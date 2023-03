„Star Trek – Picard“ – 3.03 – „Seventeen Seconds“

Endlich kommt Bewegung in die (Zuschauer-Miss)Handlung: Ein zuvor vergessenes Trek-Volk taucht wieder auf und verbreitet Angst und Flecken! Dass auch diese Franchise-Fummeltrinen eher düster und fies wirken, passt hervorragend in die Zeit. Davon habe ich nämlich nicht mehr so viel – und würde diese Szenen zukünftig daher überspringen. Interessanter ist aber vielleicht (nicht), wie Picard & Sohn mit ANDEREN Leuten übereinander reden. Und feststellen, dass sie einiges gemeinsam haben („Hey, der ist ja auch kein Takalerianer!“)…

Inhalt: Was für ein Glück für das Serienbudget! Die TITAN schwirrt erst mal eine Weile durch den Nebel, weswegen man genug Zeit hat, sich über Väter, Mütter und Kinder zu unterhalten. Und zwar in den Geschmacksrichtungen „Abwesend“, „Tot“, und „Hatte ich dir das nicht gesagt?“.

Derweil trinken Raffi und Worf Kamillentee und sagen sich gegenseitig, wie „legendär“ und „Du darfst trotzdem mitkommen“ der jeweils andere ist.

„Will, komm sofort nach Hause! Das Kind schreit, weil kein Schnaps mehr in der Milchflasche ist!“ – Ganztagsbe-Troi-ung: Vater werden ist nicht schwer, sie zu portätieren – dank Klischees – hingegen noch weniger. In diesem Rückblick werden alle Handelnden digital 10-20 Jahre jünger gemacht. Was total passt, denn in dieser Episode geht auch um verzerrte Formwandler!

Der Fisch stinkt vom Faselkopp her

Die Dialoge „plump“ zu nennen, wäre stark untertrieben. Und wer’s trotzdem tut, ist vermutlich bereits von Paramounts Marketingabteilung bezahlt? (Bekomme ich für „Kameraführung nur HALB scheiße“ etwa bereits goldgepresstes Amazongutscheinium?)

Im Ernst, Wer sich jemals 3 Sekunden mit GUTEN Dialogen – und wie man sie schreibt – beschäftigt hat, dürfte bei diesem „Ich sage auf, was alle wissen“-Silben-Sammelsurium schnell graue Schläfen an der Picard-Badekappe bekommen.

Zum Beispiel, als La Forges Tochter nach der „rausgeworfenen“ Seven sieht:

La Forge: „Wollte nur gucken, wie’s Ihnen geht.“ (Ist mir eigentlich schon zu einfach. Besser: „Trotz Ihrer … besonderen Situation würde ich Sie gerne über alle jüngsten Ereignisse informieren.“)

Seven: „Ich wurde wegen Insubordination rausgeworfen. Aber danke.“ (Danke auch für das Ersetzen des erinnernden Benjamin-Blümchen-Erzählers, liebe Autoren. Besser gleich was Inhaltliches einbinden: „Ich mag zwar der Brücke verwiesen worden sein, verfolgte die Geschehnisse aber auf meinem Compad.“)

La Forge: „Mein Vater ist ein weltberühmter Ausnahme-Ingenieur und sagte immer, dass…“ (Okay, DARAN habe ich natürlich nix zu verbessern. Subtil, bescheiden und passend eingeflochten.)

Dass es dergestalt oftmals weitergeht, ist kein Wunder. Siehe Trois eindeutiger Hilferuf in Sachen Kindererziehung („Hat alles vollgekotzt, komm nach Hause!“) oder die militärisch eindeutigen Ansagen des Captains: „Bevor ihr mir noch mehr Scheiß entgegenwerft…“

Da sage ich als Freund guter Dialoge jetzt einfach mal:

„Dies ist eine dumme Sache. Niemand sollte Sachen so formulieren. Ich sitze übrigens gerade auf einer Sache (= Stuhl) und tippe eine Sache (= Review). Hui, ist das immer anstrengend… am Sein tun.“

„Hey, Seven. Ich wollte nur mal nach Ihnen sehen.“ – „Auf diesem Schiff? Haben Sie Röntgenaugen oder was?“ – Gefangen im 19. Jahrhundert: Weiterhin sieht alles so scheußlich aus, dass ich bei der Suche nach attraktiven Screenshots fast wehmütig an Discovery zurückdenken muss. Da glitzerten wenigstens die Tränen von Michael immer hell und freundlich.

Persönlichkeit für die Versöhnlichkeit. Mit Söhnen

Okay, wir wollen fair bleiben: Die ersten 15 Minuten waren durchaus okay. Dass man sich überhaupt bemühte, einen netten Rückblick um Picard und Riker einzubauen, erkenne ich hutzückend an. Und im Gegensatz zu Burnham & Spocks Kindheitskrach hat hier auch keiner geflennt, weil eine Puppe (auf rassistische Weise) runtergefallen ist.

Auch wenn man die Szene auch mal auf einer Parkbank oder beim Reifenwechseln am Sonntags-Shuttle hätte zeigen können? – Dieses Abhängen in Kanaster-Kneipen haben wir jetzt schon sooo oft gesehen, dass man die „Anonymen Alkoholiker“ langsam in „Anonyme Leute, aber alle kennen Kurtzman“ umbenennen möchte.

“Isch bin schwanger von disch!“ – „Egal, ISCH bin dein heimlicher Schwager!“

Was war das denn bitte? „Berlin-Romulus Tag und Nacht“?

Klar, das Drehbuch gibt sich Mühe, Beverlys Schweigen nach ihrer Schwangerschaft zu erklären. Das funktioniert halbwegs („Jeden Tag war sooo viel los. Immer, wenn ich dir den Schwangerschaftstest zeigen wollte, hat ihn ein Bösewicht aus deiner Hand geschossen.“), wirkt aber umso schlichter/schlechter, je länger man drüber nachdenkt.

Im Ernst, Picard ist selber SCHULD, dass Beverly ihm nix sagen wollte? Dass sie keinen kleinen Hinweis nach dem gemeinsamen Ü-Wechseljahres-Knattern äußerte, dass ihre Periode (einmal mehr) ausgeblieben ist? Ist das etwa diese „Toxische Männlichkeit“, von der immer alle reden?

Also von IHR an dieser Stelle…?

„Warum ich dir nichts von Jack gesagt habe?! Sieh dich mal um! Sollte dein Kind in völliger Dunkelheit aufwachsen?!“ – „Aber… Aber… Ich schwöre dir, dass ich mit Alexa lange darüber diskutiert habe. Aber meine Stimme ist halt nicht mehr die kräftigste!“ – Dann doch lieber die WG mit Shinzon: Gegen plumpe Dialoge und Vorwürfe hilft es nur, sich die Finger in die Ohren zu stecken. Dann hört man im Kopf nämlich die Dialoge von früher.

Und ihr Schweigen erfolgte nur, weil Picard ein wichtiger Mann ist, dem die Episodentitel auch NACH dem Nemesis-Film täglich die Bude eingerannt haben? – Nein, das klingt nicht nach einer weiterentwickelten Menschheit, bei der man zwar täglich ganze Völker „verwaltet“, aber nach all den Erlebnissen nicht mal die Frucht seiner Lenden vorzeigen kann.

Wie immer ist hier angeblich Jean-Luc der Schuldige:

Weil… Picards skeptische Haltung gegenüber Kindern (damals, VOR dem 7. Film?), die „Sterne“ selbst, Beverlys Unsicherheit, ob sie alleine ein Kind großziehen kann (also nach Wesley ein ZWEITES Mal) und dann die ganze Sache mit ihrem Mann (= wurde von der Sternenflotte „kaputtgeforscht“) und dem überdimensionalen Abhauen von Wesley (= warum eigentlich auf Dauer?).

Kein Argument ist so wirklich stichhaltig, aber dafür gibt es halt VIELE.

Entscheidet selbst, ob IHR doof genug seid, um eines davon supi zu finden.

Die Menschheit hat vieles weiterentwickelt. Zumindest ihre Kartoffelchips.

Generell geht es hier zu wie bei den Couchgesprächen meiner Onkels, Tanten und dem komischen Nachbarn, der immer Kartoffelgratin abgreifen will:

„Er ist KEIN toller Mann!“

„Ist er doch!“

„Steckt alles in den Genen, sach’ ich mal!“

„Jaujau, hatte aber schon Ärger mit der Polizei.“

„Unkraut verdreht nich, sach’ mal!“

Nochmal: Wir haben früher moralische Themen gesehen, bei denen uns die Hutschnur vor lauter Nachdenken zum Propeller geworden ist. Anomalien, andere Kulturen und Lebensweisen von gar epischer Andersartigkeit. Das alles ging nur, weil man eben NICHT stundenlang im Schiffsflur rumhampelte und über „Mamis trauriges Gesicht“ und „Rikers Sohn“ (in der Vergangenheitsform, nur echt mit VATIS traurigem Gesicht dazu) gefaselt hat.

Diese Art von Star Trek tut so, als wäre sie menschlicher und greifbarer als damals, geht dabei aber zwanzig Schritte zurück. Irgendwo zwischen Roddenberrys erstem Drehbuch und der Zeit, als Neandertaler sich gegenseitig mit Tierknochen die Skimütze glattgezogen haben.

Mehrmals dürfen wir diese Art von Charmelos-Gefasel ertragen. Mit wechselnden Leuten-Darstellern, die irgendwiiie ihre Kinder mögen (oder zumindest verstanden haben, wo die alle herkommen), aber wegen undefinierbarer Vorkommnisse vergessen haben, wie man sie erzieht. Oder wie man ein Telefon bedient. Oder einen Psychotherapeuten.

„Jack, stirb nicht! Wir hatten doch noch so viel vor! Zum Beispiel ZUSAMMEN auf einem Bild scharf dargestellt zu werden!“ – Siebzehn Schweigesekunden für die Cinematographie: Durch bekloppte Nahaufnahmen (nie ist mehr als EINE Person im Bild!) verpufft dieser eigentlich starke Moment total. Jonathan Frakes als Regisseur ist ja gut und schön – aber kann ich dafür nicht IRGENDEINEN anderen aus „Breaking Bad“ bekommen?

Dass man hierbei gar nicht erwähnt, warum z.B. Jack jetzt „Asyl“ bekommen soll, ist ärgerlich. Früher hätte man sich einen Scanner gegrabscht, irgendwelche Admiräle mit Picard-Ansprachen genervt oder zusammen(!) überlegt, was nun das Besondere an dem Burschen ist.

Heute ist jedoch die TITAN-Ärztin genervt, wenn Beverly nach dem Scanner greift („Kennst doch das neue Android-Update nicht!“) und JEDER Admiral ist potenziell eine tratschende Pottsau (bei „Star Trek 8“ war die Verschwörung noch eher klein!).

Wobei man so tut, als hätte man mit Jack einen ungezogenen Lümmel vor sich, den man aber trotzdem toll finden soll. Weil der halt auch ein Jedi ist. Äh. Oder so ähnlich… ?

Mein Gefühl in Bezug auf die ewig kreisende Handlung haben zum Glück schon andere zusammengefasst.

Besser 10x „Geht’s noch?!“ statt Logikloch

Weitere Schwach- und Sachstellen in der Schnellanalyse:

– Der Captain ist SAUER auf Riker – und überträgt ihm deswegen(?) das Kommando? („Sieh zu, dass du uns hier sicher rausbringst, du inkompetenter Schussel!)

„Das Portal verschluckt uns!“ – „Schlimmer ist noch, wo es hinführt. Dreihundert Meter links! Da wollten wir doch niemals hin?!“ – Unendliche Weiten nur für Leute mit großem Garten: Einerseits eine nette Idee, andererseits etwas infantil. Da kann ich auch meinen Wurm auch in ein Loch stecken, wie früher?

– Jack kann nicht mal seine tolle Tracking-Theorie der Brücke mitteilen, weil er dem Fahrstuhlwächter nicht SAGT, dass er eine HAT? Dafür wird später halt ein Typ umgehauen, der im Weg steht. Das sind stets die Momente, bei denen man an die alten Trek-Tugenden denkt und sich sagt: „Mist. Kann mich langsam nicht mehr dran erinnern.“

– Worf und Raffi faseln sich gegenseitig den Kultfaktor faltig („Tee? Der lockert meinen brutalen Charakter auf!“), haben dann eine doofe Verfolgungsjagd mit übertriebener Actionmusik („Warum hinterlaufen, Raffi? Einfach aus dem Kamerawinkel raustreten reicht doch!“) und wirken beide generell eher uninteressant.

– Mal abgesehen von dem netten WECHSELBALG-Twist war die Verhörszene eklig und gemein. Geht das auch mal etwas intellektueller, so wie z.B. Garak damals, der durch seine quietschende Schuhe beim lockeren Rumlaufen folterte?

– Und während Worf für 5 Minuten auf geläuterten Kopfabschläger macht („Ich mache das nicht mehr. Die letzte Folge wurde schließlich von einem ANDEREN Autoren geschrieben.“), fletscht Raffi so unbarmherzig herum, dass man ihr fast noch Lidschatten auf die Zähne schmieren will.

„Die Föderation wird leiden! Gerade jetzt klebt sich mein Volk mit Sekundenkleber auf die Warpkerne eurer Schiffe. Denn wir sind gegen alle Emissionen, die nicht durch Faseln und Spucken entstehen!“ – Lieber Sadist als einfach nur sad: Ob ich diese hassverzerrten Formwandler mögen werde, weiß ich nicht. Denn hier ist die (Trek-)Form mal ECHT krass gewandelt worden.

– Stewarts Schauspiel zeigt zwar immer mal Lichtblicke, bei denen ich laut: „Du kannst es, Patrick, lauf, Forrest, lauf!“ rufen wollte. Doch oft wirkt’s weiterhin sprunghaft und anstrengend. Da hilft auch augenzwinkernder und pupillenquetschender Fanservice wenig weiter… („Riker, ich bin jetzt Ihre Nummer Eins. Hihi. Versteht ihr? Ich schmeiß mich weg!“)

– Erst fand ich es sogar toll, wie Riker und Picard sich darüber austauschten, ob man das Maschinenleck stopfen oder taktisch nutzen sollte. Doch schnell wurde die Uneinigkeit oberflächlich („Oh Gott, mein armer Sohn wird sterben! Ich liebe ihn doch so seit… seit… – ist schon Zeit für mein After Eight?“) und nervte stärker als ein Sauerstoffleck an einer CO2-Diskussion.

– Jacks Beinahe-Tod habe ich dann eher unspannend gefunden. War halt nur ein Vehikel für Picards plötzlich losgetretene Sorgenfalten. WIESO liebt er den Mann denn nun? Vielleicht sollten die beiden mal miteinander reden, statt immer zu warten, bis ein runterfallender Dachziegel alles klärt. („Wir hätten alle tot sein können! Jetzt erst spüre ich, wie sehr ich meinen Dachdecker LIEBE!“ – *zum Telefon greif*)

Ich muss meinen Sohn retten! Auf in den Kampf!“ – „Aber ist das nicht gefährlich für ihn?“ – „Nö. Meine wichtigsten Geheim-Söhne sind alle auf DS9, dem Mars und im Rabattmarken-Verein.“ – Sisko, ich bin dein Vater: Picard wird böse, wenn man seine Familie bedroht. Das kann er mit seiner vollen Windel schließlich selbst am besten.

– Die Portal-Gun hat es leider nicht zu einer eigenen halbe Seite geschafft. 12 Jahre, nachdem ich „Portal 2“ durchgespielt habe, ist das halt nicht mehr frischer als Sparkillers HTML-Kenntnisse. Was dann auch gut zu den eher lahmen Durchflieg-Effekten passt, die so plastisch wirken, als hätte man eine Briefmarke auf einen Umschlag geklebt. Im Schneckentempo.

Da war der 3D-Wurmloch-Strudel vor DS9 ja 1994 schon deutlich besser?

Bei aller berechtigten Hater-Kritik: Immerhin hat man diesmal das Gefühl, dass sich irgendwas aufbaut. Und nicht nur der Druck auf Stewards Prostata.

Dafür sorgte aber (fast) nur die Enthüllung, dass Wechselbälger beteiligt sind. Die Geschichte um Sohnemann & Söhne (was zufällig die neue Drehbuchfabrik von Kurtzman ist?) wirkt weiterhin wild zusammengekleistert und mit einfachsten Sponti-Gefühlen zusammengehalten, die nicht mal einen halben Facepalm füllen.

Angeblich geht es um Verantwortung und Vaterschaft, aber das sind oft nur hohle Phrasen von Leuten, die Science Fiction für eine Art „Kennste, kennste?“-Bingo halten. Alleine Troi als meckerndes Hologramm machte mich eher traurig. Da fehlte echt nur ein geschwungenes Nudelholz…

Am blödesten finde ich aber, dass Riker und Picard sich am Ende über eine taktische(!) Fehlentscheidung beim Raumkampf verstreiten(!). Die beide zusammen trafen und wo keiner wissen konnte, ob sie falsch oder genial ist. Das sind Momente, die eher an Burnhams Abenteuer erinnern („Sie haben daneben geschossen! Föderations-Folterknast für Sie, Ensign!“) und militär-disziplinarisch eher aus dem letzten Loch pfeifen. Nämlich aus dem auf meiner Körperrückseite.

„Tut mir leid für das Schlamassel hinter mir. Aber Kurtzman hatte seinen Hämorrhoiden vor Jahren einen Kurzauftritt versprochen.“ – Definitiv wächst hier nicht Spots Katzenminze: Um uns wieder wochenlang rätseln zu lassen, baute man diese Vision ein. Da man bereits früh über den Auftritt von DS9 redete, wird’s wohl irgendwas in diese Richtung sein. Symbolisiert das rote Geschwür etwa Avery Brooks‘ Vertragsverhandlungen?

Wann immer sonst einer zweifelt, muss halt ein trauriger Blick in die Kamera reichen – oder halt AUSGESPROCHEN werden. („Beverly, ich gucke jetzt mit ungekämmten Augenbrauen in die Kamera, machst du mit?“)

Dass man da kein Gefühl für Völker, Größe und Kriegsgefahren entwickelt, sollte klar sein. Falls das überhaupt jemals Themengebiete sein werden?

(„Hey, auf Cardassia gab es auch Kinder! Und bei den Gründern auch! Wir gründen eine Kita für 40-Jährige, jaaa?“)

Fazit:

Starfleet wirkt weiterhin düsterer als ein Kohlestück in Worfs Darmausgang. Ja, allein die allgegenwärtige Hässlichkeit verbietet eine hohe Bewertung. Regisseur Frakes kann aus dieser Kohlenstaub- und Nahaufnahm-Suppe nämlich NIX herausholen.

Die Geschichte selbst bewegt sich nur im misanthropischen Minitempo voran. So langsam, dass man Angst haben muss, dass dieser Weltraum-Nebel auch demnächst auf der Brücke ausbricht, damit Dinge nicht zu schnell geklärt werden („Ich kann meine Wertschätzung für dich nicht mehr sehen, mein Sohn!“).

2-3 Gespräche mit Riker, Picard oder Beverly wirkten ganz brauchbar, stehen sich aber ihren üblichen Gegenspielern in Form von 10 anderen Dödel-Dialogen gegenüber. Irgendwo zwischen Dalai Lama und Arnold Schwarzenegger.

Worf, Raffi und einzelne Entscheidungen wirken zudem abschreckend. Schade, denn die schmerzverzerrten Wechselbälger, die Reinschlag-Fresse von Vadik und die generellen Miesepeter in der TITAN-Crew kommen somit leider(?) zu kurz…

Und zwar am Ende unseres Geduldsfadens.

ACTION HUMOR TIEFSINN ALLES IN ALLEM