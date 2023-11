„Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ – Das Review

In diesem Abschreibungsprojekt Film wurde das titelgebende Rad von Archimedes gebaut und soll Reisen durch die Zeit ermöglichen. Ein paar Ewig-Gestrige wollen mit dessen Hilfe daher die gute alte Zeit wieder aufleben lassen (nein, NICHT die Zuschauer & Filmemacher) und die Geschichte dergestalt umschreiben, dass wir in ganz Europa Deutsch sprechen müssen. Sogar in Bayern. Doch kann Indy von seinem weiblichen Sidekick ein letztes Mal durch die Handlung gezerrt werden? Werden alle anderthalb Rätsel auf Steinplatten nach 5 Sekunden gelöst? Oder müssen zeitschindende „Ich bin zu alt!“-Sprüche aus dem Mottenhut gezogen werden? Wir werden es sehen.

Was für ein Film, was für eine Wahnsinnsfahrt! Ganz klasse:

– Eine passende Startsequenz mit Zügen, Zugdächern, Tunneln, Kopfwehgefahren…

– Einige schöne Rückblicke und Übergänge zwischen den 40ern und 60ern – wo Indy z.B. einfach mal zu dem Sound der Beatles geweckt wird.

– Die Verjüngungseffekte werden nur wenige Minuten angewendet. Nach manchen Reviews dachte ich schon, wir sehen Old-Indy in der Young-Indy-Pelle, bis der Großrechner im Bernsteinzimmer schmilzt.

– Generell sehr passende Schauspieler, vor allem Mads Mikkelsen und die weibliche Hauptfigur Phoebe Waller-Bridge. Auch wenn das Drehbuch sie als Schwatzer… Schweizer Taschenmesser benutzt.

– Eine gar nicht üble Grundidee rund um Altnazis, die von Zeitreisen zum Führer träumen. Björn Höcke würde sich über den Besuch freuen?

– Einen Soundtrack von Altmeister John Williams, auch wenn die neue Klangtapete nichts Ikonisches hinzufügt.

– Erkunden alter Katakomben. Auch wenn diese lahm hinter einem Kartenabreißer(!) abhängen. War das Finden damals nicht oft der größte Spaß?

Kurz gesagt: Aufhören, es ist einfach furchtbar!!

Klar, das kommt jetzt überraschend und ist dezent übertrieben, stellt aber trotzdem die Wahrheit dar.

Denn das alles fühlt sich an wie die ersten drei Folgen einer wertigen Netflix-Abenteuerserie, bei denen man nach den ersten zwei Episoden einfach das Weitergucken vergessen hat. Weil halt woanders was Besseres läuft. Oder bereits das Badewannenwasser über den Rand.

Indiana Jones und das Rad des Schickstahls: Ich mochte den Beginn im Öffentlichen Nahverkehr! Wir sehen hier übrigens nicht einen der 17 Junggesellabschiede, sondern Mondlandungsfans. Ein nettes Detail, das ich 2067 wertschätzen werden, wenn ich diesen Film erneut sehe… Übrigens: 2023 kann man Mumien und magische Substanzen in der U-Bahn finden, ohne Archäologe zu sein.

Auch entspringt mein Medium-Gefühl der allgemeinen Farbgebung, die zwar oookay ist, aber auch für eine comichafte Miniserie um zwei schwule Käsehändler im Mafiabusiness gewählt werden könnte. Gerade zu Beginn des Films, in den USA.

Zumal es dann so seltsame Momente gibt wie z.B. einen Stuntman, der digital Indys Gesicht erhält und auf einem teilweile digitalen Pferd durch eine teilweise digitale Stadt bis zu einem größtenteils digitalen U-Bahn-Schacht galoppiert. Mit digitalem Weichzeichner drüber, nur so als Puderzocker… äh, -Zucker drauf.

Da will man sich glatt am Kopf kratzen und die ganzen Pixel wieder aus den Matroshka-Figuren rauskratzen. Wild stammelnd, wie sich das verstört.

(„Gah! M-muss aufräumen! Wir leben nicht in d-der Matrix, leben wir nicht?! Ich tue was gegen den Great Reset, tue ich!?“)

„Sie haben ein kaputtes Rücklicht. Ich zeige es Ihnen kurz!“ – Wenn Boomer nicht mehr im Job übergriffig sein dürfen: Dieser Herr fuhr genau so vor zwei Tagen hinter mir her, ich schwör! Die Actionsequenz hat mir weniger gefallen. Es sind nicht nur die Effekte, sondern das Gefühl, dass SOLCHE Verfolgungsszenen aus der Zeit gefallen wirken. Kann man nicht einfach vom Hochhausdach springen wie normale Leute auch?

Trotzdem dachte ich kurz – fast eine Stunde später – , dass die Verfolgungsjagd mit den kleinen Rumpelkarren totaaal viel Spaß machen würden (kein James-Bond-Film kam damals in der 2. und 3. Welt ohne ramponierte Golfkarts aus), aber auch hier ertappte ich mich dabei, dass ich dabei mehr in meiner Nudelsuppe als in meinem Adrenalinhaushalt rührte.

Zugegeben: Komplett falsch macht der Film eigentlich nichts, was sogar das Traurige ist. Alle Zutaten stimmen, ABER alles fühlt sich so künstlich auf dem Disney-Exerzierhof zusammengepeitscht an, dass man innerlich bereits lasziv irgendeinem Klassiker vom DVD-Stapel zuzwinkert (Gert Fröbe in „Es geschah am Hellichten Tag“ soll ja nicht schlecht sein?)…

Es sind nicht mal die mittelguten Effekte, die Fokusverschiebung auf weibliche Charaktere oder die Lauflänge von biblischen 2,5 Stunden, sondern das generelle Gefühl, dass hier generell was schiefläuft. (*Ghostbusters 3 auf Stock piek, hochhalt und fragend anguck*) Oder sogar unangenehm gerade.

„Leichenschändung“ wäre zuviel gesagt, aber sagen wir es so: Wenn man Oma mit bunten Bauklötzen durchs Altersheim jagt, wirkt das auch nicht unbedingt wie ihre epischsten Momente als Trümmerfrau.

Generell fehlen hier die Trümmer: Dreck am Hut, Wind und Wellen auf Schiffen, Feinstaub am Lagerfeuer, mehr Erstickungsangst unter Wasser, Sand auf den Zähnen statt Honig im Kopf…

Man bemüht sich zwar – gerade im Vergleich mit Marvel – um einen gewissen Schmutz-Look, aber das sieht am Ende aus, als wollte man die Versicherung überreden, bloß nicht den Risikobeitrag hochzusetzen… („Prima, auf dem Boot wackelt die Kamera keine Sekunde rum. Sie bekommen daher 0,03 Dollar raus!“)

„Also, Indy, der Plan lautet so: Wir tauchen runter. Natürlich so inszeniert, dass nicht die Schönheit und Stille der Unterwasserwelt zur Geltung kommt. Wir sind hier ja nicht bei einer mittelmäßigen Arte-Doku. Dann erschreckst du dich, zappelst rum und lässt dich retten. Pünktlich zur zweiten Rettung auf dem Boot.“ – „Irgendwie muss ich dabei ein unleidiges Gesicht ziehen…“ – „Lass das!! Ein Star wie du es bist… Natürlich machen das die Maskenbildner für dich.“

Klar, hohe Kunst durfte man nicht erwarten, aber das Gefühl für handgemachtes Haudegen-Hirn-aus-TV mag sich beim durchkalkulierten Rechenschieber-Rumpelplot trotzdem nicht einstellen.

Zumal sich der Film auch an den Indy-Nachahmern der letzten Jahrzehnte messen lassen muss. Oder mit meinen 30 Stunden Spielzeit im letzten „Tomb Raider“. – Wobei ich mir inzwischen in GAMES die ruhigen Resümier-Momente und die schönen Landschaftsaufnahmen hole. Neue Filme taugen dafür nur selten.

Man lässt außerdem – ohne Not – ein paar ikonische Heldenszenen am Wegesrand liegen (Titelvorschlag: „Indiana Jones und die Chancen am Wegesrand“). So hätte er mit seinem Peitschentrick am Kneipentisch die anderen ruhig 10 Sekunden länger in Schach halten können? Oder wie wäre es gewesen, wenn er seine panische Angst vor den Aalen in den Griff hätte bekommen müssen, anstatt im Schiffswrack wild rumzu-chaotisieren?

Oder so was „Schweres“ wie Rumlabern und dabei mit der Zigarette eine versteckte Dynamit-Stange anzünden?

Man sieht ihn direkt mit dem 2020er-Picard zusammensitzen und Kukident-Rezepte austauschen… Zwar gibt man ihm ein paar starke Momente (Stichwort: Metallplatte anzünden und Bösewichte vorwarnen, bis man zum zehnten Mal in die Fresse geboxt wird), aber das wirkt leicht verzweifelt und selten wie bei einem selbstbewussten Professor. Einer, der MEHR gesehen, gelehrt und ausgegraben hat, als meine schlesische Oma nach dem Krieg – auch im Gemüsegarten.

Glänzen und Partner: Ich will nicht schon wieder über die Frauenrolle meckern, denn wir wissen ja, wo das endet („Klapo mag keine Frauen. Der ist also schwuuul!“)… Aber drücken wir es so aus: Diese Momente, in denen Indy und seine Begleiterin gleichberechtigt für die Forschung (und das Überleben) brennen und sich organisch die Bälle zuspielen, sind die besten im Film.

Klar, Menschen ändern sich und werden tattrig, angreifbar & misslaunig, aber nach Picard, Luke Skywalker, dem letzten Craig-Bond (und vielen anderen) muss man konstatieren: Heldenkino ohne Helden hat oft einen schalen Nachgeschmack. Auf jeden Fall keinen heldigen.

Auch längere Monologe (so aus dem Bauch raus & erinnerungswürdig) sucht man hier vergeblich.

Okay, Fahrzeuge und Pferde hat Indy – in Personalunion mit den CGI-Profis – gut im Griff, aber auch das fühlte sich so fern- und schamgesteuert an wie die Blockbuster-Filmindustrie. Trotz einiger schöner Szenen hat man stets das Gefühl, dass Harrison Ford dem Drehbuch eine Last ist.

Das muss erzählerisch nichts Schlechtes sein, ist aber bei einer B-Movie-Trashfilmreihe auch nicht das dollste Rezept. Wir drehen hier schließlich nicht die Fortsetzung von „The Wrestler“.

Okay, ein paar Dinge am (unkonventionellen) Ende haben mir sogar GUT gefallen. Vor allem Indys fast-finale Entscheidung hätte dem Film wenigstens eine erregte Laber-Shitstormrunde in den Online-Foren eingebracht.

„Sie haben den weißen Mann getötet! Disney muss brennen!“

Aber so weit müssen wir gar nicht denken. Denn künstlerisch bis zum ENDE des Endes gedacht wurde wenig. Am Schluss wird dem alten Mann seine freie Wahl mittels Gewalt wieder genommen („Dann opfere doch DAS!“ *Kazong!*, *Wieder in Wohnung aufwach*) und alles Kantige & Unkonventionelle wird wieder abgeknibbelt wie ein Preisschild beim Franchise-Ausverkauf.

Spoiler: Hätte Dr. Jones nicht wirklich in der Vergangenheit sterben können? Warum der ganze Aufwand mit der Zeitreise, wenn es am Ende mehr um Achimedes ging, der Hilfe aus der Zukunft anfordern wollte? Richtig episch wirkte der (leider nicht untertitelte) Dialog mit ihm eh nicht. Dabei schien Archi-Boy SEHR gerührt zu sein, wie weit die Menschheit in der Zukunft gekommen ist…

Auch hier blieb mehr Potenzial liegen, als man in einer einzigen Buchverbrennung vernichten kann.

„Schau an, da kommt Moses! Er steigt vom Berge hinab, um den Menschen die Gesetzestafeln einer guten Dramaturgie zu bringen!“ – Für alle, die Angst haben, dass dieses Bild ein Spoiler ist: Der Film inszeniert es ein bisschen wie einen CGI-Fiebertraum. Somit ist es quasi nicht passiert. Und nach dem Reboot und Universumswechsel dieser Filmreihe sowieso noch weniger.

Zu sehr über Logik sollte man hier eh nicht nachdenken. Dass ein antiker Gelehrter irgendwie über Zeit- und Raum(löcher) bestimmen kann, war NOCH unglaubwürdiger als damals die Bundeslade (da waren halt Geister drin, kein Wunder bei den Mietpreisen?) oder ein gefundener Alienschädel (auch Aliens haben Schädel. Was hätten sie seit Roswell sonst auf’m Körper tragen sollen?)…

Am meisten ärgert mich aber, dass man das gute Pacing vom Filmbeginn am Ende nicht mehr halten konnte. Das ewige Reflektieren, Nachsinnen und Verzeihen (und sei es nur mit Blicken) in den letzten Minuten passte eher auf einen Politiker, der sich in einer Talkshow entschuldigen muss:

„Ich wusste nicht, dass wir unseren Haushalt mit Dezimalzahlen berechnen! Lassen Sie mich etwas ins Wasserglas hineinkriechen, um meine Zerknirschtheit zu dokumentieren…“

Klar, mein ganzes Review kann man jetzt als übertriebene Kritik abtun, aber mal Hand auf’s Herz: Trotz aller Stärken strahlt der Film keine kindliche Spielfreude aus. Da finde ich sogar den Fachkräftemangel im Kitabereich mehr zum Abschmunzeln.

„Sie wollen mit dem Führer interagieren? Warum?“ – „Ich stamme aus einer alterwürdigen Twitter-Blase. Er hat das N-Wort gesagt. Das wollte ich ihm mitteilen.“ – Highlight des Films: Mads Mikkelsen als verbissener Altnazi. Dass er am Ende unspektakulär abserviert wird (Im Sinne von: „Wo ist die finale Ansprache?“), ist so schade wie politisch gewünscht… („Nichts darf man mehr sagen, pöh!“)

Fazit:

Tolle Ideen, tolle Schauspieler, tollhausige Umsetzung.

Klar, gegen Marvel wirkt das hier fast wie Shakespeare (wenn auch ein YOLO-Shakespeare mit umgedrehter Basecap) und irgendwie habe ich sogar viele Sympathien für den Film…

Aber die guten Szenen hielten meist nur 2 Minuten an, während die schlechten und mittelmäßigen Sequenzen gleich in 10-Minuten-Blöcken ihren seelenlosen Geruch aus Ozon, CGI-Workstations und muffiger „Brauche Geld, biete Memberberries“-Verzweiflung verströmten.

So sind sie halt, die Blockbuster: Viele Ortswechsel, solide Best-of-Einfälle (Frisch aus der Zoom-Konferenz) und theoretisch das höchste Budget-Niveau und die bestbezahlten Schauspieler.

Aber am Ende muss man die Seele wieder mit der Lupe suchen…

Eigentlich solide 2,5 Sterne, aber ich habe mir erlaubt, für jede vergessenswerte Szene 0,01 Sterne abzuziehen.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM