziel, das ich verstehe.

Aber wieso ist unter jedem Triebwerk eine riesige Stadt gebaut(!), aber in dieser wichtigen Anlage sitzt nicht mal ein Hausmeister, der mit seinem Mech diese enorm wichtigen Glühbirnen(?) wieder reinschraubt? – Nein, nein… diese Irritation muss es an mir liegen. Ich sollte den stumpfen Dialogen besser zuhören (*nur Ohren verbeugen lass*).

Spätestens ab hier ist aber eh alles egal. Der asiatische Roland Emmerich (Loland, bist du es?) leistet so gründliche Zerstör-Arbeit, dass man hier vermutlich eine zweite Stunt-Erde in der Hinterhand hatte. Denn nachdem die eingefrorene Erde fast in den Jupiter fiel, wird ihr die halbe Atmosphäre abgesaugt. Zuletzt droht sie dann zu zerbrechen, bevor man einen Teil der Erd- und Jupiter-Atmosphäre anzündet, damit der Planet in eine andere Richtung fliegt. Tja, ein typischer Montag halt.

„Papa, da ist ein neuer Stern am Himmel. Ich werde ihn fortan ‚Neuer_Gesamthimmel‘ nennen, okay?“ – Jupiters Zugkraft: Zu den Stärken des Films zählen alle Aufnahmen, die die Erde in Relation zum Gasriesen setzen. Schade nur, dass das visuell noch klarer ginge – und man ab diesem Abstand eh nichts mehr gegen die Gravitation tun könnte. Ich habe das mit meinem Simulationsprogramm „Universe Sandbox 2“ mal rasch nachgebaut…

Irgendwann ist das Bild nur noch vollgekackt mit kilometergroßen Maschinen und Gebäuden, für deren Bau die Menschheit locker geschätzte 500 Jahre brauchen würde – und nicht die 14 bis 20, die ich nach der Sichtung des Films einfach mal schätze. Irgendwie logisch ist das alles auf grundlegendem Level zwar schon (Stichworte: Zündflammen, Drehimpulse, etc…), aber halt doch so überdreht, mit hypernervösen Darstellern garniert und kunstfeindlich geschnitten, dass man hier nur noch dann Mitgefühl entwickeln kann, wenn man selbst ein Himmelskörper ist. Der Erdenmond zum Beispiel? („Mein langjähriger Partner… Wo ist er nur hiiin?“)

Wirklich cool eingeführt – und wieder ausgeführt – ist KEINE der zahlreichen Figuren. Zumal ich auch nicht raffe, wie irgendeiner am Ende nicht zerquetscht, erschlagen, verbrannt, zerquetscht, zu Tode gestürzt oder einfach durch Verblödung tot umgefallen sein kann.

Einigen Wissenschaftlern nehme ich ihr Fachwissen zwar ab, doch der Rest vom Schützenfest ist eher ein Ärgernis. Eine Sperrklappe fährt nicht gleich zurück? Na, dann halt drüber-wemsen, bis die Achse des eigenen Gefährts noch VOR der Erde am Jupiter vorbeirauscht. Irgendein gigantisches Dingsbums ist nicht ganz korrekt ausgerichtet? Dann stemmen wir uns halt alle dagegen! – Ist doch alles egal; am Ende wird in diesem Rollenspiel eh noch der Glückswert hochgelevelt und die Cutscene so angepasst, dass alle auch nach kilometertiefen Stürzen noch weich genug fallen.

Ach ja, bevor ich es vergesse: Der Film ist auf Chinesisch und daher komplett untertitelt. Muss man mögen. Oder halt hassen. Helfen tut’s bei all dem Pixel-Bombast natürlich nicht, ständig nach unten blicken zu müssen… Was gut zu dem baumelnden Herrn auf unserem nächsten Bild passt:

Da haben Sie aber Glück, mein Herr! Wir haben heute eine 50%ige-Lebensverlängerung für kreischende Trottel reinbekommen. Sie müssen dafür nur verrückter als alle hier gezeigten Wissenschaftler daherkommen. Denn: pickellose Forscher mit Igitt-Brille will bekanntlich nicht mal der Jupiter sehen.

Fazit: Okay, jetzt mal abgesehen von kulturellen Unterschieden, von der doch sehr krassen Zukunfts-Technologien und den eindimensionalen Charakteren mit Brüllaffen-Genen:

Dies ist kein guter Film. Er ist nicht mal ein guter Action-Film. Er ist nicht mal ein guter Trash-Film.

Die CGI befindet sich nicht mal auf dem Niveau von Emmerichs „2012“ oder „Independence Day 2“, muss aber leider alle wirren Schnitte und überladenen Technik-Pläne auffangen. Und das klappt nur so lange, wie man sich NICHT gedanklich mit den Lücken des Gebotenen beschäftigt…

(Warum ist es auf der Tagseite der Erde noch so hell? Warum kann man so schnell auf die Nachtseite düsen? Ist die Atmosphäre überhaupt noch atembar?)

Hier verordne ich unseren teilsozialistischen Freunden doch noch ein paar Lehrstunden beim Klassenfeind (*nicht-verbeug*).

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM

Artikel

Stichworte

Ähnliche Artikel

von Klapowski am 03.05.19 in Filmkritik