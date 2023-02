„Star Trek – Picard“ – 3.02 – „Disengage“

Endlich ist das gute alte TNG-Gefühl wieder da! Wer erinnert sich nicht an die stundenlangen Diskussionen (TNG, 2.03, „Die Diskussion der Stunde“) über feindliche Riesenraumschiffe? Oder an Gegenspieler, die nicht sagen, was sie WOLLEN – und ihre Beute sogar entkommen lassen, weil sie so viel Zeit haben? (TNG, 5.12, „Hasenjagd für schlaue Köpfe“) Seht ihr… Ich auch nicht! Trotzdem müssen wir diese Staffel weiterhin mit alten Episoden vergleichen. Die Anatomie unseres Gehirns („Riker! Den kenne ich doch von früher! Als RIKER!“) und die Jubelstürme im Internet lassen nichts anderes zu.

Inhalt: Noch immer werden Riker, Jack und Picard von dem riesigen Raumschiff bedroht. Das ändert sich erst dann, als sich dieses… äh… keine Mühe gibt, seine Beute zu behalten?

Verwirrt von so viel Spannung redet man auf der TITAN darüber, was die fremde Frau wohl eigentlich wollte. War das schon aggressives Plotpoint-Betteln?

Derweil sucht Raffi in ihren Stammkneipen und Stamm-Shisha-Bars nach schuldigen Personen. Die springen dann auch prompt aus der Kiste, weil sie die ERSTE ist, die nach ihnen sucht. Die Sternenflotte selber ist nämlich heute kollektiv im Home Office.

Der Serie ist es wichtig, empathische und weiterentwickelte Menschen zu zeigen! Dieser Herr hat sich zum Beispiel vorgenommen, Flöte spielen zu lernen. Hierfür übt er bereits seit Jahren, auch beim Denken durch den Mund auszuatmen.

Weiterentwickelt? Höchstens die Farbe auf meiner weißen Unterhose.

Das generelle Gefühl ist erneut so sternenflottig wie ein Chemieunfall. Alle Figuren zeigen keinerlei „Weiterentwickelte Menschheit“ im Sinne von „Raus aus dem Amöbenstadium“.

Sie summen keinerlei Shakespeare-Songs oder Beethoven-Theaterstücke und erwähnen Regeln nur im Kontext von „Schon irgendwie doof, dass es so was GIBT, oder?“…

Besonders spürbar ist das am Anfang, als Jack Crusher über Bürokratie motzt und danach (wenn auch aus altrussisch… altruistischen Gründen?) mit Waffen und verbotenen Substanzen hantiert. Hier heiligt der Zweck nicht ab und zu das Mittel, sondern jedes Mittel IST hier heilig.

Was auch sonst, wenn es doch der Heilige Sankt Autor höchstpersönlich reingeschrieben hat?!

Somit ist die Fallhöhe bei jeder Regelüberschreitung gar nicht mehr spürbar. Unter Hooligans ist es eben schnuppe, wer zuerst dezent mit Bierschaum rumgespritzt hat. Oder den Lieblingskomponisten der Nutt… der Dame gegenüber beleidigen wollte.

Ab und zu ließ ich meine Gedanken kurz abschweifen und dachte kurz, dass wir hier einen Trailer zum lang erwarteten Green Room 2 sehen.

„Ich weiß, dass wir ganz schön in der Klemme sitzen, Leute. Aber mich tröstet, dass diese Serie endlich wieder wie die alten Trek-Folgen aussieht!“ – Zwangsräumung in der Schusslinie: Die Gegenspielerin hält unsere Helden hier ewig hin. Kurtzman-Fans nennen es „Spannungsaufbau“, ich hingegen „eine unzulässige Verkürzung des klassischen 5-Minuten-Vorspanns“.

Freude, schöner Technikfunken

Das Kamera-Geschunkel in ruhigen Gesprächsmomenten soll natürlich suggerieren, wie zerrissen und gefährdet alle Figuren sind: „Oh mein Gott! Ein fremdes großes Raumschiff liegt direkt vor uns! Wird es gar schießen?! Werden wir gar sterben tun? Rotz dreimal auf den Boden für ‚Ja‘, lieber Riker!“

Ja, ein großes, fieses, übermächtiges Raumschiff… Oder, wie wir es seit 2009 im Trek-Franchise nennen: „Normaler Arbeitstag“

Besonders ärgerlich sind hier erneut die Effekte, gegen die sogar die ewig gleichen 1990er-TNG-Action-Sequenzen (z.B. einer ausweichenden Enterprise) hochrealistisch wirken. Alle Lichter kleben förmlich als große Flatschen auf den Schiffen, was zugegebermaßen praktisch ist, um die Texturen der Marke „Altes Radiergummi“ und „Graues Melanom“ eeetwas abzudecken.

Ob nun Torpedos einschlagen, die halbe Hülle wegfliegt oder Beverlys Gefriertruhe einmal kräftig mit der Frontklappe ausholt, das ist eigentlich wurscht. Gefühle entwickeln hier nur jene Zuschauer, die zwischen ihre Hochzeitsfotos auch „Black Panther“-Screenshots mischen.

Wegen der angeblich ähnlichen Emotionalität.

ChatGPT in seiner schönsten Rolle

Besonders peinlich auch die Szene, in der Raffi mit dem Chat(?)programm des Geheimdienstes diskutiert. Schauspielerisch wirkte das doch sehr… befremdlich, wie sie da mit rudernden Armen und ausgestreckten Zeigefingern (ja, auch an den Füßen) die Textbox zuquasselt.

„Ein Sonderzeichen?! Ich gebe euch gleich euer Sonderzeichen! Das lasse ich euch nicht durchgehen, DAS nicht! Und der Ferengi ‚Grumpf‘ ist nicht der Drahtzieher, der nicht!! Ich weiß es, weil ich auf – seit – Minuten – vor – Wut – auf – diese – Eisenstange – einschlage – und – sie – mir – nicht – Unrecht – gibt!“ – Was würden wir nur ohne Raffi machen? Na, das selbe wie immer. Nur halt mit FREUDE…?

Moderne Erzählweise. Für 90-jährige Demenzkranke.

Wie immer darf man keine zwei Sekunden über irgendwas nachdenken: Das böse Schiff versucht ERST dann Jack herauszubeamen, nachdem Picard die Transportersperre aktiviert hat (= drei Getränkehalter an drei Zeltstangen kloppen, fertig). Und trotz der wertvollen Fracht werden weder Forderungen gestellt (z.B. „Ausliefern, dann überleben!“) noch auf das Runterbeamen von wild rumballernden Schergen verzichtet.

Eben Dramaturgie für Leute, die bei den „Transformers“-Filmen denken: „Egal, dass die Stadt kaputt ist. Der Bürgermeister war schließlich korrupt – steht irgendwo auf Facebook.“

Das ganze Hin und Her mit Traktorstrahl, Zusatzenergie, Bonuslevel und Charaktereditor sorgt am Ende nur dafür, dass das Schiff FAST geentert wird. Und die TITAN dann doch wieder einspringt, weil Seven ihrem Captain einredet, dass er so „ein Held sein“ kann.

Eben Drama von Autoren, die ihren Vertrag nicht richtig gelesen haben… („Was? 12 Episoden soll ich schreiben? Das muss ein Kommafehler sein. Ich dachte, ihr wollt 1,2 Episoden?“

Gute Dialogzeiten, schlechte Dialogzeiten

Zugegeben, die coole Gegenspielerin mit dem Hang zu dicken Zigaretten, Kneipenlicht und selbstverliebten Ansprachen triggerte eine gewisse Lust auf 80er-Jahre-Bösewichte! Ihr Schauspiel ist wirklich mal was anderes. Undurchschaubar und klar psychopathisch zugleich! Eine Art Shinzon für Leute, die gerne Rauch, nasse Bierdeckel und fettige Haare riechen.

„Was heißt hier ‚In der Zukunft raucht keiner‘? Zukunft beginnt täglich erst ab dem 18-Uhr-Schnaps!“ – Böse Onkelz, deren Tante: Ich bin nicht sicher, ob dieses Verhalten zu klischeehaft ist. Zumal man sich immer mehr fragt, warum Minenarbeiter (= Nero) oder diese Dame eigentlich immer die dicksten Schiffe haben. („Unsere Architekten haben einfach 5000 Torpedos mehr eingebaut. Patentamt weiß schon Bescheid.“)

Nach dem durchwachsenen Beginn kam die Dame so überraschend für mich, dass ich gebannt & reglos vor der Glotze saß. Was für normale „Picard“-Fans völlig normal ist (*auf Kieselstein zeig*), zeigte für mich, dass ein blinder Showrunner auch mal einen Korn trinkt.

Der ja bekanntlich mutig macht?

Schade nur, dass man gleich danach alles im Klo-Orkus für kindische Schmunzeldialoge runterspülte… Vom „Weltraum ohne Ecken“ ist da die Rede. Oder von physikalischen Sachen, die Frau LaForge mal von ihrem Vater gehört hat („Physik macht andere Physik zu Physik. So rein physikalisch gesehen.“)…

Von den generellen 4-Wort-Sätzen für zwangsbecoolte Boomer ganz zu schweigen:

„Sieht angepisst aus.“

„Jungs, watt geht ab?“

„Holla, die Waldfee.“

Okay, ich habe die deutsche Fassung nicht gesehen, aber ich würde fast Geld auf zumindest DIESE drei Sätze wetten. Wobei ich „Waldfee“ auch gegen „Ich küsse deine Augen“ oder „Das war echt sheesh!“ austauschen würde. Aus welchem Jahrzehnt der Schulhofplausch stammt, ist mir für meine grundsätzliche Beschwerde erst mal egal.

Mor(t)al Comrade

Ganz ernsthaft: Ich bin mir sicher, dass hinter der Story MEHR steckt, als man uns zeigt. Vermutlich irgendwas mit Genetik, Massenvernichtungswaffen, Familienzusammenführung oder Selbstjustiz in Zeiten der Dystopie.

Um die Crew einzuschüchtern, klatscht man ihr ein Schiff vor den Bug. Aber keine Sorge, es bestand keinerlei Gefahr! Erst kürzlich ist die TITAN bei einem Überholmanöver versehentlich durch DS9 gerast. Oder wie die Autoren dieses Armageddon nannten: „Fanservice“…

Es könnte hier gehen um Diktaturen, wiedererweckte Tote, Vermächtnisse, Ladenschlussgesetze oder um Sevens Schummeln im Aufnahmetest („Nein, ich habe als blutrünstiger Space Ranger deutlich UNTER 50 Personen getötet, hihi!“).

Ja, man wartet quasi nur darauf, dass die oberflächliche Fasel-Runde um „500 Leben riskieren für 2 alte Leute“ endlich mal eingestellt wird – und man was Neues einläutet. Mit dem Kopp des Showrunners gegen ein laut schlagende (und aufweckende) Kirchenglocke!

Doch wenn die Autoren einfach nicht das Maul aufmachen, sehe ich halt nur lustig tanzende Gaumenzäpfchen für alte Trekkies mit Retro-Knacks. Und nicht die congeniale Diskussionsrunde um IRGENDEIN Thema, das da noch kommen könnte.

Jack sagt halt einfach nicht, wer er ist – Punkt. Somit verpufft die Dramaturgie auch für diese Folge irgendwo zwischen „Hätte, könnte, sollte“ und legt ein paar Extrameilen auf dem goldgepflasterten Parkour der Staffelstreckung zurück.

Solange alle nur gegenseitig ihre Schniedel im Schaft umrühren („Mensch, was sind wir alle tolle Leute!“), kann ich hier nix besprechen – oder gescheit bewerten.

„MEIN Kommando wegen Inkompetenz und toxischem Geruch auf der Toilette übernehmen? Neee, da wäre ich ja schön d… do… Äh… – Wie heißt das richtige Wort noch mal?“ – Regeln sind für Warm-Schallduscher: Die Kommandokette hat weiterhin ein paar unschöne Schwachstellen. Da müssen die Karnevalspräsidenten noch mal an die Satzung ran!

In der Höhle der Dööfen

Raffis Vorbellungsgespräch in der Räuberhöhle von Ferengi Hotzenplotz wirkte wie eine Zusammenfassung der schlimmsten Kurtzman-Sünden.

Moses hätte seine zehn Gebote anhand dessen zurechtmeißeln können:

– Grundlos taffe (Frauen-)Figuren, die auch mit Heroin-Spritze im Auge noch alles im Griff haben.

– Sinnfrei doofe Leibwächter, die ihren Chef drei Meter entfernt „bewachen“ (im Gebet?).

– Rumkullernde Leichenköpfe als Höhepunkt und Story-Twist („Die Person, die du hier anführst… liegt in meiner Obstschale, muhahahaa!“)

– Düstere Sets, die mit ihrer Dunkelheit kaschieren, dass es nur für zwei Design-Ideen im Vordergrund gereicht hat. Hier zum Beispiel: Blubber-Aquarium am Stiel.

– Uninteressante Figuren, die eh nach 2 Minuten verschwinden, sterben oder in minutenlangen Monologen ihre geheimen Infos ausspucken – oder alles gleichzeitig.

– Durchwachsenes Schauspiel aus der Affektiertheits-Schule böser Mädchen. Featuring DJ Michael Burnham.

Kurzum, Raffi schafft es im Alleingang, eine solide 2-Sterne-Folge intellektuell auf Twitter-Niveau runterzuprügeln… Und von ihrem rührseligen Dialog mit einem alten Weggefährten wollen wir gar nicht erst anfangen.

(„Du hast Drogen, Verschwörungen und Hustensaft-Infusionen immer mehr als deine Familie geliebt.“ – „Das stimmt nicht! Als Beweis gucke ich betroffen zu Boden, bis du weggegangen bist!“)

„Ich nehme keine Drogen mehr! Das Töten von Zeugen und das Streicheln meiner weißen Perserkatze sind mir viel wichtiger als das!“ – Drogenbaron*in: Raffi sorgt mit dunklem Lidschatten weiterhin dafür, dass Menschen ihr skeptisch gegenüberstehen. Hier z.B. bei einem schmutzigen Rollenspiel mit ihrem Lebensabschnitts-Zuhälter.

Alte weiße Schwämme

Über den Captain der TITAN muss ich nicht mehr reden, oder? Tut er ja selber schon genug…

Wobei es schon fast eine Kunst ist, seine berechtigten(!) Zweifel und Befehle so zu spielen, dass man den grauäugigen Toxic-Glotzer überhaupt nicht leiden mag.

Ein bisschen freundlicher hätte man den echt präsentieren können, OHNE dass Riker, Seven und Admiral Demento irgendein Zacken aus dem Heiligenschleim gefallen wäre?

„Luke Crushwalker, ich – bin – dein – Vater!“

Tatsächlich hatte ich letzte Woche recht: Der dynamische Haudrauf, der das Gegenteil vom früher bekannten Picard darstellt, ist sein SOHN.

Hier beginnt dann für mich auch eine Linie, wo der hochgelobte Showrunner in Fanfiction-Geschwurbel abgiftet. Dass Jean-Luc ausgerechnet seine alte (Halb-)Flamme gegossen hat, woraufhin diese untrekkige Frucht seinen Lenden entsprang (ich lasse auch Klon-Bottiche gelten), ist natürlich wieder typisch… Kurtzman.

Jener Kurtzman, der nur Geschichten zulässt, die irgendwie über Bekannt- oder Verwandtschaft funktionieren. („Als Spock seinen Apfelbaum über die Grenze nach Cardassia wachsen ließ, bekam Michael noch eine cardassianische Schwester zugesprochen!“)

„Ich habe mir immer einen Sohn wie dich gewünscht!“ – „Wirklich jetzt?“ – „Ach, Sorry, Jack. Habe meine Brille nicht auf. Ich dachte, ich stehe vor der Zelle von Gul Dukat.“ – Familienzusammenf… rührung: Diese Momente sorgen dafür, dass wir einen Kloß im Hals haben. Es könnte aber auch ein Trill-Symbiont namens „Gesunde Skepsis“ sein.

Und nur, weil ein Schmuggler nun im selben DNA-Clubhaus abhängt, muss Jean-Luc diese Figur total supi finden?! Und sein eigenes Vergangenheits-Ich als miesen Spießer wahrnehmen, der völlig unberechtigt Frieden verhandelt, schwierige Situationen gelöst und moralische Dilemma aufgedröselt hat?

Dass Picard am Ende dieser Episode das Schiff ins potenzielle Verderben steuert („Es kütt, wie’s kütt. Is halt mein Sohn. Is noch imma juut gejange!“) und damit 500 Leute gefährdet, scheint keinen zu interessieren?

Denn: 15 Minuten vorher war die Auslieferung bereits beschlossene Sache. Doch wenn man die gleiche DNA besitzt, ist die alte Moralkeule Picard plötzlich nur noch „Keule“?

Nicht, dass Shinzon nachträglich aus dem Grab springt und sich beschwert, dass Picard damals NICHT mit ihm in den Sonnenuntergang geritten ist?

Beverlys Blick auf die Unterseite der Lidstrich-Pergament-Tapete verrät Picard, dass Jack sein Sohn ist. – Nicht ungewöhnlich für den umtriebigen Rentner! Erst gestern hat das Discovery-Autoren-Team ihm ein Verhältnis mit Lwaxana Troi angedichtet. Heraus kam als Tochter eine Flottenliebhaberin mit ganz viel Herz.

Moral ist, wenn man nicht die eigene Mudder verhaut

Weiterhin sind die ganzen Abläufe dazu geeignet, alte TNG-Freunde abzuschrecken. Moralisch, militärisch und neurologisch.

Da muss man nicht mal auf das große Story-Ganze gucken (was eh noch im verhüllenden Nachtgespenst-Laken durch die Staffel geistert). Mittelgroße Details reichen bereits:

– Der fiese Sicherheitsmann ermuntert Jack hämisch, doch mit der Zunge die Stärke des Kraftfelds zu testen – und bekommt dafür eine Platzwunde (über den GANZEN Schädelknochen?)

– Worfs Einstand hat mich gar nicht abgeholt. Vermutlich aus Selbstschutz, weil der immer gleich Köpfe abschlägt? Hätte der Ferengi z.B. nicht am Leben bleiben können? Vielleicht sogar (ganz krasser Vorschlag!) in einem neuartigen SF-Konzept namens Ge’fäng’nis?

– Bereits Jacks Beginnszene zeigt auf, dass humanitäre Hilfe durch Bürokratie(!) geblockt wird. Klar, das kann man ja mal thematisieren, aber warum sind Kurtzman & Friends seit Jahren manisch davon besessen…? (Einmal jährlich 30 Prüf-Sekunden bis zu seiner nächsten Vertragsverlängerung zu lang?)

Weitere Beispiele könnte ihr euch gerne selber raus suchen: Einfach ein Metronom auf den Fernseher stellen. Und dann ALLE Dialogsätze aufschreiben, während das schwingende Pendel zu sehen ist.

„Ich interessiere mich für Dampflampen aus dem 18. Jahrhundert.“ – „Sind Sie antike Kunstsammlerin?“ – „Nein, Star Trek-Fan.“ – Sogar Dunkeldeutschland gefällt mir besser: Bei Szenen wie diesen (rechts sitzt einer!) werde ich das Gefühl nicht los, dass man mangelndes Setdesign kaschiert. Oder die Tatsache, dass nur die halbe Lieferung von Leonardo angekommen ist?

Gefühlsmäßig ist diese Folge zumindest eeetwas runder als die letzte. Geht man aber drei Schritte zurück, sind die Drehbücher (oder deren Bewertung) nur Stochern im Nebel. Wo man halt versucht, die weniger dystopischen Anteile nach oben zu rühren, damit sich Tante Trekhilde in ihrem Online-Review über belanglose Dinge freuen kann.

Was anscheinend auch funktioniert, wenn man an andere Web-Kritiken denkt. Von Argumenten wie „Riker hat so geguckt wie früher“ (= Gott sei Dank wurden ihm nicht die Augen ausgestochen?) bis hin zu „Stewart ist total aufgeblüht, sobald er stabil sitzen konnte“ war da ja wirklich alles dabei…?

Fazit:

Die versprochene Genialität der dritten Staffel staut sich leider weiterhin. Nix Kult-Autobahn und „Große weite SF-Welt“.

Nein, bisher steht man vor der (ersten) Straßensperre namens „Garagentor“.

Noch wirkt das alles nur akzentuiert „genial“ oder „durchdacht“. Beverly hängt weiterhin in ihrem Frostbeul-o-mator ab und wartet auf die rettende Sagrotan-Infektion, während ihr „Sohn“ einen auf Klischee-Space-Gangster macht. Und sich retten lässt.

Eigene Ideen, neue Infos oder sympathische Vorschläge („Opfert mich ruhig, Freunde. Ich bin doch nur EIN einzelner Mann. Selbst, wenn ich euch noch so sehr wie Harrison Ford vorkommen mag!“) sucht man leider vergebens.

Ohne diese Langatmigkeit vergeben zu können.

An Picards Verständnis für Sevens gefährliche Befehlsverweigerung (und andere Dinge) darf man gar nicht erst denken.

Dafür aber an die kurzen Momente mit der neuen, ungewöhnlichen Gegenspielerin.

Denn für solche Momente schlaf… schalte ich doch immer wieder gerne ein.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM