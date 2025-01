Asoziale Medien? Nee, Danke! – Zukunftia löscht sich von Instagram & Facebook

Achtung, Achtung, alles einsteigen! Der Zug in Trumps-Arschloch fährt aaaaaab! Und auch Tech-Giganten wie Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, der Google-Typ und Elmo Musk wollen diesen natürlich nicht verpassen. Warum schließlich nur 50 Milliarden Dollar verdienen, wenn es auch 100 seien können?! Die Kosten wie Moral und Anstand zahlt man DAFÜR doch gerne! Überhaupt, die olle Million, um bei der Krönung des neuen Präsidenten dessen frischen Windelduft einatmen zu dürfen, hat man dann auch noch in der Portokasse FÜR die Portokasse übrig.

„Ganz schön leer, alle Säle hier!“ – „Hä? Was? Ist doch total was los??“ – „Oh, sorry, versprochen. Ich meinte doch unser aller SEELE!“ – Wer schön (reich) sein will, muss Bai— leiden. Kann ich nachvollziehen, denn bei soooo vielen Ohrfeigengesichtern will man doch glatt in ein paar extra Hände investieren!

Oben im Bild übt Vize-Präsident Musk übrigens schon einmal seinen späteren Salut. Hier noch völlig falsch, da mit BEIDEN Armen und ohne flache Hand. Anfänger!

Und auch Zuckerberg überlegt sich tolle Geschenke für seinen Führer, welche an Subtilität kaum zu unterbieten sind. Hashtags und Suchanfragen zu den teuflischen Demokraten oder auch Biden führen nun ins Leere. Dies auch nicht nur in den USA (diese liegen in der Nähe des baldigen „Golf von Amerika“), sondern auch in verdorben liberalen Ländern wie Deutschland, Kanada und Belgien.

Genug ist Genug, sagten jedenfalls die 50% unserer Redaktion mit Herz und Verstand, während sich die andere Hälfte beleidigt an ihr Trump-Kuschelkissen schmiegte. Unser äußerst populärer Account auf Facebook? Ist Geschichte! Unser Auftritt bei Instagram mit sexy Videos vom Botox-Klapo mit seinen Fake-Tits? Gelöscht!

Doch keine Panik! Denn dafür könnt uns nun HIER finden:

– Bluesky, die nutzterfreundlichere Twitter-Alternative, welche kürzlich auch Kurzvideos für alle eingeführt hat, welchen selbst bei MEINEN Kurzartikeln die Ungeduld plagt („Laaaangweilig! Da zappelt gar keiner rum und schubst dabei Obdachlose auf die Fahrbahn!? Konkret unkrass!!“).

– Mastodon: auch irgendwie Twitter, aber dafür de-zentral (also selber Server machen und so Zeug) und in seiner etwas wirren Bedienung etwas altbacken. Kurz, wie für uns gemacht!

– Läuft! Denn auch für unsere jungen Discord-Slayer bieten wir eine safe geile Zuflucht vor bodenlosem Cringe. Endlich nicht mehr lost in der Birne!

An diesen Orten werden neue Beiträge bei uns natürlich auch automatisch gepostet, sofortige Smartphone-Benachrichtungen bei neuem Zukunftia-Zeug sind daher ebenfalls möglich („*ding* Verdammt, das ist ja schon wieder kein Spark-Artikle! Buhuuu!“).

Wir bleiben jedenfalls wachsam und verfolgen die Ereignisse der nächsten vier Jahre. Die werden bestimmt wieder luuuuustig?!

PS: Wer selber keinen Bock mehr hat findet hier die Lösch-Anleitungen für Instagram und Facebook. Selber schuld, Mark!

von Sparkiller am 21.01.25 in Intern